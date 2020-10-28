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Европе грозит авиаколлапс из-за пандемии коронавируса: могут быть закрыты почти 200 аэропортов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Европе грозит авиаколлапс из-за пандемии коронавируса: могут быть закрыты почти 200 аэропортов

Почти двум сотням аэропортов в Европе угрожает неплатежеспособность в ближайшие месяцы, поскольку связанный с коронавирусом кризис продолжает наносить ущерб отрасли.

Об этом объявила лоббистская ассоциация, которая продвигает коллективные интересы европейских аэропортов ACI EUROPE, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Как сообщает Politico.Организация заявляет, что Европе грозит коллапс значительной части ее авиатранспортной системы, если правительства не приложат больше усилий для поддержки сектора.

Всего в Европе 740 аэропортов. ACI Europe говорит, что в зоне риска – 193 из них. Ассоциация подчеркивает, что это в основном региональные аэропорты, которые помогают поддерживать около 277 тыс. рабочих мест.

"Через восемь месяцев после начала кризиса все аэропорты Европы тратят деньги, чтобы оставаться открытыми, а доходы даже близко не покрывают эксплуатационные расходы, не говоря уже о капитальных затратах", – сказал генеральный директор ACI Europe Оливер Янковец.

Во вторник ACI Europe сообщила о снижении пассажиропотока в аэропортах Европы в сентябре на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Авиаотрасль сильно страдает от ограничительных мер, вызванных распространением коронавируса. Ранее ICAO прогнозировала многомиллиардные потери авиакомпаний.

Украинская авиакомпания МАУ просит у государства стабилизационный кредит на $60 млн. В условиях простоя компания тратит на свое содержание $14,5 млн в месяц и просит помощи у государства для поддержания жизнедеятельности.

С 1 ноября Turkish Airlines отправит иностранных пилотов в неоплачиваемый отпуск на шесть месяцев
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Топ комментарии
+2
Надо всем раздать стабкредиты, но поровну. А потом всем дружно умереть. Уехать и улететь будет некуда,кроме Африки и Азии, да и то не все страны будут открыты. Складывается впечатление на искусственно создаваемый апокалипсис... Мозги всех поразила корона?...
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28.10.2020 13:36
+1
Ну ,и зашибись.
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28.10.2020 12:04
+1
А мы на футбол на выборы в кинотеатр ходим И НЕТ ЭТОЙ КОРОНЫ ((((((((
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28.10.2020 12:13
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Нехай щастить!
А якщо без жартів, не одним їм сутужно від карантину.
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28.10.2020 12:02 Ответить
Жопа продолжается...
Не то, что в паРаше, на ковид просто не обращают внимание)
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28.10.2020 12:03 Ответить
Ну там на уровне государства всегда политика выражалась в фразе "Ничаво, бабы еще нарожают".
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28.10.2020 12:06 Ответить
Літаки це замкнутий простір, в якому вірус гарантовано передається всім пасажирам літака. Проведено наукове дослідження розповсюдження коронавірусу від одного пацієнта по вентиляційним системам літака і науковці з'ясували що коронавірус за лічені хвилини заповнює собою весь повітряний простір всередині літака! Вихід може бути тільки в окремих дихальних системах-масках для кожного пасажира, але це також сумнівне рішення. Тільки ефективна медична сертифікація пасажирів може забезпечити біологічну безпеку на борту.
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28.10.2020 12:04 Ответить
Не рассказывайте страшилки, далёкие от реальности. Воздух в самолете постоянно обновляется. Если лететь в маске и соблюдать гигиену, риск заразиться 1%. А вот в магазинах, куда мы ежедневно вынуждены ходить за едой, где нет вентиляции (а не кондиционирования), там возможность заражения короной значительно бОльше
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28.10.2020 13:42 Ответить
Дослідження західних університетів, говорить про те що ймовірність отримати коронавірус в дихальну систему людини, яка перебуває в літаку при наявності хоча б одного хворого на коронавірус - майже 100%!
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28.10.2020 13:45 Ответить
в сентябре проверено на практике)) хорошая вентиляция,маска и дистанция в самолете при входе и выходе - это работает.
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28.10.2020 14:32 Ответить
Ну ,и зашибись.
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28.10.2020 12:04 Ответить
А мы на футбол на выборы в кинотеатр ходим И НЕТ ЭТОЙ КОРОНЫ ((((((((
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28.10.2020 12:13 Ответить
Будет.
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28.10.2020 13:38 Ответить
Может, это мор, который в Библии предсказан?
И когда Он снял четвёртую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: иди и смотри. И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя «смерть»; и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвертою частью земли - умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными.
- Откр. 6:7-8
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28.10.2020 12:33 Ответить
то есть четверть населения погибнет? Европе грозит авиаколлапс из-за пандемии коронавируса: могут быть закрыты почти 200 аэропортов - Цензор.НЕТ 8240
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28.10.2020 12:34 Ответить
200 аеропортів закрито -- і це апокаліпсис? Європі загрожує авіаколапс через пандемію коронавірусу: можуть бути закриті майже 200 аеропортів - Цензор.НЕТ 8099
Он в "луганДон" вже 6-ий рік живуть без аеропортів, ще нахвалюють таке життя Європі загрожує авіаколапс через пандемію коронавірусу: можуть бути закриті майже 200 аеропортів - Цензор.НЕТ 3776
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28.10.2020 12:52 Ответить
Надо всем раздать стабкредиты, но поровну. А потом всем дружно умереть. Уехать и улететь будет некуда,кроме Африки и Азии, да и то не все страны будут открыты. Складывается впечатление на искусственно создаваемый апокалипсис... Мозги всех поразила корона?...
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28.10.2020 13:36 Ответить
 
 