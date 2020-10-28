Говорить об украинской вакцине от COVID-19 еще очень рано, - "слуга народа" Радуцкий
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Глава комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения нации Михаил Радуцкий считает, что пока рано говорить об украинской вакцине от коронавируса. Пока есть только украинский кандидат в вакцины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
По словам Радуцкого, пока сложно говорить, будет ли готова украинская вакцина от COVID-19 через год.
"Пока в мире разрабатывается около 50 вакцин. Но еще ни у кого не получилось это сделать за год. Я хочу, чтобы Украина была первой страной, в которой это получится сделать. Но прошли только в клинические испытания. Это даже не первый этап. На сегодняшний день говорить об украинской вакцину очень рано. Есть украинский кандидат", - сказал парламентарий.
Нардеп добавил, что сейчас Украина ждет, чтобы Всемирная организация здравоохранения признала, что на сегодня есть основания для дальнейших клинических испытаний украинского кандидата в вакцины. После этого можно будет говорить, что Украина испытывает вакцину.
Напомним, ранее сообщалось, что президенту Зеленскому представили результаты доклинической фазы исследования препарата-претендента на звание украинской вакцины против COVID-19. Президент назвал вакцину "уникальной".
По словам Фаворова, испытания украинской вакцины на людях могут начать через 3 месяца, готовый препарат - получить через год.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что государство в полном объеме профинансирует изготовление украинской вакцины.
Всего в мире сейчас разрабатывается около 180 вакцин от коронавируса.
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