РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11871 посетитель онлайн
Новости Политика Украины Коронавирус и карантин
532 12
вакцина (3815) карантин (16730) Радуцкий Михаил (283) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Говорить об украинской вакцине от COVID-19 еще очень рано, - "слуга народа" Радуцкий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Говорить об украинской вакцине от COVID-19 еще очень рано, -

Глава комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения нации Михаил Радуцкий считает, что пока рано говорить об украинской вакцине от коронавируса. Пока есть только украинский кандидат в вакцины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По словам Радуцкого, пока сложно говорить, будет ли готова украинская вакцина от COVID-19 через год.

"Пока в мире разрабатывается около 50 вакцин. Но еще ни у кого не получилось это сделать за год. Я хочу, чтобы Украина была первой страной, в которой это получится сделать. Но прошли только в клинические испытания. Это даже не первый этап. На сегодняшний день говорить об украинской вакцину очень рано. Есть украинский кандидат", - сказал парламентарий.

Нардеп добавил, что сейчас Украина ждет, чтобы Всемирная организация здравоохранения признала, что на сегодня есть основания для дальнейших клинических испытаний украинского кандидата в вакцины. После этого можно будет говорить, что Украина испытывает вакцину.

Напомним, ранее сообщалось, что президенту Зеленскому представили результаты доклинической фазы исследования препарата-претендента на звание украинской вакцины против COVID-19. Президент назвал вакцину "уникальной".

По словам Фаворова, испытания украинской вакцины на людях могут начать через 3 месяца, готовый препарат - получить через год.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что государство в полном объеме профинансирует изготовление украинской вакцины.

Всего в мире сейчас разрабатывается около 180 вакцин от коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 650 000 доз вакцины от гриппа завезут в Украину до декабря, - Степанов

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+1
Радуцький це фізкультурник за освітою який не має ніякого відношення до медицини, тому думка Радуцького нікого не цікавить - він непрофесіонал! Хочеться почути професіоналів, які розробляють цю вакцину, коли будуть результати і коли можна переходити до стадії випробувань? І нам потрібна не тільки вакцина, нам потрібні ліки від коронавірусу! На жаль фізкультурник Радуцький не профінансував ані розробку вакцини, ані розробку ліків від коронавірусу! Радуцький повністю провалив роботу на медичному напрямку під час епідемії! На війні за такі провальні результати - розстрілюють!
показать весь комментарий
28.10.2020 12:11
+1
можно подумать, что пальчевский - монгол Говорить об украинской вакцине от COVID-19 еще очень рано, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 9758
показать весь комментарий
28.10.2020 12:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А если завезут, то не факт что с Европы.
показать весь комментарий
28.10.2020 12:05 Ответить
Радуцький це фізкультурник за освітою який не має ніякого відношення до медицини, тому думка Радуцького нікого не цікавить - він непрофесіонал! Хочеться почути професіоналів, які розробляють цю вакцину, коли будуть результати і коли можна переходити до стадії випробувань? І нам потрібна не тільки вакцина, нам потрібні ліки від коронавірусу! На жаль фізкультурник Радуцький не профінансував ані розробку вакцини, ані розробку ліків від коронавірусу! Радуцький повністю провалив роботу на медичному напрямку під час епідемії! На війні за такі провальні результати - розстрілюють!
показать весь комментарий
28.10.2020 12:11 Ответить
И в этом ее уникальность.
показать весь комментарий
28.10.2020 12:06 Ответить
Вот и помогите, гады, стать этому кандидату в вакцины СПАСИТЕЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ от коронавируса и не мешайте ученым, БЕЗДАРИ!!!
показать весь комментарий
28.10.2020 12:07 Ответить
Когда можно будет говорить,пускай Радуцкий скажет.
показать весь комментарий
28.10.2020 12:07 Ответить
То якого біса Шмаркля це зробила перед виборами?
показать весь комментарий
28.10.2020 12:10 Ответить
Говорить об украинской вакцине от COVID-19 еще очень рано, - "слуга народа" Радуцкий/ Опять он что то стырил. Пальчевский обвинил Радуцкого в продаже масок за границу. Радуцкий в ответ: "не надо меня обвинять лишь потому, что я еврей".
показать весь комментарий
28.10.2020 12:11 Ответить
можно подумать, что пальчевский - монгол Говорить об украинской вакцине от COVID-19 еще очень рано, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 9758
показать весь комментарий
28.10.2020 12:24 Ответить
Хто пам'ятає, Зєлєнскій про "українську" вакцину родпинався роюено, чи увечері? Бо Радуцький каже, що "говорити рано".
показать весь комментарий
28.10.2020 12:14 Ответить
бубочка сказал же, что вакцина отличная, а если еще и будет работать, то тада ваще Говорить об украинской вакцине от COVID-19 еще очень рано, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 6942
выводы напрашиваются сами собой
показать весь комментарий
28.10.2020 12:23 Ответить
Говорити можна.
Але це і все.
показать весь комментарий
28.10.2020 12:58 Ответить
УКР-ВАКЦИНА - ОБЫЧНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ТРЁП...
показать весь комментарий
30.10.2020 01:00 Ответить
 
 