За сутки от COVID-19 умерли 15 киевлян, выздоровели - 221, выявлены 563 новых случая, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки на коронавирусом заболели 563 человека, 15 больных умерли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга в прямом включении из дома, где находится на самоизоляции из-за заболевания коронавирусом.

"Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. За прошедшие сутки в Киеве на коронавирусом заболели еще 563 человека. Умерли 15 больных. Всего коронавирус унес жизни 721 киевлянина. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 35 450", - сообщил Кличко .

Среди заболевших 296 женщин в возрасте от 18 до 96 лет и 19 девочек от двух до 17 лет. А также 228 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет и 20 мальчиков от двух до 17 лет. Заболели также 14 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 52 пациента. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

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Выздоровел за минувшие сутки 221 человек. Всего коронавирус преодолели 12 146 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 129, в Днепровском - 84 и в Соломенском районе - 80 случаев.

"К сожалению, увеличивается у нас и количество больных, нуждающихся в госпитализации. В стационарах столичных медучреждений сегодня лечатся 1866 больных коронавирусом, из них 39 детей. 494 пациента - в тяжелом состоянии, 701 получает кислородную поддержку, 29 - на аппаратах ИВЛ. Еще 146 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус. Пневмонию в столичных медучреждениях сегодня лечит 491 больной", - отметил мэр Киева.