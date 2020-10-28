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Новости Политика Украины Денис Ермак и Гео Лерос
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Ермак признался, что не прочь бы ударить Лероса за его "пленки": "Есть мужское отношение к тому, что случилось"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ермак признался, что не прочь бы ударить Лероса за его

Глава Офиса президента Андрей Ермак фактически признался, что не прочь бы ударить исключенного из фракции "Слуга народа" народного депутата Гео Лероса из-за публикации пленок, в которых фигурирует его брат Денис.

Об этом он сказал в интервью "Бабелю", передает Цензор.НЕТ.

Ермак заявил, что точно знает имя заказчика скандала с пленками, но до конца следствия не назовет.

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"Не говорить об этом раньше, чем это сделает следствие, меня обязывает должность главы ОП. Кроме этого, есть мои эмоции и мужское отношение к тому, что случилось", – отметил Ермак.

На вопрос-уточнение от журналиста, "мужское отношение - дать Леросу в морду?", Ермак ответил: "Вы формулируете правильно. Для меня было странным, что когда он [Лерос] выступал в парламенте и поливал грязью президента, все 250 наших депутатов, которые попали в Раду благодаря президенту, слушали это молча".

Напомним, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.

Президент Владимир Зеленский назвал дело о пленках Дениса Ермака "пустым" и заявил, что записями хотели шантажировать его лично. Кроме этого он назвал Дениса Ермака "болтуном", а опубликовавшего записи депутата СН Лероса - "аферистом".

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что из-за записей разговоров Дениса Ермака ведет уголовное производство против его брата Андрея Ермака, руководителя Офиса Президента.
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Топ комментарии
+28
Це істерика - Гео, мабуть, попав в яблучко. І це прекрасно.)
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28.10.2020 12:17
+28
Кто не прочь ударить Ермака?
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28.10.2020 12:19
+26
хєрой аднака.... Ермак признался, что не прочь бы ударить Лероса за его "пленки": "Есть мужское отношение к тому, что случилось" - Цензор.НЕТ 4974
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28.10.2020 12:15
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хєрой аднака.... Ермак признался, что не прочь бы ударить Лероса за его "пленки": "Есть мужское отношение к тому, что случилось" - Цензор.НЕТ 4974
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28.10.2020 12:15 Ответить
Це істерика - Гео, мабуть, попав в яблучко. І це прекрасно.)
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28.10.2020 12:17 Ответить
Прийдеться сидіти в тюрмі і Єрмаку і його брату і Зеленському. Більшій половині України зараз хочеться просто повісити цих трьох персонажів за всі пройопи які були за останній рік!
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28.10.2020 12:21 Ответить
Єрмак зізнався, що не проти б ударити Лероса за його "плівки": "Є чоловіче ставлення до того, що сталося" - Цензор.НЕТ 8347
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28.10.2020 13:22 Ответить
Если Гео попал а яблучко, тогда почему пленки, которые он грозился опубликовать до сих пор не опубликованы? Если не опубликованы, тогда он прикрывает мошенников...Либо просто поднял хайп на ровном месте? Может и нет никаких видео у него, а лишь сказки Гео?
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28.10.2020 13:24 Ответить
Выложили везде где можно, в том числе и тут на Цензоре, так что возьми себе имечко другое!
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28.10.2020 20:32 Ответить
То что он выложил полная туфта, за которую никто бы и не боялся. Кричал он что? Что у него есть реальный доказательства взяток и мошенничества, а 5а деле ничего путевого не выложил
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28.10.2020 21:15 Ответить
Мужик,ты шо?Дуэль,и токо дуэль.
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28.10.2020 12:16 Ответить
Монобольшинство примет в турборежиме Дуэльный кодекс Украины.
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28.10.2020 12:24 Ответить
Та не,они наверно будут в "Танчики" сражаться.
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28.10.2020 12:28 Ответить
Якщо Єрмак вдарить Лєроса, то це буде точкою неповернення. Це буде сигналом, що пора з зеленими не розмовляти, а банально пи*дити.))
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28.10.2020 12:16 Ответить
то есть завести на Лероса уголовное дало за раскрытие преступления Ермака - это ок, а если Ермак даст ему в морду - это ужас и кошмар?
логика офигенная.
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28.10.2020 12:41 Ответить
До відома. У 2002 році губернатор Донеччини янукович побив морду керівнику Адміністрації президента кучми медведчуку.
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28.10.2020 12:54 Ответить
А Деркача, агента Кремля, за пленки Єрмак не хочет ни бить, ни хотя бьі узнать откудв у него пленки с якобьі голосами первьіх лиц нескольких государств.
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28.10.2020 12:17 Ответить
Кто не прочь ударить Ермака?
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28.10.2020 12:19 Ответить
я Ермак признался, что не прочь бы ударить Лероса за его "пленки": "Есть мужское отношение к тому, что случилось" - Цензор.НЕТ 3105
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28.10.2020 12:22 Ответить
Имя им - легион (с)
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28.10.2020 12:24 Ответить
Каковы результаты расследования записей? Они есть в природе? Если есть - озвучьте! Если правда-ермака в тюрьму, лучше расстрелять. Если неправда - тащите лероса на допрос! В чем интрига?
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28.10.2020 12:19 Ответить
Якого саме з Єрмаків?
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28.10.2020 12:21 Ответить
Так давно уже озвучили...
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28.10.2020 12:25 Ответить
в том ,что Ермак не может доказать обратного .
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28.10.2020 12:34 Ответить
Нормальне чоловіче ставлення до такої продажної гнилі, як Лєрос.
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28.10.2020 12:19 Ответить
Так пусть разошлют записи в бриташку, рашку, швейцарии там всякие.
Если подлинные(мнение рашки - говно), то ты садишься на бутылку и поешь: Лерос, прости набутылочника.
ОК?
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28.10.2020 12:24 Ответить
Так проведи влажную уборку и пасть закрой - чего мне знать то эти подробности то?
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28.10.2020 13:42 Ответить
ну да, у моего пса сперва - плачу 20 евро за одну руку то. ну, извини, больше только пицца стоит ггг))
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28.10.2020 14:22 Ответить
Цікаво, а брата вже вдарив? Того копати треба було б. Та й самому Єрмаку не завадило б вдарити я об сосну. А я на місці Лєроса написав би заяву про погрози народному депутату.
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28.10.2020 12:20 Ответить
Единственное, что он может сделать Леросу - это минет
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28.10.2020 12:20 Ответить
он так и сказал "дать Леросу в морду", только вот захочет ли Лерос его морду?
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28.10.2020 12:39 Ответить
Жириновський пропанує повісить тихановську, а єрмак тільки ударить лероса, все це чимось схоже.
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28.10.2020 12:21 Ответить
Ермак вспомнил молодость, как он со своим лучшим другом Колей Оболонским (нардепом Тищенко) паяльником торговцев пытали на рынке Героев Днепра и девушек в машины затаскивали Ермак признался, что не прочь бы ударить Лероса за его "пленки": "Есть мужское отношение к тому, что случилось" - Цензор.НЕТ 5849 . Бандитское рыло
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28.10.2020 12:21 Ответить
Подгорает у фсб-бешной мрази. Видимо за то, что спалился премию в рублях не выписали.
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28.10.2020 12:21 Ответить
а если Кличко забажає ударить Ермака случаем?))
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28.10.2020 12:21 Ответить
я бажаю
а ви ?
фактично, в мене цілий список на побиття Ермак признался, что не прочь бы ударить Лероса за его "пленки": "Есть мужское отношение к тому, что случилось" - Цензор.НЕТ 8030
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28.10.2020 12:23 Ответить
во-во, так и надо. как в средневековье - один высрал: Ксантиппа - ведьма!
Все такие : сжечь, сжечь, сжечь.
А через год Папа высрал: ведьм нетути, все свободны.
Все такие: Єрмак зізнався, що не проти б ударити Лероса за його "плівки": "Є чоловіче ставлення до того, що сталося" - Цензор.НЕТ 1918 Єрмак зізнався, що не проти б ударити Лероса за його "плівки": "Є чоловіче ставлення до того, що сталося" - Цензор.НЕТ 758 Єрмак зізнався, що не проти б ударити Лероса за його "плівки": "Є чоловіче ставлення до того, що сталося" - Цензор.НЕТ 5661
Ты в курсе шо нас тогда занесут в неофф. список - "Дикари"?
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28.10.2020 12:27 Ответить
ШО..... Єрмак зізнався, що не проти б ударити Лероса за його "плівки": "Є чоловіче ставлення до того, що сталося" - Цензор.НЕТ 9620
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28.10.2020 12:47 Ответить
Демократия!
Понятно шо у нас надо было бы (не только лишь) избить многих мертвечуков-рабиновичей, но на Западе за такое нас будут считать дикарями. Так шо вы повежливей, попросил бы.)
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28.10.2020 13:00 Ответить
Так скрізь починалась демократія.
З чистого аркушу.
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28.10.2020 13:49 Ответить
Чому з чистого аркуша?
Демократія це найлогічніше шо могло би бути.(тільки без підкупів як у РІ було шо тупо сиділи представники обірающіхся і купували голоси бидла)
Ну, там, на форумі, в Римі, не раз була площа після виборів.... бруківка в стилі "Ред-блек". Але якось воно краще аніж у греків інколи шо противників тиранаа більше бачили не тільки лишень усі, мало хто знав де їх закопАли.
Ти просто сказав як деякі напр. - ой, а давайте зробимо бомбу взад - ура.
так і тут - йди, бий рабіновичів(правильно, та часи не ті) = нам впаяють санкції.
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28.10.2020 13:55 Ответить
Ніхто нічого не впаяє.
Якщо грамотно робити.
Вороги держави скрізь караються довгими термінами.
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28.10.2020 13:57 Ответить
Вчера у Антиколорадоса статья была - имено че Рашку никто не наказывал за натуральный геноцид чеченцев.
правда я не совсем согласен, но как минимум версия.
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28.10.2020 14:20 Ответить
В кожній демократичній країні злочин проти держави карається дуже суворо.
Там такі терміни дають....оооо
А це, безумовно, злочинці.
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28.10.2020 13:56 Ответить
Єрмак зізнався, що не проти б ударити Лероса за його "плівки": "Є чоловіче ставлення до того, що сталося" - Цензор.НЕТ 3295
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28.10.2020 12:27 Ответить
А якщо дружину, теє, за згодою дружини? Єрмак зізнався, що не проти б ударити Лероса за його "плівки": "Є чоловіче ставлення до того, що сталося" - Цензор.НЕТ 7780
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28.10.2020 12:34 Ответить
гірше - самого єрмака Єрмак зізнався, що не проти б ударити Лероса за його "плівки": "Є чоловіче ставлення до того, що сталося" - Цензор.НЕТ 3967
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28.10.2020 13:49 Ответить
Добрячє Єрмачка вштирило. Мабуть таки дошкуляє Лєрос.
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28.10.2020 12:22 Ответить
Так это фэйк? Как и с тем шо Дубинский "проституток Майдана" организовывал?(ну, Дуб типо вна суд подал, есть выступ его адвока"тэссы", я не слушал более минуты, влом)
Но тут видео же - Елдак наверное поставил рекорд лжи - даже Ссавченко вроде не отпиралась от видео - рожа, голос, че еще надо? Ах да, это Сорос смонтировал, лично.
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28.10.2020 12:22 Ответить
Бйоть значить любить Ермак признался, что не прочь бы ударить Лероса за его "пленки": "Есть мужское отношение к тому, что случилось" - Цензор.НЕТ 6274
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28.10.2020 12:22 Ответить
Ермак признался, что не прочь бы ударить Лероса за его "пленки": "Есть мужское отношение к тому, что случилось" - Цензор.НЕТ 3087
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28.10.2020 12:22 Ответить
Ну и пригласил бы Лероса выйти один на один на кулачках. Интересно было бы посмотреть кто кого бы ударял.
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28.10.2020 12:22 Ответить
Знаешь, забыл название, в Италии зародились такие се "никнэйм", которые за "мзду малую", наезжали на клиентова врага, приглашая на "дуэль". Легко мочили(типо мущыкъ, чо), будучи проффесионалами, и спокойно после десятка заказов, покупали шикарную виллу и жили там ниче не делая
Давай тя Кличко вызовет, я посмотрю.
А чо?
Или чемпион мира по стрельбе "пригласит постреляться"?
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28.10.2020 12:30 Ответить
Ермак палится на каждом шагу. Скажите ему кто-нибудь, что решать вопросы методом "дам в морду" - это чисто рус.вата. Прав был старик Фрейд: подсознание оно такое, его сколько не шифруй, все-равно вылезет.
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28.10.2020 12:23 Ответить
Журник дурак - спросил бы - А если Лерос вам даст?
А тот бы: А мне то за что? Єрмак зізнався, що не проти б ударити Лероса за його "плівки": "Є чоловіче ставлення до того, що сталося" - Цензор.НЕТ 1254
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28.10.2020 12:32 Ответить
Если у дЕрьмака желание только ударить ЛЕРОСА, то у многих украинцев есть непреодолимое желание прочесть о нем маленький малозначимый некролог. ДОСТАЛ, ВРАЖИНА!!!
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28.10.2020 12:24 Ответить
Вибори закінчились,"дєрмак" виліз назовні-що підтверджує незмінність позиції "ЗЕ" на знищення країни й підігравання антиукраїнським силам!
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28.10.2020 12:27 Ответить
Вот и вся ватная мерзость Ермака .Вместо того чтоб стояково принять неприятный удар как мужчина , Ермачок готов убить любого кто его вскрывает и думает не так , как он .
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28.10.2020 12:27 Ответить
Только это не пленки Лероса. Бить надо НАБУ...
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28.10.2020 12:28 Ответить
Ермак признался, что не прочь бы ударить Лероса / типа держите меня всемером а то я его покусаю.
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28.10.2020 12:29 Ответить
Это не мужское отношение к сказаному, а отношение кацапской шлюхи Ермика.
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28.10.2020 12:30 Ответить
ну, це нормально.
я теж маю чоловіче ставлення й до єрмака й до зеленського, шарія, шуфрича, мєдвєдчука, мураєва... й з задоволенням би їх *********.
а оце "для мене було дивним, що коли він [Лерос] виступав у парламенті і поливав брудом президента, всі 250 наших депутатів, які потрапили в Раду завдяки президенту, слухали це мовчки" Джерело: https://censor.net/ua/n3227573
свідчить про те, що воно сцикливе але ******** підбурювати спостерігачі результат збоку.
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28.10.2020 12:32 Ответить
Ты, Ермак, посмотри на свою харю - у нормального человека при твоём появлении сжимаются кувалды и приходиться бороться с желанием ***@ть в твой колпак так, чтобы у тебя гудело в чайнике до конца твоих никчемных дней.
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28.10.2020 12:36 Ответить
у альфонсов нет пола
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28.10.2020 12:36 Ответить
А шо вовчик еще держит коло себя фээсбэшника ермака, это плохо, прежде всего для Украины.
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28.10.2020 12:38 Ответить
какая отвратітєльная рожа (с)
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28.10.2020 12:44 Ответить
яке воно сміливе - де факто перша особа держави погрожує опальному депутату.
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28.10.2020 12:49 Ответить
Крот боксер?
Єрмак зізнався, що не проти б ударити Лероса за його "плівки": "Є чоловіче ставлення до того, що сталося" - Цензор.НЕТ 2981
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28.10.2020 12:50 Ответить
Знал бы пророссийский предатель и ворюга Ермак, Сколько миллионов украинцев хотели бы ему в морду дать!!
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28.10.2020 12:52 Ответить
А от до педофіла та гвалтівника, що проліз до членів слуги, у Дєрьмака не було "чоловічого ставлення". Що ж так?
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28.10.2020 12:59 Ответить
Ермак, есть люди которьіе будут не прочь в тебя стрельнуть при задержании.
Жаль что тьі, цуко, для суда нужен.
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28.10.2020 13:04 Ответить
зе разве не понимает ,что он сейчас ,немедленно посадить ермака ,за работу на кацапщину, то измену украине, слепому и то видно било ,его предательство , нашей родини,зе осталось времени мало у тебя,разгони ето шобло ,окружи себя нормальними людьми,они у нас есть ,,,,,
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28.10.2020 13:07 Ответить
дьЄРМАК - не чоловік, дьЄРМАК - КРИСА, яка хоче "акуратна качать дєньгі"!
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28.10.2020 13:37 Ответить
Знала б ця дермакова свиня скільки бажаючих натовкти його московську пику.
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28.10.2020 14:18 Ответить
Як всі дописувачі ненавидять цю падлюку, і я так само, але ніхто не згадує, шо це чмо - це перша людина у країні, яку ніхто не обирав, але вона робить всю внутрішню та зовнішню політику, тому що преЗЕдент не здатний це робити. Президенту не вистачає розуму, освіти та здоров'я. Наркоман не може відповідати за цілу країну та народ, тому йому прийшов на допомогу кремлівський Дєрьмак. Зебіли, ви зробили це разом та не кажіть, шо вас не попереджали.
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29.10.2020 00:10 Ответить
 
 