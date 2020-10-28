Ермак признался, что не прочь бы ударить Лероса за его "пленки": "Есть мужское отношение к тому, что случилось"
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Глава Офиса президента Андрей Ермак фактически признался, что не прочь бы ударить исключенного из фракции "Слуга народа" народного депутата Гео Лероса из-за публикации пленок, в которых фигурирует его брат Денис.
Об этом он сказал в интервью "Бабелю", передает Цензор.НЕТ.
Ермак заявил, что точно знает имя заказчика скандала с пленками, но до конца следствия не назовет.
"Не говорить об этом раньше, чем это сделает следствие, меня обязывает должность главы ОП. Кроме этого, есть мои эмоции и мужское отношение к тому, что случилось", – отметил Ермак.
На вопрос-уточнение от журналиста, "мужское отношение - дать Леросу в морду?", Ермак ответил: "Вы формулируете правильно. Для меня было странным, что когда он [Лерос] выступал в парламенте и поливал грязью президента, все 250 наших депутатов, которые попали в Раду благодаря президенту, слушали это молча".
Напомним, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.
Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.
Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.
САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.
ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).
Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.
Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".
13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.
Президент Владимир Зеленский назвал дело о пленках Дениса Ермака "пустым" и заявил, что записями хотели шантажировать его лично. Кроме этого он назвал Дениса Ермака "болтуном", а опубликовавшего записи депутата СН Лероса - "аферистом".
Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что из-за записей разговоров Дениса Ермака ведет уголовное производство против его брата Андрея Ермака, руководителя Офиса Президента.
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логика офигенная.
Если подлинные(мнение рашки - говно), то ты садишься на бутылку и поешь: Лерос, прости набутылочника.
ОК?
а ви ?
фактично, в мене цілий список на побиття
Все такие : сжечь, сжечь, сжечь.
А через год Папа высрал: ведьм нетути, все свободны.
Все такие:
Ты в курсе шо нас тогда занесут в неофф. список - "Дикари"?
Понятно шо у нас надо было бы (не только лишь) избить многих мертвечуков-рабиновичей, но на Западе за такое нас будут считать дикарями. Так шо вы повежливей, попросил бы.)
З чистого аркушу.
Демократія це найлогічніше шо могло би бути.(тільки без підкупів як у РІ було шо тупо сиділи представники обірающіхся і купували голоси бидла)
Ну, там, на форумі, в Римі, не раз була площа після виборів.... бруківка в стилі "Ред-блек". Але якось воно краще аніж у греків інколи шо противників тиранаа більше бачили не тільки лишень усі, мало хто знав де їх закопАли.
Ти просто сказав як деякі напр. - ой, а давайте зробимо бомбу взад - ура.
так і тут - йди, бий рабіновичів(правильно, та часи не ті) = нам впаяють санкції.
Якщо грамотно робити.
Вороги держави скрізь караються довгими термінами.
правда я не совсем согласен, но как минимум версия.
Там такі терміни дають....оооо
А це, безумовно, злочинці.
Но тут видео же - Елдак наверное поставил рекорд лжи - даже Ссавченко вроде не отпиралась от видео - рожа, голос, че еще надо? Ах да, это Сорос смонтировал, лично.
Давай тя Кличко вызовет, я посмотрю.
А чо?
Или чемпион мира по стрельбе "пригласит постреляться"?
А тот бы: А мне то за что?
я теж маю чоловіче ставлення й до єрмака й до зеленського, шарія, шуфрича, мєдвєдчука, мураєва... й з задоволенням би їх *********.
а оце "для мене було дивним, що коли він [Лерос] виступав у парламенті і поливав брудом президента, всі 250 наших депутатів, які потрапили в Раду завдяки президенту, слухали це мовчки" Джерело: https://censor.net/ua/n3227573
свідчить про те, що воно сцикливе але ******** підбурювати спостерігачі результат збоку.
Жаль что тьі, цуко, для суда нужен.