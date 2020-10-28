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С завтрашнего дня возобновляется обучение в столичных школах, но на карантине остаются 8 школ и 587 классов, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

С завтрашнего дня возобновляется обучение в столичных школах, но на карантине остаются 8 школ и 587 классов, - Кличко

Завтра, 29 октября, возобновляется обучение после каникул в столичных школах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга в прямом включении из дома, где находится на самоизоляции из-за заболевания коронавирус.

"С 29 октября возобновляется обучение после каникул в столичных школах. Останутся на карантине восемь школ и 587 классов в 186 школах Киева - из-за заболевания педагогов и учеников", - сказал Кличко.

Он отметил, что после выборов во всех школах города, где были расположены участки, осуществили дезинфекцию. А 95 процентов учебных заведений - 420 школ - по заявкам директоров уже подключены к отоплению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки от COVID-19 умерли 15 киевлян, выздоровели - 221, выявлены 563 новых случая, - Кличко

"Думаю, ученики безопасно смогут вернуться за парты. Но, подчеркну: мы держим ситуацию на контроле и оперативно принимаем решения по карантину в отдельных школах. Или о переводе отдельных классов на дистанционное обучение", - отметил Виталий Кличко.
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Топ комментарии
+2
Переведите детей на дистанционное обучение! Идиоты! В "Оберіге", где лечение короны от 12 тыс. нет мест. Чего вы ждете?
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28.10.2020 12:24
+1
Ковид Кличку токо на пользу пошел,какая бурная деятельность.
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28.10.2020 12:23
+1
Я больше к тому, что уже сейчас все кто не хочет рисковать - могут это сделать. Просто сидите дома и любите мозги друг другу а не тем, кто осознанно делает иной выбор.
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28.10.2020 13:09
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Ковид Кличку токо на пользу пошел,какая бурная деятельность.
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28.10.2020 12:23 Ответить
Та то выборы.
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28.10.2020 12:56 Ответить
Тупарі зелені! Діти - основне джерело зараження. Після відновлення роботи шкік пішов спалах заражень в усьому світі. Можливо, діти не важко переносять хворобу. А як ви захистили вчителів, які заходять до 30 учнів в тісному класі. Чи ви хоча б видали їм маску? Одну на день? Ні! Чи застрахували життя та здоров.я? Чи робити тести кожен тиждень? Тому вчителі і почали гинути. Скільки прикладів вам треба?
Від завтра відновлюється навчання в столичних школах, але на карантині залишаються 8 шкіл і 587 класів, - Кличко - Цензор.НЕТ 9309

https://glavcom.ua/ru/health-ru/na-kievshchine-umer-direktor-shkoly-v-kotoroy-skryvali-koronavirus-u-uchiteley-709658.html Від завтра відновлюється навчання в столичних школах, але на карантині залишаються 8 шкіл і 587 класів, - Кличко - Цензор.НЕТ 9771
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28.10.2020 15:11 Ответить
https://vinnytsianews.com/v-vinnice-ot-koronavirusa-umerla-uchitelnica-shkoly-10/
В Виннице от коронавируса умерла учительница школы №10. Как рассказывают ее коллеги, женщина три недели находилась в тяжелом состоянии в больницеВід завтра відновлюється навчання в столичних школах, але на карантині залишаються 8 шкіл і 587 класів, - Кличко - Цензор.НЕТ 2944
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28.10.2020 15:12 Ответить
У Тернополі прощаються з учителем української гімназії імені Івана Франка Галиною Рудольфівною Слюзар.

Від завтра відновлюється навчання в столичних школах, але на карантині залишаються 8 шкіл і 587 класів, - Кличко - Цензор.НЕТ 8255 https://ternopol.znaj.ua/344328-na-ternopilshchini-koronavirus-obirvav-zhittya-vchitelki-serce-rozrivayetsya-vid-bolyuВід завтра відновлюється навчання в столичних школах, але на карантині залишаються 8 шкіл і 587 класів, - Кличко - Цензор.НЕТ 4657
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28.10.2020 15:13 Ответить
В Охтирці від коронавірусу помер відомий учитель

Від завтра відновлюється навчання в столичних школах, але на карантині залишаються 8 шкіл і 587 класів, - Кличко - Цензор.НЕТ 8960 http://sumy.today/news/society/9494-v-okhtyrtsi-vid-koronavirusu-pomer-vidomyi-uchytel.htmlВід завтра відновлюється навчання в столичних школах, але на карантині залишаються 8 шкіл і 587 класів, - Кличко - Цензор.НЕТ 3294
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28.10.2020 15:14 Ответить
У Черкасах померла вчителька, яка хворіла на COVID-19Від завтра відновлюється навчання в столичних школах, але на карантині залишаються 8 шкіл і 587 класів, - Кличко - Цензор.НЕТ 3613
Вчителька, яка викладала в третьому класі школи №29 в Черкасах, померла в суботу, 26 вересня.

http://kanos.com.ua/u-cherkasah-pomerla-vchytelka-hvora-na-covid-19/
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28.10.2020 15:14 Ответить
Від коронавірусної інфекції померла вчителька луцької школи №12 Тарасюк Тамара Олександрівна.

Від завтра відновлюється навчання в столичних школах, але на карантині залишаються 8 шкіл і 587 класів, - Кличко - Цензор.НЕТ 7834 https://p-p.com.ua/news/u-lutsku-vid-koronavirusu-pomerla-vchytelka-foto/
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28.10.2020 15:15 Ответить
http://www.volynpost.com/news/172545-vid-koronavirusu-pomer-vchytel-geografii-z-ivanychivskogo-rajonu
Від коронавірусу помер вчитель географії з Іваничівського району
Перестало битися серце вчителя географії Грядівського ліцею Іваничівського району Віталія Воробіка.Від завтра відновлюється навчання в столичних школах, але на карантині залишаються 8 шкіл і 587 класів, - Кличко - Цензор.НЕТ 7293
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28.10.2020 15:16 Ответить
У Тернополі від коронавірусу помер відомий вчитель Від завтра відновлюється навчання в столичних школах, але на карантині залишаються 8 шкіл і 587 класів, - Кличко - Цензор.НЕТ 3677 Василь Стрижко.Від завтра відновлюється навчання в столичних школах, але на карантині залишаються 8 шкіл і 587 класів, - Кличко - Цензор.НЕТ 1476
https://realno.te.ua/novyny/%D1%83-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D1%96/
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28.10.2020 15:17 Ответить
Держава, не подбала про маски, страхування, ПЛР-діагностику, належну дезінфекцію навчального закладу після першого офіційно підтвердженого випадку COVID. Справжньою трагедією для нас стала непоправна втрата - смерть нашої Колеги, Вчителя початкових класів Гордій Оксани Юріївни, яка, будучи хворою, до останнього дня проводила онлайн-уроки і фактично «згоріла» на роботі. https://kolomyia.today/v-kosivskomu-litseyi-spalah-covid-19-pomerla-vchytelka-60725Від завтра відновлюється навчання в столичних школах, але на карантині залишаються 8 шкіл і 587 класів, - Кличко - Цензор.НЕТ 9850
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28.10.2020 15:18 Ответить
В Виннице от коронавируса умерла 46-летняя учительница школы №31
Від завтра відновлюється навчання в столичних школах, але на карантині залишаються 8 шкіл і 587 класів, - Кличко - Цензор.НЕТ 2597 https://vinnytsianews.com/v-vinnice-ot-koronavirusa-umerla-46-letnjaja-uchitelnica-shkoly-31/
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28.10.2020 15:21 Ответить
Цього понеділка після більш як тижня хвороби померла Тетяна Сокур, учителька трудового навчання школи № 1 в Чабанах
https://brovary.net.ua/pomerla-vchytelka-10-oyi-shkoly/Від завтра відновлюється навчання в столичних школах, але на карантині залишаються 8 шкіл і 587 класів, - Кличко - Цензор.НЕТ 1730
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28.10.2020 15:23 Ответить
Від завтра відновлюється навчання в столичних школах, але на карантині залишаються 8 шкіл і 587 класів, - Кличко - Цензор.НЕТ 9704Учитель младших классов умерла во время своего урока.
В харьковской школе №88 произошло ЧП.

Учитель младших классов Яна Давыдовна Ласкавцева умерла во время урока, который она вела. Ей было 57 лет. По словам родителей школьников, учительница заболела, но решила не брать больничный из-за государственной итоговой аттестации до конца учебного года.
https://www.057.ua/news/2395449/v-harkovskoj-skole-pramo-na-uroke-umerla-ucitelnica-mladsih-klassov
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28.10.2020 15:27 Ответить
Если Вы ВНИМАТЕЛЬНО читали исследования в отношении масок, то поняли бы, что маска защищает окружающих от носителей. Т.е. выдача масок учителям - их не спасет.
Это раз.
Вы бы так внимательно статистику вели в предыдущие годы... Вас ждало бы много чудных открытий. В частности то, что учителя умирают иногда...
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28.10.2020 15:22 Ответить
Переведите детей на дистанционное обучение! Идиоты! В "Оберіге", где лечение короны от 12 тыс. нет мест. Чего вы ждете?
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28.10.2020 12:24 Ответить
А ты своего не води просто. Напиши соотв. заяву - имеешь право выбирать форму обучения без всяких карантинов!
Давай каждый будет решать сам за себя. Демократия-с.
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28.10.2020 12:57 Ответить
А я и не вожу. И заявление написала. Я ведь ребенка рожала не для того что бы потом мучаться вопросом куда его девать. Но у меня сотоудница на работе заболела короной, ребенок принес из школы. А потом она заразила трех человек на работе. И одного из них в тяжелом состоянии с трудом удалось положить в Обеіг. Почему люди должны рисковать иза-за долбодятлов, которым детей некуда девать?!
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28.10.2020 13:04 Ответить
А почему люди должны рисковать образованием своих детей из-за дятлов, угробивших свой иммунитет настолько, что он не в состоянии справиться с респираторным заболеванием?
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28.10.2020 13:06 Ответить
Найми репетиторов ребенку, как я и будет тебе образование.
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28.10.2020 14:13 Ответить
Вооот. Молодец. Уже начинаешь правильно мыслить.
А теперь вопрос: а ты не задумалась о том, что т.о. у тебя просто отбирают право на всеобщее бесплатное среднее образование гарантированное тебе Конституцией твоей страны? Причем с твоего добровольного согласия.
Задам встречный вопрос: а нахрена мне платить тогда налоги? у в смысле если я за образование буду платить, за медицину... разрешите мне оружие и отмените налоги - я сам себя еще и защищать буду.
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28.10.2020 14:22 Ответить
Ты кто такой что бы оценивать меня? Мужик пишущий целый день на форуме как он обеспечтвпет себя и супругу? Где выбор людям, которые не хотят подвергать опасности здоровье своих близких? Удаленно с детьми не занимаются, если написана заява. Так где выбор?
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28.10.2020 14:43 Ответить
Так вот он же - твой выбор. Дистанционное образование. Ты его сделала. Вот и расхлебывай.
А вообще не понимаю. У тебя же все хорошо: ушла на удаленку и наняла репетиторов, на которых тебе хватает. Что не устраивает?
И кто ты такая, чтобы за меня решать - как МОИМ детям получать образование??

Поясню как оно есть на самом деле: было бы все так хорошо как ты хочешь сказать... ты реагировала бы гораздо спокойнее. А так... ты просто тянешь остальных в свое болото, чтоб не чувствовать себя ... эммм...
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28.10.2020 15:16 Ответить
Дело не в "куда деть", если что. Деть есть куда. Я зарабатываю... пока достаточно чтоб супруга могла не работать.
Вот и хорошо. Сидите дома.
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28.10.2020 13:08 Ответить
Я больше к тому, что уже сейчас все кто не хочет рисковать - могут это сделать. Просто сидите дома и любите мозги друг другу а не тем, кто осознанно делает иной выбор.
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28.10.2020 13:09 Ответить
Andy Sok - троляка рашистська, яка займається темами освіти та ковід. Не звертайте уваги - одразу в спам гниду дирляндську
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28.10.2020 15:09 Ответить
О. Вот нам уже и нечего ответить по существу. Впрочем как обычно.
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28.10.2020 15:11 Ответить
Троляка, життя змінюється. Освіта залишається, лише тимчасово, щоб запобігти багатьом смертям вчителів, більшість з яких входять в групи ризику, переходить в іншу форму - дистанційну. Тебе, троляку, за це хтось змушує платити? В твоїх дітей, чи "знайомих власників кав.ярень, нема смартфонів, на який можна поставити zoom, skype, тощо ? Чи в дирляндії так вже все погано ?
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28.10.2020 15:32 Ответить
Не-не я не спорю. Поначалу оно и вправду преподнесено как временное.
У насл блин все временное. Вооон тот кусочек территории под гаражи вместо жилого дома - то временно. Отсутствие новой школы при строительстве нового квартала в Киеве - тоже временно и так далее.
Только вот гаражи уже годы стоят, а детишки теснятся в еще совковой школе. А ... нарид продолжает верить что это временно.
Так и тут. Басни тебе рассказывают про "временное" а ты и веришь, как та сорока. Причем рассказывают люди, которые:
а) сами не соблюдают свои же требования (Ляшко на прессухах постоянно в закрытом помещении с толпой народу - без маски)
б) уже тебе прямым текстом говорили что меры (закрытие парков и поливание улиц дезинфекторами) - это чтобы "напугать людей" (прямая цитата, если шо).
в) являются членами правительства Украины, что само по себе равняется слову "лжец".
г) являются членами правительства Украины, которые согласовала Зе Рада и Зе Президент...
Но ты продолжай им верить, продолжай...
Все так плохо в г. Киев, в котором я живу. Представь, хватает народу с 2-3 детьми и 1 компом. У которых ремонт к примеру. Или иные обстоятельства, связанные с карантином.
И да. Смартфон, комп и так далее - оно вдруг небесплатное.
Честно - закидоны неоригинальны. Умным - понятно что когда по сути сказать нечего - закидывают про москаля. А дуракам бесполезно.
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28.10.2020 15:41 Ответить
Причому ковід до забудови? Ще рік та, сподіваюсь, вакцина потрапить в Україну. Гаразд, чому тоді в Чехії школи закрились на карантин? Ви не вірете в ковід? Це все коспіралогія ?
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28.10.2020 15:53 Ответить
Та при том, что Вам про ковид рассказывают те же самые люди, из-за деятельности / бездействия которых это вот и происходит. Если они врут там... то верить им тут... как бы не очень...
Вакцина... эх.
В Чехии против этого решения протестовали. В Германии кстати тоже... да и не только там.
Верю я в ковид, успокойтесь) Равно как и в остальные респираторные заболевания, коих тысячи (одного только гриппа свыше 2к штаммов).
Да только дело в том, что еще я верю в то, что жизнь = супермаркет а на выходе - касса. Грубо говоря - с респираторкой должен справляться иммунитет. Который формируется образом жизни: спорт, активность, еда... вплоть до удовольствия от деятельности. Если же ты, лично ты (или я, или он или она или... кто угодно) угробил свой иммунитет, что он не в состоянии справиться с этим... то это его и только его проблемы.
Да. Они могут возникнуть и у меня. Равно как и тысячи других проблем (тубик - поинтересуйся смертностью, грипп - тоже поинтересуйся, ОРВИ, пневмония - тоже поинтересуйся, цифры скажем за 2017-2018гг. от ВООЗ тебя удивят, гарантирую и ты задашься вопросом типа "А шо ж мы тогда маски не носили, если одних только детей до 5 лет было под 900к трупов, а взрослых сколько?" и так далее)
Так вот. Это будут мои и только мои проблемы. Да, я конечно буду требовать от государства исполнения его обязательств в плане медпомощи - ибо я ее оплатил своими налогами. Да, конечно, я могу погибунть от этого. И в этом буду виноват я и только я (что угробил иммунитет).
Но отправлять ТВОЕГО ребенка в 4 бетонных стены (подумай об иммунитете) из-за этого... кто я такой чтобы так поступать?
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28.10.2020 16:02 Ответить
Що з того, що існують інші хвороби. В когось "занадто гарний імунітет", при якому в разі зараження ковід, організм вбиває себе сам. Питання не стоїть, від чого більше помиарає людей. Питання в заразності та смертності ковід. В мене дитина не сидить в 4 стінах, прекрасно дивився уроки по ТВ, займався по ЗУМу з вчителями. Якщо чиясь дитина не здатна вчитись вдома, то чи буде якась різнция, від того, що вона буде протирати штани за шкільною лавою.
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28.10.2020 16:18 Ответить
Будет. Потому что в социальной среде обучение эффективнее. Плюс - ты же сам аргументируешь о необходимости контрольных, которые иначе чем в школе провести низзя. Если она через этот опыт не пройдет (а на удаленке она его не пройдет), то велик риск, что при всей своей грамотности и уме - она просто переволнуется на ЗНО или вступительном где-нить в Чехии. И не сдаст. Из-за недостатка опыта...
Вот именно что в заразности и смертности. Заразность... хм, если верить нашим СМИ то остальные болезни просто исчезли. Хотя если взглянуть на отчеты МОЗ, то как бы и нет. Смертность... я ж говорю. Поинтересуйся. Сильно удивишься.
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28.10.2020 16:38 Ответить
Кому як - це щодо освіти. Чому тоді заняття з репетитором один на один найкращі в плані передачі знань, але й найдорожчі? Соціально діти можуть і надворі поспілкуватись чи на стадіоні. Тим паче, ще раз повторюю, це тимчасово, бо всі пандемії - тимчасове явище. Я про необхідність контрольних не казав. Тестування є й онлайн. Хвилюються на іпитах, на ЗНО нема чого хвилюватись, бо кожен працює сам, а не як раніше - перед сташними екзаменаторами.

Про заразність та смертність я привожу дані світової статистики, а вона гласить, що ковід більше ніж в два раза заразніше грипа та в 6 раз ! смертельніше. Ще раз повторюю, до чого мені інші хвороби? Лікувати та робити профілактіку треба від всіх хвороб. Щоб не хворіти на серце ми бігаємо, щоб не заразитись ковідом - вводимо ізоляцію, карантин, придумаємо вакцину. Для кожної хвороби свої методи. Що тут не так ?
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28.10.2020 17:24 Ответить
Занятия с репетитором дороже по многим причинам, не только и не столько из-за эффективности но и момент того, что репетитор тратит личное время на работу с одним учеником тоже играет роль.
Не могут. Нельзя. Эпидемия / Пандемия / Карантин. Страшная зараза гуляет. Ладно, с последним я стебусь. С первыми - если бы не протесты, то благодаря таким вот как Вы - все би сидели дома еще с февраля. Хрен бы кто открыл что.
В смыле "не говорил". Цитирую: Дурна логіка. Контрольні готують до ЗНО як раз.
Ну это Вы думаете, что на ЗНО не волнуются, практика говорит об ином. Учитывая, что от теста зависит будущее и зависит сильно... как тут не волноваться? Только через практику экзаменов.
https://www.weforum.org/agenda/2020/09/covid-19-deaths-global-killers-comparison/

По сравнению с болезнями сердца - ковид = щенок.
Lower respiratory infections - это бронхит и пневмония. 2,56 млн. В два раза с половиной почти - выше чем ковид.
Который кстати к примеру сейчас в США диагностируют не по тесту а по симптомам. Инструкция CDC. Они у ковида зачастую идентичны к пневмонии, ОРВИ и гриппе. Да-да, "нюх теряется" и при них и хрен пойми отчего ты не чуешь запаха - заложен ли у тебя нос при гриппе или же у тебя ковид. А тест - не делается.
Как думаешь - как это влияет на статистику?
На предмет смертности посмотри данные ВООЗ по пневмонии, я их приводил.
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/pneumonia

Вот. Дублирую. 2017 - более 800к трупов у одних только 5-летних детей.
Заметь. Та же респираторная болезнь. От которой НЕТ специфического лекарства. Лечат антибиотиками. От нее вводили тогда карантин / изоляцию и так далее? Не-а.

Я к тому, что применяемые методы скорее вредят, чем приносят пользу.
Ограничить группы риска - т.е. 65+. Социальное дистанцирование. Все.
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28.10.2020 17:52 Ответить
Вот, зацени:
https://censor.net/ru/news/3227638/glava_op_ermak_pokazal_kak_jivut_ego_roditeli_i_brat_fotoreportaj

В этом репортаже "прекрасно" все.
Высокий чиновник органа государственной власти, рассказывающий о страшной заразе... и заставившей тебя два месяца сидеть дома весной... приходит к лицам из группы риска, своим родителям - без средств индивидуальной защиты.
Репортер из СМИ, которые каждый день вещают об ужасной заразе ... делает то же самое.
Сами лица из группы риска - благополучно делают то же самое.
Хотя будь оно и вправду ужасно смертельной болезнью (нет - смертность даже чуть ниже обычного гриппа и в строго выеренных возратсных группах) - всех этих людей ты бы не увидел. Вообще. Они бы сидели в стерильном бункере вместе с обслугой. А по телику и в нете шло бы что-то типа пресловутого "Лебединого озера".
Но нет...
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28.10.2020 16:10 Ответить
Не люблю Єрмака, але, його фінансовий стан дозволяє йому здавати тести на ковід, особливо перег постановочним інтерв.ю з батьками, до яких, я впевнений, він заходить раз в місяць.
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28.10.2020 16:20 Ответить
И что? Сдал он тест. Перед выездом к родителям. Результат через сутки. А даже если и мгновенный...то после оного он ушел. Без маски и средств защиты в агрессивную окружающую (внешнюю) среду.
Сел в машину к водителю без маски... потрогал по пути поручни подъезда на которые чихнул ковидный прохожий ... ну и так далее - масса факторов по пути и... вуаля.
А репортер? Тоже имеет достаток уровня Ермака? А он ведь тоже без... а Ермаку выходит настолько насрать на родителей что он допускает это? Им блин не по 30ке, их и довезти-то в случае чего - проблема.
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28.10.2020 16:32 Ответить
Навіщо фантазувати? Для кращої аргументації? Після теста в нього є декілька днів, щоб вірус не поширився та, с свою чергу, Єрман не став заразним. Ви знаєте, що таке інкубаційний період? Там ще оператор був. Не хвилюйтесь так за них, вони себе знають як захистити, це не вчителі, яких кинули на амбразури з однією маскою в клас до 30 учнів (лише один урок), а їх,в середньому 6-6 в день. Ще й коридори, збори, засідання...
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28.10.2020 18:14 Ответить
И еще.
Я не тролляка.
Я хочу настоящей демократии. Свободы.
Есть группа народу которая хочет сидеть дома. Пусть сидит.
Есть группа (меньшая) которая НЕ хочет сидеть дома. Пусть не сидит.
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28.10.2020 15:43 Ответить
Вот для кого вы идиотские комментарии пишете? Вы что, не знаете, что даже нна домашнем обучении родители обязаны водить ребенка В ШКОЛУ на контрольные?
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28.10.2020 13:57 Ответить
Втопку те контрольные они для вуза не нужны.
ЗНО для поступления.
Легче легкого учитывая прекрассные возможности домашнего обучения о которых тут писали выше.
Что? Не нравится? Мне тоже. А потому мне неохота чтобы моего ребенка тянули в это болото.
Ну а если я настолько угробил свой иммунитет что он не вывозит респираторку... то это мои и только мои проблемы.
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28.10.2020 15:46 Ответить
Дурна логіка. Контрольні готують до ЗНО як раз. Якщо ваша дитина, не зрозумію алгоритм виконання завдань, то й ЗНО здасть погано.
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28.10.2020 16:21 Ответить
Тут я не удержался от троллинга, чтоб Ваша фраза была хоть чуточку логичной.
Срываюсь. Бывает. Это не хорошо. Извиняюсь.
Собственно, к тому и был задан вопрос... ЗНО никто не отменит.
Экзамены в ... скажем европейском вузе никто не отменит - вступительные.
Без очной формы образования дети будут... в пролете, говоря по простому. Просто потому преподавание - это не только отчитать инфу по учебнику, а дистанционное это именно об этом.
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28.10.2020 16:28 Ответить
Що ви верзете? Люди мови вчать по скайпу, займаючись по скайпу. Я сам був свідком, як проходили уроки в наших дітей по зуму. Тут тобі й зворотній зв.язок й інетерактив і тестування онлайн одразу, причому з моментальною оцінкою. Чи ви відстали від життя? Єдине- це організація дитини. Але, якщо дитина не привчили батьки, дитина не може організуватись, то це питання до родини. Погоджусь, що традиційне навчання краще, ніхто не заперечує, але не треба робити трагедії, якщо діти півроку-рік проведуть в онлайн. Життя міняється швидко.
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28.10.2020 18:19 Ответить
Для Вас коронавирус это просто респираторка? Ну дальше тогда говорить не о чем. С неучем не о чем ) рифма вышла.
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28.10.2020 16:31 Ответить
COVID-19 - это инфекционное заболевание, вызываемое коронавирусом SARS-CoV-2, который является респираторным патогеном. Информация о случаях заражения новым вирусом в городе Ухань, Китайская Народная Республика, впервые поступила в ВОЗ 31 декабря 2019 г.

Источник:
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses

ВООЗ считает это респираторным заболеванием. Хм. Так кто же неуч?))

З.Ы.: Да, просто респираторка. Такая же как пневмония, к примеру. От которой тоже НЕТ специфического лекарства. От которой в 2018 году погибло одних только детей до 5 лет свыше 800 тысяч. ВОСЕМЬСОТ ТЫСЯЧ ОДНИХ ТОЛЬКО ДЕТЕЙ ДО 5 ЛЕТ.
Пруф, все тоже ВООЗ:
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/pneumonia

А Вы в 2018 масочку не носили-то... и в домике не сидели...
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28.10.2020 16:43 Ответить
https://voxukraine.org/ru/fejk-koronavirus-obychnoe-respiratornoe-zabolevanie-a-vlast-umyshlenno-nagnetaet-psihoz/
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28.10.2020 18:22 Ответить
Виталик решил стать вторым Кернесом ( пока не известно как у него это получится, но идея такова) Местечковая киевская партия " Удар В Кличко" ( в масштабах страны она наберет 1,0 -1,5% , при удачном стечении обстоятельств) и вечный пожизненный мэр Киева на городском бюджете восседающий. Схожесть с Кернесом просматривается, тоже сугубо городская партия , тоже вечный мэр и тоже из больницы "руководит" правда Виталик с ног, а Адольфович уже из положения " тушки".. Но как говорится доживите до его лет, да получите пулю в позвоночник и боксерский перчатки не помогут. Виталик сделав свой выбор в пользу мэрства на послемайданной стрелке у Фирташа, в свое время, видимо не прогадал. Мэрство то вот оно под пятой точкой, а президентство что, минута славы и оставшаяся жизнь тумаков , проклятий, а иногда и позора. Представляю как бы на него плевали, высмеивали и матюкали через год его президентства, страшно представить или смешно ( будь то в 2014-2019 годах , будь то это сейчас).
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28.10.2020 12:52 Ответить
Какие школы не подключены, можно узнать? Всегда вот эт обтекаемое бла-бла, вроде что-то сообщил, но ничего не сказал.
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28.10.2020 13:56 Ответить
 
 