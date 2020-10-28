С завтрашнего дня возобновляется обучение в столичных школах, но на карантине остаются 8 школ и 587 классов, - Кличко

Завтра, 29 октября, возобновляется обучение после каникул в столичных школах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга в прямом включении из дома, где находится на самоизоляции из-за заболевания коронавирус.

"С 29 октября возобновляется обучение после каникул в столичных школах. Останутся на карантине восемь школ и 587 классов в 186 школах Киева - из-за заболевания педагогов и учеников", - сказал Кличко.

Он отметил, что после выборов во всех школах города, где были расположены участки, осуществили дезинфекцию. А 95 процентов учебных заведений - 420 школ - по заявкам директоров уже подключены к отоплению.

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"Думаю, ученики безопасно смогут вернуться за парты. Но, подчеркну: мы держим ситуацию на контроле и оперативно принимаем решения по карантину в отдельных школах. Или о переводе отдельных классов на дистанционное обучение", - отметил Виталий Кличко.