С завтрашнего дня возобновляется обучение в столичных школах, но на карантине остаются 8 школ и 587 классов, - Кличко
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество
Завтра, 29 октября, возобновляется обучение после каникул в столичных школах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга в прямом включении из дома, где находится на самоизоляции из-за заболевания коронавирус.
"С 29 октября возобновляется обучение после каникул в столичных школах. Останутся на карантине восемь школ и 587 классов в 186 школах Киева - из-за заболевания педагогов и учеников", - сказал Кличко.
Он отметил, что после выборов во всех школах города, где были расположены участки, осуществили дезинфекцию. А 95 процентов учебных заведений - 420 школ - по заявкам директоров уже подключены к отоплению.
"Думаю, ученики безопасно смогут вернуться за парты. Но, подчеркну: мы держим ситуацию на контроле и оперативно принимаем решения по карантину в отдельных школах. Или о переводе отдельных классов на дистанционное обучение", - отметил Виталий Кличко.
Пожалуйста, подождите...
https://glavcom.ua/ru/health-ru/na-kievshchine-umer-direktor-shkoly-v-kotoroy-skryvali-koronavirus-u-uchiteley-709658.html
В Виннице от коронавируса умерла учительница школы №10. Как рассказывают ее коллеги, женщина три недели находилась в тяжелом состоянии в больнице
https://ternopol.znaj.ua/344328-na-ternopilshchini-koronavirus-obirvav-zhittya-vchitelki-serce-rozrivayetsya-vid-bolyu
http://sumy.today/news/society/9494-v-okhtyrtsi-vid-koronavirusu-pomer-vidomyi-uchytel.html
Вчителька, яка викладала в третьому класі школи №29 в Черкасах, померла в суботу, 26 вересня.
http://kanos.com.ua/u-cherkasah-pomerla-vchytelka-hvora-na-covid-19/
https://p-p.com.ua/news/u-lutsku-vid-koronavirusu-pomerla-vchytelka-foto/
Від коронавірусу помер вчитель географії з Іваничівського району
Перестало битися серце вчителя географії Грядівського ліцею Іваничівського району Віталія Воробіка.
https://realno.te.ua/novyny/%D1%83-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D1%96/
https://vinnytsianews.com/v-vinnice-ot-koronavirusa-umerla-46-letnjaja-uchitelnica-shkoly-31/
https://brovary.net.ua/pomerla-vchytelka-10-oyi-shkoly/
В харьковской школе №88 произошло ЧП.
Учитель младших классов Яна Давыдовна Ласкавцева умерла во время урока, который она вела. Ей было 57 лет. По словам родителей школьников, учительница заболела, но решила не брать больничный из-за государственной итоговой аттестации до конца учебного года.
https://www.057.ua/news/2395449/v-harkovskoj-skole-pramo-na-uroke-umerla-ucitelnica-mladsih-klassov
Это раз.
Вы бы так внимательно статистику вели в предыдущие годы... Вас ждало бы много чудных открытий. В частности то, что учителя умирают иногда...
Давай каждый будет решать сам за себя. Демократия-с.
А теперь вопрос: а ты не задумалась о том, что т.о. у тебя просто отбирают право на всеобщее бесплатное среднее образование гарантированное тебе Конституцией твоей страны? Причем с твоего добровольного согласия.
Задам встречный вопрос: а нахрена мне платить тогда налоги? у в смысле если я за образование буду платить, за медицину... разрешите мне оружие и отмените налоги - я сам себя еще и защищать буду.
А вообще не понимаю. У тебя же все хорошо: ушла на удаленку и наняла репетиторов, на которых тебе хватает. Что не устраивает?
И кто ты такая, чтобы за меня решать - как МОИМ детям получать образование??
Поясню как оно есть на самом деле: было бы все так хорошо как ты хочешь сказать... ты реагировала бы гораздо спокойнее. А так... ты просто тянешь остальных в свое болото, чтоб не чувствовать себя ... эммм...
Вот и хорошо. Сидите дома.
У насл блин все временное. Вооон тот кусочек территории под гаражи вместо жилого дома - то временно. Отсутствие новой школы при строительстве нового квартала в Киеве - тоже временно и так далее.
Только вот гаражи уже годы стоят, а детишки теснятся в еще совковой школе. А ... нарид продолжает верить что это временно.
Так и тут. Басни тебе рассказывают про "временное" а ты и веришь, как та сорока. Причем рассказывают люди, которые:
а) сами не соблюдают свои же требования (Ляшко на прессухах постоянно в закрытом помещении с толпой народу - без маски)
б) уже тебе прямым текстом говорили что меры (закрытие парков и поливание улиц дезинфекторами) - это чтобы "напугать людей" (прямая цитата, если шо).
в) являются членами правительства Украины, что само по себе равняется слову "лжец".
г) являются членами правительства Украины, которые согласовала Зе Рада и Зе Президент...
Но ты продолжай им верить, продолжай...
Все так плохо в г. Киев, в котором я живу. Представь, хватает народу с 2-3 детьми и 1 компом. У которых ремонт к примеру. Или иные обстоятельства, связанные с карантином.
И да. Смартфон, комп и так далее - оно вдруг небесплатное.
Честно - закидоны неоригинальны. Умным - понятно что когда по сути сказать нечего - закидывают про москаля. А дуракам бесполезно.
Вакцина... эх.
В Чехии против этого решения протестовали. В Германии кстати тоже... да и не только там.
Верю я в ковид, успокойтесь) Равно как и в остальные респираторные заболевания, коих тысячи (одного только гриппа свыше 2к штаммов).
Да только дело в том, что еще я верю в то, что жизнь = супермаркет а на выходе - касса. Грубо говоря - с респираторкой должен справляться иммунитет. Который формируется образом жизни: спорт, активность, еда... вплоть до удовольствия от деятельности. Если же ты, лично ты (или я, или он или она или... кто угодно) угробил свой иммунитет, что он не в состоянии справиться с этим... то это его и только его проблемы.
Да. Они могут возникнуть и у меня. Равно как и тысячи других проблем (тубик - поинтересуйся смертностью, грипп - тоже поинтересуйся, ОРВИ, пневмония - тоже поинтересуйся, цифры скажем за 2017-2018гг. от ВООЗ тебя удивят, гарантирую и ты задашься вопросом типа "А шо ж мы тогда маски не носили, если одних только детей до 5 лет было под 900к трупов, а взрослых сколько?" и так далее)
Так вот. Это будут мои и только мои проблемы. Да, я конечно буду требовать от государства исполнения его обязательств в плане медпомощи - ибо я ее оплатил своими налогами. Да, конечно, я могу погибунть от этого. И в этом буду виноват я и только я (что угробил иммунитет).
Но отправлять ТВОЕГО ребенка в 4 бетонных стены (подумай об иммунитете) из-за этого... кто я такой чтобы так поступать?
Вот именно что в заразности и смертности. Заразность... хм, если верить нашим СМИ то остальные болезни просто исчезли. Хотя если взглянуть на отчеты МОЗ, то как бы и нет. Смертность... я ж говорю. Поинтересуйся. Сильно удивишься.
Про заразність та смертність я привожу дані світової статистики, а вона гласить, що ковід більше ніж в два раза заразніше грипа та в 6 раз ! смертельніше. Ще раз повторюю, до чого мені інші хвороби? Лікувати та робити профілактіку треба від всіх хвороб. Щоб не хворіти на серце ми бігаємо, щоб не заразитись ковідом - вводимо ізоляцію, карантин, придумаємо вакцину. Для кожної хвороби свої методи. Що тут не так ?
Не могут. Нельзя. Эпидемия / Пандемия / Карантин. Страшная зараза гуляет. Ладно, с последним я стебусь. С первыми - если бы не протесты, то благодаря таким вот как Вы - все би сидели дома еще с февраля. Хрен бы кто открыл что.
В смыле "не говорил". Цитирую: Дурна логіка. Контрольні готують до ЗНО як раз.
Ну это Вы думаете, что на ЗНО не волнуются, практика говорит об ином. Учитывая, что от теста зависит будущее и зависит сильно... как тут не волноваться? Только через практику экзаменов.
https://www.weforum.org/agenda/2020/09/covid-19-deaths-global-killers-comparison/
По сравнению с болезнями сердца - ковид = щенок.
Lower respiratory infections - это бронхит и пневмония. 2,56 млн. В два раза с половиной почти - выше чем ковид.
Который кстати к примеру сейчас в США диагностируют не по тесту а по симптомам. Инструкция CDC. Они у ковида зачастую идентичны к пневмонии, ОРВИ и гриппе. Да-да, "нюх теряется" и при них и хрен пойми отчего ты не чуешь запаха - заложен ли у тебя нос при гриппе или же у тебя ковид. А тест - не делается.
Как думаешь - как это влияет на статистику?
На предмет смертности посмотри данные ВООЗ по пневмонии, я их приводил.
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/pneumonia
Вот. Дублирую. 2017 - более 800к трупов у одних только 5-летних детей.
Заметь. Та же респираторная болезнь. От которой НЕТ специфического лекарства. Лечат антибиотиками. От нее вводили тогда карантин / изоляцию и так далее? Не-а.
Я к тому, что применяемые методы скорее вредят, чем приносят пользу.
Ограничить группы риска - т.е. 65+. Социальное дистанцирование. Все.
https://censor.net/ru/news/3227638/glava_op_ermak_pokazal_kak_jivut_ego_roditeli_i_brat_fotoreportaj
В этом репортаже "прекрасно" все.
Высокий чиновник органа государственной власти, рассказывающий о страшной заразе... и заставившей тебя два месяца сидеть дома весной... приходит к лицам из группы риска, своим родителям - без средств индивидуальной защиты.
Репортер из СМИ, которые каждый день вещают об ужасной заразе ... делает то же самое.
Сами лица из группы риска - благополучно делают то же самое.
Хотя будь оно и вправду ужасно смертельной болезнью (нет - смертность даже чуть ниже обычного гриппа и в строго выеренных возратсных группах) - всех этих людей ты бы не увидел. Вообще. Они бы сидели в стерильном бункере вместе с обслугой. А по телику и в нете шло бы что-то типа пресловутого "Лебединого озера".
Но нет...
Сел в машину к водителю без маски... потрогал по пути поручни подъезда на которые чихнул ковидный прохожий ... ну и так далее - масса факторов по пути и... вуаля.
А репортер? Тоже имеет достаток уровня Ермака? А он ведь тоже без... а Ермаку выходит настолько насрать на родителей что он допускает это? Им блин не по 30ке, их и довезти-то в случае чего - проблема.
Я не тролляка.
Я хочу настоящей демократии. Свободы.
Есть группа народу которая хочет сидеть дома. Пусть сидит.
Есть группа (меньшая) которая НЕ хочет сидеть дома. Пусть не сидит.
ЗНО для поступления.
Легче легкого учитывая прекрассные возможности домашнего обучения о которых тут писали выше.
Что? Не нравится? Мне тоже. А потому мне неохота чтобы моего ребенка тянули в это болото.
Ну а если я настолько угробил свой иммунитет что он не вывозит респираторку... то это мои и только мои проблемы.
Срываюсь. Бывает. Это не хорошо. Извиняюсь.
Собственно, к тому и был задан вопрос... ЗНО никто не отменит.
Экзамены в ... скажем европейском вузе никто не отменит - вступительные.
Без очной формы образования дети будут... в пролете, говоря по простому. Просто потому преподавание - это не только отчитать инфу по учебнику, а дистанционное это именно об этом.
Источник:
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses
ВООЗ считает это респираторным заболеванием. Хм. Так кто же неуч?))
З.Ы.: Да, просто респираторка. Такая же как пневмония, к примеру. От которой тоже НЕТ специфического лекарства. От которой в 2018 году погибло одних только детей до 5 лет свыше 800 тысяч. ВОСЕМЬСОТ ТЫСЯЧ ОДНИХ ТОЛЬКО ДЕТЕЙ ДО 5 ЛЕТ.
Пруф, все тоже ВООЗ:
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/pneumonia
А Вы в 2018 масочку не носили-то... и в домике не сидели...