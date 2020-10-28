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прокуратура (4867) убийство (6290) Донецкая область (7133)

69-летний мужчина на Донетчине убил товарища, нанеся ему более 500 ударов ножом, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

69-летний мужчина на Донетчине убил товарища, нанеся ему более 500 ударов ножом, - прокуратура

По ходатайству Артемовской местной прокуратуры мужчине, который обоснованно подозревается в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что 25 октября 2020 69-летний житель Бахмута в своей квартире распивал спиртные напитки с товарищем. Между ними возникла ссора, во время которой хозяин обвинил потерпевшего в краже собственного имущества. Злоумышленник повалил мужчину на пол, и, используя кухонный нож, нанес ему более 500 ударов, из которых 35 - проникающие ранения в область грудной клетки, брюшной полости и головы.

После совершенного преступления нападавший ушел отдыхать, а 50-летний пострадавший от полученных травм скончался.

Досудебное расследование продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
500 ударов... конечно отдохнуть нужно
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28.10.2020 12:35
+4
это дамбас детка 69-летний мужчина на Донетчине убил товарища, нанеся ему более 500 ударов ножом, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8600
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28.10.2020 12:35
+4
Настоясчий дамбассит. Премию Дарвина и шаурму ему!!
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28.10.2020 12:39
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Более 500 ударов,этож надо было умудриться ...посчитать ...
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28.10.2020 12:33 Ответить
посчитать это работа, а вот нанести 500 ... он наверное минут 10 тыкал минимум, жесть. конечно после такого нужно "отдохнуть"
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28.10.2020 13:07 Ответить
как нож то не сломался у меня были уголовные дела так там по 30-55 -72 удара и ножи просто ломались причем в оставаясь часто в трупах... а тут.. бррр это геть нелюдь зачем там следствие для чего 500 ударов никаким волнениями стрессом или даже вызванного чем то самим убиенным не оправдаешь жестокость там уже пожизненное а оно ему надо вывели и шлепнули... чтобы экономить время и деньги государства..
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28.10.2020 13:10 Ответить
это дамбас детка 69-летний мужчина на Донетчине убил товарища, нанеся ему более 500 ударов ножом, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8600
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28.10.2020 12:35 Ответить
Стахановец!как диды
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28.10.2020 14:07 Ответить
500 ударов... конечно отдохнуть нужно
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28.10.2020 12:35 Ответить
Настоясчий дамбассит. Премию Дарвина и шаурму ему!!
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28.10.2020 12:39 Ответить
Упорный/упоротый.
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28.10.2020 12:40 Ответить
Говорят раньше котлеты делали не из фарша, выковырянного из мясорубки, а из мяса, мелко нашинкованного ножом. Так типа вкуснее получалось...
Ой, простите, что-то музыка навеяла...
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28.10.2020 12:48 Ответить
500?!
качок в отставке, шо ли? 69-летний мужчина на Донетчине убил товарища, нанеся ему более 500 ударов ножом, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4914
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28.10.2020 13:21 Ответить
Ничего себе "комбо" провел.
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28.10.2020 14:50 Ответить
такое и кукла вуду не выдержала бы
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28.10.2020 15:55 Ответить
П'ять хвилин безперервно,або три підходи по дві хвилини
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28.10.2020 16:04 Ответить
Пздц...
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14.11.2020 09:34 Ответить
 
 