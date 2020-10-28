69-летний мужчина на Донетчине убил товарища, нанеся ему более 500 ударов ножом, - прокуратура

По ходатайству Артемовской местной прокуратуры мужчине, который обоснованно подозревается в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что 25 октября 2020 69-летний житель Бахмута в своей квартире распивал спиртные напитки с товарищем. Между ними возникла ссора, во время которой хозяин обвинил потерпевшего в краже собственного имущества. Злоумышленник повалил мужчину на пол, и, используя кухонный нож, нанес ему более 500 ударов, из которых 35 - проникающие ранения в область грудной клетки, брюшной полости и головы.

После совершенного преступления нападавший ушел отдыхать, а 50-летний пострадавший от полученных травм скончался.

Досудебное расследование продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

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