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Новости Политика Украины Денис Ермак и Гео Лерос Опрос Зеленского
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Вопрос, сколько в Украине желающих ударить Ермака, хорошо вписался бы в опрос президента и по-настоящему мобилизовал бы избирателей, - Лерос

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Вопрос, сколько в Украине желающих ударить Ермака, хорошо вписался бы в опрос президента и по-настоящему мобилизовал бы избирателей, - Лерос

Нардепу Гео Леросу интересно, сколько людей в Украине желют ударить главу ОП Андрея Ермака.

Об этом заявил исключенный из СН нардеп Гео Лерос, комметируя признание главы ОП Андрея Ермака в желании ударить парламентария из-за публикации пленок, в которых фигурирует его брат Денис Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Андрей Ермак фактически признался, что не прочь бы меня ударить. Интересно, а сколько нашлось бы желающих в Украине ударить Ермака? Этот вопрос бы хорошо вписалось в опрос президента и по-настоящему мобилизовал бы избирателей", - заявил Лерос.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермак признался, что не прочь бы ударить Лероса за его "пленки": "Есть мужское отношение к тому, что случилось"

Вопрос, сколько в Украине желающих ударить Ермака, хорошо вписался бы в опрос президента и по-настоящему мобилизовал бы избирателей, - Лерос 01

Ранее Ермак признался, что не прочь бы ударить Лероса за его "пленки": "Есть мужское отношение к тому, что случилось". 

Напомним, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.

Президент Владимир Зеленский назвал дело о пленках Дениса Ермака "пустым" и заявил, что записями хотели шантажировать его лично. Кроме этого он назвал Дениса Ермака "болтуном", а опубликовавшего записи депутата СН Лероса - "аферистом".

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что из-за записей разговоров Дениса Ермака ведет уголовное производство против его брата Андрея Ермака, руководителя Офиса Президента.
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Топ комментарии
+46
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28.10.2020 12:32
+33
"Сколько желающих ё..нуть ермака..??". Пусть ишак оманский подготовит соц.опрос ко второму туру, будем знать. ))
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28.10.2020 12:35
+31
Ударить ??? Да желающих харькнуть на него столько что и бить не нужно-- утонет с ****** и со всей ********** нечистью Вопрос, сколько в Украине желающих ударить Ермака, хорошо вписался бы в опрос президента и по-настоящему мобилизовал бы избирателей, - Лерос - Цензор.НЕТ 9140
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28.10.2020 12:39
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28.10.2020 12:32 Ответить
Ударить ??? Да желающих харькнуть на него столько что и бить не нужно-- утонет с ****** и со всей ********** нечистью Вопрос, сколько в Украине желающих ударить Ермака, хорошо вписался бы в опрос президента и по-настоящему мобилизовал бы избирателей, - Лерос - Цензор.НЕТ 9140
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28.10.2020 12:39 Ответить
этого ушлепка надо садить лет на двадцать,что бы на зоне он кукарекал петухом
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28.10.2020 12:48 Ответить
Справді? До МІ-6 сходили тільки Баканов з Вовкою, потім вони усе доповіли Єрмаку, він обсмоктав цю інфу від двох криворізьких рагулів з Кремлем - й то лі ісчо будєт!!! Він висунувся після виборів чи не вперше після довгої мовчанки.
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28.10.2020 13:00 Ответить
Понеслося: - рішення КС, анонс рішення КС по скасуванню земельної реформи, ось незабаром у ВР зберуться по закону про канабіс ( це особисто Вовці полдяка за здачу Єрамку країни) , ось Ківа у Киві возбудився, ПГРУшник Пальчеський вирішив у київські суди піти...
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28.10.2020 13:04 Ответить
Вопрос, сколько в Украине желающих ударить Ермака, хорошо вписался бы в опрос президента и по-настоящему мобилизовал бы избирателей, - Лерос - Цензор.НЕТ 2825 Вопрос, сколько в Украине желающих ударить Ермака, хорошо вписался бы в опрос президента и по-настоящему мобилизовал бы избирателей, - Лерос - Цензор.НЕТ 9315
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28.10.2020 12:50 Ответить
І не посперечаєшся. Вопрос, сколько в Украине желающих ударить Ермака, хорошо вписался бы в опрос президента и по-настоящему мобилизовал бы избирателей, - Лерос - Цензор.НЕТ 3659
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28.10.2020 12:32 Ответить
я с вечера занимал.. за мной будете! Вопрос, сколько в Украине желающих ударить Ермака, хорошо вписался бы в опрос президента и по-настоящему мобилизовал бы избирателей, - Лерос - Цензор.НЕТ 3577
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28.10.2020 12:33 Ответить
я стояла
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28.10.2020 12:35 Ответить
Я перша, вже рік у черзі стою. Вопрос, сколько в Украине желающих ударить Ермака, хорошо вписался бы в опрос президента и по-настоящему мобилизовал бы избирателей, - Лерос - Цензор.НЕТ 2025
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28.10.2020 12:39 Ответить
Я за вами був.
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28.10.2020 12:39 Ответить
Я хотів одразу за Іренкою ко, але, якщо не проти, то я за Вами Вопрос, сколько в Украине желающих ударить Ермака, хорошо вписался бы в опрос президента и по-настоящему мобилизовал бы избирателей, - Лерос - Цензор.НЕТ 7593
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28.10.2020 12:56 Ответить
- Кличко: За мной не занимать! Питання, скільки в Україні охочих вдарити Єрмака, добре вписалося б в опитування президента і по-справжньому мобілізувало б виборців, - Лерос - Цензор.НЕТ 2566
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28.10.2020 14:05 Ответить
"Сколько желающих ё..нуть ермака..??". Пусть ишак оманский подготовит соц.опрос ко второму туру, будем знать. ))
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28.10.2020 12:35 Ответить
Зеленский как бы сумел собрать какой-то... отстой ... канализацинный... И теперь эта вся коллективная субстанция...
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28.10.2020 12:36 Ответить
Что верно, то верно. Правда список не ограничивается ермаком. Но суть верная. Даже архиверная.
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28.10.2020 12:36 Ответить
Сто пудов!
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28.10.2020 12:37 Ответить
Лео Герос ще той троль! Респект за геніальну ідею! Вопрос, сколько в Украине желающих ударить Ермака, хорошо вписался бы в опрос президента и по-настоящему мобилизовал бы избирателей, - Лерос - Цензор.НЕТ 8184
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28.10.2020 12:37 Ответить
я бы и литров пять бензина дал
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28.10.2020 12:38 Ответить
Угроза национальной безопасности!

Вопрос, сколько в Украине желающих ударить Ермака, хорошо вписался бы в опрос президента и по-настоящему мобилизовал бы избирателей, - Лерос - Цензор.НЕТ 6524
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28.10.2020 12:39 Ответить
На верхнем "фа" всегда обсирон!
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28.10.2020 12:42 Ответить
Вы не правы, настройщики концертных роялей устали ^расклеивать^ клавиши и требуют доплату за работу, по совместительству, урологами(.
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28.10.2020 15:04 Ответить
Ей всегда была к лицу мужская роль пробитого презерватива Вопрос, сколько в Украине желающих ударить Ермака, хорошо вписался бы в опрос президента и по-настоящему мобилизовал бы избирателей, - Лерос - Цензор.НЕТ 3019
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28.10.2020 13:00 Ответить
Да угомонитесь вы,противные.
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28.10.2020 12:43 Ответить
Ну шо Козиря-Єрмака скидують? Та ні - зачищають в ОПі під нього бувших від Богдана. ОПОЗАЖОПА буде рулити разом з ОПаКОЗИРЯ
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28.10.2020 12:46 Ответить
Вопрос, сколько в Украине желающих ударить Ермака, хорошо вписался бы в опрос президента и по-настоящему мобилизовал бы избирателей, - Лерос - Цензор.НЕТ 8476 Вопрос, сколько в Украине желающих ударить Ермака, хорошо вписался бы в опрос президента и по-настоящему мобилизовал бы избирателей, - Лерос - Цензор.НЕТ 529
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28.10.2020 12:47 Ответить
А можно обоих? Там вроде в таких случая дисконт должен быть?))
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28.10.2020 12:55 Ответить
Не треба зупинятись на напівзаходах. Питання повинно звучати так- хто за те,щоб вся кацапська нечисть висіла на шибениці? ( і детальний список).
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28.10.2020 13:08 Ответить
Посадити на держаки було б більш видовищно.
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28.10.2020 13:18 Ответить
О, ДА!!!
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28.10.2020 13:20 Ответить
Этот вопрос обошел бы по рейтингу вопрос про легализацию какабиса
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28.10.2020 13:32 Ответить
Да Дерьмака вместе с Голозадьком вот так надо
http://img1.safereactor.cc/pics/post/%D0%B3%D0%B8%D1%84%D0%BA%D0%B8-real-life-doodles-%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-4411117.gif

Извините, не вставляет картинку
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28.10.2020 14:13 Ответить
 
 