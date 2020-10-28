Дело о завладении имуществом Нацгвардии: ВАКС уменьшил на 20 млн сумму залога экс-нардепу Микитасю

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда уменьшила размер залога до 80,5 млн грн экс-нардепа и бывшего президента "Укрбуда" Максима Микитася.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Высшего антикоррупционного суда.

"Во вторник, 27 октября, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу защитника на постановление следственного судьи ВАКС от 2 октября 2020 года, которым подозреваемому продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 ноября 2020 года с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн. По результатам судебного рассмотрения коллегия судей частично удовлетворила апелляционную жалобу стороны защиты, отменила решение следственного судьи и постановила новое решение, которым продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 ноября 2020 года и определила подозреваемому залог в размере 80,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение вступило в законную силу с момента его провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

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Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

25 октября за Микитася внесли залог в сумме 80 млн гривен, и он вышел из СИЗО.

20 января 2020 года Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии Украины на сумму более 81 млн грн, сняли с рейса в аэропорту "Борисполь" при попытке вылететь за границу.

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Следственный судья Высшего антикоррупционного суда в феврале продлил срок действия обязанностей Микитасю и 4 подозреваемым, причастным к махинациям с жильем для Нацгвардии. Однако бывший нардеп нарушил запрет на общение с 4 свидетелями и подозреваемыми в своем производстве. Размер залога как альтернативы аресту Микитасю увеличили до 100 млн гривен. В случае еще одного нарушения Микитась должен отправиться под арест.