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Пленки Вовка: судья ОАСК не явился в Антикоррупционный суд для избрания меры пресечения

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Пленки Вовка: судья ОАСК не явился в Антикоррупционный суд для избрания меры пресечения

Высший антикоррупционный суд перенес судебное заседание по избранию меры пресечения судье Окружного административного суда Киева.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"На судебное заседание подозреваемый и защитники не явились. Поэтому избрание меры пресечения отложено на 4 ноября 2020 года в 11:00", - говорится в сообщении.

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Напомним, 1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

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Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

Пленки Вовка: судья ОАСК не явился в Антикоррупционный суд для избрания меры пресечения 01
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Топ комментарии
+3
Очередной цирк ) Нельку Штепу уже 6 лет посадить никак не могут .Она во власть опять лезет .А этого посадить тем более не посадят , как и бриллиантовых прокуроров , о которых старательно и умышленно замалчивают .
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28.10.2020 12:55
+3
И не будет этому ни конца ни края. Страна у нас такая!
Нужно только расстреливать. По другому из жопы не выйдем.
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28.10.2020 13:05
+2
наша судебная система - это сюрреализм. с 2014 (или с 1991?) года ни одного топ-коррупционера так и не посадили. надо всех уволить, поменять кодекс, законы и ввести расстрел судей при неправомерных решениях. высший суд вообще отдать на аутсорс куда-то в США или Англию.
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28.10.2020 13:31
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Очередной цирк ) Нельку Штепу уже 6 лет посадить никак не могут .Она во власть опять лезет .А этого посадить тем более не посадят , как и бриллиантовых прокуроров , о которых старательно и умышленно замалчивают .
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28.10.2020 12:55 Ответить
А так всім можна, чи тільки вовкам?
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28.10.2020 12:57 Ответить
попробуй.
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28.10.2020 13:09 Ответить
Та ну на! Я краще мимо прогуляюсь... Пленки Вовка: судья ОАСК не явился в Антикоррупционный суд для избрания меры пресечения - Цензор.НЕТ 8631
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28.10.2020 13:12 Ответить
Судью уволить
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28.10.2020 13:02 Ответить
И не будет этому ни конца ни края. Страна у нас такая!
Нужно только расстреливать. По другому из жопы не выйдем.
Интернет центр климатической техники Интер-климат https://inter-klimat.com.ua/
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28.10.2020 13:05 Ответить
Кого расстреливать? Кто это будет делать и по чьему решению? Пленки Вовка: судья ОАСК не явился в Антикоррупционный суд для избрания меры пресечения - Цензор.НЕТ 9812
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28.10.2020 16:37 Ответить
"Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире!" (с)
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28.10.2020 13:15 Ответить
наша судебная система - это сюрреализм. с 2014 (или с 1991?) года ни одного топ-коррупционера так и не посадили. надо всех уволить, поменять кодекс, законы и ввести расстрел судей при неправомерных решениях. высший суд вообще отдать на аутсорс куда-то в США или Англию.
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28.10.2020 13:31 Ответить
А примусовий привод слабо? Йому що, з Колими добираться треба?
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28.10.2020 13:31 Ответить
А шо ,так можно 🤭🙄🤫😂😂😂😂😂
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28.10.2020 13:51 Ответить
Да нужен про Украинский Пиночет ,бесполезно играть в демократию с жителями Славянска или Мореуполя ,
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28.10.2020 13:55 Ответить
Будите сидеть ждать, или силой приведёте ?
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28.10.2020 14:10 Ответить
Интересно, если бы "Вася, укрывший булочку" не явился к следователю или в суд, С ним бы так же панькались?
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28.10.2020 14:22 Ответить
Интересно, если бы "Вася, укрывший булочку" не явился к следователю или в суд, С ним бы так же панькались?
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28.10.2020 14:22 Ответить
 
 