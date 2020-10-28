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Местные выборы не приведут к значительному росту случаев COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Местные выборы не приведут к значительному росту случаев COVID-19, -

Очередные местные выборы, состоявшиеся 25 октября, не приведут к значительному росту количества больных COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире "Украина 24" заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

"Я считаю, что к значительному росту (количества больных) выборы не приведут. А вот невыполнения требований в обычной жизни, которые не контролируются так, как на УИК, уже приводят", - отметил Радуцкий.

В то же время нардеп уточнил, что 25 октября лично посещал избирательные комиссии в Дарницком районе Киева и проверил их на предмет соблюдения противоэпидемических мер.

"Что касается этих участков, я не увидел нигде нарушений, толпы, невыполнения требований по соблюдению социальной дистанции, масочного режима, измерения температуры и отсутствия антисептиков. Я почти сутки провел в УИК Дарницкого района. В ТИК даже охранники все были в масках, имею в виду и Киевскую муниципальную стражу, и Национальную полицию", - сказал Радуцкий.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Местные выборы не приведут к значительному росту случаев COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 157
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28.10.2020 13:15
+2
Виявляється, що не такий страшний Ковід !

Местные выборы не приведут к значительному росту случаев COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 9023
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28.10.2020 13:05
+2
папомни а кто его выбрал ???
вон уже и газ с комуналкой как обещал - ДЕШЕВЕЕТ !
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28.10.2020 13:06
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Как знать ,как знать .... Местные выборы не приведут к значительному росту случаев COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 7341
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28.10.2020 13:02 Ответить
Вот выродок. Вывез средства защиты и ещё гавкает, мразота .
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28.10.2020 13:04 Ответить
папомни а кто его выбрал ???
вон уже и газ с комуналкой как обещал - ДЕШЕВЕЕТ !
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28.10.2020 13:06 Ответить
Есть хорошая картинка :"Кому наклейки за Зе? . Как ,никому ? Как , за него никто не голосовал ? Вопрос не ко мне . От слова совсем
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28.10.2020 13:11 Ответить
Виявляється, що не такий страшний Ковід !

Местные выборы не приведут к значительному росту случаев COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 9023
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28.10.2020 13:05 Ответить
Учитывая, что это автор законопроекта 4142... такое заявление лишь подчеркивает ранее известный факт.
Он лицемерный лжец.
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28.10.2020 13:10 Ответить
Местные выборы не приведут к значительному росту случаев COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 157
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28.10.2020 13:15 Ответить
не ищите логику...
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28.10.2020 13:18 Ответить
Одеса.
Майбутні смертники намагаються здати протоколи виборів.

Местные выборы не приведут к значительному росту случаев COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 7895
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28.10.2020 13:33 Ответить
Это труха так подготовилась к выборам, еще поди и переизбрали... и поделом.
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28.10.2020 13:49 Ответить
Местные выборы не приведут к значительному росту случаев COVID-19... А чьо, верно, 30% с гаком и только, бо наш электорат - инфантилен, чем себя и спасает в данной ситуации.
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28.10.2020 13:48 Ответить
одни пророки некого на .. послать
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28.10.2020 13:57 Ответить
 
 