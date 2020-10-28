Доля нелегальных сигарет на украинском рынке продолжает расти, - гендиректор JTI Украина Холловей
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Несмотря на усилия правоохранительных органов в борьбе с незаконным оборотом табачных изделий, доля контрабандных и контрафактных сигарет на украинском рынке растет.
Одним из механизмов борьбы с этим явлением могла бы стать криминализация контрабанды табачных изделий, пишет Украинская правда.
По словам генерального директора JTI Украина Пол Холловея, украинцы тратят на сигареты около 25% своих доходов. И цены на сигареты продолжают расти, поскольку растет акциз. Когда сигареты становятся слишком дорогими, растет спрос на нелегальные сигареты.
"Доля нелегального оборота табачных изделий в 2019 году составила 6,6%. Это означает, что 3,5 млрд сигарет проданы без уплаты налогов. Согласно исследованию Kantar, в августе 2020 года доля незаконного оборота табачной продукции на рынке Украины выросла до 6,9%", - говорит Холловей.
В такой ситуации страдают как легальные производители сигарет, так и само государство. Если в прошлом году торговля сигаретами в обход кассового аппарата стоила бюджету 4,7 млрд грн, то только за 8 месяцев 2020 года бюджет уже недополучил 4,5 млрд грн.
Значительную часть нелегальных сигарет реализуют через интернет. Бороться с такими сайтами трудно, поскольку они находятся за пределами Украины.
"Влиять на работу сайтов можно опосредованно – через людей, которые делают заказы. Изымаем сигареты, отслеживаем откуда они пришли. Так находим складские помещения, но это, скорее, последствия", - комментирует и.о. главы ГФС Сергей Солодченко.
Замглавы Государственной пограничной службы Владимир Никифоренко отмечает, что сигареты – в лидерах контрабанды. Около 60% реализуются через порты, где задерживают большие партии сигарет. Например, недавно выявили партию на 80 млн грн. Проблемой остается то, что в Украине, в отличие от соседних стран, нет уголовной ответственности за контрабанду сигарет.
"В Румынии за 10 ящиков сигарет можно получить 5 лет тюремного заключения. Румыны меньше этим занимаются, тогда как в Украине множество населенных пунктов "специализируется" на контрабанде", - поясняет Никифоренко.
Гендиректор JTI Украина Пол Холловей уточняет, что если будет уголовная ответственность, то человек дважды подумает, стоит ли распространять незаконные табачные изделия.
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Одни глупцы..
Черчилль, Эйнштейн, Кастро, Фрейд, Сталин, Пикассо, Твен...
и так далее...
А ты умён... мудр... Только нет тебя в списках знаменитых
При "барИге" такого не было. А, что по этому поводу скажет грузинский нахлебник некто Саакашвили? А Егорка Хорьков, пардон, Соболев? А его маричка что метала г ртом на тв Г+Г? Ну, и прочая мразь?
где такое еще возможно?
"государство страдает"? Так нахер такое гос-во(чиновники) если граждане седня покупают по 30 грн., завтра по 50, а послезавтра - турма, ибо "а ты купил с левой акцизкой" пачку?
кстати - где живет и на чем ездит этот у... ну, то есть, чинуша?
В хрущевке? На ланосе?
Не думаю.
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Кемел делают на донецкой фабрике "Амадей". Фабрика специализируются на "люксових" марках цигарок
Говорю так, потому что покупал. Я - моряк.