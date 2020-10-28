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Новости Общество
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контрабанда (2379) сигареты (851)

Доля нелегальных сигарет на украинском рынке продолжает расти, - гендиректор JTI Украина Холловей

Новости Цензор.НЕТ Общество

Доля нелегальных сигарет на украинском рынке продолжает расти, - гендиректор JTI Украина Холловей

Несмотря на усилия правоохранительных органов в борьбе с незаконным оборотом табачных изделий, доля контрабандных и контрафактных сигарет на украинском рынке растет.

 Одним из механизмов борьбы с этим явлением могла бы стать криминализация контрабанды табачных изделий, пишет Украинская правда.

По словам генерального директора JTI Украина Пол Холловея, украинцы тратят на сигареты около 25% своих доходов. И цены на сигареты продолжают расти, поскольку растет акциз. Когда сигареты становятся слишком дорогими, растет спрос на нелегальные сигареты.

"Доля нелегального оборота табачных изделий в 2019 году составила 6,6%. Это означает, что 3,5 млрд сигарет проданы без уплаты налогов. Согласно исследованию Kantar, в августе 2020 года доля незаконного оборота табачной продукции на рынке Украины выросла до 6,9%", - говорит Холловей.

В такой ситуации страдают как легальные производители сигарет, так и само государство. Если в прошлом году торговля сигаретами в обход кассового аппарата стоила бюджету 4,7 млрд грн, то только за 8 месяцев 2020 года бюджет уже недополучил 4,5 млрд грн.

Значительную часть нелегальных сигарет реализуют через интернет. Бороться с такими сайтами трудно, поскольку они находятся за пределами Украины.

"Влиять на работу сайтов можно опосредованно – через людей, которые делают заказы. Изымаем сигареты, отслеживаем откуда они пришли. Так находим складские помещения, но это, скорее, последствия", - комментирует и.о. главы ГФС Сергей Солодченко.

Замглавы Государственной пограничной службы Владимир Никифоренко отмечает, что сигареты – в лидерах контрабанды. Около 60% реализуются через порты, где задерживают большие партии сигарет. Например, недавно выявили партию на 80 млн грн. Проблемой остается то, что в Украине, в отличие от соседних стран, нет уголовной ответственности за контрабанду сигарет.

"В Румынии за 10 ящиков сигарет можно получить 5 лет тюремного заключения. Румыны меньше этим занимаются, тогда как в Украине множество населенных пунктов "специализируется" на контрабанде", - поясняет Никифоренко.

Гендиректор JTI Украина Пол Холловей уточняет, что если будет уголовная ответственность, то человек дважды подумает, стоит ли распространять незаконные табачные изделия.
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Топ комментарии
+11
Хм, а вы еще больше акцизы повышайте. Гасите пламя бензином.
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28.10.2020 13:10
+11
Ви ще ціни на цигарки підніміть - тоді точно чорний ринок щезне Доля нелегальных сигарет на украинском рынке продолжает расти, - гендиректор JTI Украина Холловей - Цензор.НЕТ 3415.
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28.10.2020 13:11
+6
Бо зє рехформатори дєбіли!
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28.10.2020 13:07
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Бо зє рехформатори дєбіли!
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28.10.2020 13:07 Ответить
Не можешь победить - возглавь! 😉
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28.10.2020 13:09 Ответить
Хм, а вы еще больше акцизы повышайте. Гасите пламя бензином.
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28.10.2020 13:10 Ответить
Ви ще ціни на цигарки підніміть - тоді точно чорний ринок щезне Доля нелегальных сигарет на украинском рынке продолжает расти, - гендиректор JTI Украина Холловей - Цензор.НЕТ 3415.
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28.10.2020 13:11 Ответить
Курить надо бросать. Не модно, вредно и дорого.
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28.10.2020 13:14 Ответить
уже снова модно Доля нелегальных сигарет на украинском рынке продолжает расти, - гендиректор JTI Украина Холловей - Цензор.НЕТ 8560
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28.10.2020 13:17 Ответить
Тогда пускай не жалуются, мода требует жертв. Впоочем это модно у людей недалеких. Глуповатых.
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28.10.2020 13:18 Ответить
та да...
Одни глупцы..
Черчилль, Эйнштейн, Кастро, Фрейд, Сталин, Пикассо, Твен...
и так далее...
А ты умён... мудр... Только нет тебя в списках знаменитых Доля нелегальных сигарет на украинском рынке продолжает расти, - гендиректор JTI Украина Холловей - Цензор.НЕТ 930
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28.10.2020 13:26 Ответить
Дорожче ніж вибрати клоуна в президенти і потім дивитися як ціни на все підлітають?
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28.10.2020 13:20 Ответить
Та ви шо! А як що ще кілька фабрик закрити ситуація не виправиться?
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28.10.2020 13:13 Ответить
Слава ЗЕ! Слава ЗЕ!
При "барИге" такого не было. А, что по этому поводу скажет грузинский нахлебник некто Саакашвили? А Егорка Хорьков, пардон, Соболев? А его маричка что метала г ртом на тв Г+Г? Ну, и прочая мразь?
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28.10.2020 13:13 Ответить
25% тратят на сигареты = надо шоп тратили 50%
где такое еще возможно?
"государство страдает"? Так нахер такое гос-во(чиновники) если граждане седня покупают по 30 грн., завтра по 50, а послезавтра - турма, ибо "а ты купил с левой акцизкой" пачку?
кстати - где живет и на чем ездит этот у... ну, то есть, чинуша?
В хрущевке? На ланосе?
Не думаю.
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28.10.2020 13:15 Ответить
Пользуюсь контробандными сигаретами(хотя и среди них есть фуфло).В магазине даже цены не смотрел.А недавно посмотрел-"Киев",который 2 года назад по 18гр. было западло курить,стоит 38гр. Контрабас около 25гр.
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28.10.2020 13:15 Ответить
А я курю только Camel. Среди контрабаса не видел. В магазине покупаю - уже 57.44 грн. за пачку. С ума сойти!..
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28.10.2020 13:40 Ответить
Недавно был на рынке. Среди контрабаса кемела нет. Но свободно продается табак кемел. Не скажу на сколько он соответствует - сам курю Ротманс, а кемел пробовал несколько раз. Но при желании можно прикупить табака да накрутить сигарет. Ну или как я предпочитаю трошки подготовить его и в тубку забить.
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28.10.2020 13:58 Ответить
А я курю только Camel. Среди контрабаса не видел.

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Кемел делают на донецкой фабрике "Амадей". Фабрика специализируются на "люксових" марках цигарок
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28.10.2020 16:24 Ответить
Разницы нет. Кемел курят по всему миру, и было бы наивно думать, что его производят только на одной фабрике в США.
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28.10.2020 16:34 Ответить
не против, но амадей штампует подделку. То есть, для "зубажилих" кладут в сигарети просто табак, а для "успешних миллионеров" - тот же табак, но с ароматизаторами.
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28.10.2020 17:45 Ответить
Не знаю на счёт "Амадея", но те сигареты, что я покупаю в Сильпо и курю, ничем не отличаются от сигарет Camel из других регионов Земного шара, в том числе и из США.
Говорю так, потому что покупал. Я - моряк.
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28.10.2020 18:21 Ответить
А вы еще выше акциз задерите. Дебилы. Доля нелегальных сигарет на украинском рынке продолжает расти, - гендиректор JTI Украина Холловей - Цензор.НЕТ 1534
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28.10.2020 13:15 Ответить
А вы ещё гривень на 20 на пачке подымите акцыз, а потом удивляйтесь - чего это сборы меньше.
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28.10.2020 13:16 Ответить
Был священный обряд у индейцев- трубка мира . Каждый пыхал раз в год по пару тяг. Пока не пришла цивилизация и не начала извлекать из обряда прибыль. Никотин на 3м месте в мире по зависимости после наркоты . Не курите лучше )
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28.10.2020 13:19 Ответить
Купил Вирджинию от graff и мак баррен ароматизированный . Иногда балуюсь. Думаю маленькую трубочку прикупить . Ни не курю постоянно. Иногда для удовольствия.
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28.10.2020 14:40 Ответить
Табачка Прилуки ушла с Украины и сигарет не производит - их вышвырнули с рынка(и не только их)для захода на рынок монополии ручных контрабандистов табачных изделий.. Зе жгут !!! Доля нелегальных сигарет на украинском рынке продолжает расти, - гендиректор JTI Украина Холловей - Цензор.НЕТ 5217
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28.10.2020 13:19 Ответить
правильно сделали що вышвырнули, бо алчность один из библейских смертных грехов.
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28.10.2020 16:32 Ответить
Раніше дві зміни пересічної "тютюнки" працювали легально,а лініі третьої нічної гнали контрафакт...І третя нелегальна зміна давала прибуток куди більшій,ніж дві легальні...А тепер рєбята подивились,як оті зелені вилупки "боряться" з корупцією і подумали - а на фіга нам взагалі платити податки,відрахування тощо?..Та простіше заплатити Зєлі за якесь там соцопитування,перевести все "наліво" і мати спокій...
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28.10.2020 13:35 Ответить
еще бы, их же полиция крышует. Уверен при желании всех лоточников, как впрочем и придорожных продавцов бензина зачистили бы за несколько часов. Я пока прошел сегодня утром от спортзала до дома вдоль проспекта (примерно полкилометра, Харьков) - увидел двух лоточников с кацапскими сигаретами, и одного корчевода-баклажечника с белгородским бензином. Никто не прячется, по проспекту регулярно курсируют экипажи полиции
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28.10.2020 13:50 Ответить
Вот и отлично что растет.Когда ЗЕленого придурка предупреждали,не повышай акциз,придурок не слушал.
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28.10.2020 16:13 Ответить
природний процес: быльш жадоба до наживи - менш гешефт
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28.10.2020 16:15 Ответить
 
 