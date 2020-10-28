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Новости Политика УкраиныОбщество Местные выборы-2020
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местные выборы (2145) опрос (2619)

56% пришедших на местные выборы украинцев были старше 50 лет, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

56% пришедших на местные выборы украинцев были старше 50 лет, - опрос

Более активными на прошедших местных выборах были люди старше 50 лет (56% из пришедших на выборы), молодежь была менее активной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

56% из пришедших на выборы, были люди старше 50 лет, при том, что в общей структуре избирателей их доля составляет 45%. В то же время, молодежь была менее активной - лишь 11% из пришедших на выборы, были люди в возрасте 18-29 лет, при том, что в общей структуре избирателей их доля составляет 18%.

Анализ ответов респондентов, которые не голосовали 25 октября показал, что среди женщин наиболее распространенной причиной не идти голосовать были состояние здоровья и угроза коронавируса, а у мужчин - это занятость в день выборов, отсутствие интереса к выборам и их результатам. Для старших респондентов основной причиной не идти на выборы было состояние здоровья, а для молодежи - это занятость в день выборов и проживание не по месту регистрации (особенно актуально для Киева). Для людей среднего возраста - добавилась еще угроза коронавируса.

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56% пришедших на местные выборы украинцев были старше 50 лет, - опрос Рейтинга 01
56% пришедших на местные выборы украинцев были старше 50 лет, - опрос Рейтинга 02
56% пришедших на местные выборы украинцев были старше 50 лет, - опрос Рейтинга 03
56% пришедших на местные выборы украинцев были старше 50 лет, - опрос Рейтинга 04
56% пришедших на местные выборы украинцев были старше 50 лет, - опрос Рейтинга 05
56% пришедших на местные выборы украинцев были старше 50 лет, - опрос Рейтинга 06

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
А якщо подивитись на результат голосування за президента у 2019 році, то с частичной утратой умственной полноценности був виборець у віці 18 - 29 років.
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28.10.2020 13:34
+4
Моїй мамі 78 років і вона на відміну від юних айкосніків за зелене лайно не голосувала і має проукраїнську позицію. Серед пенсів значно більше притомних людей, ніж серед пихатих шмаркачів з борідками. )))
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28.10.2020 13:43
+2
Это полоумный пенсионно-костыльный лохторат совкового замеса. Им нужно запретить посещать выборы в связи с частичной утратой умственной полноценности по возрасту. Пусть кашаков на лавочках кормят, а будущее должны не престарельцы выбирать, а те кто реально жить будет - не те, кто может крякнуть на следующий день или в тот же год.
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28.10.2020 13:26
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Не прийшли ті, що голосували за ЗЕ. І добре, що не прийшли.
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28.10.2020 13:24 Ответить
Це люди,яких ще радянська влада привчила ходити на абсолютно нічого не вирішуючі вибори...Помруть вони - і на опустіють виборчі дільниці...Молоде покоління надто прагматичне,щоб обирати між поганим і дуже поганим...
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28.10.2020 13:25 Ответить
іншими словами дебіли виховали дебілів
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28.10.2020 15:17 Ответить
Это полоумный пенсионно-костыльный лохторат совкового замеса. Им нужно запретить посещать выборы в связи с частичной утратой умственной полноценности по возрасту. Пусть кашаков на лавочках кормят, а будущее должны не престарельцы выбирать, а те кто реально жить будет - не те, кто может крякнуть на следующий день или в тот же год.
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28.10.2020 13:26 Ответить
А якщо подивитись на результат голосування за президента у 2019 році, то с частичной утратой умственной полноценности був виборець у віці 18 - 29 років.
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28.10.2020 13:34 Ответить
Моїй мамі 78 років і вона на відміну від юних айкосніків за зелене лайно не голосувала і має проукраїнську позицію. Серед пенсів значно більше притомних людей, ніж серед пихатих шмаркачів з борідками. )))
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28.10.2020 13:43 Ответить
То у вас там в Гилиции пенсы голосуют по традиции. А у нас на предательском ЮВ все пенсы голосуют за всякую нечисть - то за Жопоблоки разные, то за ПетуШариев или еще стрем какой.
Пенсам надо вомкнуть возрастной ценз на голосование - 70 лет и все, дальше на лавочку кашаков кормить.
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28.10.2020 14:22 Ответить
Молодежь просто не хочет голосовать, говоря "Все равно я ничего не решаю". С таким мышлением, через несколько десятков лет некому будет голосовать, потому что пенсионеры постепенно умирают, а те, кому за 50 постепенно стареют.
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28.10.2020 13:27 Ответить
Да не - просто противно с тупым костылявым лохторатом на равных голосовать. Вот ты в доброй памяти пришел, осознанно проголосовал за адекватные политсилы. А за тобой сазу в кабинку залезло полоумное существо на костыле, развернуло "портянки" упоролось в ступор, с перепугу ткнуло куда попало или еще хуже - за какую-то враждебную стране гадость.
И все - твой адекватный голос костылявое существо слило в унитаз.
То есть голосовать на равных с костылявым лохторатом молодежь брезгует. Хотя бы 1 к 25 было бы, тогда можно идти. А так нет смысла.
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28.10.2020 14:27 Ответить
Якщо Вава поставить коло виборчих дільниць волонтерів, щоб роздавали канабіс, то молоді голосувати попруть.
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28.10.2020 13:30 Ответить
Молодь України вже зробила свою справу ПО ПРИКОЛУ і тепер ховає голову (чи головку?).

ДОВІРИ ДО ЛЮБОЇ ВЛАДИ ВЖЕ НЕМАЄ.

Потрібне ПОВНЕ перевантаження влади, але хто це зробить? Пєнси? 73(46)%% приколістів?

З таким підходом народу до державних рішень нам пі*да світить.
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28.10.2020 14:56 Ответить
елєкторат песиків
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28.10.2020 16:36 Ответить
 
 