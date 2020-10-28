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Взрыв на газоперерабатывающей станции под Харьковом: два человека погибли, девять получили различные травмы, - полиция. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В результате взрыва на газоперерабатывающей станции в Харьковской области погибли два человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области

"По предварительной информации, в результате происшествия два человека погибли, 9 получили различные травмы", - сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что около 11:47 в службу 102 поступило сообщение от диспетчера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о том, что на территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв природного газа без последующего возгорания. Задымления составило около 200 кв. метров.

Взрыв на газоперерабатывающей станции под Харьковом: два человека погибли, девять получили различные травмы, - полиция 01

На место происшествия срочно выехало руководство Дергачевского отдела полиции, следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрыв на газоперерабатывающей станции под Харьковом, пострадали как минимум 4 человека

Взрыв на газоперерабатывающей станции под Харьковом: два человека погибли, девять получили различные травмы, - полиция 02

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 273 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает тюремное заключение на срок от 2 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Взрыв на газоперерабатывающей станции под Харьковом: два человека погибли, девять получили различные травмы, - полиция 03
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ватный терракт Взрыв на газоперерабатывающей станции под Харьковом: два человека погибли, девять получили различные травмы, - полиция - Цензор.НЕТ 1867
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28.10.2020 13:22 Ответить
проводили ремонт.
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28.10.2020 13:26 Ответить
Пороблено.
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28.10.2020 13:23 Ответить
В промрайоне под Харьковом.Явно пытались незаконно врезаться .Моё предположение.Отопительный сезон начался.Судя по фото,явно не газовщики.
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28.10.2020 13:32 Ответить
"Десять кар египетских" - с 2019 года.
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28.10.2020 14:01 Ответить
Тут другое скорее. Судя по асфальту на фото, по красному кирпичу, там здание маленькое и конструкция трубы дымовой, этому комплексу за 50 лет с гаком. Это когда тянули трубы газовые к братам, сдавали к датам и любой ценой. Особо надо давно, срочно провести тех-экспертизу что сдавалось к ноябрю 1967г---50лет революции. Тогда был чистый сюр и угар по здаче всего что выше 1 метра. Это источники техногенных катастроф. Но есть и хуже. А где контора по кличке *Технадзор*? Взорвёмся все! Правда по разному.
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28.10.2020 14:05 Ответить
Просто зливали газолін на постійній основі.
Поруч видно будівлі Арго горезвісного депутата Салигіна.

Селище Березівське, Харківська область. Завод та санаторій Березівські мінеральні води.
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28.10.2020 17:59 Ответить
 
 