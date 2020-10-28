РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11410 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежом
6 272 33
Госспецсвязь (156) Кулеба Дмитрий (2634) Huawei (7) кибербезопасность (639)

Заключение меморандума Госспецсвязи с "Huawei Украина" вызвало резкую негативную реакцию наших партнеров, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Заключение меморандума Госспецсвязи с

Заключение меморандума между Государственной службой специальной связи и компанией "Хуавей Украина" вызвало резкую негативную реакцию партнеров Украины, с которыми она работает над укреплением кибербезопасности, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Государственная служба специальной связи грубо нарушила законодательство Украины, подписывая этот меморандум, поскольку должна была скоординировать свои действия с Министерством иностранных дел. Она очень быстро осознала свою грубую ошибку и начала зачищать следы, находясь в состоянии позора, не только в глазах украинского общества, но и в глазах самих китайцев, которые увидели уровень партнерства, которое они пытались установить", - сказал Кулеба в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, эту проблему можно было избежать, если бы Госспецсвязи просто посоветовалась с МИД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Госспецсвязь и "Huawei Украина" заключили меморандум о партнерстве в сфере кибербезопасности

"Не буду скрывать, заключение этого меморандума вызвало резкую негативную реакцию наших партнеров, с которыми мы работаем над укреплением кибербезопасности Украины. Это не какая-то прихоть. Мы с одними партнерами работаем над укреплением кибербезопасности, а Госспецсвязи с другими - подписывает меморандум. На самом деле, это проблема, которой можно было избежать в один клик, если бы Госспецсвязи просто посоветовалась с МИД и услышала наши мысли по этому поводу. А когда ниоткуда берется меморандум, конечно, возникает сто тысяч вопросов. Они сами себе привезли проблему только потому, что решили, что им никто не нужен и они все сами лучше знают", - подчеркнул министр.

В то же время Кулеба отметил, что все, что не касается военно-технического сотрудничества и кибербезопасности, в отношениях со странами Азии, не должно вообще вызвать никаких эмоций, подозрений и критики.

"Но если мы рассматриваем возможность взаимодействия, например, с Китаем в этих двух сферах, мы, безусловно, должны учитывать даже не позиции наших партнеров, а тот уровень взаимодействия с нашими западными партнерами, который мы имеем в этих сферах. Потому что есть вещи, которые взаимно дополняют друг друга, как классическая торговля, а есть вещи, которые взаимно исключают друг друга. И ты должен делать выбор, где ты", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Госспецсвязь удалила новость о заключении меморандума с "Huawei Украина" о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. СКРИНШОТЫ

Глава МИД Украины указал, что он - против того, чтобы Украина лишала себя каких-то возможностей в мире только потому, что это кому-то потенциально может не понравиться

"Но я абсолютно против подхода, вроде "Какой Китай? У нас же Америка стратегический партнер". Никто никому не запрещает торговать с кем угодно. Но есть определенный узкий перечень вопросов, где нужно учитывать широкий круг аргументов. Я против того, чтобы Украина лишала себя каких-то возможностей в мире только потому, что это кому-то потенциально может не понравиться", - резюмировал Кулеба.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+17
Хуавей не стесняясь хорошо даёт на лапу. Я даже не сомневаюсь почему именно за "Добрый путь" вдруг начала топить Госспецсвязь .
показать весь комментарий
28.10.2020 13:32
+13
Хуавей під американськими санкціями, за чим хорошим ви туди лізете, довбні? Англію паровозом з Хуавеєм мало не вжарили.
показать весь комментарий
28.10.2020 13:25
+9
пздц.. хуавей это мировые шпионы и не только за технологиями !! но я смотрю ЗеДятлам пох.. Заключение меморандума Госспецсвязи с "Huawei Украина" вызвало резкую негативную реакцию наших партнеров, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7940
показать весь комментарий
28.10.2020 13:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хуавей під американськими санкціями, за чим хорошим ви туди лізете, довбні? Англію паровозом з Хуавеєм мало не вжарили.
показать весь комментарий
28.10.2020 13:25 Ответить
ах ха хах, кто бы мог подумать...
показать весь комментарий
28.10.2020 13:45 Ответить
Думаю лізуть за величезними відкатами.
показать весь комментарий
28.10.2020 17:33 Ответить
Хуавей не стесняясь хорошо даёт на лапу. Я даже не сомневаюсь почему именно за "Добрый путь" вдруг начала топить Госспецсвязь .
показать весь комментарий
28.10.2020 13:32 Ответить
А для СНБО под руководством Данилова все нормально...
показать весь комментарий
28.10.2020 13:35 Ответить
Самый слабый министр из предыдущих
показать весь комментарий
28.10.2020 13:36 Ответить
Немедленно выходите из этого соглашения. На днях Герхард Шиндлер такое интервью дал The Times, что ой=ой. Заключение меморандума Госспецсвязи с "Huawei Украина" вызвало резкую негативную реакцию наших партнеров, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9692 German spy chief Gerhard Schindler: China is poised to dominate the world Он сказал, что "одним из главных источников угрозы является проект Huawei по установке в Германии сетей 5G". Он сказал, что это военная технология, которая заходит слишком далеко. Заключение меморандума Госспецсвязи с "Huawei Украина" вызвало резкую негативную реакцию наших партнеров, - Кулеба - Цензор.НЕТ 399
показать весь комментарий
28.10.2020 13:36 Ответить
пздц.. хуавей это мировые шпионы и не только за технологиями !! но я смотрю ЗеДятлам пох.. Заключение меморандума Госспецсвязи с "Huawei Украина" вызвало резкую негативную реакцию наших партнеров, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7940
показать весь комментарий
28.10.2020 13:37 Ответить
А в зє-дятлів є за чим шпигувати? Вони досі "плівками" для компромата користуються. Заключение меморандума Госспецсвязи с "Huawei Украина" вызвало резкую негативную реакцию наших партнеров, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8332
показать весь комментарий
28.10.2020 13:40 Ответить
как я знаю , хуавей в Киеве запустили в КПИ под видом какого-то там фонда помощи молодым студентам..(это только то что я знаю)
показать весь комментарий
28.10.2020 13:45 Ответить
***** не пиши.
показать весь комментарий
28.10.2020 13:44 Ответить
Дилетанти дорвались до влади. Заключение меморандума Госспецсвязи с "Huawei Украина" вызвало резкую негативную реакцию наших партнеров, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3443
показать весь комментарий
28.10.2020 13:40 Ответить
Анинаучацца!
показать весь комментарий
28.10.2020 13:41 Ответить
КАдА? Заключение меморандума Госспецсвязи с "Huawei Украина" вызвало резкую негативную реакцию наших партнеров, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2188
показать весь комментарий
28.10.2020 13:44 Ответить
Скоро, не пройде й трьох років. Заключение меморандума Госспецсвязи с "Huawei Украина" вызвало резкую негативную реакцию наших партнеров, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2473
показать весь комментарий
28.10.2020 13:45 Ответить
Ааааа.... А може наніше? Укладення меморандуму Держспецзв'язку з "Huawei Україна" викликало різку негативну реакцію наших партнерів, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2520
показать весь комментарий
28.10.2020 15:51 Ответить
Зелена банда неуків, нікчем та невигласів спроможна тільки ганьбити країну де тільки можливо
показать весь комментарий
28.10.2020 15:41 Ответить
бо робити то тре тихо. а не вищати на весь світ. і могли б пояснити багатьом чого ми то робимо, навести приклад британії яка дала дозвіл хуаваей на 5g. і банально пояснити що на даний момент якісного і недорого варіанту нема, і не по кишені. а те що хуавей нині в нелюбові американської влади- то зі зміною трампа все буде інакше
показать весь комментарий
28.10.2020 13:43 Ответить
Вобще то Huawei один из лидеров производства оборудовани базовых станций мобильной связи. Его оборудование имело большой спрос в начале 2000-х. Как сейчас обстоят дела говорить не буду, не вкурсе.
показать весь комментарий
28.10.2020 13:44 Ответить
Похоже на саботаж. Даже школьники знают про то что Huawei под санкциями из-за работы на китайскую разведку.
показать весь комментарий
28.10.2020 13:51 Ответить
Huawei на сегодня еще и лидер в разработках и научной сфере.Это сильная компания,которая начинает конкурировать с западом в фундаментальных исследованиях в IT и связи.Активно финансирует совместные научные разработки во всем мире.Это не нравится штатам,но именно на их рынке побеждает huawei.Сотрудничество в кибербезопасностм могло нам дать хоть какойто доступ к контролю этих процессов на оборудовании хуавея.А вот западные не всегда лояльны к нам,есть даже прямые запреты.Так,что не надо разгонять зраду,и не надо думать что пеки это москва.
показать весь комментарий
28.10.2020 14:00 Ответить
Хуавей дурні, які влізли в співпрацю з спецслужбами і їм вже нічого не допоможе. Навіть ваші сльози і соплі.
показать весь комментарий
28.10.2020 16:29 Ответить
Таким коням под жопу торбу вешают,чтоб не срали где попало.
показать весь комментарий
29.10.2020 17:04 Ответить
Пекин,в смыле
показать весь комментарий
28.10.2020 14:01 Ответить
По собственному опыту скажу,что сегодня флагманы хуавея лучше,чем самсунг.Если они допилят операционку свою,гуглу станет совсем кисло.
показать весь комментарий
28.10.2020 14:04 Ответить
ніфіга вже вони не допилять.
показать весь комментарий
28.10.2020 16:28 Ответить
1. Корпорация Huawei подозревается в тесном сотрудничестве и передаче информации спецслужбам КНР. США прямо обвинили их в шпионаже в пользу КНР.
2.Представитель Госспецсвязи, подписавший Меморандум, будучи государственным служащим, обязан был отправить проект Договора в МИД и согласовать действия Госсспецсвязи с МИД Украины и получить от них директивы для ведения переговоров и подписания конечного документа. Если этого не было сделано, значит в Госспецвязи работают дибилы, которые не знают Закона Украины о "Про міжнародні договори України" и грубо нарушили его.
показать весь комментарий
28.10.2020 14:37 Ответить
А хто цього не розумів? Навіть старому коню на пенсії було це зрозуміло. Я про це тоді й писав. Пошліть нафіг своїх радників, я вам на пів ставки кращу раду дам.
показать весь комментарий
28.10.2020 16:27 Ответить
Это не какая-то прихоть. Мы с одними партнерами работаем над укреплением кибербезопасности, а Госспецсвязи с другими - подписывает меморандум.Источник: https://censor.net/ru/n3227607

--------------------------------------------
так це тхнє монополізмом! А в нас, тіпа, "риночні відношення" чи що?
показать весь комментарий
28.10.2020 16:38 Ответить
Це, тхне дурістю та продажністю. Вступати в співпрацю з компанією на яку наклали санкції, а потім просити накласти санкції на ерефію?
показать весь комментарий
28.10.2020 16:47 Ответить
і що? Німеччина наклала санкції на Мордор за Крим та Луга/ндон - а "Сименс" продал турбини Кремлю, а "Мерседес" у 19 році відкрив свій автозавод... У нас війна з Кремлем - а наші патриоти торгують з Кремлем та платять Кремлю налоги...
показать весь комментарий
28.10.2020 17:55 Ответить
 
 