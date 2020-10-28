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Новости Политика Украины
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Ляшко Олег (1639) Чернигов (793) Михайловский (11) Гунько Анатолий (23)

"Слугу народа" Гунько, победившего на выборах в 208-м округе, судили за захват земли в Броварах, - журналист Руденко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Победившего на выборах в 208-м округе Чернигова члена "Слуги народа" Анатолия Гунько судили в 2018 году за завладение участком земли стратегического значения в Броварах на Киевщине.

Об этом сообщил журналист Сергей Руденко, передает Цензор.НЕТ.

"31 марта 2018 по решению Шевченковского райсуда столицы Гунько взяли под стражу с возможностью внесения залога. По данным прокуратуры, Гунько - организатор преступной группировки, которая незаконно присвоила земельный участок стратегического объекта в Броварах - ГП "Радиопередающий центр" площадью более 94,5 га и уничтожила стратегическое оборудование", - написал Руденко.

Также журналист сообщил, что "Гунько был адвокатом банка "Михайловский" Виктора Полищука - владельца сети по продаже бытовой техники и электроники "Эльдорадо" и ТЦ Gulliver, которого обвиняли в доведении "Михайловского" до банкротства".

Читайте также: На довыборах в 208-м округе в Черниговской области победил "слуга народа" Гунько. Ляшко занял второе место

Слугу народа Гунько, победившего на выборах в 208-м округе, судили за захват земли в Броварах, - журналист Руденко 01
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Топ комментарии
+22
Спасибо что напивали об этом после выборов "Слугу народа" Гунько, победившего на выборах в Черниговской области, судили за захват земли в Броворах, - журналист Руденко - Цензор.НЕТ 9760
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28.10.2020 13:30
+17
Прылессссна! Зебуины - это ваше все!
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28.10.2020 13:30
+15
ну ведь не дважды судимый - зеленые дебилы
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28.10.2020 13:30
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Спасибо что напивали об этом после выборов "Слугу народа" Гунько, победившего на выборах в Черниговской области, судили за захват земли в Броворах, - журналист Руденко - Цензор.НЕТ 9760
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28.10.2020 13:30 Ответить
а це вони хвастаються, - мовляв, зробили разом ще раз
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28.10.2020 13:57 Ответить
"Слугу народу" Гунька, який переміг на виборах у 208-му окрузі, судили за захоплення землі в Броварах, - журналіст Руденко - Цензор.НЕТ 7535
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28.10.2020 16:33 Ответить
пан зебил, читаєм уважно, он сначала баллотировался от тимохи "Слугу народу" Гунька, який переміг на виборах у 208-му окрузі, судили за захоплення землі в Броварах, - журналіст Руденко - Цензор.НЕТ 5653
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28.10.2020 14:03 Ответить
сьогодні - брехун, маніпулянт, злодій, бандит, це як би преференція у (для) "виборців"... "Слугу народу" Гунька, який переміг на виборах у 208-му окрузі, судили за захоплення землі в Броварах, - журналіст Руденко - Цензор.НЕТ 5801, а потім скиглять по кухням, та тролейбусам
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28.10.2020 14:45 Ответить
Прылессссна! Зебуины - это ваше все!
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28.10.2020 13:30 Ответить
Хто всравсь-невістка,її нема ,так труси ж висять. "Слугу народа" Гунько, победившего на выборах в 208-м округе, судили за захват земли в Броварах, - журналист Руденко - Цензор.НЕТ 2456
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28.10.2020 13:36 Ответить
ну ведь не дважды судимый - зеленые дебилы
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28.10.2020 13:30 Ответить
Радий бачити.
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28.10.2020 13:44 Ответить
"Слугу народа" Гунько, победившего на выборах в Черниговской области, судили за захват земли в Броварах, - журналист Руденко - Цензор.НЕТ 5983
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28.10.2020 13:31 Ответить
Які тупі у нас люди....
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28.10.2020 13:31 Ответить
А чогл он это перед выборами не сказал или хоть бы додумался Ляшку продать, дятел))
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28.10.2020 13:32 Ответить
Люди могли и не знать! Тем более по округу аномально высокая явка!
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28.10.2020 13:33 Ответить
ну так прежде что бы идти голосовать хоть бы поинтересовались интернет в помощь
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28.10.2020 13:52 Ответить
так шоры с башки не снимают.. половину опроси за кого голосовали и почему .. ничего вразумительного не ответят
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28.10.2020 13:51 Ответить
Чем хуже, тем лучше! Все идет по плану зе.
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28.10.2020 13:31 Ответить
Жду когда Янукович от слуг народа балотироваться будет!
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28.10.2020 13:32 Ответить
Потому что "Слуга Народа" - это и есть ОПГ чистой воды, вот удивили.
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28.10.2020 13:32 Ответить
"Слугу народа" Гунько, победившего на выборах в 208-м округе, судили за захват земли в Броварах, - журналист Руденко - Цензор.НЕТ 4210
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28.10.2020 13:34 Ответить
После избрания убийцы Лозинского этот Гунько выглядит , как плюшевый медвежонок
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28.10.2020 13:34 Ответить
Проходимец. Но, других в слуги и не берут
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28.10.2020 13:38 Ответить
Зеленый дурдом продолжает свои гастроли.
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28.10.2020 13:38 Ответить
Так, а рішення суду є чи ні? ВААЩе в нього сірЙОзна стаття, не то Шо у Алєшки Небраврота "Слугу народа" Гунько, победившего на выборах в 208-м округе, судили за захват земли в Броварах, - журналист Руденко - Цензор.НЕТ 8424
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28.10.2020 13:40 Ответить
Краще б дивились кого ви в ОПЗЖ на обирали.Цей присвоїв гектар а ті хочуть здать окупанту всю країну. "Слугу народа" Гунько, победившего на выборах в 208-м округе, судили за захват земли в Броварах, - журналист Руденко - Цензор.НЕТ 8300
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28.10.2020 13:40 Ответить
27 жовтня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області Нацполіції спільно зі слідчими слідчого управління поліції області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури затримали переобраного голову Олешанської ОТГ (Тлумацький район) Богдана Двояка.

Його затримали за хабар у сумі 500 доларів за земельні ділянки.

Через день після виборів зразу почав свою улюблену справу - брати хабарі. А так багато обіцяв співмешканцям, такого чесного з себе видавав.
"Слугу народа" Гунько, победившего на выборах в 208-м округе, судили за захват земли в Броварах, - журналист Руденко - Цензор.НЕТ 1576
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28.10.2020 13:41 Ответить
если это так, то почему Ляшко про это не трубил до выборов, а предпочем вместо этого зарегистрировать еще двоих однофамильцев Гунько? На самом деле, если бы не эта грязная игра ЛяшкаЮ Гунько бы выиграл с еще более заметной разницей. Пора пану Олегу на покой, нянчить внуков. Его политическая молодость стремительно подошла к логическому закату, слишком тесно стало на поляне оголтелых популистов, которые ведут борьбу за голоса преимущественно избирателей с низким IQ
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28.10.2020 13:42 Ответить
зато политическая молодость коррупционеров и воров из слуги народа расцвела...
радуешься этому?
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28.10.2020 13:46 Ответить
нет, я из двух этих говен болел за Ляшка. Он хотя бы веселый. Но все же при этом стараюсь быть объективным, и не делать вид что не замечаю грязной игры от главного радикала)
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28.10.2020 14:11 Ответить
істінний слуга! там у фракції практично всі такі "Слугу народа" Гунько, победившего на выборах в 208-м округе, судили за захват земли в Броварах, - журналист Руденко - Цензор.НЕТ 6447
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28.10.2020 13:44 Ответить
ну так хозяйва слуг выбирали...
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28.10.2020 13:53 Ответить
Це лише плюс. Он "лозінський" застрелив смерда і пройшов на виборах без проблем
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28.10.2020 13:58 Ответить
не удивляет теперь и аномальная явка) Очевидно, что пациент такой хороший человек что зебильі бросили все дела и побежали голоснуть
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28.10.2020 14:00 Ответить
Партия "Слуга народа" рассматривает вариант выдвинуть в качестве кандидата на довыборах в ВР по 208 правонарушениях, в том числе, в хищении государственного имущества.
О кандидате от правящей партии "Слуга народа" Анатолие Гунько известно, что он был среди задержанных Генпрокуратурой в 2018 году членов преступной группировки, которая может быть причастна к незаконному присвоению госпредприятия "Радиопередающий центр", нанесшему ущерб обороноспособности государства.

Анатолий Гунько рассматривается следствием как организатор этой преступной группы, которая якобы присвоила земельный участок площадью 100 гектаров и уничтожила стратегическое оборудования
Позже стало известно, что государственную землю незаконным способом могли получить родственники Гунько.
Воспользовавшись залогом, Гунько вышел из-под стражи и пошел в политику. https://politics.comments.ua/news/elections/kandidatom-ot-slugi-naroda-na-208-m-okruge-mozhet-stat-anatoliy-gun-ko-kotorogo-obvinyayut-v-hischenii-657736.html
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28.10.2020 14:00 Ответить
Ляшко та його помічники не можуть (не схотіли?..) навіть прорахувати свого опонента та ЗАВЧАСНО використати таку інформацію (яку навіть шукати не треба..) - дуже дивно. Ймовірно якийсь договорняк...або підстава Ляшко його помічниками, які повинні були перевіряти...
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28.10.2020 14:21 Ответить
свіжа куля в обойму мертветчука. Імхо краще вже б ляшко чим цей.
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28.10.2020 15:37 Ответить
Та й і Ляшко своє відсидів. За шахрайство з майном громадян. Тепер шахраює на довірі громадян. На жаль, за таке передбачена лише політична відповідальність, і ніяка інша.
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28.10.2020 16:21 Ответить
Ох і плющить вас , пипець!!!!
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28.10.2020 16:30 Ответить
і що? Крадіжки у великих розміра - ознака елітності. "Крадуна в законі" навіть нагородили відзнакою "герой України" а не якимось там депутатством.
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28.10.2020 16:46 Ответить
"який піп- такий приход", яка партія- такі і педставники
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28.10.2020 17:33 Ответить
 
 