"Слугу народа" Гунько, победившего на выборах в 208-м округе, судили за захват земли в Броварах, - журналист Руденко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Победившего на выборах в 208-м округе Чернигова члена "Слуги народа" Анатолия Гунько судили в 2018 году за завладение участком земли стратегического значения в Броварах на Киевщине.
Об этом сообщил журналист Сергей Руденко, передает Цензор.НЕТ.
"31 марта 2018 по решению Шевченковского райсуда столицы Гунько взяли под стражу с возможностью внесения залога. По данным прокуратуры, Гунько - организатор преступной группировки, которая незаконно присвоила земельный участок стратегического объекта в Броварах - ГП "Радиопередающий центр" площадью более 94,5 га и уничтожила стратегическое оборудование", - написал Руденко.
Также журналист сообщил, что "Гунько был адвокатом банка "Михайловский" Виктора Полищука - владельца сети по продаже бытовой техники и электроники "Эльдорадо" и ТЦ Gulliver, которого обвиняли в доведении "Михайловского" до банкротства".
Пожалуйста, подождите...
Його затримали за хабар у сумі 500 доларів за земельні ділянки.
Через день після виборів зразу почав свою улюблену справу - брати хабарі. А так багато обіцяв співмешканцям, такого чесного з себе видавав.
радуешься этому?
О кандидате от правящей партии "Слуга народа" Анатолие Гунько известно, что он был среди задержанных Генпрокуратурой в 2018 году членов преступной группировки, которая может быть причастна к незаконному присвоению госпредприятия "Радиопередающий центр", нанесшему ущерб обороноспособности государства.
Анатолий Гунько рассматривается следствием как организатор этой преступной группы, которая якобы присвоила земельный участок площадью 100 гектаров и уничтожила стратегическое оборудования
Позже стало известно, что государственную землю незаконным способом могли получить родственники Гунько.
Воспользовавшись залогом, Гунько вышел из-под стражи и пошел в политику. https://politics.comments.ua/news/elections/kandidatom-ot-slugi-naroda-na-208-m-okruge-mozhet-stat-anatoliy-gun-ko-kotorogo-obvinyayut-v-hischenii-657736.html