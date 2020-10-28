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Новости Политика Украины
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По факту фальсификаций на выборах в Борщаговской ОТГ открыты три уголовных производства, - Сюмар. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

По факту фальсификаций на выборах в Борщаговской ОТГ открыты три уголовных производства, - Сюмар. ДОКУМЕНТ

Полиция открыла три уголовных производства из-за нарушений на выборах в Борщаговской ОТГ под Киевом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявила нардеп Виктория Сюмар.

"Следователи Киево-Святошинского отдела полиции открыли уголовные производства по фактам подкупа избирателей, препятствования деятельности народного депутата Украины, а также предоставления ложных сведений в Государственный реестр в Петропавловской Борщаговке", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее нардеп Сюмар сообщила, что в Борщаговской ОТГ на Киевщине, где по предварительным подсчетам голосов побеждает кандидат от партии "Европейская Солидарность", происходит массовый подкуп и фальсификация результатов.

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По факту фальсификаций на выборах в Борщаговской ОТГ открыты три уголовных производства, - Сюмар 01
По факту фальсификаций на выборах в Борщаговской ОТГ открыты три уголовных производства, - Сюмар 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Може хоч зараз потрясуть Петропавлівську Борщагівку і Софіївську Борщагівку.
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28.10.2020 13:57 Ответить
 
 