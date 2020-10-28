Стратегическое партнерство между Украиной и США будет развиваться при любом президенте. Вопрос только в скорости развития, - Кулеба
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что стратегическое партнерство между Украиной и США будет развиваться независимо от того, кто победит на выборах американского президента.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Мое единственное пожелание относительно американских выборов заключается в том, чтобы они как можно быстрее закончились, избранный президент США принял присягу и мы могли двигаться дальше в развитии стратегического партнерства между нашими странами, которое, я уверен, будет развиваться при любом президенте. Вопрос только в скорости развития", - сказал глава МИД Украины
Он подчеркнул, что Украина была, есть и будет в стороне от проходящей в США президентской кампании. "Мы были, есть и будем в стороне от этой кампании. Мы считаем, что американская демократия достаточно зрелая для того, чтобы принимать решения и делать выбор, который соответствует интересам американского народа", - подчеркнул Кулеба.
Министр также указал, что крупнейшим активом Украины в США является двухпартийная поддержка.
"На самом деле, есть четкая позиция президента, которая подчеркивалась неоднократно, есть четкая позиция МИД о том, что крупнейшим активом Украины в США является двухпартийная поддержка. Это основополагающий принцип нашей политики в отношении США. Фамилия президента или его партийная принадлежность не имеет значения до тех пор, пока Украину будут одинаково поддерживать и демократы, и республиканцы", - добавил Кулеба.
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1) "У Англии нет ни постоянных союзников, ни постоянных врагов. У Англии есть только постоянные интересы"© (сокращённая вариация)
2) "Как тяжело жить, когда с Россией никто не воюет."© (ещё с тех времён)
3) "Мир - прекрасная вещь, а война - великое несчастье. Но есть много вещей, более ценных, чем мир, и многие вещи намного хуже войны."© - сказано за 100 лет до появления ядерного оружия, потому теперь касается только тех, у кого его нет.
про Украину речи не шло, ибо если в Украине президентом Клоун - скорость стремиться к НУЛЮ.
а если президентом "вдруг" станет кто-то типа Мертведчука - скорость устремиться к МИНУС бесконечности.
Главное - направление.
Но не при любом в Украине. К примеру, сейчас отбывающиму свою каденцию, малороса-пацифиста и импотента Зе.