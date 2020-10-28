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Писать новые минские договоренности - рискованно, нужно искать решения внутри имеющихся, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Писать новые минские договоренности - рискованно, нужно искать решения внутри имеющихся, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что написание новых минских договоренностей является очень рискованным путем и не является эффективным способом решения проблемы.

Об этом сказал Кулеба в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Если мы будем подходить к действующим минским договоренностям, как к чему-то высеченному в камне, тогда ничего никуда не взлетит, потому что реальность меняется. Нужно искать решения внутри имеющихся договоренностей. Написание новых договоренностей является очень рискованным путем и не является эффективным способом решения проблемы", - сказал министр.

По его словам, пока нет готовности стран "нормандского формата" идти в историю написания принципиально нового "Минска-3", а без этого надо быть сосредоточенными на выполнении "Минска-2".

"И о "Минске-1", и о "Минске-2" договаривались под давлением ситуации на фронте. Сейчас этого давления нет. Соответственно, есть два пути: либо мы сосредотачиваемся на поиске путей реализации того, что есть, или мы отвергаем то, что есть, и пишем что-то новое. Но здесь есть два момента. Во-первых, риски втягивания в нечто новое намного выше. Во-вторых, чтобы туда пойти, нужно желание всех сторон, а я не вижу пока готовности стран Нормандского формата идти в историю написания принципиально нового Минска-3. А без этого мы должны быть сосредоточены на выполнении Минска-2", - отметил Кулеба.

Министр считает, что фундаментальная проблема - не в том, что написано в минских договоренностях, а в том, что цель РФ в отношении Украины остается неизменной. "Цель РФ - максимальное ослабление Украины изнутри, и пока эта цель останется неизменной, можно иметь Минск-3,4,5,6, но они так же не будут выполняться", - указал он.

"Поэтому вместе с партнерами надо работать с Россией для того, чтобы скорректировать ее цель, и тогда все может заработать. Выполнить вторые минские договоренности на самом деле не так сложно, если только Россия согласится на то, чтобы они действительно были выполнены. Даже вопрос границы при желании можно решить, но для этого Россия должна конструктивно к этому подходить", - добавил Кулеба.

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Топ комментарии
+1
Вот и нечего устраивать ритуальные танцы вокруг этого соглашения, тем более с такими "динозаврами" как Кравчук и Фокин. Посмотрели в "глаз" Путина и достаточно увиденного, он в "глухом отказе" пока не "прищучат".
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28.10.2020 14:44
+1
не угадал пинкертон я из Европы куда вы так типа стремитесь а сами похуже совка например в навешивании ярлыков. Писать новые минские договоренности - рискованно, нужно искать решения внутри имеющихся, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4511
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28.10.2020 15:09
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Ніяких нових Мінських угод не може бути в принципі бо окуповані території мають повернутись в Україну без будь яких умов!
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28.10.2020 13:46 Ответить
І хто це забезпечить? Ну, окрім Гриценко.)))
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28.10.2020 14:04 Ответить
тільки військова хунта.
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28.10.2020 14:10 Ответить
Чия?
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28.10.2020 14:12 Ответить
Українська військова хунта ветеранів АТО.
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28.10.2020 14:13 Ответить
Простіше тоді марсіанську викликати.
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28.10.2020 14:16 Ответить
Населення не може обрати нормальну владу, населення голосує за ідіотів, отже армія та ветерани війни мають взяти на себе політичну відповідальність за майбутнє України!
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28.10.2020 14:18 Ответить
Власне це і буде справжньої демократією в її давньогрецькому розумінні, коли голосують за рішення тільки ті хто воює за свою державу і оплачує всі витрати держави з власних коштів!
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28.10.2020 14:19 Ответить
Армія та ветерани в нас з іншого населення взялися? Ти диви...
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28.10.2020 14:19 Ответить
На війні героями та лідерами стають люди дійсно здатні до боротьби, в яких є певні якості яких нам зараз не вистачає в політиці. Сьогодні нам потрібно рубати топором корупцію та олігархів, а ми з ними цілуємось взасос.
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28.10.2020 14:32 Ответить
Звичайно ризиковано, а тим більше коли ми бачимо хто їх збирається писати від зєбуінів.
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28.10.2020 13:49 Ответить
Писать новые минские договоренности - рискованно, нужно искать решения внутри имеющихся...

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Азербайджан 30 лет искал пути решения части своей оккупированной территории - карабахской земли в рамках минских договорённостях...
В итоге, надоело и Азербайджан начал силой решать и освобождать оккупированные азербайджанские территории, плюя на эти минские договорённости, которые всегда были на пользу только оккупантам.
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28.10.2020 13:54 Ответить
"Мы сыты по горло, терпение азербайджанского народа иссякло. 28 лет назад была создана Минская группа. На протяжении 28 лет нас обманывали. На протяжении 28 лет нам обещали, говорили: подождите, остановитесь, мы окажем давление на Армению, сделаем так, эдак. Все это было ложью. И все это видят", - президент Азербайджана Алиев.
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28.10.2020 13:59 Ответить
Мертвонароджене померти не може.
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28.10.2020 14:02 Ответить
у шведов социализм а у нас нищебродизм. Разницу улавливаете? Писать новые минские договоренности - рискованно, нужно искать решения внутри имеющихся, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4157
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28.10.2020 14:17 Ответить
про то еще вилами по воде писано а нищебродизм уже здесь и сейчас. В Украине имею в виду если что для умников. Писать новые минские договоренности - рискованно, нужно искать решения внутри имеющихся, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6244
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28.10.2020 14:34 Ответить
Там на московии, откуда ты родом, давно уже нищебродский фашизм Писать новые минские договоренности - рискованно, нужно искать решения внутри имеющихся, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7895
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28.10.2020 14:36 Ответить
не угадал пинкертон я из Европы куда вы так типа стремитесь а сами похуже совка например в навешивании ярлыков. Писать новые минские договоренности - рискованно, нужно искать решения внутри имеющихся, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4511
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28.10.2020 15:09 Ответить
сбег из Украины, за базар отвечаю и могу доказать. А ты ответишь за пукание в воду? Писать новые минские договоренности - рискованно, нужно искать решения внутри имеющихся, - Кулеба - Цензор.НЕТ 384
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28.10.2020 15:37 Ответить
я просто повторил за тобой если ты не понял логик Писать новые минские договоренности - рискованно, нужно искать решения внутри имеющихся, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4872
пойди возьми еще кучу ярлыков у своего пастуха. Писать новые минские договоренности - рискованно, нужно искать решения внутри имеющихся, - Кулеба - Цензор.НЕТ 271
за базар мне ответить конечно же яиц нема.. Писать новые минские договоренности - рискованно, нужно искать решения внутри имеющихся, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4952
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28.10.2020 17:58 Ответить
так замовкни ярликомет Писать новые минские договоренности - рискованно, нужно искать решения внутри имеющихся, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9470
аргументив не маеш, що робить?
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28.10.2020 18:38 Ответить
Вот и нечего устраивать ритуальные танцы вокруг этого соглашения, тем более с такими "динозаврами" как Кравчук и Фокин. Посмотрели в "глаз" Путина и достаточно увиденного, он в "глухом отказе" пока не "прищучат".
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28.10.2020 14:44 Ответить
Достаточно чтобы россия выполнила действующие Минские угоды, и всё наладится.
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28.10.2020 16:47 Ответить
...трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет.
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28.10.2020 16:53 Ответить
 
 