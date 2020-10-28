Во время третьего раунда переговоров с Ираном будет предметный разговор о выплате компенсаций по делу сбитого самолета МАУ, - Кулеба

Предметный разговор о том, когда и как Ираном будут выплачены компенсации родственникам погибших в результате сбивания самолета Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", будет происходить во время третьего раунда переговоров между странами, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы надеемся, что во время третьего раунда переговоров уже будет происходить предметный разговор о том, когда, как компенсации будут выплачены. Однако, честно говоря, я бы не сводил эту историю именно к деньгам, потому что вопрос - шире, это вопрос справедливости, наказания тех, кто совершил это преступление", - сказал Кулеба в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что с осторожным оптимизмом смотрит на динамику переговоров с Ираном.

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"На втором раунде договорились о нескольких важных вещах. Во-первых, действительно, сам ход дискуссии показывает, что Иран признает ответственность не на словах, а на деле, и готов идти по пути урегулирования. Во-вторых, было договорено, что за каждого погибшего, независимо от гражданства, будет компенсирована одинаковая сумма. Это очень важно с точки зрения стратегии урегулирования и установления справедливости. В-третьих, сразу после второго раунда переговоров договорились о третьем, на котором уже будут предметно работать над вопросом компенсаций", - пояснил он.

Глава МИД Украины добавил, что сейчас очень важно, чтобы правоохранительные органы Ирана максимально открыто сотрудничали с правоохранительными органами Украины, прежде всего с Офисом генерального прокурора, и предоставляли всю необходимую информацию.

"Кроме того, важно, чтобы группа пострадавших стран, от имени которых Украина ведет переговоры, вышла с единой консолидированной позицией на третий раунд переговоров. Ведется нормальная дипломатическая работа, но главное, что этот процесс, и на этом этапе мы не видим попыток Ирана сорвать его. Я надеюсь, что так будет и впредь, и мы урегулируем эту проблему", - отметил министр.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.