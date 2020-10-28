Дистанционное образование не заменит очное обучение, но Украина готова к его внедрению, - Шкарлет

Украина на сегодняшний день относительно готова к дистанционной форме образования.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования, об этом заявил и.о. министра Сергей Шкарлет.

"Звучат упреки в том, что Украина не готова к дистанционному обучению - это оскорбление для большинства педагогов, которые достаточно настойчиво внедрили в форму дистанционного обучения", - говорится в сообщении.

Шкарлет обратил внимание на то, что учебные заведения во всем мире сегодня пытаются приспособиться к условиям пандемии, учитывая, что это необычные условия.

"По моему убеждению, учитывая и позицию специалистов-педагогов, дистанционное обучение никогда не заменит реальный формат общения, который есть в очном, полноформатном обучении. Всегда дистанционное образование рассматривали, как возможность получения дополнительных преимуществ. Но есть тот факт, что "красный" уровень эпидемической опасности предусматривает проведение исключительно дистанционных занятий", - отметил и.о. министра.

По словам Шкарлета, организация образовательного процесса, в том числе в дистанционном или смешанном форматах в условиях пандемии, требует не только средств, но и в значительной мере желания и стремления к изменениям, работы и организации руководителей учреждений образования.

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