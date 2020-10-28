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Дистанционное образование не заменит очное обучение, но Украина готова к его внедрению, - Шкарлет

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Дистанционное образование не заменит очное обучение, но Украина готова к его внедрению, - Шкарлет

Украина на сегодняшний день относительно готова к дистанционной форме образования.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования, об этом заявил и.о. министра Сергей Шкарлет.

"Звучат упреки в том, что Украина не готова к дистанционному обучению - это оскорбление для большинства педагогов, которые достаточно настойчиво внедрили в форму дистанционного обучения", - говорится в сообщении.

Шкарлет обратил внимание на то, что учебные заведения во всем мире сегодня пытаются приспособиться к условиям пандемии, учитывая, что это необычные условия.

"По моему убеждению, учитывая и позицию специалистов-педагогов, дистанционное обучение никогда не заменит реальный формат общения, который есть в очном, полноформатном обучении. Всегда дистанционное образование рассматривали, как возможность получения дополнительных преимуществ. Но есть тот факт, что "красный" уровень эпидемической опасности предусматривает проведение исключительно дистанционных занятий", - отметил и.о. министра.

По словам Шкарлета, организация образовательного процесса, в том числе в дистанционном или смешанном форматах в условиях пандемии, требует не только средств, но и в значительной мере желания и стремления к изменениям, работы и организации руководителей учреждений образования.

Также читайте: Украинские школьники заняли призовые места на глобальном соревновании по астрономии и астрофизике, - Минобразования

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+1
Не було освіти, а тепер вона ще й буде дистанційною..... А потім дивємося, чому гамадріли ходять постійно по колу і наступають на ті ж самі граблі.
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28.10.2020 13:56
+1
Поясню: Дистанционка это шаг. Шаг к разделению:
1) Общее дистанционное образование по принципу лишь бы було
2) Нормальное образование - платное и для избранных.
Собственно такая система уже была. До совка. Стала одной из его причин.
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28.10.2020 14:41
+1
Аби щось ляпнути. У власників мережі кав.ярен один комп... Нема ноута, планшета, смартфона???! Якщо в дітей не було, хай мати позичить дитині, а не сидить в інста
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28.10.2020 15:05
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Не було освіти, а тепер вона ще й буде дистанційною..... А потім дивємося, чому гамадріли ходять постійно по колу і наступають на ті ж самі граблі.
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28.10.2020 13:56 Ответить
Хто вчився за партою, зможе вчитись і за монітором. Гомодрілов форма освіти не виправить
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28.10.2020 15:04 Ответить
преподи не хочуть ні чого міняти, їм шо в школу сходив, свої години відсидів, а тут ПРАЦЮВАТИ ТРЕБА, та й люди побачуть хто добрий вчитель, а хто поганий. А як по старому вони вже звикли. Лише б нічого не міняти.
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28.10.2020 16:54 Ответить
Вообще пора перестраиваться, есть интернет, нет необходимости учиться как в средневековье)
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28.10.2020 14:25 Ответить
То, що з 29.10 стартує дистанціонне?
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28.10.2020 14:35 Ответить
Ну... хоть у меня не так, но допустим.
Семья: мама, папа, 2 детей.
Мама и папа были частными предпринимателями на которых по словам... неких адептов "могучей руки рынка" держится экономика. Их мини сеть кофеен закрыли ибо ковид.
Денег нет.
Дети должны получать образование. Но комп один. Что делать?
Как государство гарантирует получение бесплатного общего среднего образования, ради которого собственно и есть некто Шкарлет, который получает и з/п и премию вне зависимости от ковид?
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28.10.2020 14:40 Ответить
Аби щось ляпнути. У власників мережі кав.ярен один комп... Нема ноута, планшета, смартфона???! Якщо в дітей не було, хай мати позичить дитині, а не сидить в інста
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28.10.2020 15:05 Ответить
А почему нет? Они как раз свободные средства потратили на открытие очередной торговой точки. И да, один комп.

Епрст, ну ладно. Двое родителей. Врач семейный + медсестра в манипуляционном кабинете районной больницы (закрытый на период пандемии всех за свой счет - реальная история из одной из киевских больниц). 2 детей. Твой ход.
Я представляю эффективность образования со смартфона.
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28.10.2020 15:09 Ответить
А Ви думаєте, що кожна сім'я має комп'ютер ? Романтик .
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28.10.2020 15:16 Ответить
Поясню: Дистанционка это шаг. Шаг к разделению:
1) Общее дистанционное образование по принципу лишь бы було
2) Нормальное образование - платное и для избранных.
Собственно такая система уже была. До совка. Стала одной из его причин.
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28.10.2020 14:41 Ответить
Наше майбутнє,як его бачить в.о міністра освіти це 11 років вчитись дистанційно щоб через збирання лего опанувати будову заступа. Заступ складається з трьох частин - полотна заступу, тулейкі і держака. Полотно - це нижня частина заступу, основна робоча частина інструмента, яка безпосередньо впливає на переміщуваний матеріал: грунт, пісок, щебінь, сніг та інше. ... Призначений держак для захоплення двома руками. Про тулейку вивчати вже будуть дистанційно в університеті і на платній основі.
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28.10.2020 17:17 Ответить
"очное" ??? Это в смысле "глазное" или "вырвиглазное"???.
..*****, аж глаз задергался.
СТАЦИОНАРНОЕ, мля, грамотеи. нуфф саид.
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28.10.2020 17:19 Ответить
 
 