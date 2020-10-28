Дистанционное образование не заменит очное обучение, но Украина готова к его внедрению, - Шкарлет
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Украина на сегодняшний день относительно готова к дистанционной форме образования.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования, об этом заявил и.о. министра Сергей Шкарлет.
"Звучат упреки в том, что Украина не готова к дистанционному обучению - это оскорбление для большинства педагогов, которые достаточно настойчиво внедрили в форму дистанционного обучения", - говорится в сообщении.
Шкарлет обратил внимание на то, что учебные заведения во всем мире сегодня пытаются приспособиться к условиям пандемии, учитывая, что это необычные условия.
"По моему убеждению, учитывая и позицию специалистов-педагогов, дистанционное обучение никогда не заменит реальный формат общения, который есть в очном, полноформатном обучении. Всегда дистанционное образование рассматривали, как возможность получения дополнительных преимуществ. Но есть тот факт, что "красный" уровень эпидемической опасности предусматривает проведение исключительно дистанционных занятий", - отметил и.о. министра.
По словам Шкарлета, организация образовательного процесса, в том числе в дистанционном или смешанном форматах в условиях пандемии, требует не только средств, но и в значительной мере желания и стремления к изменениям, работы и организации руководителей учреждений образования.
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Семья: мама, папа, 2 детей.
Мама и папа были частными предпринимателями на которых по словам... неких адептов "могучей руки рынка" держится экономика. Их мини сеть кофеен закрыли ибо ковид.
Денег нет.
Дети должны получать образование. Но комп один. Что делать?
Как государство гарантирует получение бесплатного общего среднего образования, ради которого собственно и есть некто Шкарлет, который получает и з/п и премию вне зависимости от ковид?
Епрст, ну ладно. Двое родителей. Врач семейный + медсестра в манипуляционном кабинете районной больницы (закрытый на период пандемии всех за свой счет - реальная история из одной из киевских больниц). 2 детей. Твой ход.
Я представляю эффективность образования со смартфона.
1) Общее дистанционное образование по принципу лишь бы було
2) Нормальное образование - платное и для избранных.
Собственно такая система уже была. До совка. Стала одной из его причин.
..*****, аж глаз задергался.
СТАЦИОНАРНОЕ, мля, грамотеи. нуфф саид.