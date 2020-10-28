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Экс-кандидат в нардепы от "Слуги народа" Плохой: Плачевные результаты на местных выборах – это прямая подстава президента со стороны руководства его партии

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Экс-кандидат в нардепы от

С июля 2019 года по август 2020-го никакой работы от партии "Слуга народа" в Одесской области не велось: не было открыто ни одного партийного офиса или партийной ячейки.

Об этом заявил Руслан Плохой, который в 2019 году баллотировался в Раду по одесскому мажоритарному округу №142, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

"Такие плачевные результаты партии "Слуга народа" из-за того, что, фактически, начиная с июля 2019 года по август 2020-го никакой работы от партии, в частности, в Одесской области, не велось. Не было открыто ни одного партийного офиса, ни одной партийной ячейки. Партия фактически существовала в виртуальном мире", – заявил Плохой в эфире одного из телеканалов.

В 2019 году политик занял второе место на округе на промежуточных выборах в Раду, уступив кандидату-самовыдвиженцу Антону Киссе.

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По словам Плохого, после проигрыша он предложил центральному руководству "Слуги народа" открыть партийную ячейку в Одесской области, курировать ее, обеспечивать и работать с людьми, но положительного результата не получил.

"Вчерашние плачевные результаты, я считаю, – прямая подстава президента со стороны руководства его партии. Потому что рейтинг его партии всегда держался только благодаря ему, но сегодня мы видим катастрофическое падение, в частности, в Одессе", – заявил он.

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Кроме того, Плохой отметил, что из-за неудачной партийной работы 7% избирателей президента Украины Владимира Зеленского и "Слуги народа" решили вернуться к пятому президенту Петру Порошенко.

"Рейтинг партии Порошенко год назад был на уровне 8%, сейчас 15%. Это означает, что 7% наших избирателей вернулись к Порошенко, считая, что при нем жить было лучше", – сообщил Плохой.

Экс-кандидат считает, что партия отобрала, "как обычно, на скорую руку" и выдвинула откровенно слабых кандидатов в мэры, главы объединенных территориальных общин и депутаты, многие из которых были в принципе не способны работать и победить.

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"Многие сейчас винят во всем президента, а я считаю, что партийное строительство и работа в регионах – это точно не задача президента. Для этого у него были доверенные лица, которые должны были сделать эту работу, но в итоге никто к ней даже не приступил. За один месяц до выборов они судорожно искали кандидатов, хотя на это у них было в запасе больше года", – заявил Плохой.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+14
Здається мені ні якої "Зе-партії" не існує в натурі, чисто віртуальна шняга.
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28.10.2020 13:56
+14
Ні. Це політика самого президента.
Бо він БРЕХЛО і СЦИКЛО.
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28.10.2020 13:58
+8
Бо до людей доходить хто ви такі зє ушльопки.
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28.10.2020 14:00
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Здається мені ні якої "Зе-партії" не існує в натурі, чисто віртуальна шняга.
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28.10.2020 13:56 Ответить
Ні. Це політика самого президента.
Бо він БРЕХЛО і СЦИКЛО.
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28.10.2020 13:58 Ответить
Бо до людей доходить хто ви такі зє ушльопки.
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28.10.2020 14:00 Ответить
Зебики, харе хныкать... Давай, BY-BY...
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28.10.2020 14:02 Ответить
Отсутствие у "слуг" чести, совести и ума - это прямая подстава президента со стороны руководства его партии.
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28.10.2020 14:01 Ответить
Типо, клоун главный пастух-ИТРовец СН
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28.10.2020 14:05 Ответить
О, как! Никакой работы в Одесской области зелеными не велось потому, что имбецилы не могут работать по причине абсолютной неполноценности
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28.10.2020 14:01 Ответить
Дорога редакція,
Плохой это фамилия или он реально плохой ?

впрочем, наши пращури в дефинициях людей не ошибались, видать предки плохого были мерзавцами, а он просто сменил фамилию Экс-кандидат в нардепы от "Слуги народа" Плохой: Плачевные результаты на местных выборах – это прямая подстава президента со стороны руководства его партии - Цензор.НЕТ 8456
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28.10.2020 14:03 Ответить
Не ... в деревнях словом ПЛОХОЙ еще называют лагiдних животных, которые не брыкаются
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28.10.2020 14:07 Ответить
т.е словом плохой расхваливают ручное послушное животное.
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28.10.2020 14:09 Ответить
у партайгеноссе зеленкина вообще-то фамилия должна была бы быть Ипанько, причем у всех
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28.10.2020 14:08 Ответить
Членограй-партию Вы уже никакими словами не переплюнете. И это факт.
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28.10.2020 14:11 Ответить
Вот і з*ясувалося хто це "внутрішні вороги", які заважають президенту. А то _ все на Порошенка, на Порошенка, а "собака-то зарита" в середині партії.
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28.10.2020 14:12 Ответить
там все проще... как и предполагалось, крысы в банке стали друг друга грызть, а ведь не прошло еще и 1.5 лет... Андрофаги какие-то.
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28.10.2020 14:31 Ответить
Позвольте уточнить, крысы и мыши бюджеты грызут, а в банке - пауки разборки устраивают.
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28.10.2020 15:11 Ответить
Клоуни, по іншому у вас нічого і не вийшло б.
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28.10.2020 14:21 Ответить
Что..., уже пришла стадия,-царь хороший,бояре плохие?,зе придурки...,не поможет это ишаку оманскому... Екскандидат у нардепи від "Слуги народу" Плохой: Жалюгідні результати на місцевих виборах - це пряма підстава президента з боку керівництва його партії - Цензор.НЕТ 5271
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28.10.2020 14:31 Ответить
Ця стадія була весь час, дивно, що ви не помітили.
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28.10.2020 20:08 Ответить
Этот лох Янелох сам себя и подставил .Нечего на зеркало кивать коль у самого рожа кривая .
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28.10.2020 14:33 Ответить
Вот же капец. Та как можно с такой фамилией идти в дУпутаты? Потому же и экс!
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28.10.2020 14:40 Ответить
Де можна побачити програму партії?
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28.10.2020 15:13 Ответить
ГлупоВатный паренек этот плохой, никакой партии не было в помине и нет сейчас , кАломойский за 2 месяца до выборов спешно открыл офис на 8 кв. м. в Киеве , программы какой либо внятной нет ,есть только один лозунг- действие осуществленный - *сделали вас разом*...
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28.10.2020 15:56 Ответить
Нема такої партії, тому немає й партійної роботи, ні місцевих осередків. Є політпроект для разового заходу у владу, і то все.
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28.10.2020 16:25 Ответить
 
 