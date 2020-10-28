Журналистам "Слідство.Інфо" запретили посещать парламент: не всесторонне освещают работу ВР. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Комитет Верховной Рады по свободе слова запретил журналистам "Слідство.Інфо" посещать парламент.
Об этом сообщила главред проекта "Слідство.Інфо" Анна Бабинец, передает Цензор.НЕТ.
"Мы получили письмо от пресс-службы о том, что все журналисты нашего агентства лишены аккредитации, поскольку мы не всесторонне освещаем работу Верховной Рады", - написала она.
"То есть депутатов, которые не ходят на работу, вы не лишаете мандата, а журналистов, которые разоблачают парламентариев, лишаете аккредитации?
Мы в "Слідство.Інфо" видим в таком решении ВР наступление на свободу слова и давление на независимые медиа со стороны госорганов. Будем его обжаловать и обязательно сообщим об этом во все международные организации", - добавила Бабинец.
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Комитет! по свободе! слова! запретил работать журналистам 😂
Сейчас выступит Шабунин и спустит своих боевых псов на тех, кто ущемляет свободу слова!
Хотя, вряд ли, сейчас он занят иском, поданным совместно с Игорь Валеричем о возобновлении дела "Роттердам+"...
#явамнедорогенька" Вот теперь получайте от зеленой шмарки #явамничегонедолжен))
А ну давай приведи примнр, какую цензуру вводил Порошенко!
Штаны иди поменяй, а то вам ботам Порошенко в штаны срет уже седьмой год!
Ты болезненный, берега попутал?) Это что он запрещал? И про глушилки по подробней давай)
Боже, насколько вы тупые!
Як там вони кричали перед президенськими виборами: ні кумівству, ні ценцурі.
А особливо розсмішили слова, про те що,корупцію на топ рівні подолано і про ріст ВВП 40% за п'ятирічку.
Зараз отримали ''подяку''.
..... запретил свободу слова............ потомушо она блть однобокая какаято !!!