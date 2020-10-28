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Новости Политика Украины
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ВР (28728) журналистика (3166) запрет (1661) свобода слова (1159) Бабинец (9)

Журналистам "Слідство.Інфо" запретили посещать парламент: не всесторонне освещают работу ВР. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Журналистам

Комитет Верховной Рады по свободе слова запретил журналистам "Слідство.Інфо" посещать парламент.

Об этом сообщила главред проекта "Слідство.Інфо" Анна Бабинец, передает Цензор.НЕТ.

"Мы получили письмо от пресс-службы о том, что все журналисты нашего агентства лишены аккредитации, поскольку мы не всесторонне освещаем работу Верховной Рады", - написала она.

Журналистам Слідство.Інфо запретили посещать парламент: не всесторонне освещают работу ВР 01

"То есть депутатов, которые не ходят на работу, вы не лишаете мандата, а журналистов, которые разоблачают парламентариев, лишаете аккредитации?

Мы в "Слідство.Інфо" видим в таком решении ВР наступление на свободу слова и давление на независимые медиа со стороны госорганов. Будем его обжаловать и обязательно сообщим об этом во все международные организации", - добавила Бабинец.

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Журналистам Слідство.Інфо запретили посещать парламент: не всесторонне освещают работу ВР 02
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Топ комментарии
+39
БУГАГА

Комитет! по свободе! слова! запретил работать журналистам 😂
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28.10.2020 14:04
+26
"Не всесторенне" освещают или "не с той стороны"?
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28.10.2020 14:00
+24
Зеленосракая падаль. Я не удивлен, видно же было шо за быдло привел за собой пархатый чепушила
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28.10.2020 14:02
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"Не всесторенне" освещают или "не с той стороны"?
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28.10.2020 14:00 Ответить
ха ха а Рада что жжвська Синагога аль мусульманска Минарету??? эй служивые вас когда убивать начнут чего кукарекать то будете обрезанные вы шобла клоунская... с него боку ну ну..
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28.10.2020 14:07 Ответить
Цей парламент себе вичерпав, потрібні достроково припиняти його повноваження!
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28.10.2020 14:12 Ответить
ШУФРИЧ--тебя скоро утопят в зеленке !Дятел !!!!!
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28.10.2020 15:06 Ответить
ну вот... Гюльчатай и показала свое личико ))))
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28.10.2020 14:00 Ответить
Більш схоже що іншу частину тіла, де спина втрачає благородну назву.
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28.10.2020 14:19 Ответить
Ні, то може бути ляжка. Наполягаю на своїй трактовці.
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28.10.2020 15:06 Ответить
Зеленосракая падаль. Я не удивлен, видно же было шо за быдло привел за собой пархатый чепушила
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28.10.2020 14:02 Ответить
Непонимание генеральной линии партии, однако.
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28.10.2020 14:03 Ответить
БУГАГА

Комитет! по свободе! слова! запретил работать журналистам 😂
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28.10.2020 14:04 Ответить
Тогда уж Комитет по национальной безопасности должен "разрешить работать террористам"! Может "маразм маразмом" вышибают...
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28.10.2020 14:20 Ответить
Оруэл знал, что в 2019, в Украине, к власти придут персонажи его произведений.
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28.10.2020 14:06 Ответить
Следующий, по логике, шаг "слуг" - запретить технику с высоким оптическим зумом.
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28.10.2020 14:06 Ответить
Спокойно!
Сейчас выступит Шабунин и спустит своих боевых псов на тех, кто ущемляет свободу слова!
Хотя, вряд ли, сейчас он занят иском, поданным совместно с Игорь Валеричем о возобновлении дела "Роттердам+"...
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28.10.2020 14:08 Ответить
После животворящего пенделя слугам на местных выборах будет все больше подобной совковой муйни.
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28.10.2020 14:08 Ответить
интересная свобода слова от слуг народа)) конечно это не относится к каналу медведчука))
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28.10.2020 14:11 Ответить
"Мы не можем запретить каналы Мертвечука это будет наступ на свободу слова,каждый может говорить то что хочет" - так что зебильная отмазка не прокатит
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28.10.2020 14:12 Ответить
Ачешуеть . 1,5 года и посрано все за что боролись 6 лет
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28.10.2020 14:14 Ответить
Дозвольте, а як же демократія і свобода слова, про які згадував секретар РНБО Данілов, відповідаючи на неможливість реагування на медведчуковські телеканали?
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28.10.2020 14:16 Ответить
ржу Журналістам "Слідство.Інфо" заборонили відвідувати парламент: не всебічно висвітлюють роботу ВР - Цензор.НЕТ 2712 ета пабєда, достіжєніє однако. при баризі такого точно не було Журналістам "Слідство.Інфо" заборонили відвідувати парламент: не всебічно висвітлюють роботу ВР - Цензор.НЕТ 8839 тож нямайте зелене авно, не обляпайтесь
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28.10.2020 14:17 Ответить
Вам же Порошенко был не такой!
#явамнедорогенька" Вот теперь получайте от зеленой шмарки #явамничегонедолжен))
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28.10.2020 14:18 Ответить
Такой же мудак он был. Он начал вводить цензуру, а Зеля продолжил. Не мог-же Порошенко все сразу сделать. По кусочкам отбирают свободу. Шаг за шагом...
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28.10.2020 14:49 Ответить
Ты хоть само поняло, шо само написало?
А ну давай приведи примнр, какую цензуру вводил Порошенко!
Штаны иди поменяй, а то вам ботам Порошенко в штаны срет уже седьмой год!
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28.10.2020 19:18 Ответить
Цензура в Интернете? Не, не слышал! Книги запрещал? Не, не слыхал! Телеканалы запрещал? Тоже нет??? Да он даже додумался глушилки ставить, как во времена совка глушили "западные голоса"!
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29.10.2020 16:02 Ответить
Ты пример давай приведи!
Ты болезненный, берега попутал?) Это что он запрещал? И про глушилки по подробней давай)
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29.10.2020 20:31 Ответить
В Гугле забанили?
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30.10.2020 15:36 Ответить
Троллина кремлядская, методички меняйте )
Боже, насколько вы тупые!
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01.11.2020 10:34 Ответить
Чо слюной брызжешь? Смотри, не подавись! А раз в гугле ты забанен, то вот первая попавшаяся ссылка про глушилки: https://www.pravda.com.ua/news/2018/04/19/7178177/
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02.11.2020 11:08 Ответить
😁😂😁
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02.11.2020 18:07 Ответить
А Порошенки в парламенте нет, ага?
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28.10.2020 14:53 Ответить
Решения ВР принимает большинством. Какое большинство - не в курсе? вот такие и решения. а это вообще было решение комитета по свободе слова. Но, конечно, виновата невестка
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28.10.2020 15:30 Ответить
Чукча нє чітатєль? Чукча пісатєль?
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28.10.2020 17:04 Ответить
Кроме Бигуса, в этих выпусках другие журналисты, откровенно слабые и действительно делают иногда пропагандистские и тенденциозные ролики, общаются с аудиторией лозунгами, не раскрывают тему до конца, используют личные домыслы и фантазии, искусственно придавая им значение фактов.
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28.10.2020 14:44 Ответить
Жаль лично подписей Зеленского, Порошенки, Медведчука и Тимошенки нет, для полноты картины плюрализма по украински
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28.10.2020 14:52 Ответить
Ты о ***** лучше думай! А не о плюаризме украинском!
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28.10.2020 19:19 Ответить
Все верно. Распустились, панимаишь ли. Киве спокойно не подрочить! Не парламент, а какая-то ерунда!
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28.10.2020 14:59 Ответить
простиционный суд разрешил грабить страну чиновниками. А зебилам, мертведчукам, комфортней грабить страну - подальше от телекамер
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28.10.2020 15:08 Ответить
зеблебобики кого вы привели???????
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28.10.2020 15:39 Ответить
Щось у "влади" і суддів після виборів дах рве. Мабуть свинособаки перейшли до плоану "Б": диверсії.
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28.10.2020 15:48 Ответить
Тупизм растеть!
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28.10.2020 16:04 Ответить
Ідемо прямим шляхом до білоруського сценарию "Північна Корея"! То б канали Медведчука -Мураєва = Путін правильно висвітлюють всю інформацію, а от "Слідство Інфо" якось криво "нагадують" що олігархічні клани - хижаки крадуть і живуть за рахунок Державного Бюджету, нелегальних доходів з митниці і контрабанді ??? З цим хамством і наглістю треба вже щось робити !
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28.10.2020 16:12 Ответить
Верховна Рада вже, як приватна компанія вирішує кого пускати, а кого ні. Ну, то думаю отримають вони ще більш заклятих друзів.
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28.10.2020 16:21 Ответить
так у нас риночні відношення
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28.10.2020 17:06 Ответить
От вам і "свобода слова" від зевлади.
Як там вони кричали перед президенськими виборами: ні кумівству, ні ценцурі.
А особливо розсмішили слова, про те що,корупцію на топ рівні подолано і про ріст ВВП 40% за п'ятирічку.
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28.10.2020 16:33 Ответить
О, є. Зеленяві пісюняви забули орден видати мертварьчуку за "всебічне" освітлення всього рашистською пропагандою.
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28.10.2020 17:07 Ответить
Поспівчувала б їм, але вони стільки бруду вилили на Порошенка, яким зеленський і скористався.
Зараз отримали ''подяку''.
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28.10.2020 20:04 Ответить
Комитет Верховной Рады по свободе слова запретилИсточник: https://censor.net/ru/n3227622

..... запретил свободу слова............ потомушо она блть однобокая какаято !!!
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28.10.2020 21:54 Ответить
 
 