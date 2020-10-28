Украина очень бедная страна. За последние 30 лет у нас был самый низкий показатель прироста ВВП в мире, - "слуга народа" Гетманцев

Украина – "очень бедная" страна. За последние 30 лет в Украине был самый низкий показатель прироста ВВП в мире.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью "ГОРДОН" народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Мы с вами очень бедная страна. За последние 30 лет в Украине был самый низкий показатель прироста ВВП в мире. Отрицательный. Это если сравнивать со странами, где этот показатель в принципе отслеживается. Потому что есть еще Сомали, но там даже статистики нет", – сказал он.

Нардеп подчеркнул, что по сравнению с показателями 1991 года ВВП Украины упал на 30%.

"На закате СССР Украину сравнивали с Францией: примерно та же численность населения, такая же площадь, примерно одинаковые экономические показатели. Потом нас начали сравнивать с Польшей. А сегодня мы себя с Габоном не можем сравнить, потому что там ВВП на душу населения больше, чем в Украине", – объяснил Гетманцев.

По его словам, Колумбия, Индонезия и Вьетнам, которые ранее считались странами третьего мира, сейчас "намного успешнее" Украины.

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"А мы до сих пор считаем, что если снимем [министра внутренних дел Украины Арсена] Авакова и заменим еще пару лиц в Кабмине – на следующий день проснемся в цветущей богатой Украине. Не знаю, откуда этот инфантилизм", – отметил Гетманцев.

По прогнозам правительства, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8% при инфляции 6,8%. Всемирный банк считает, что экономика Украины упадет на 3,5%.

В то же время Международный валютный фонд считает, что ВВП Украины в этом году сократится на 8,2%, в 2021-м – вырастет на 1,1%, в 2022-м – на 3%. На докризисный уровень экономика выйдет не раньше 2023 года, считают в МВФ.

По прогнозу Нацбанка, экономика Украины сократится в 2020 году на 5%, в 2021 году восстановительный рост составит 4,3%. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что в 2020 году экономика Украины сократится на 6,5% и вырастет на 3,8% и 3,5% в 2021-м и 2022 годах.