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Новости Политика Украины
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апелляция (616) Лещенко (691) Мартыненко (442) Швейцария (521) фейк (613) Центр противодействия коррупции (217)

ЦПК сообщил, что Мартыненко проиграл апелляцию в Швейцарии, но это оказалось неправдой (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ЦПК сообщил, что Мартыненко проиграл апелляцию в Швейцарии, но это оказалось неправдой (обновлено)

Центр противодействия коррупции сообщил, что бывший народный депутат Николай Мартыненко проиграл в Швейцарии апелляционный суд по делу об отмывании почти 2,8 млн евро. Позже выяснилось, что эта информация не подтвердилась.

Сообщение о проигрыше Мартыненко в апелляционном суде было опубликовано на странице ЦПК в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Апелляционный суд в Швейцарии подтвердил тюремное заключение экс-нардепу. Этот приговор - результат сотрудничества НАБУ, САП и швейцарских правоохранителей. Тома материалов, полученных детективами НАБУ, направили в Швейцарию, зато оттуда в Украину прислали флешку с "распределением" преступных денег", - было сказано в сообщении.

Через несколько часов Центр противодействия коррупции опубликовал опровержение.

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"Информация о том, что Апелляционный суд в Швейцарии подтвердил тюремное заключение экс-нардепа Николая Мартыненко оказалась неправдой", - сказано теперь в сообщении.

В Telegram-канале ЦПК высказывается предположение, что Мартыненко сам мог запустить фейк о решении апелляционного суда.

"Не исключено, что сам Мартыненко запустил эту информацию для того, чтобы дезориентировать украинские медиа. Он понимает, что решение будет скоро, поэтому хочет, чтобы после его объявления СМИ и общество не поверили в это. Тогда он избежит мучительного для себя резонанс", - предполагают в ЦПК.

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Пресс-служба Мартыненко, которую цитирует УНИАН, считает, что фейк запустил бывший журналист, а ныне член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко.

В пресс-службе заявили, что "Лещенко уже много лет занимается информационным киллерством против Мартыненко. В Швейцарии прокуратура даже расследовала незаконное разглашение информации Лещенко со стороны прокурора Урса Кьолли".

Пресс-служба отметила, что дата рассмотрения "дела Мартыненко" в апелляционном суде Швейцарии еще даже не назначена.

ЦПК сообщил, что Мартыненко проиграл апелляцию в Швейцарии, но это оказалось неправдой 01
ЦПК сообщил, что Мартыненко проиграл апелляцию в Швейцарии, но это оказалось неправдой 02

ЦПК сообщил, что Мартыненко проиграл апелляцию в Швейцарии, но это оказалось неправдой 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+3
У Украины нет будущего с такими воровскими судьями, прокурорами, ментами, министрами, депутатами, таможенниками, чиновниками разных уровней, итд.
Это всё генетическое ворьё.
Поэтому, выход только один - приглашать зарубежных специалистов.
Судей из той же Швейцарии, прокуроров из США, ментов из Швеции, таможеннников из Великобритании, чиновников из Японии, итд...
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28.10.2020 14:16
+3
через переводчика могут работать...
А главное у них нет воровской ментальности, которая есть у всех украинских судей, прокуроров, ментов, чиновников.
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28.10.2020 14:27
+2
Тебя посодют, а ты не воруй!
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28.10.2020 14:16
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Тебя посодют, а ты не воруй!
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28.10.2020 14:16 Ответить
опередил Мартыненко проиграл апелляцию в Швейцарии, - ЦПК - Цензор.НЕТ 6036
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28.10.2020 14:22 Ответить
У Украины нет будущего с такими воровскими судьями, прокурорами, ментами, министрами, депутатами, таможенниками, чиновниками разных уровней, итд.
Это всё генетическое ворьё.
Поэтому, выход только один - приглашать зарубежных специалистов.
Судей из той же Швейцарии, прокуроров из США, ментов из Швеции, таможеннников из Великобритании, чиновников из Японии, итд...
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28.10.2020 14:16 Ответить
Вони усі не знають ні мови, ні українського законодавства.
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28.10.2020 14:22 Ответить
через переводчика могут работать...
А главное у них нет воровской ментальности, которая есть у всех украинских судей, прокуроров, ментов, чиновников.
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28.10.2020 14:27 Ответить
так уже ж приглашали. Мартыненко проиграл апелляцию в Швейцарии, - ЦПК - Цензор.НЕТ 2744
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28.10.2020 14:23 Ответить
Та хто ж їх запросить, беня? Його холуй який нічого не вирішує?
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28.10.2020 15:22 Ответить
Та в той тюрьме сидеть лучше чем здесь на пенсии. А можно поменяться с тем хлопцем? Я сижу, а он на моей пенсии тут. Так давно не ел авокадо, так охота. Та и жинку немолодую мою подкормит харчами добротными. Рокфором например. Я её в молодости приучил к этой дряни, просит иногда. Но дорого. Плавленый даю---70грамм=9гривень. Ест.
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28.10.2020 14:17 Ответить
Тут еще про птычку. Тебя посодют, а ты не воруй!...Твой дом тюрьма!
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28.10.2020 14:24 Ответить
Это старый подельник Порошенка времён Ющенка. Они там втроем были решалами:
Интерв'ю дерсекретаря Зінченко
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28.10.2020 14:35 Ответить
Федеральная судебная из Швейцарии состоит из Федерального Верховного суда , в Федеральном уголовном суде , в Федеральном патентном суде и Федеральный административный суд . Эти суды обязаны применять швейцарский федеральный закон в судебном порядке .
Про какой из этих судов говорят, как об апелляционном? Хотел посмотреть первоисточник. По моему кто-то врет.
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28.10.2020 14:45 Ответить
Як посміли?! Потрібно надіслати ноту пртесту! У нас злодії типу мартиненка в пошані.
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28.10.2020 15:20 Ответить
 
 