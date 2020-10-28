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Ермак: США и ЕС не могут указывать Украине, какие проводить реформы. Взятые обязательства выполним

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ермак: США и ЕС не могут указывать Украине, какие проводить реформы. Взятые обязательства выполним

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что международные партнеры из Евросоюза и США не могут диктовать Украине, как и когда проводить реформы, но украинская сторона безусловно выполнит взятые на себя обязательства.

Об этом он рассказал в большом интервью "Бабелю", передает Цензор.НЕТ.

Ермак пояснил это на примере кредита в банке. "Я взял в банке кредит и должен его выплачивать. Но это не значит, что банк будет мне диктовать, что есть на завтрак. У нас есть обязательства, даже не совсем в украинских интересах, их заключили до нас, но мы будем их выполнять - они безусловны и нерушимы", - сказал глава ОП.

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Ермак сказал, что часть реформ идет медленно и не всегда эффективно, но без ключевых из них, как реформы правоохранительной и судебной систем, Украина не сможет сформировать привлекательный инвестиционный климат.

"Мы будем настойчиво продолжать стимулировать изменения, чтобы получить эффективных правоохранителей и честные и справедливые суды", - отметил Ермак.

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При этом глава ОП ушел от ответа на вопрос, почему до сих пор не ликвидирован Окружной административный суд Киева.

"Мы хотим строить партнерские отношения со всеми, но сами знаем, что нам нужно реформировать. Если спросить сегодня любого главу суда, наверное, они знают, кто я такой, но слышали ли они мой голос? Кому-то я хоть раз позвонил, просто о чем-то попросил, что-то порекомендовал? Уверен, вы услышите ответ "нет", - сказал Ермак.
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Топ комментарии
+65
ермаку только его параша может указания давать.
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28.10.2020 14:26
+53
А Патрушев в Омане может
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28.10.2020 14:26
+43
Та понятное дело .Тебе могут указывать только кремлёвские ублюдки и людоеды . И не тебе , кремлёвскому подонку за всю Украину отвечать .Твоё дело Зеле карандаши точить и пыль со стола вытирать .
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28.10.2020 14:29
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а оно ешо и хамить умеет Продажная тварь
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28.10.2020 15:46 Ответить
В принципе правильно,но нет результатов.
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28.10.2020 15:48 Ответить
Откуда такая смелость? Перед расстрелом?
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28.10.2020 15:57 Ответить
Тут я обома за .Не ляжем під гейевропуі сша! Ми вільна нація.
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28.10.2020 16:00 Ответить
Рашкотварь , пшол вон отсюда!
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28.10.2020 16:20 Ответить
Rulya Kosh,свинорус,а чем США и ЕС хуже *********?

разве они уничтожали украинцев Голодомором или вывозили украинцев ешелонами в Сибирь? почему украинцы должны любить ********* и ненавидеть США и ЕС,хоть один аргумент сможешь дать?
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28.10.2020 18:52 Ответить
Вот наглая морда этот Ермак. Возмите нас в НАТО и ЕС,но не надо нам указывать что делать.Ну я такой борзоты ещё не видел.
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28.10.2020 16:05 Ответить
Дебил и провокатор кацапский! А деньги и помощь у них брать не забыли? А требовать санкции против козлостана? Урод ,что ты лепишь?
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28.10.2020 16:10 Ответить
такому замечательному человеку, место на небесах! просто ангеллллллл!
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28.10.2020 16:18 Ответить
Ой, дермачок.......Не долго тебе осталось !!!!
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28.10.2020 16:31 Ответить
таки да! скоро украинцы вынесут ету мразь дЕрмака на вилах с кабинета! Єрмак: США і ЄС не можуть вказувати Україні, які проводити реформи. Взяті зобов'язання виконаємо - Цензор.НЕТ 5423
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28.10.2020 18:36 Ответить
Унас уже сын генерала КГБ формирует внешнюю политику и интересы независимой Украины? Кто он такой? Друг внучки Фокина? Писарь Зеленского?
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28.10.2020 16:34 Ответить
Гауляйтер путлера.
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28.10.2020 16:42 Ответить
От чмо бородате...
Роби, як вони наказали.
Ти тут ніхто.
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28.10.2020 16:47 Ответить
Его, гниду, аж плющит от желания поскорее вернуть Приват Бене!
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28.10.2020 16:48 Ответить
Його плющить від того що, мордою по лайну возять.
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28.10.2020 17:16 Ответить
Его манера нести всякую хрень один-в-один копирует кремлёвского мясника
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28.10.2020 16:56 Ответить
Цікаво про які реформи він їх послав? Може розведення кротів не тільки в ОПУ, а і в інших центральних органах влади, як це записано в методичці Кремля.
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28.10.2020 17:03 Ответить
Мабуть таки на нього вказали. Цей дурень сприймає міжнародні відносини, як кредит в банку. Дурнику, тобі особисто такі кредити не дадуть ніде ти навіть не представник держави.
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28.10.2020 17:14 Ответить
ступа й в Африцi - ступа... Аксиому в экономике, не понимая, подменяет личностным дегенеративным КВА.
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29.10.2020 03:03 Ответить
Словом, не мешайте Ермаку восстанавливать "русский мир" в Украине.
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28.10.2020 17:22 Ответить
Шматок лайна немає права голосу! Дерьмак - це шматок кацапського лайна, яке завдяки зебілам чомусь смердить в Україні, а не на расєі.
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28.10.2020 17:24 Ответить
Правильно! Україні може вказувати тільки зрадник, корупціонер Єрмак.
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28.10.2020 17:52 Ответить
США и ЕС-не могут,а РФ может?Да и как же вас поймешь,мил человек,когда то вы сами все знаете,то проводите опросы населения,чтоб народ решил как надо делать."Мы все президенты"©🐸- так раздайте всем удостоверения и булаву(каждому!)
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28.10.2020 17:57 Ответить
Ось така у бджiлки срака.
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28.10.2020 18:49 Ответить
Полосатая, как лента ихняя,которую цепляют на 9 мая, забыла как она называется.
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28.10.2020 19:42 Ответить
власовская колорадка
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29.10.2020 03:04 Ответить
Зеленая дрянь только братушкам кремлевским всячески угождает.
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28.10.2020 19:41 Ответить
Тягне Україну в рашку. А українці все довіряють? Самогубці.
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28.10.2020 19:57 Ответить
Ермак: США и ЕС не могут указывать Украине, какие проводить реформыМы работаем по методичкам Кремля и только перед )(уйлом отчитываемся о проведении реформ
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28.10.2020 20:32 Ответить
сходили два чмиря криворожанських Вовка та Бакашка у МІ-6 , де їм про Козиря повідали , а він зараз ОГО-ГО підняв свою голову прокремлдську !
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28.10.2020 20:38 Ответить
в тупой собачий рот
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28.10.2020 20:49 Ответить
28.10.2020 г.
На "Объекте" снова дежурит специализированная "Скорая". Это одна из тех двух машин АСМП ******* Jumper, класс А, закупленных "Державним управлінням справами" при президенте Украины (ДУСя), в начале 2020 года.

За 9 месяцев госдолг Украины вырос на 394,811 млрд. гривен. Из них 301 млрд. гривен - это внутренние долговые обязательства и государственные гарантии. Фактически это начало ситуации "внутреннего дефолта". То, о чем мы предупреждали еще месяц назад вылилось в реальную финансовую пропасть в которую толкает Украину бездарное правление Зеленского и К. (см. 15.09.2020, 21.‎09.‎2020 г. 09.10.2020 г.)

Показательное аутобанкротство государственного предприятия "Николаевский судостроительный завод" непосредственно в момент заключения договора о строительстве на его верфях катеров "Island" - очередное свидетельство потери управляемости со стороны режима Зеленского и победа пророссийской агентуры. Хотя в программе США это ничего собственно не меняет Просто Украина получит ньаркские корабли вместо николаевских.
27.10.2020 г.
Сегодня в ОПУ с удивлением прочитали статью 76 Конституции Украины. Там про количество депутатов ВР. Стало понятно, что конституционное большинство по этому вопросу не собрать. Было решено выносить вопрос. При провале обвинить всех кроме себя. .
Первый удар Коломойского по Зеленскому в рамках "принуждения к переформатированию коалиции". Разумков подписал, принятый Верховной Радой постановление "Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз" Данное постановление рекомендует Зеленскому создать и возглавить "Національний штаб щодо протидії біологічним загрозам у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" . При этом ни согласия самого Зеленского, ни его подписи не требуется. Вся ответственность за эпидемию и ее последствия красиво перекладывается на президента.

"Доступные кредиты от Зеленского" Общая сумма потраченных денег - 11,571 млрд. гривен. Из этой суммы банки выдали кредиты рефинансирования собственным заемщикам на сумму 9.166 млрд. гривен. "Укравтодор" получил льготный кредит под государственные гарантии 2,116 млрд. гривен. (Учитывая что почти 2 млрд. гривен вложено "Укравтодором в 182 дневные ОВГЗ это выглядит уже как государственная афера. см. сообщение от 17.10.2020 г.). Остальные кредиты разделены на почти 5 тысяч займов.

Срочное "выздоровление" Корниенко и его возврат к управлению реакцией - это реакция Зеленского на провал усилий Ермака в Раде и ультиматум "группы Коломойского". Корниенко категорически отверг требования Коломойского-Палицы о переформатировании и пригрозил им коалицией с "Голосом". При том он заявил что такая коалиция будет создана очень быстро.
За подписью главы Office for Democratic Institutions and Human Rights (Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека ) Ingibjörg Sólrún Gísladóttir в центральные органы ОБСЕ направлен отчет о наблюдении за прохождением местных выборов в Украине. В отчете в частности указывается, что что проводимый во время дня голосования опрос, инициированный президентом Украины Зеленским, частично создавал неправомерное политическое преимущество для участников избирательного процесса от партии власти.
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28.10.2020 22:19 Ответить
Дурачок, сам себя спалил 😷
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28.10.2020 23:56 Ответить
Дурачок... чумадан-ваакзал-нарапсея, там тебе укажут твое место...Демократию, видишь ли за вседозволенность держит. Это кроме того , ШО ЧЕЛ - НЕ В ТЕМЕ... дУРАКА НИКТО НЕ УЧИТ, А РЕКОМЕНДУЮТ ВЫЙТИ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ С МИНИМАЛЬНЫМИ ПОТЕРЯМИ... оТ НАФИГА НАМ ДЕГЕНЕРАТЫ У ВЛАСТИ... И так везде, особенно на местах местные князьки , вместо того , шобы повысить зарплату рабочим, целые состояния проматывают в пулю, а попробуй упрекни, дык, оно хорохорится , шо ты его учишь.
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29.10.2020 02:58 Ответить
"Мы хотим строить партнерские отношения со всеми, но сами знаем, что нам нужно реформировать",- а вот и враки, зебилы, бо вы даже спрашиваете в опросниках, чи можно марихуану, або чи садить за хищения в особо крупных размерах... До сих пор нет ни программы, хотя бы на 5 лет. Про утверждение бюджета на следующий год - молчок.
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29.10.2020 03:17 Ответить
А чего же ты жирный не вонял, когда рашка требовала изменить постановление ВР по выборам на луганде?
И чего же ты не воняешь когда зеля упоминает минские! А там же сплошные указания агрессора поменять законы и конституцию Украины!!!!
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29.10.2020 12:57 Ответить
Банк, которому должен денег заинтересован в том, чтобы ты правильно питался и смог выплатить кредит. А будешь питаться жареными гвоздями, банк начнёт настойчиво рекомендовать сменить меню.
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29.10.2020 14:32 Ответить
Тупое существо не может даже привести нужный пример Єрмак: США і ЄС не можуть вказувати Україні, які проводити реформи. Взяті зобов'язання виконаємо - Цензор.НЕТ 1661 "Я взяв у банку кредит і маю його виплачувати. Але це не означає, що банк буде мені диктувати, що їсти на сніданок.Джерело: https://censor.net/ua/n3227632
Так вот, тупица дЕрьмак, если ты не справляешся с "выплатой кредита", со взятыми на себя обязательствами, то банк вправе не только указать, что тебе кушать, но и лишить тебя этого завтрака, заодно и имущества!
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29.10.2020 16:43 Ответить
во у нашего зе под руководством ермака,уже в украине гуляй поле ,тоесть ,анархия мать порядка,зе я так поняла что зеленский не уволил ,своего руководителя дермака,да вобщем ,они друг друга стоят,,, оба дзеленские и дермаки,,,,,,,,
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29.10.2020 20:56 Ответить
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