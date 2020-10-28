Ермак: США и ЕС не могут указывать Украине, какие проводить реформы. Взятые обязательства выполним
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что международные партнеры из Евросоюза и США не могут диктовать Украине, как и когда проводить реформы, но украинская сторона безусловно выполнит взятые на себя обязательства.
Об этом он рассказал в большом интервью "Бабелю", передает Цензор.НЕТ.
Ермак пояснил это на примере кредита в банке. "Я взял в банке кредит и должен его выплачивать. Но это не значит, что банк будет мне диктовать, что есть на завтрак. У нас есть обязательства, даже не совсем в украинских интересах, их заключили до нас, но мы будем их выполнять - они безусловны и нерушимы", - сказал глава ОП.
Ермак сказал, что часть реформ идет медленно и не всегда эффективно, но без ключевых из них, как реформы правоохранительной и судебной систем, Украина не сможет сформировать привлекательный инвестиционный климат.
"Мы будем настойчиво продолжать стимулировать изменения, чтобы получить эффективных правоохранителей и честные и справедливые суды", - отметил Ермак.
При этом глава ОП ушел от ответа на вопрос, почему до сих пор не ликвидирован Окружной административный суд Киева.
"Мы хотим строить партнерские отношения со всеми, но сами знаем, что нам нужно реформировать. Если спросить сегодня любого главу суда, наверное, они знают, кто я такой, но слышали ли они мой голос? Кому-то я хоть раз позвонил, просто о чем-то попросил, что-то порекомендовал? Уверен, вы услышите ответ "нет", - сказал Ермак.
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разве они уничтожали украинцев Голодомором или вывозили украинцев ешелонами в Сибирь? почему украинцы должны любить ********* и ненавидеть США и ЕС,хоть один аргумент сможешь дать?
Роби, як вони наказали.
Ти тут ніхто.
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Показательное аутобанкротство государственного предприятия "Николаевский судостроительный завод" непосредственно в момент заключения договора о строительстве на его верфях катеров "Island" - очередное свидетельство потери управляемости со стороны режима Зеленского и победа пророссийской агентуры. Хотя в программе США это ничего собственно не меняет Просто Украина получит ньаркские корабли вместо николаевских.
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За подписью главы Office for Democratic Institutions and Human Rights (Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека ) Ingibjörg Sólrún Gísladóttir в центральные органы ОБСЕ направлен отчет о наблюдении за прохождением местных выборов в Украине. В отчете в частности указывается, что что проводимый во время дня голосования опрос, инициированный президентом Украины Зеленским, частично создавал неправомерное политическое преимущество для участников избирательного процесса от партии власти.
И чего же ты не воняешь когда зеля упоминает минские! А там же сплошные указания агрессора поменять законы и конституцию Украины!!!!
Так вот, тупица дЕрьмак, если ты не справляешся с "выплатой кредита", со взятыми на себя обязательствами, то банк вправе не только указать, что тебе кушать, но и лишить тебя этого завтрака, заодно и имущества!