Из-за смерти кандидата в мэры Борисполя Федорчука в городе проведут повторные выборы, - Айвазовская

Руководитель гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская заявила, что в связи со смертью мэра Борисполя Анатолия Федорчука в городе проведут повторные выборы.

Об этом она рассказала в комментарии РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"В случае смерти кандидата до установления результатов он считается выбывшим. Там, насколько я понимаю, город более 75 тысяч. В этом случае в Борисполе должны быть объявлены повторные выборы. Они не состоялись. п 7 части 1 статьи 280 Избирательного кодекса", - сказала Айвазовская.

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Напомним, мэр Борисполя Анатолий Федорчук умер в результате коронавирусной болезни. 28 октября у него остановилось сердце. Он нуждался в кислородной терапии. Он лидировал на местных выборах-2020.