РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11320 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗдоровье Коронавирус и карантин Местные выборы-2020
5 216 5
Борисполь (764) выборы (24319) карантин (16730) мэр (1632) смерть (9035) Айвазовская Ольга (122) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Из-за смерти кандидата в мэры Борисполя Федорчука в городе проведут повторные выборы, - Айвазовская

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Из-за смерти кандидата в мэры Борисполя Федорчука в городе проведут повторные выборы, - Айвазовская

Руководитель гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская заявила, что в связи со смертью мэра Борисполя Анатолия Федорчука в городе проведут повторные выборы.

Об этом она рассказала в комментарии РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"В случае смерти кандидата до установления результатов он считается выбывшим. Там, насколько я понимаю, город более 75 тысяч. В этом случае в Борисполе должны быть объявлены повторные выборы. Они не состоялись. п 7 части 1 статьи 280 Избирательного кодекса", - сказала Айвазовская.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мэр Борисполя Анатолий Федорчук умер от COVID-19

Напомним, мэр Борисполя Анатолий Федорчук умер в результате коронавирусной болезни. 28 октября у него остановилось сердце. Он нуждался в кислородной терапии. Он лидировал на местных выборах-2020.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не успели проголосовать - кандидат помер Из-за смерти кандидата в мэры Борисполя Федорчука в городе проведут второй тур выборов, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 4498
показать весь комментарий
28.10.2020 14:27 Ответить
В Харькове, похоже, наоборот.
Кандидат помер - успели проголосовать.
показать весь комментарий
28.10.2020 14:43 Ответить
Кандидат помер після того, як почув про свою перемогу.
показать весь комментарий
28.10.2020 17:17 Ответить
А як там в Харкові?
Из-за смерти кандидата в мэры Борисполя Федорчука в городе проведут второй тур выборов, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 3882
показать весь комментарий
28.10.2020 14:48 Ответить
Київ могло б врятувати тільки це. Або Генпрокуратура
показать весь комментарий
28.10.2020 18:16 Ответить
 
 