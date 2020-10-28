Из-за смерти кандидата в мэры Борисполя Федорчука в городе проведут повторные выборы, - Айвазовская
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Руководитель гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская заявила, что в связи со смертью мэра Борисполя Анатолия Федорчука в городе проведут повторные выборы.
Об этом она рассказала в комментарии РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"В случае смерти кандидата до установления результатов он считается выбывшим. Там, насколько я понимаю, город более 75 тысяч. В этом случае в Борисполе должны быть объявлены повторные выборы. Они не состоялись. п 7 части 1 статьи 280 Избирательного кодекса", - сказала Айвазовская.
Напомним, мэр Борисполя Анатолий Федорчук умер в результате коронавирусной болезни. 28 октября у него остановилось сердце. Он нуждался в кислородной терапии. Он лидировал на местных выборах-2020.
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Кандидат помер - успели проголосовать.