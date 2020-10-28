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авиакатастрофа (1661) Кабмин (13801) самолет (3328) Харьковщина (4125) Уруский Олег (116)

Уруский назвал причины катастрофы АН-26 под Чугуевом: Системные нарушения правил полетов и недостаточная подготовка экипажа

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Уруский назвал причины катастрофы АН-26 под Чугуевом: Системные нарушения правил полетов и недостаточная подготовка экипажа

Правительственная комиссия по расследованию катастрофы АН-26 назвала причины аварии, в результате которой погибли курсанты. Причин назвали несколько.

Об этом заявил глава комиссии, вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, главными причинами аварии стали отсутствие действенного контроля за организацией полетов со стороны должностных лиц Харьковского национального университета воздушных сил имени Кожедуба, системные нарушения правил полетов в университете.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Начальник Харьковского университета Воздушных Сил Туринский отстранен на время расследования причин авиакатастрофы под Чугуевом, - Минобороны

Также причинами являются недостаточная профессиональная подготовка экипажа к особым ситуациям, взлет конвейером (выполнялся 6 полетов подряд), отказ системы управления двигателя, нарушение плановой таблицы полетов.

Уруский назвал 6 опасных факторов, которые привели к аварии самолета:

  • Первым опасным фактором, именно который спровоцировал происшествие, что в дальнейшем привело к катастрофе самолета, стал отказ системы ПРТ-24 из системы управления левого двигателя, что в 20 часов 36 минут 5 секунд повлекло возникновение особой ситуации,
  • после установления горизонтального полета экипажем не была выровнена тяга левого и правого двигателей,
  • выпуск экипажем закрылков на этапе захода на посадку в положение 38 градусов,
  • несвоевременный перевод самолета на снижение и ошибочное построение траектории снижения, попытка как можно быстрее выйти на глиссаду вместо снижения с выходом на начало взлетно-посадочной полосы,
  • искусственное создание несимметричности тяги главной установки,
  • неустранение скольжения.

По словам Уруского, правительственная комиссия подготовила ряд предложений с целью недопущения подобных авиационных катастроф в будущем. "Также все материалы, наработанные правительственной комиссией, будут переданы в правоохранительные органы, которые продолжают на сегодня осуществлять следственные действия с целью установления непосредственных виновных в этой страшной трагедии, и направления материалов в суд для установления виновных", - сказал вице-премьер.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.
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Топ комментарии
+11
Я тебе верю, как узкому специалисту широкого профиля.
Нафига тратить деньги на расследование.
Спросили бы у тебя и всё.
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28.10.2020 14:51
+9
Как всегда Если погиб экипаж - значит он и виноват в авиакатастрофе Уруский назвал причины катастрофы АН-26 под Чугуевом: Системные нарушения правил полетов и недостаточная подготовка экипажа - Цензор.НЕТ 2882. Хотя командир экипажа имел 700 летных часов и вдень катастрофы ПЯТЬ раз успешно выполнил задание. а на ШЕСТОМ оказался "недостаточно подготовленным". Ну что ж , мертвые сраму не имут
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28.10.2020 14:52
+8
значит...на мертвых все спишут...
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28.10.2020 14:40
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А хто тут розпинався що його збили?
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28.10.2020 14:47 Ответить
Как всегда Если погиб экипаж - значит он и виноват в авиакатастрофе Уруский назвал причины катастрофы АН-26 под Чугуевом: Системные нарушения правил полетов и недостаточная подготовка экипажа - Цензор.НЕТ 2882. Хотя командир экипажа имел 700 летных часов и вдень катастрофы ПЯТЬ раз успешно выполнил задание. а на ШЕСТОМ оказался "недостаточно подготовленным". Ну что ж , мертвые сраму не имут
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28.10.2020 14:52 Ответить
пять раз - вот что самое главное, если бы шестой раз был успешным, они полетели бы и в 7-ой, они устали, это не нормально, такой ритм полетов в 1 день...., какая реакция, какие там четкие действия, они просто сильно устали..., сколько было в мире катастроф из-за банальной усталости экипажа, хоть какие они мастера...
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28.10.2020 15:14 Ответить
А вы знаете кто принимает решение "лететь или нет"? даже последний инструктор в автошколе не сядет в учебную машину, если устал. Так что не пишите о том, в чем не разбираетесь. Зебилов осталось только 7%
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28.10.2020 15:38 Ответить
Вот, плеать, еще один специалист... Шо бы вы знали, 5 вылетов в летную смену (за 7 часов) - это норма в полках фронтовой авиации. Так вот, пилот истребительно-бомбардировочной авиации, например, не просто на жопе ездит с курсантами, а летает на полигон, где бомбит, строчит из пушек, пускает ракеты, в том числе и со сложных видов маневра. И это норма деточка. Посадка, кассету в объективный контроль, посцал, носки от пота выкрутил, замечания получил и опять в воздух. Итак 5 раз за одни полеты. Это называеца - боевая подготовка.
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28.10.2020 17:05 Ответить
от чего устали?? круги вокруг города нарезать? или они выполняли фигуры высшего пилотажа целый день? дул ураган? била молния? самолёт обледенел? ну придумайте хоть что нибудь путнее или пообщайтесь с теми кто на нём пролетал всю жизнь, он вам расскажет для каких задач был сделан этот самолёт какой запас тяги в трёх двигателях и для чего нужна была эта тяга, а "пилоты устали" это вы внукам рассказывайте.
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29.10.2020 08:45 Ответить
экипаж не смог выровнять тягу левого и правого двигателя,искусственное создание несимметричности тяги главной установки,неустранение скольжения.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Если техника старая и дряхлая, простаивающая в бурьяне под забором, а потом срочно на полеты, то как она могла исправно работать? Особенно двигатели?Источник: https://censor.net/ru/n3227639
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28.10.2020 15:05 Ответить
Техника в принципе нормальная. Мы сейчас лучше сделать уже не можем.
А вот пилоты в стандартной ситуации (проблемы с одним двигателем) действовали нестандартно.
Не выключили неисправный двигатель. Пошли резко на посадку выпустив по-максимуму закрылки. Тем самым потеряли скорость и управляемость самолётом. Когда один двигатель окончательно отказал они врубили на полную второй. В результате самолёт естественно развернуло. Скорости у него уже не было , управляемости тоже. Высота очень маленькая и времени что-то сделать уже не было.
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28.10.2020 16:08 Ответить
Кто бы сомневался, что будет виноват экипаж !!!!
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28.10.2020 16:21 Ответить
"Уруский назвал причины катастрофы: Системные нарушения и БЛА БЛА БЛА..." По хронологии - сначала отказал датчик крутящего момента в левом двигателе. На Ан 26- ТРИ двигателя. Слева один, справа - два(Один турбовинтовой, другой турбореактивный). Потерю тяги левого можно было парировать правым, на крайний случай запустить дополнительный в правой мотогандоле. Скольжение и крен тоже в некоторой степени можно парировать штурвалом и триммером. Но правый двигатель НЕ отказывал. Отказал датчик. Следовательно летчики заглушили двигатель сами. Чтоб винт правого заглушенного двигателя не раскручивался от набегающего потока, его останавливают (флюгируют). Крутящийся винт без РАБОТАЮЩЕГО двигателя будет создавать охренительное сопротивление, что приведет к крену и развороту самолета в правую сторону с потерей висоты. В горизонтальном полете это все можно компенсировать. Но на посадке двигатели работают на малом газу. Малейшее сопротивление может вызвать крен и скольжение, которые не будет времени парировать. По фоткам видно что борт упал где-то между дальним и ближним приводами(приводными радиостанциями). Высота на посадке над дальним приводе должна была быть 200м, над ближним - 50. Следовательно катастрофа произошла где-то на высоте 100м. Скорее всего летчики увидели отказ - заглушили двигатель и зафлюгировали винт, увеличили обороты правого, но самолету не хватило высоты и времени... Как-то так.
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28.10.2020 17:03 Ответить
... отказ датчика ИКМ , это отказ двигателя. Надо выключать двигатель. Ни один нормальный экипаж не выключит работающий двигатель на высоте 100 метров. Ни один экипаж не справится с пилотированием при отключённом двигателе и полностью выпущенными закрылками на высоте 170 метров. Увеличивайте... не увеличивайте тягу рабочего двигателя... хоть Ру запускайте.... до задницы Ваши потуги. Двигатель выключился САМ... Если бы подобное произошло на высоте метров 500 и закрылки были бы полностью выпущены... (например при входе в глиссаду) и то нужно время зафлюгировать двигатель... это секунд 10... перевести самолёт в снижение с уборкой закрылков до 15 градусов для разгона скорости.. и то нет гарантии ..что КВС с опытом 500 часов справился бы с этой ситуацией моментально... А тут 170 метров... о отказ ... Поверьте... Ничего там ребята и не поняли... 20-25 секунд метания по кабине с полным непониманием происходящего... и всё...(((((
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28.10.2020 18:10 Ответить
уважаемый если память не изменяет 1.пилот сообщил диспетчеру об отказе двигателя после взлёта 2. диспетчер сначала посадил другой самолёт потом дал разрешение на посадку АН 26, 3. с поломанным двигателем они летали не меньше 5 минут, соответственно все операции выше перечисленные вами они должны были сделать 10 раз, последние секунды слышал мой одноклассник проживающий в тот момент на дачах на против взлётки. И вот как раз вам вопрос у самолёта работали двигатели в момент удара о землю или нет? почему опытные пилоты пытались заходить на посадку на высоте 100 метров?? над вашей кроватью когда то пролетал самолёт? какой звук у двигателя если в него налить козлиной мочи? постарайтесь ответить на все вопросы, мне ваши термины очень понравились.
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29.10.2020 09:20 Ответить
.. отвечу человеку..абсолютно не понимающего а авиационных делах. Пусть Ваш одноклассник продолжает спать на той кроватке...на которой он слышит пролёт самолёта заправленный мочой....над собой...))))
Я слышал ВЕСЬ радиообмен как в кабине...так и с РП. В силу своей профессии авиационные специалисты прослушали и получили полную картину происходящего. 1. Экипаж доложил об отказе (НЕ ДВИГАТЕЛЯ!!!) а датчика ИКМ. Есть там такая лампочка, сигнализирующая о подобном отказе. Самолёт в это время находился на траверзе аэродрома на удалении 14 км. строго перпендикулярно посадочному курсу и был в воздухе уже 7 минут.. ( Изучите что такое траверз... и что такое полёт по прямоугольной коробочке) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%83#:~:text=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%83%20(%C2%AB%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%20%D0%BF%D0%BE,%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%B2)%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%91%D1%80%D0%B0%D1%85. Самолёт ...которому разрешена была посадка находился уже на посадочной прямой и был готов к посадке. Угонять его на второй круг ...предел непрофессионализма и идиотизма. Тем более экипаж с отказавшим ИКМ ПРОСТО ДОЛОЖИЛ ОБ ОТКАЗЕ датчика.... НО НЕ ДВИГАТЕЛЯ!!!! Аварийная ситуация НЕ ОБЪЯВЛЯЛАСЬ!!!! Экипаж продолжал спокойный полёт по коробочке и ему никто не мешал. Даже с отказавшим двигателем он бы выполнял полёт по той же коробочке, что и с работающим. Если двигатель загорается и его невозможно потушить, тогда экипаж строит самую кратчайшую схему захода ..чтобы как можно быстрее сесть. Здесь такой ситуации не наблюдалось. Полёт экипаж выполнял на высоте 500 метров по кругу. Повторюсь. Экипаж (по Вашему ОПЫТНЫЙ!!??) У КВС 500 часов налёта, а это реально НИЧЕГО. С таким налётом выпускались курсанты 4-го курса любого авиационного училища ранее. На правом сидении сидел курсант третьего курса . О его уровне подготовки и опыте и говорить не стоит. Но у Вас это опытнейший экипаж!!!)))) Так вот...этот экипаж ДОЛЖЕН был выключить двигатель, доложить о выключении и спокойно зайти на посадку. Почему КВС в паре с бортмехаником не выключили движок...а продолжили полёт на неконтролируемом по параметрам работы двигателе...это другой вопрос. Реально ..это банальная недоученность.
Выполнив полёт к третьему развороту...потом к четвертому на высоте 500 метров. с закрылками выпущенными на 15 градусов ( ранее заходивший самолёт с сыном командующего уже давно сел и зарулил на стоянку!!!))))) при двух работающих двигателях экипаж вышел на посадочную прямую... выпустил закрылки полностью и начал снижение по глиссаде. Что такое глиссада!!!??? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F) Снижаясь по глиссаде у самолёта на высоте 170 метров отказал левый двигатель. Произошло автоматическое отключение двигателя, что привело к катастрофе, т.к закрылки были выпущены полностью, самолёт находился в снижении, дача взлётного (Максимального) режима правому двигателю с выпущенными закрылками только усугубила ситуацию. Произошёл разворот самолёта влево.. появилось сильнейшее скольжение. Экипаж был ОБРЕЧЁН!! Ни один экипаж не вышел бы из этой ситуации априори. Малая высота... снижение..малая скорость... нехватка мощности двигателя при выпущенных закрылка полностью. Главаная вина экипажа! Нарушение инструкции и невыключение двигателя. Двигатель мог бы и не выключится и экипаж бы спокойно сел. Он мог бы выключится сразу после отказа ИКМ. Он бы мог выключится и после заруливания на стоянку. Но это признак ОТКАЗА ДВИГАТЕЛЯ!!! при котором выключение двигателя ОБЪЯЗАТЕЛЬНО!!!
И Вам для срезания понтов!!! Я с 1978 года ещё курсантом летал на Ан-26...на этой машине летал в Афганистане...в далёких 80-х и по сей день летаю... но уже на более серьёзной технике... хоть и довольно старенькой! Поэтому не надо плеваться соплями и корчить из себя что то понимающего. Надеюсь я удовлетворил Ваши нулевые познания в авиации и достаточно простыми словами попытался разъяснить Вам ..что произошло.
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29.10.2020 13:14 Ответить
вы не ответили ни на один мой вопрос, а жаль, стандартный трёп ни о чём, да я не пилот но некоторые обстоятельства знаю к сожалению лучше вас.
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29.10.2020 13:30 Ответить
.. Вы настолько тупы, что не поняли..что я Вам написал? То что Вы и близко ничего не знаете... тут у меня и сомнений нет!)))) Или так тяжело понять...что при ударе о землю левый двигатель не работал? Какие опытные пилоты? Откуда вы взяли .что экипаж заходил на посадку на 100 метров? я дал ответ.... как заходил на посадку самолёт и что там было. И над моей кроватью не летал самолёт... заправленный мочой! Вывод: Читать и писать Вы научены!! Что написано ...смысл и как это осознать ... тут у Вас огромнейшие проблемы!
Не пытайтесь понять то... в чём Вы априори не разберётесь и не поймёте. Данный вопрос Вы не осилите . Достаточно почитать Ваши вопросы... чтобы понять. Вы даже не понимаете... когда у него отказал двигатель.. и как заходят на посадку самолёты. Поиск идиотских сенсаций!? Так дурачков масса... А если Вам ещё и канабис употребить.... Всего наилучшего))))
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29.10.2020 13:51 Ответить
Справжньої причини не назвали, як і того, яким чином. Золочевський майже не постраждав. Викинувся катапультою? Вина університету -- це смішно. Вина курсанта -- у аварійній ситуації його не лишили б самого управлять літаком, там була бригада асів, не рахуючи першого пілота. Бензин був хорошої якості, літак спроможний зробити посадку, екіпаж фаховий. Висновок комісії -- сон рябої кобили.
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28.10.2020 18:19 Ответить
Якби Ви хоч трохи цікавились авіацією, то знали би про випадок, який стався на Росії в 90х роках. Там КВС посадив свого неповнолітнього сина "поруліть" пасажирським літаком що спричинило відімкнення автопілота на крейсерській швидкості на ешелоні. Цілих ДВА!!! "аси" більше 2х хвилин боролись за життя, але...
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28.10.2020 18:29 Ответить
Не дали приземлится самолёту у которого отказал мотор, в пользу самолёта в котором летел сынок генерала. Вот и всё.
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28.10.2020 18:20 Ответить
Ваш буба пісатєль!
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28.10.2020 18:33 Ответить
В звіті цього Уруського багато мовних помилок, по-суті все написано суржиком (чи точніше - сталінкою). Стосовно причини катастрофи, то написано дурня повна, що видно навіть мені, не професіоналу летної справи. Вочевидь, головна причина - зупинка роботи лівого рушія. NavigatorUR пише, що закрилки були випущені повністю, але далі додає, що посадку на одному рушієві всі летуни вивчать до досконалості. Тому летун мабуть випустив закрили на 15 градусів, але правий рушій просто вже не мав тяги, бо й сам був зношений на 95%. Подібні дві катастрофи з АН-26 були в Московії 2017 року та десь коло тої дати в Судані в денну гарну погоду: тобто, відмовляє один рушій і літак поволі падає бо на одному рушієві літак летіти не може. А висоти в тих двох інших випадках були декілька сотень метрів. Тож летуни могли встигнути і заглушити повністю несправний рушій, і виставити правильний кут закрилків. Але мотори не тягнули - там, вочевидь, теж літали на цілком зношених рушіях - типова практика розвинутого соціалізму, яка перекочувала в наступний режим стаціонарного бандита.
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28.10.2020 21:03 Ответить
Предлагаю найти самый раздолбаный самолет, который кое-как держится в воздухе, забить его падалью из проституционного суда и отправить на бамбас или крысм. Пилота перед пересечением линии разграничения катапультировать.
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28.10.2020 22:00 Ответить
https://censor.net/ru/news/3223109/v_harkove_prostilis_s_kursantami_i_ofitserami_pogibshimi_v_katastrofe_an26_videofotoreportaj
*****

И где теперь эти крикуны инетные -
ПЗРК - самолет исправен. Датчик отказал и самолет упал .Посадка на трассу Харьков -Чугуев и т.д. Молодых курсантов жалко.

А причины в вопиющей халатности в отношении к Украинской Авиации и главными ее действующими лицами -летчиками и штурманами . а также их подготовкой .
За период с 1990 года выпущено было целое поколение летчиков , которые не налетали ни одного ( Карл) летного часа в небе.
Так , только на тренажерах. Вот и результат.Самолет АН 26 ш (планер) 50лет не проходил капитальный ремонт ,
а двигатели РУ-19А-300 аж 25 лет ... Так , только беглый осмотр .Вот самолет и упал , плюс не знание летчиков -инструкторов вариантов полета и посадки на одном двигателе.
Ответчиков гш в лампасах - НеТ.
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28.10.2020 22:39 Ответить
https://drive.google.com/file/d/1B2SQO9-pxznovRzWwL9agh7Rk7Ov7Xq5/view

Поправка на двигатели АН 26 ш.

Основные -АИ-24ВТ - 2 ед.

и дополнительный для запуска турбореактивный двигатель РУ-19А-300.
Уруський назвав причини катастрофи АН-26 під Чугуєвом: Системні порушення правил польотів і недостатня підготовка екіпажу - Цензор.НЕТ 594
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28.10.2020 23:35 Ответить
https://diana-mihailova.livejournal.com/5534904.html
"""Сколько было авиационных происшествий из-за не финансирования материального обеспечения полетов и летной квалификации паркетных инструкторов в штабах !
Денех нет.
На "Майбахи -элитные "Мерсы" и прочую лабуду - есть.
Правда жизни такова -

https://ic.pics.livejournal.com/diana_mihailova/78277673/5457228/5457228_900.jpg

АНАЛИЗ
развития событий с самолетом Ан-26Ш бортовой номер 76 25.09.2020
Экспертиза определяет поведение командира как "неумения балансировать самолет с несимметричной тягой".
 Выводы Александра Пахольченко говорят о том, что крушение Ан-26 было вызвано системными проблемами украинской авиации -
устаревшее оборудование, слабая подготовка пилотов и халатность наземных служб управления полетами.
Минобороны ранее заявляли, будто "полетел" лишь датчик, а не сам двигатель. Как видим, ситуация предельно другая.
И это уже вопрос к техническим службам и к тем, кто минувшим летом продлил 43-летнему самолету,а заодно и двигателю срок эксплуатации еще на год (детальнее об этом - в материале "Страны"
Делают крайним пилота, а не разруху).
Пилотировал борт Экипаж майора КЕШЕНИ Б.В. (с налетом в полетной книжке 800 часов)

""""
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28.10.2020 22:46 Ответить
ситуація для підготовленого пілота була штатна (не складна), але ... пілота потрібно дресирувати на тренажері ... багатократно вводити відмови систем, в т.ч. двигуна ... щоб в любий момент був готовий правильно діяти ... у Львів спеціально з Кийова керувати прислали бувших вояк та колійовців (Дихне Є.Г., Підгородецького С.І., Матюшенка, Чевердюка, Бєлоусова ...), які розікрали та знищили літаки, тренажер Ан-24 - 26 , ... хоч він був ще на радіолампах, але нормально працював - всі пілоти раз в 3 місяці проходили тренування в особливих умовах польоту ... чому б той тренажер не віддати було, кому потрібно ... подібний був в Жулянах... і де він?
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09.12.2020 20:48 Ответить
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