Уруский назвал причины катастрофы АН-26 под Чугуевом: Системные нарушения правил полетов и недостаточная подготовка экипажа
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Правительственная комиссия по расследованию катастрофы АН-26 назвала причины аварии, в результате которой погибли курсанты. Причин назвали несколько.
Об этом заявил глава комиссии, вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, главными причинами аварии стали отсутствие действенного контроля за организацией полетов со стороны должностных лиц Харьковского национального университета воздушных сил имени Кожедуба, системные нарушения правил полетов в университете.
Также причинами являются недостаточная профессиональная подготовка экипажа к особым ситуациям, взлет конвейером (выполнялся 6 полетов подряд), отказ системы управления двигателя, нарушение плановой таблицы полетов.
Уруский назвал 6 опасных факторов, которые привели к аварии самолета:
- Первым опасным фактором, именно который спровоцировал происшествие, что в дальнейшем привело к катастрофе самолета, стал отказ системы ПРТ-24 из системы управления левого двигателя, что в 20 часов 36 минут 5 секунд повлекло возникновение особой ситуации,
- после установления горизонтального полета экипажем не была выровнена тяга левого и правого двигателей,
- выпуск экипажем закрылков на этапе захода на посадку в положение 38 градусов,
- несвоевременный перевод самолета на снижение и ошибочное построение траектории снижения, попытка как можно быстрее выйти на глиссаду вместо снижения с выходом на начало взлетно-посадочной полосы,
- искусственное создание несимметричности тяги главной установки,
- неустранение скольжения.
По словам Уруского, правительственная комиссия подготовила ряд предложений с целью недопущения подобных авиационных катастроф в будущем. "Также все материалы, наработанные правительственной комиссией, будут переданы в правоохранительные органы, которые продолжают на сегодня осуществлять следственные действия с целью установления непосредственных виновных в этой страшной трагедии, и направления материалов в суд для установления виновных", - сказал вице-премьер.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами.
На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.
Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.
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А вот пилоты в стандартной ситуации (проблемы с одним двигателем) действовали нестандартно.
Не выключили неисправный двигатель. Пошли резко на посадку выпустив по-максимуму закрылки. Тем самым потеряли скорость и управляемость самолётом. Когда один двигатель окончательно отказал они врубили на полную второй. В результате самолёт естественно развернуло. Скорости у него уже не было , управляемости тоже. Высота очень маленькая и времени что-то сделать уже не было.
Я слышал ВЕСЬ радиообмен как в кабине...так и с РП. В силу своей профессии авиационные специалисты прослушали и получили полную картину происходящего. 1. Экипаж доложил об отказе (НЕ ДВИГАТЕЛЯ!!!) а датчика ИКМ. Есть там такая лампочка, сигнализирующая о подобном отказе. Самолёт в это время находился на траверзе аэродрома на удалении 14 км. строго перпендикулярно посадочному курсу и был в воздухе уже 7 минут.. ( Изучите что такое траверз... и что такое полёт по прямоугольной коробочке) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%83#:~:text=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%83%20(%C2%AB%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%20%D0%BF%D0%BE,%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%B2)%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%91%D1%80%D0%B0%D1%85. Самолёт ...которому разрешена была посадка находился уже на посадочной прямой и был готов к посадке. Угонять его на второй круг ...предел непрофессионализма и идиотизма. Тем более экипаж с отказавшим ИКМ ПРОСТО ДОЛОЖИЛ ОБ ОТКАЗЕ датчика.... НО НЕ ДВИГАТЕЛЯ!!!! Аварийная ситуация НЕ ОБЪЯВЛЯЛАСЬ!!!! Экипаж продолжал спокойный полёт по коробочке и ему никто не мешал. Даже с отказавшим двигателем он бы выполнял полёт по той же коробочке, что и с работающим. Если двигатель загорается и его невозможно потушить, тогда экипаж строит самую кратчайшую схему захода ..чтобы как можно быстрее сесть. Здесь такой ситуации не наблюдалось. Полёт экипаж выполнял на высоте 500 метров по кругу. Повторюсь. Экипаж (по Вашему ОПЫТНЫЙ!!??) У КВС 500 часов налёта, а это реально НИЧЕГО. С таким налётом выпускались курсанты 4-го курса любого авиационного училища ранее. На правом сидении сидел курсант третьего курса . О его уровне подготовки и опыте и говорить не стоит. Но у Вас это опытнейший экипаж!!!)))) Так вот...этот экипаж ДОЛЖЕН был выключить двигатель, доложить о выключении и спокойно зайти на посадку. Почему КВС в паре с бортмехаником не выключили движок...а продолжили полёт на неконтролируемом по параметрам работы двигателе...это другой вопрос. Реально ..это банальная недоученность.
Выполнив полёт к третьему развороту...потом к четвертому на высоте 500 метров. с закрылками выпущенными на 15 градусов ( ранее заходивший самолёт с сыном командующего уже давно сел и зарулил на стоянку!!!))))) при двух работающих двигателях экипаж вышел на посадочную прямую... выпустил закрылки полностью и начал снижение по глиссаде. Что такое глиссада!!!??? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F) Снижаясь по глиссаде у самолёта на высоте 170 метров отказал левый двигатель. Произошло автоматическое отключение двигателя, что привело к катастрофе, т.к закрылки были выпущены полностью, самолёт находился в снижении, дача взлётного (Максимального) режима правому двигателю с выпущенными закрылками только усугубила ситуацию. Произошёл разворот самолёта влево.. появилось сильнейшее скольжение. Экипаж был ОБРЕЧЁН!! Ни один экипаж не вышел бы из этой ситуации априори. Малая высота... снижение..малая скорость... нехватка мощности двигателя при выпущенных закрылка полностью. Главаная вина экипажа! Нарушение инструкции и невыключение двигателя. Двигатель мог бы и не выключится и экипаж бы спокойно сел. Он мог бы выключится сразу после отказа ИКМ. Он бы мог выключится и после заруливания на стоянку. Но это признак ОТКАЗА ДВИГАТЕЛЯ!!! при котором выключение двигателя ОБЪЯЗАТЕЛЬНО!!!
И Вам для срезания понтов!!! Я с 1978 года ещё курсантом летал на Ан-26...на этой машине летал в Афганистане...в далёких 80-х и по сей день летаю... но уже на более серьёзной технике... хоть и довольно старенькой! Поэтому не надо плеваться соплями и корчить из себя что то понимающего. Надеюсь я удовлетворил Ваши нулевые познания в авиации и достаточно простыми словами попытался разъяснить Вам ..что произошло.
Не пытайтесь понять то... в чём Вы априори не разберётесь и не поймёте. Данный вопрос Вы не осилите . Достаточно почитать Ваши вопросы... чтобы понять. Вы даже не понимаете... когда у него отказал двигатель.. и как заходят на посадку самолёты. Поиск идиотских сенсаций!? Так дурачков масса... А если Вам ещё и канабис употребить.... Всего наилучшего))))
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И где теперь эти крикуны инетные -
ПЗРК - самолет исправен. Датчик отказал и самолет упал .Посадка на трассу Харьков -Чугуев и т.д. Молодых курсантов жалко.
А причины в вопиющей халатности в отношении к Украинской Авиации и главными ее действующими лицами -летчиками и штурманами . а также их подготовкой .
За период с 1990 года выпущено было целое поколение летчиков , которые не налетали ни одного ( Карл) летного часа в небе.
Так , только на тренажерах. Вот и результат.Самолет АН 26 ш (планер) 50лет не проходил капитальный ремонт ,
а двигатели РУ-19А-300 аж 25 лет ... Так , только беглый осмотр .Вот самолет и упал , плюс не знание летчиков -инструкторов вариантов полета и посадки на одном двигателе.
Ответчиков гш в лампасах - НеТ.
Поправка на двигатели АН 26 ш.
Основные -АИ-24ВТ - 2 ед.
и дополнительный для запуска турбореактивный двигатель РУ-19А-300.
"""Сколько было авиационных происшествий из-за не финансирования материального обеспечения полетов и летной квалификации паркетных инструкторов в штабах !
Денех нет.
На "Майбахи -элитные "Мерсы" и прочую лабуду - есть.
Правда жизни такова -
https://ic.pics.livejournal.com/diana_mihailova/78277673/5457228/5457228_900.jpg
АНАЛИЗ
развития событий с самолетом Ан-26Ш бортовой номер 76 25.09.2020
Экспертиза определяет поведение командира как "неумения балансировать самолет с несимметричной тягой".
Выводы Александра Пахольченко говорят о том, что крушение Ан-26 было вызвано системными проблемами украинской авиации -
устаревшее оборудование, слабая подготовка пилотов и халатность наземных служб управления полетами.
Минобороны ранее заявляли, будто "полетел" лишь датчик, а не сам двигатель. Как видим, ситуация предельно другая.
И это уже вопрос к техническим службам и к тем, кто минувшим летом продлил 43-летнему самолету,а заодно и двигателю срок эксплуатации еще на год (детальнее об этом - в материале "Страны"
Делают крайним пилота, а не разруху).
Пилотировал борт Экипаж майора КЕШЕНИ Б.В. (с налетом в полетной книжке 800 часов)
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