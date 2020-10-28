С 1 января 2021 все громады перейдут на прямые межбюджетные отношения с госбюджетом, - Шмыгаль
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Отныне никакого вмешательства районов в бюджеты громад быть не может.
Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"С 1 января 2021 все громады перейдут на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом", - подчеркнул Шмыгаль
"Многие громады будут формировать бюджет впервые, а часть будет переформатироваться из-за изменения в административно-территориальное устройство. Учитывая это, важно не затягивать рассмотрение Государственного бюджета на 2021. Это напрямую будет влиять на продолжительность формирования местных бюджетов", - говорится в сообщении.
По словам главы правительства, новые районы, объединенные территориальные громады должны иметь время на принятие собственных бюджетов.
"Поэтому прошу и призываю парламентариев как можно быстрее рассмотреть и принять Бюджет на 2021 году. Прошу быть реалистичными в своих запросах и учитывать реалии времени", - подытожил премьер.
Пожалуйста, подождите...
Тобто, крастимуть по прямій вказівці КМ?
Отже, для громад нічого не змінеться.
хужежнибудит...
Хто буде стежити за порядком в областях ?