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Новости Политика Украины Бюджет-2021
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С 1 января 2021 все громады перейдут на прямые межбюджетные отношения с госбюджетом, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

С 1 января 2021 все громады перейдут на прямые межбюджетные отношения с госбюджетом, - Шмыгаль

Отныне никакого вмешательства районов в бюджеты громад быть не может.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"С 1 января 2021 все громады перейдут на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом", - подчеркнул Шмыгаль

"Многие громады будут формировать бюджет впервые, а часть будет переформатироваться из-за изменения в административно-территориальное устройство. Учитывая это, важно не затягивать рассмотрение Государственного бюджета на 2021. Это напрямую будет влиять на продолжительность формирования местных бюджетов", - говорится в сообщении.

По словам главы правительства, новые районы, объединенные территориальные громады должны иметь время на принятие собственных бюджетов.

"Поэтому прошу и призываю парламентариев как можно быстрее рассмотреть и принять Бюджет на 2021 году. Прошу быть реалистичными в своих запросах и учитывать реалии времени", - подытожил премьер.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Не верю ни одному слова Шмыргаля. Достаточно в ВР монобольшинству проголосовать за изъятия денег на местах, а "конституциоонный" суд подтвердит что "это соответствует Конституции"
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28.10.2020 14:59 Ответить
Кароче, денех нет. От___тесь.
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28.10.2020 15:01 Ответить
"прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом"
Тобто, крастимуть по прямій вказівці КМ?

Отже, для громад нічого не змінеться.
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28.10.2020 15:04 Ответить
понятног...то они финансировались из бюджета,а теперь будут из межбюджета С 1 января 2021 все громады перейдут на прямые межбюджетные отношения с госбюджетом, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9739.
хужежнибудит...
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28.10.2020 15:05 Ответить
Перфектів немає.
Хто буде стежити за порядком в областях ?
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28.10.2020 15:19 Ответить
 
 