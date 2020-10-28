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Кабмин отменил для иностранцев квоту на получение высшего образования в украинских вузах
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Кабинет Министров Украины отменил норму о 150 местах государственного заказа для квоты на получение высшего образования иностранцами и лицами без гражданства в украинских вузах.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соотвествующее решение было принято на заседании правительства.
В частности, Кабмин исключил норму, согласно которой ежегодно устанавливалась квота 150 мест государственного заказа, в границах которой устанавливались квоты на получение высшего образования иностранцами, лицами без гражданства и беженцами.
Такое решение принято на выполнение закона "Закона о высшем образовании" и устанавливает равные права на получение образования вышеупомянутых категорий и граждан Украины.
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Vladimir Soukhov
показать весь комментарий28.10.2020 15:51 Ответить Мне нравится 2
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