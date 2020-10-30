РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11292 посетителя онлайн
Новости Политика Украины Конституционный кризис
3 610 18
Коломойский (1762) КС (2131) Фирташ (1054) Азот (27) Совгиря (51)

Фирташ и Коломойский в Конституционном Суде добиваются права пересмотра выполненных судебных решений

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Фирташ и Коломойский в Конституционном Суде добиваются права пересмотра выполненных судебных решений

Конституционный Суд рассмотрит жалобу компании "Азот" Дмитрия Фирташа и "Запорожского завода ферросплавов", принадлежащего группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, на соответствие Конституции в вопросе невозможности пересмотра выполненных судебных решений.

Об этом сообщает пресс-служба КС, передает Цензор.НЕТ.

"29 октября Большая палата Конституционного Суда на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассмотрит дело по конституционной жалобе ОАО "АЗОТ" и конституционным жалобам АО "Запорожский завод ферросплавов" по ... конституционности положения пункта 1 части третьей статьи 320 Хозяйственного процессуального кодекса", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стефанчук о решении КС по е-декларированию: "Это дно"

Отмечается, что истцы обратились в Конституционный Суд с ходатайствами о рассмотрении вопроса соответствия Конституции положения пункта 1 части третьей статьи 320 Кодекса в части пересмотра судебного решения в связи с исключительными обстоятельствами.

"Позиция жалобщиков: невозможность пересмотра судебных решений в связи с признанием положений закона неконституционным, если эти решения являются выполненными, нивелирует конституционное право на судебную защиту. Верховная Рада поддерживает позицию жалобщиков. Также парламент просит КСУ проверить конституционность аналогичных положений других процессуальных кодексов", – заявляла представитель парламента в КСУ Ольга Совгыря.

Напомним, что в 2019 году Запорожский завод ферросплавов добился в КСУ признания неконституционной статьи 17 закона "О Национальном антикоррупционном бюро", что лишило бюро права через суд добиваться аннулирования незаконных сделок.

Тогда НАБУ указывало, что за четыре года суды удовлетворили 35 исков бюро, аннулировав 97 сделок на сумму свыше 6 млрд грн.

"А хозяйственные суды взяли и вынесли решения о том, что в силу процессуального закона не подлежат пересмотру решения, если они исполнены. Но вот грядет вторая серия. Надо эту норму отменить и сделку довести до логического завершения. А прелестно в этом то, что парламент эту сделку всецело поддерживает. Мародерство в чистом виде", – сообщал советник председателя КСУ Денис Невядомский.

ЗЗФ жаловался в КС, что НАБУ инициировало отмену сделок еще до вынесения судом приговора обвиняемому.

Согласно материалам дела, хозсуд в июне 2017 года отказал НАБУ, однако апелляционный, а затем и Верховный суд в апреле 2018 года по иску бюро признали сделку недействительной.

Речь идет о сделке на 172,48 млн грн между ЗЗФ и подконтрольным государству "Запорижжяоблэнерго", деятельность руководства которого расследует НАБУ - так называемое дело "Энергомережи".
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
Любченко, Гетманцев!
Кто там грабит Украину?
Заробитчане, которые ввозят валюту в страну?
ФОПы, которые самозаняты еще и создают рабочие места?
показать весь комментарий
28.10.2020 15:26
+5
Агония олигархата перед кончиной
показать весь комментарий
28.10.2020 15:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Агония олигархата перед кончиной
показать весь комментарий
28.10.2020 15:12 Ответить
Поки ми голосували КСУ працював в тіні бо вже рішення так і пре проти України.Не можу згадати жодного позитивного рішення на користь народу,а не на олігархів чи владу
показать весь комментарий
28.10.2020 15:16 Ответить
чувство беспредела и вседозволенности, ловят моменты пока "какая разница" исполняет роль президента.
показать весь комментарий
28.10.2020 15:17 Ответить
имей беня это 73% ное быдло в хвост и гриву)))) для всего мира эти типы бандиты и только в несчастной украине он лидеры))) творят что в голову стрельнет)))
показать весь комментарий
28.10.2020 15:25 Ответить
На нари ж2 бидлоту.
показать весь комментарий
28.10.2020 16:02 Ответить
Любченко, Гетманцев!
Кто там грабит Украину?
Заробитчане, которые ввозят валюту в страну?
ФОПы, которые самозаняты еще и создают рабочие места?
показать весь комментарий
28.10.2020 15:26 Ответить
Кто у кого на работе?
показать весь комментарий
28.10.2020 15:28 Ответить
Фірташ і Коломойський у Конституційному Суді домагаються права перегляду виконаних судових рішень - Цензор.НЕТ 4635..... Фірташ і Коломойський у Конституційному Суді домагаються права перегляду виконаних судових рішень - Цензор.НЕТ 3864
показать весь комментарий
28.10.2020 16:07 Ответить
змінися, або здохни.
цим тварям двічі, в 2004 і 2014 році запропонували змінитися, трансформуватися у звичайний великий бізнес і трансормувати за собою решту системи.

третього разу вже ніхто не запропонує. шибениця, значить шибениця.
показать весь комментарий
28.10.2020 15:40 Ответить
Третього разу не буде тому що вже немає в Україні політичних сил які готові проспонсорувати революцію, ми просрали в 2014 році все коли дали Пєті побрататись з Ахмет так само як в 2004 коли ющ злився з ригами, до речі в 2004 Петя був радником юща і координатором цього злиття
показать весь комментарий
28.10.2020 16:00 Ответить
А ще ПРацював у банді пре-зека Йолки ! Фірташ і Коломойський у Конституційному Суді домагаються права перегляду виконаних судових рішень - Цензор.НЕТ 8554
показать весь комментарий
28.10.2020 16:05 Ответить
а в краЇні стільки снайперів без діла вештається!!!
показать весь комментарий
28.10.2020 16:48 Ответить
Мне кажется или после просера местных выборов ЗЕблюдки здорово ускорились по всем направлениям?
показать весь комментарий
28.10.2020 15:45 Ответить
Конституційний суд-це насмішка над правосуддям в Україні! Такий собі апофеоз безправ'я і цинічної брехні! Після зашквару з неконституційністю покарання за брехню в деклараціях-ну про шо ще маємо говорити! А згадайте "ягідку на торті" - Кучма : 1+1 = 1 ! Залишається одна лиш віра у Вищий Божий Суд! Амінь!
показать весь комментарий
28.10.2020 16:01 Ответить
Фірташ і Коломойський у Конституційному Суді домагаються права перегляду виконаних судових рішень - Цензор.НЕТ 1028 Фірташ і Коломойський у Конституційному Суді домагаються права перегляду виконаних судових рішень - Цензор.НЕТ 1464
показать весь комментарий
28.10.2020 16:06 Ответить
Одна надежда на послов большой семёрки....
показать весь комментарий
28.10.2020 16:31 Ответить
 
 