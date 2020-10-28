РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11292 посетителя онлайн
Новости Происшествия
3 853 6
взрыв (6103) Газ (10097) Харьковщина (4125)

Взрыв под Харьковом: пострадавшие получили ожоги и контузии, состояние двоих - критическое. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В результате взрыва на газоперерабатывающей станции на Харьковщине два человека находятся в критическом состоянии, еще двое - в крайне тяжелом состоянии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспильне", об этом сообщила пресс-секретарь Харьковского горсовета Ольга Мирошниченко, ссылаясь на информацию руководителя ожогового центра больницы неотложной помощи.

По ее словам, в Харьков уже доставили шестерых пострадавших.

По данным пресс-секретаря Харьковской облгосадминистрации Ксении Яриковой, двух травмированных доставили в Дергачевскую больницу, остальных направляют в Харьков.

"У пострадавших преобладают ожоги. Например, в двух они составляют около 60% тела. У остальных - царапины, есть контузии. Завал еще полностью не разобран, поэтому не исключено, что возрастет число выявленных погибших", - сообщил руководитель Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харьковского облсовета Виктор Забашта, пишет Сегодня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрыв на газоперерабатывающей станции под Харьковом: два человека погибли, девять получили различные травмы, - полиция. ФОТО

Взрыв под Харьковом: пострадавшие получили ожоги и контузии, состояние двоих - критическое 01

Напомним, на территории газоперерабатывающей станции в Дергачевском районе Харьковской области произошел взрыв природного газа. По состоянию на 13:30 пожар был ликвидирован. В результате происшествия по уточненным данным погибли 2 человека, еще 9 в состоянии разной степени тяжести госпитализированы в медучреждения Харькова и области.

По факту взрыва полиция открыла уголовное производство.

Взрыв под Харьковом: пострадавшие получили ожоги и контузии, состояние двоих - критическое 02
Взрыв под Харьковом: пострадавшие получили ожоги и контузии, состояние двоих - критическое 03
Взрыв под Харьковом: пострадавшие получили ожоги и контузии, состояние двоих - критическое 04
Взрыв под Харьковом: пострадавшие получили ожоги и контузии, состояние двоих - критическое 05
Взрыв под Харьковом: пострадавшие получили ожоги и контузии, состояние двоих - критическое 06
Взрыв под Харьковом: пострадавшие получили ожоги и контузии, состояние двоих - критическое 07
Взрыв под Харьковом: пострадавшие получили ожоги и контузии, состояние двоих - критическое 08
Взрыв под Харьковом: пострадавшие получили ожоги и контузии, состояние двоих - критическое 09
Взрыв под Харьковом: пострадавшие получили ожоги и контузии, состояние двоих - критическое 10
Фото: Суспильне
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Выбрали кацапов,теперь пусть не жалуются на терроризм у себя дома
показать весь комментарий
28.10.2020 15:28 Ответить
Коболеву збільшіть зарплати ще на 1 млн. грн на день!
показать весь комментарий
28.10.2020 15:36 Ответить
Це треба бути повністю ********, щоб сюди притягнути кацапів. Якщо ти такий обізнаний, так кажи що вибрали напівжида.
показать весь комментарий
28.10.2020 15:35 Ответить
Совсем Кернес распоясался ...
показать весь комментарий
28.10.2020 15:47 Ответить
Местный сумасшедший , а Коболев тут причем ? А может и не местный ,судя по пурге, которую несешь...
показать весь комментарий
28.10.2020 16:26 Ответить
хто знає чим займається газоПЕРЕРОБНА станція?
показать весь комментарий
29.10.2020 02:54 Ответить
 
 