Языковой омбудсмен Креминь призывает руководство Славянска отреагировать на то, что женщину выгнали из маршрутки за украинский язык
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Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призывает руководство города Славянск принять безотлагательные меры оперативного реагирования на факт унижения женщины в общественном транспорте из-за обращения на украинском языке.
Об этом сказано в сообщении пресс-службы языкового омбудсмена, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Гневная реакция общества на унижение женщины, обратившейся на украинском языке к пассажирам в общественном транспорте надеть защитные маски, не останется без моего внимания как уполномоченного. Унижение из-за применения государственного языка - это падение общественной морали. Равнодушие водителя маршрутного автобуса, как и некоторых чиновников, которые больше заняты местными выборами, чем исполнением законов, возмущает", - заявил Креминь.
Он обратился к руководству города Славянск с требованием отреагировать на случившееся.
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"Перевозчик и водитель должны заботиться как о здоровье и безопасности пассажиров, так и о порядке на маршрутных линиях", - добавил он.
Кроме того, Креминь попросил Национальную полицию Украине идентифицировать лиц, которые травили женщину, применяли силу, пытаясь вытолкнуть из маршрутного автобуса, и принять по отношению к ним меры, предусмотренные действующим законодательством Украины.
Пожалуйста, подождите...
Если после оккупации они еще такие.....
Ну я вот не знаю, посм. на Нидерланды - нормально. Бельгия. Прочие.
Если после оккупации происходит такое, то возможно - ... ну, тут референдум надо(я по закону пишу то)
Гипотетически(!) - наПутина их, а сохранить нормальных, ибо я х.з., они не поняли того что "освободители" уменьшили число жителей.(кстати, то шо они русскоязыкие, жители, не = шо они не должны "поделиться", ну че - машины - якутам, все остальное - чеченцам - слава Рабссии)
А результат який? Триндіжа багато, результату нуль.
Невозможно. Поэтому и работает там почти полмиллиона украинцев!
В Украине же и от украинцев прет "интернационализм" совковый!
...
Ніт, пане Тарасе. Це не моральне питання. Це злочин, матері його хиря. Зрада.
Чи ви теж з тієї маршрутки?
1. Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или образа чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, а также прямое или косвенное ограничения прав или установление прямых или косвенных привилегий граждан за признаками расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, за языковыми или другими признаками, -
наказываются штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправимыми роботами на срок до двух лет, или ограничением воли на срок до пяти лет, с лишением права обнимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого.
2. Те самые действия, объединенные с насилием, обманом или угрозами, а также содеянные служебным лицом, -
наказываются исправимыми роботами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до пяти лет.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, которые были содеяны организованной группой лиц или послужили причиной гибели людей или другие тяжелые последствия, -
наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
А что тут думать . Выполните закон ппрсадите тварь ватную. Аааа... так в судах же ватные портновские шлюхи. Значит только силовой вариант .
А взагалi, украинские националисты, которые тут срут кирпичами, просто идиоты. Вместо того, чтобы обьединять страну, они ее разделяют. Подождать до конца войны с Россией не судьба. А их одолевает жадность - они требуют все свои языковые хотелки прямо сейчас! Жадность и тупость - вот лицо националистов.
Это уголовная ответственность и после отсидки дамой на родину .
До тех пор , пока украинцы не начнут уважать своё то , что дано им Богом , и это язык и земля и страна , никто их уважать не будет и каждая мразь которая приехала в Украину будет унижать не только язык , страну , землю , но и самых украинцев .
Надо таких депортировать на родину и отзывать гражданство ! Аминь
Валентина Павлова, согласно сообщениям партии и ее декларации кандидата в депутаты, сейчас находится на пенсии. В прошлом - воспитательница в детском саду и бухгалтер."