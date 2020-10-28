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маршрутки (541) украинский язык (1165) Донецкая область (7133) Славянск (2502) Креминь Тарас (120)

Языковой омбудсмен Креминь призывает руководство Славянска отреагировать на то, что женщину выгнали из маршрутки за украинский язык

Новости Цензор.НЕТ Общество

Языковой омбудсмен Креминь призывает руководство Славянска отреагировать на то, что женщину выгнали из маршрутки за украинский язык

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призывает руководство города Славянск принять безотлагательные меры оперативного реагирования на факт унижения женщины в общественном транспорте из-за обращения на украинском языке.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы языкового омбудсмена, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Гневная реакция общества на унижение женщины, обратившейся на украинском языке к пассажирам в общественном транспорте надеть защитные маски, не останется без моего внимания как уполномоченного. Унижение из-за применения государственного языка - это падение общественной морали. Равнодушие водителя маршрутного автобуса, как и некоторых чиновников, которые больше заняты местными выборами, чем исполнением законов, возмущает", - заявил Креминь.

Он обратился к руководству города Славянск с требованием отреагировать на случившееся.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Приехали сюда к нашему востоку! Жизни от вас нет! Вышла отсюда нах#й!" - в Славянске женщину выгнали из маршрутки за разговор на украинском языке. ВИДЕО

"Перевозчик и водитель должны заботиться как о здоровье и безопасности пассажиров, так и о порядке на маршрутных линиях", - добавил он.

Кроме того, Креминь попросил Национальную полицию Украине идентифицировать лиц, которые травили женщину, применяли силу, пытаясь вытолкнуть из маршрутного автобуса, и принять по отношению к ним меры, предусмотренные действующим законодательством Украины.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+46
Паскуди малороські!
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28.10.2020 15:15
+38
Та це потрібно на всеукраїнському рівні вирішувати.
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28.10.2020 15:17
+32
да кто там будет реагировать? они там ватные все
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28.10.2020 15:17
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Паскуди малороські!
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28.10.2020 15:15 Ответить
да кто там будет реагировать? они там ватные все
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28.10.2020 15:17 Ответить
Та це потрібно на всеукраїнському рівні вирішувати.
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28.10.2020 15:17 Ответить
яким чином?
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28.10.2020 17:32 Ответить
принять закон о колаборантах и посадить на нары етих ватных мразей.которые выгнали женщину за украiнську! тогда будет порядок и мир в Украине
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28.10.2020 18:38 Ответить
там власті давно захвачены русскими оккупантами і предателями.
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28.10.2020 15:18 Ответить
там и население такое
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28.10.2020 15:19 Ответить
а кто эту власть выбрал?
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28.10.2020 15:20 Ответить
Як хто - население.
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28.10.2020 15:24 Ответить
Языковой омбудсмен Креминь призывает руководство Славянска отреагировать на то, что женщину выгнали из маршрутки за украинский язык - Цензор.НЕТ 137
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28.10.2020 15:30 Ответить
От, от.
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28.10.2020 15:41 Ответить
Мовний омбудсмен Кремінь закликає керівництво Слов'янська відреагувати на те, що жінку вигнали з маршрутки за українську мову - Цензор.НЕТ 7353
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28.10.2020 16:04 Ответить
они там еще кричали "Украина для Русских"
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28.10.2020 15:19 Ответить
Зачем?
Если после оккупации они еще такие.....

Ну я вот не знаю, посм. на Нидерланды - нормально. Бельгия. Прочие.
Если после оккупации происходит такое, то возможно - ... ну, тут референдум надо(я по закону пишу то)
Гипотетически(!) - наПутина их, а сохранить нормальных, ибо я х.з., они не поняли того что "освободители" уменьшили число жителей.(кстати, то шо они русскоязыкие, жители, не = шо они не должны "поделиться", ну че - машины - якутам, все остальное - чеченцам - слава Рабссии)
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28.10.2020 15:20 Ответить
"призывает", "не останется без моего внимания", "падение общественной морали", "обратился к руководству города Славянск с требованием отреагировать", .....
А результат який? Триндіжа багато, результату нуль.
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28.10.2020 15:23 Ответить
іншого інструментарію мовний омбудсмен не має.
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28.10.2020 16:13 Ответить
В нього достатньо інструментарію, якщо не займатися відбувальщиною ("для галочки").
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28.10.2020 18:02 Ответить
Представил такое в Польше !?
Невозможно. Поэтому и работает там почти полмиллиона украинцев!
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28.10.2020 15:26 Ответить
Именно потому?
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28.10.2020 15:28 Ответить
В Польше одна единая нация ,а у нас? Одна половина за Украину, другая за РФ.
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28.10.2020 15:54 Ответить
В Польше толькл 200 тыс. белорусов своих, в белостокском рениоге, аналогично и на границах с Украиной.
В Украине же и от украинцев прет "интернационализм" совковый!
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29.10.2020 09:45 Ответить
Унижение из-за применения государственного языка - это падение общественной морали.

...
Ніт, пане Тарасе. Це не моральне питання. Це злочин, матері його хиря. Зрада.
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28.10.2020 15:27 Ответить
«Бог создал русский народ для того, чтобы показать другим народам, как нельзя жить. Cамосознания у населения России никогда не было. И нет его. И не будет его. И не надо его. Население России, как и сама Россия, исключительно существуют как урок миру».© Петр Чаадаев.
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28.10.2020 15:27 Ответить
И эти обосцанные донецкие мокши хотят что бы к ним хорошо относились. К быдлу относятся как к быдлу.
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28.10.2020 15:30 Ответить
Тож, давайте хоч у цій темі писати виключно українською.
Чи ви теж з тієї маршрутки?
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28.10.2020 15:31 Ответить
Та запросто. Тільки мокші не зрозуміють.
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28.10.2020 15:32 Ответить
Ти гадаєш вони читають цю муйню?
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28.10.2020 15:34 Ответить
По причині обмежених розумових можливостей
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28.10.2020 15:34 Ответить
Смороду мають генетичний шлюб щелепи, тому українська для них це страшні борошна - може відбутися перелам мови в роті.
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28.10.2020 15:42 Ответить
Яка вам різниця, зрозуміють чи ні?
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28.10.2020 16:56 Ответить
Вони перекладають через інтернет.
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29.10.2020 00:50 Ответить
Та хоч три большие разници, бидло є бидло.
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28.10.2020 15:59 Ответить
не туди, пардон.
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28.10.2020 16:01 Ответить
За таке потрібно просто повісити без суду і слідства.
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28.10.2020 15:38 Ответить
Статья 161. Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии
1. Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или образа чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, а также прямое или косвенное ограничения прав или установление прямых или косвенных привилегий граждан за признаками расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, за языковыми или другими признаками, -

наказываются штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправимыми роботами на срок до двух лет, или ограничением воли на срок до пяти лет, с лишением права обнимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого.

2. Те самые действия, объединенные с насилием, обманом или угрозами, а также содеянные служебным лицом, -

наказываются исправимыми роботами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до пяти лет.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, которые были содеяны организованной группой лиц или послужили причиной гибели людей или другие тяжелые последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
А что тут думать . Выполните закон ппрсадите тварь ватную. Аааа... так в судах же ватные портновские шлюхи. Значит только силовой вариант .
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28.10.2020 15:48 Ответить
Если вчитаться в текст без истерики, то лично мне понятно, что пассажиры гневно реагировали вовсе не на украинский язык, а на то, что обращение было по поводу того, чтобы всем "надеть защитные маски". А это - две большие разницы.
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28.10.2020 15:53 Ответить
Та хоч три большие разници, бидло є бидло.
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28.10.2020 16:02 Ответить
треба хитро всіх хто там був вичислити і дати гарних пі___юлей потихому але щоб дупа місяць боліла
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28.10.2020 15:55 Ответить
Казав і буду казати. Дарма Слав'янськ звільняли наші хлопці. Нехай би тварини жили в лугандонії. Мовний омбудсмен Кремінь закликає керівництво Слов'янська відреагувати на те, що жінку вигнали з маршрутки за українську мову - Цензор.НЕТ 499
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28.10.2020 16:01 Ответить
Слов*янськ не звільняли - Гіркін сам вийшов з міста, до не мав підтримку мешканців.
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28.10.2020 17:37 Ответить
А чого ж тоді ці мєсні мешканці так не ******* української мови?
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28.10.2020 19:09 Ответить
Ідентифікувати всіх і позбавити громадянства зробивши життя тут не виносимим.
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28.10.2020 16:05 Ответить
Довбні, і вони хочуть щоб в Україні було все добре. Цим оленям дорога в маскалію.
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28.10.2020 16:05 Ответить
Таварищ не панимает! Они все сидят и ждут с нетерпением прихода Путина. И верят, что благодаря их голосам на выборах так и будет. Чесно говоря, я такого зашквара не исключаю, наблюдая за выборами.
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28.10.2020 16:15 Ответить
Кремлевская ОПГ все сделает, что бы вернуть Украину в орду.
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28.10.2020 16:20 Ответить
Мовний омбудсмен Кремінь закликає керівництво Слов'янська відреагувати на те, що жінку вигнали з маршрутки за українську мову - Цензор.НЕТ 2306
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28.10.2020 16:07 Ответить
Неля?
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28.10.2020 16:21 Ответить
Иліта бамбаса? Мовний омбудсмен Кремінь закликає керівництво Слов'янська відреагувати на те, що жінку вигнали з маршрутки за українську мову - Цензор.НЕТ 6520
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28.10.2020 19:10 Ответить
Причем тут "языковой омбудсмен"? Разве этим не полиция должна заниматься?

А взагалi, украинские националисты, которые тут срут кирпичами, просто идиоты. Вместо того, чтобы обьединять страну, они ее разделяют. Подождать до конца войны с Россией не судьба. А их одолевает жадность - они требуют все свои языковые хотелки прямо сейчас! Жадность и тупость - вот лицо националистов.
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28.10.2020 16:21 Ответить
Націоналісти ніколи не розділяли Україну , бо вони в себе дома , а от окупанти і малороси продажні , завжди ведуть себе як московити . Вже у 21 ст. скільки фізично вбитих за українську мову , я вже не кажу за дискримінацію .
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28.10.2020 16:33 Ответить
Ты баран, знаешь наверное, что есть территория с баранячим языком, всем, кого не устраивает мова, приглашаем туда на вечное поселение, государство Украина без мовы не государство и не Украина, чего добиваются местные мокши и кремлевкая ОПГ.
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28.10.2020 16:33 Ответить
Вот два комментатора, как наглядный пример моего тезиса. Что они утверждают? Что все, кто с ними не согласны, должны уехать. Это называется "депортация" и является преступлением против человечности. В данном случае - призыв к совершению преступления. Тот самый элемент фашизма, про который любят кричать российские пропагандисты. Какова естественная реакция тех, кого они прогоняют? Стать сепарами, поддерживать российское вторжение, всячески сопротивляться украинизации. Так кто эти два комментатора? Агенты Путина? Вряд-ли. Просто идиоты!
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29.10.2020 16:15 Ответить
там же ж наши люды... сволота и враги Украины там , ненавидящие всё украинское, - видят и слышат что принёс Русский мир в ОРДЛО и всё туда же .
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28.10.2020 16:25 Ответить
хорошо что в последнее время разговоров про мышебратьев не видно и не слышно.Странно это и подозрительно.
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28.10.2020 16:35 Ответить
Вот я себе приставил , что какой-то эмигрант в Дании , даже уже с паспортом Дании оскорбительно относиться к датскому языку .
Это уголовная ответственность и после отсидки дамой на родину .
До тех пор , пока украинцы не начнут уважать своё то , что дано им Богом , и это язык и земля и страна , никто их уважать не будет и каждая мразь которая приехала в Украину будет унижать не только язык , страну , землю , но и самых украинцев .
Надо таких депортировать на родину и отзывать гражданство ! Аминь
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28.10.2020 16:37 Ответить
Брехня!
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29.10.2020 16:32 Ответить
Украину спасёт только депортация москалей с Украины !
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28.10.2020 16:41 Ответить
Только массовые расстрелы дураков!
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29.10.2020 16:23 Ответить
""...Впоследствии пользователи соцсетей идентифицировали лиц, присутствующих на видео. Женщина, которая была возмущена замечанием относительно маски и украинским языком, оказалась кандидатом в депутаты Славянского городского совета от партии "Наш край" Валентиной Павловой.

Валентина Павлова, согласно сообщениям партии и ее декларации кандидата в депутаты, сейчас находится на пенсии. В прошлом - воспитательница в детском саду и бухгалтер."
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28.10.2020 18:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=BgRUlO7vHeU&app=desktop
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28.10.2020 18:24 Ответить
Название партии символично. Наталкивает на некоторые размышления: москали - враги Украины и украинцев
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28.10.2020 19:01 Ответить
они жрут украинский хлеб и сало, наели пыку и жопу и ненавидят и презирают украинцев, утверждая - Это русская земля, а вы здесь рабы. отаке.
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28.10.2020 19:05 Ответить
З таким успіхом можна і до Штепи звернутися, результат буде очікуваним.
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28.10.2020 18:23 Ответить
Ждем реакции местной полиции на этот беспредел.
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28.10.2020 18:43 Ответить
 
 