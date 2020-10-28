Взрыв на газоперерабатывающей станции под Харьковом: Шмыгаль поручил Минэнерго контролировать ситуацию с восстановлением инфраструктуры

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству энергетики контролировать ситуацию со взрывом на газораспределительном пункте в Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

28 октября во время очередного заседания Кабинета Министров Украины глава МВД Аваков доложил о ситуации, которая сложилась на газораспределительном пункте в селе Березовское Дергачевского района Харьковской области.

По информации министра, в 11:35 на соответствующем газораспределительном пункте произошел взрыв с последующим горением и частичным разрушением. В результате взрыва погибли 2 человека и еще 8 человек пострадали. В 13:30 пожар был ликвидирован. К ликвидации последствий привлечены 30 человек персонала и 7 единиц техники ГСЧС. На месте событий также работают представители Национальной полиции. Обстоятельства возгорания выясняются.

Премьер-министр выразил соболезнования семьям погибших во время взрыва, а также дал поручение Министерству энергетики контролировать ситуацию с восстановлением инфраструктуры, а ГСЧС сообщать общественности о ликвидации последствий этого происшествия.

Напомним, на территории газоперерабатывающей станции в Дергачевском районе Харьковской области произошел взрыв природного газа. По состоянию на 13:30 пожар был ликвидирован. В результате происшествия, по уточненным данным, погибли 2 человека, еще 9 в состоянии разной степени тяжести госпитализированы в медучреждения Харькова и области.

По факту взрыва полиция открыла уголовное производство.

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