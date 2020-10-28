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Взрыв на газоперерабатывающей станции под Харьковом: Шмыгаль поручил Минэнерго контролировать ситуацию с восстановлением инфраструктуры

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Взрыв на газоперерабатывающей станции под Харьковом: Шмыгаль поручил Минэнерго контролировать ситуацию с восстановлением инфраструктуры

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству энергетики контролировать ситуацию со взрывом на газораспределительном пункте в Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

28 октября во время очередного заседания Кабинета Министров Украины глава МВД Аваков доложил о ситуации, которая сложилась на газораспределительном пункте в селе Березовское Дергачевского района Харьковской области.

По информации министра, в 11:35 на соответствующем газораспределительном пункте произошел взрыв с последующим горением и частичным разрушением. В результате взрыва погибли 2 человека и еще 8 человек пострадали. В 13:30 пожар был ликвидирован. К ликвидации последствий привлечены 30 человек персонала и 7 единиц техники ГСЧС. На месте событий также работают представители Национальной полиции. Обстоятельства возгорания выясняются.

Премьер-министр выразил соболезнования семьям погибших во время взрыва, а также дал поручение Министерству энергетики контролировать ситуацию с восстановлением инфраструктуры, а ГСЧС сообщать общественности о ликвидации последствий этого происшествия.

Напомним, на территории газоперерабатывающей станции в Дергачевском районе Харьковской области произошел взрыв природного газа. По состоянию на 13:30 пожар был ликвидирован. В результате происшествия, по уточненным данным, погибли 2 человека, еще 9 в состоянии разной степени тяжести госпитализированы в медучреждения Харькова и области.

По факту взрыва полиция открыла уголовное производство.

Также читайте: Взрыв на газоперерабатывающей станции под Харьковом: полиция открыла уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности"

Автор: Богдан Гуньковський
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Взрыв на газоперерабатывающей станции под Харьковом: Шмыгаль поручил Минэнерго контролировать ситуацию с восстановлением инфраструктуры - Цензор.НЕТ 3963
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28.10.2020 15:35 Ответить
а відносно загиблих Людей воно щось сказало, окрім "співчуття"....- про них, їхні Родини-Сімї...
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28.10.2020 15:38 Ответить
Это частные сети.Собственник оплатит.
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28.10.2020 16:03 Ответить
ПМ - ето гос должность..., это "слуга"....
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28.10.2020 16:18 Ответить
Народ доручив преЗЕденту та Шмигалю привести країну до процвітання!

І що нарІд отримав у відповідь?
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28.10.2020 15:43 Ответить
Нех зливати газолін з газопроводу високого тиску.
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28.10.2020 17:48 Ответить
 
 