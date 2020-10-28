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Тела погибших от взрыва на газораспределительном пункте под Харьковом до сих пор под завалами, - Аваков

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Тела погибших от взрыва на газораспределительном пункте под Харьковом до сих пор под завалами, - Аваков

В результате взрыва на территории газоперерабатывающей станции в Харьковской области погибли два человека, их тела еще находятся под завалами.

Об этом на заседании правительства сказал глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ.

"В Харьковской области в Дергачевском районе на газораспределительном пункте произошел взрыв. Вследствие этого, к сожалению, погибли 2 человека, тела сейчас под завалами, есть и другие пострадавшие. Этих людей госпитализировали в больницу", - сообщил глава МВД.

Напомним, на территории газоперерабатывающей станции в Дергачевском районе Харьковской области произошел взрыв природного газа. По состоянию на 13:30 пожар был ликвидирован. В результате происшествия по уточненным данным погибли 2 человека, еще 9 в состоянии разной степени тяжести госпитализированы в медучреждения Харькова и области.

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По факту взрыва полиция открыла уголовное производство.

Премьер-министр Денис Шмыгаль попросил Министерство энергетики контролировать ситуацию, а ГСЧС - докладывать относительно ликвидации последствий происшествия.

Автор: Анна Судак
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А Кернес там?
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28.10.2020 15:42 Ответить
Нет.Он в коме.
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28.10.2020 16:10 Ответить
шкода, з коми він може вийти, а от з під завалів навряд чи ...
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28.10.2020 19:50 Ответить
 
 