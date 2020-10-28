Шмыгаль назвал "манипуляцией" информацию о передаче 61,5 млн для онкобольных на дороги
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Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал манипуляцией информацию о якобы перенаправлении на ремонт дорог 61,5 млн гривен, предусмотренных для программы Минздрава по борьбе с онкозаболеваниями.
Об этом он сказал во время заседания правительства в среду, 28 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"К сожалению, вчера в СМИ была распространена манипуляция о том, что якобы средства, которые предусматривались для онкобольных, ушли на дороги ... Во первых, в 2020 году выделено рекордное количество средств на лечение онкобольных. Всего на 40% больше, чем в прошлом году, и в два раза больше, чем в 2018 году", - сказал Шмыгаль.
Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин перераспределил 62 млн грн из программы диагностики онкозаболеваний на строительство дорог Львовщины.
В Минэкономики отмечают, что решение о перераспределении было принято на основании мониторинга реализации проекта в 2020 году (за 8 месяцев этого года было использовано лишь 0,4% от выделенной суммы) и невозможности его выполнения в этом году.
Все решения по перераспределению средств принимаются Межведомственной комиссией по вопросам государственных инвестиционных проектов, которая состоит из 8 членов правительства и 17 народных депутатов членов Комитета ВР по вопросам бюджета. Последнее заседание Комиссии состоялось 29 сентября 2020.
Пожалуйста, подождите...
т.е. деньги не хотели брать? или кое-кто не хотел их распределять ????
почему бедствуют онкоцентры и выдаиваются родственники больных до последней капли крови???
что-то хитро-мудро с этими финансами... или хто-то звиздит как сивый мерин в аравийской пустыне в лунную ночь!! ***!
Не передали, а перераспределили на закапывание в землю.
В мене наівне питання а якщо в наступному році повториться та сама куйня ? Бо з вами рукожопими це зовсім не виключено а і навпаки - скоріш за все вірогідно ...
Але пояснення жідевральне Тут вам лайк,
Ми несмагли патратить деньги на исследования , давайте мы закатаем их в асфальт , а в следующем году мы выдилим новые деньги и вот тогда.(многозначительньно вздыхает)........Ну короче вы поняли
А тут поясненя віж кабміну
(https://www.kmu.gov.ua/.../pererozpodil-koshtiv-dozvolit...)
Верните Супрун!
Какой-нить паллиативный центр типа больницы в районе ст.м. то ли Нивки то ли Славутич... вылетело из головы. Ну знаете такой, в котором как всегда всего не хватает.
И тут врачу звонят из министерства
- Вам там 10млн. выделили, пользуйтесь, ждем заявки на препараты, оборудование и т.д.
Вбегает бухгалтер, рвет на себе волосы:
- Представляете! Там! ТААААМ!!!! Деньги на счет поступили. 10 миллионов!!!!!
Врач в трубку Министру:
- Та нафига они нам нада, у нас все есть! Больше не звоните сюда (кладет трубку).