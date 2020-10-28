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Новости Политика Украины
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Шмыгаль назвал "манипуляцией" информацию о передаче 61,5 млн для онкобольных на дороги

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Шмыгаль назвал

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал манипуляцией информацию о якобы перенаправлении на ремонт дорог 61,5 млн гривен, предусмотренных для программы Минздрава по борьбе с онкозаболеваниями.

Об этом он сказал во время заседания правительства в среду, 28 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"К сожалению, вчера в СМИ была распространена манипуляция о том, что якобы средства, которые предусматривались для онкобольных, ушли на дороги ... Во первых, в 2020 году выделено рекордное количество средств на лечение онкобольных. Всего на 40% больше, чем в прошлом году, и в два раза больше, чем в 2018 году", - сказал Шмыгаль.

Читайте также: Перераспределение средств из проекта по диагностике онкозаболеваний позволит реализовать его в следующем году, - Кабмин

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин перераспределил 62 млн грн из программы диагностики онкозаболеваний на строительство дорог Львовщины.

В Минэкономики отмечают, что решение о перераспределении было принято на основании мониторинга реализации проекта в 2020 году (за 8 месяцев этого года было использовано лишь 0,4% от выделенной суммы) и невозможности его выполнения в этом году.

Все решения по перераспределению средств принимаются Межведомственной комиссией по вопросам государственных инвестиционных проектов, которая состоит из 8 членов правительства и 17 народных депутатов членов Комитета ВР по вопросам бюджета. Последнее заседание Комиссии состоялось 29 сентября 2020.
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Топ комментарии
+9
*****, опять журналюги вырвали "из контекста" его слова Шмыгаль назвал "манипуляцией" информацию о передаче 61,5 млн для онкобольных на дороги - Цензор.НЕТ 87
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28.10.2020 15:47
+7
А что он еще может сказать? Явку с повинной написать? Не дождетесь
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28.10.2020 15:44
+7
в смысле - за 8 месяцев этого года было использовано лишь 0,4% от выделенной суммы..??
т.е. деньги не хотели брать? или кое-кто не хотел их распределять ????
почему бедствуют онкоцентры и выдаиваются родственники больных до последней капли крови???
что-то хитро-мудро с этими финансами... или хто-то звиздит как сивый мерин в аравийской пустыне в лунную ночь!! ***!
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28.10.2020 15:53
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Правила форума Совет форумчан
это не манипуляция, это коррррррррррррррррррррррррррррррупция!!!
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28.10.2020 15:43 Ответить
А что он еще может сказать? Явку с повинной написать? Не дождетесь
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28.10.2020 15:44 Ответить
*****, опять журналюги вырвали "из контекста" его слова Шмыгаль назвал "манипуляцией" информацию о передаче 61,5 млн для онкобольных на дороги - Цензор.НЕТ 87
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28.10.2020 15:47 Ответить
Цей Шмига дуже хитрий - каже про лікування онкохвороби, а гроші були переведені з діагностики онкозахворювань. Диявол у деталях.
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28.10.2020 15:57 Ответить
А можно цифры в студию. С ссылкой на документы.
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28.10.2020 15:47 Ответить
То есть ,дофига этим онкобольным -хай с зесранью делятся
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28.10.2020 15:49 Ответить
в смысле - за 8 месяцев этого года было использовано лишь 0,4% от выделенной суммы..??
т.е. деньги не хотели брать? или кое-кто не хотел их распределять ????
почему бедствуют онкоцентры и выдаиваются родственники больных до последней капли крови???
что-то хитро-мудро с этими финансами... или хто-то звиздит как сивый мерин в аравийской пустыне в лунную ночь!! ***!
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28.10.2020 15:53 Ответить
Натомість Шмаркля пропонує курити драп у медичних цілях. Який хитроумний план!
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28.10.2020 15:59 Ответить
Ага. Вырвано из контекста. Шмыгаль назвал "манипуляцией" информацию о передаче 61,5 млн для онкобольных на дороги - Цензор.НЕТ 388

Не передали, а перераспределили на закапывание в землю.
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28.10.2020 16:00 Ответить
Маніпуляція ? Тобто майже рік вони пинали вибачте *уї , в кінці з'ясувалося шо коштів освоєно з проекту "Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні" 0,4 мать його відсотка і шоб кошти до кінця року освоїти вони одноголосним рішенням їх перекинули догадайтеся на що ? Так на дороги ! А наступного року "МИ" тобто "ВИ" тобто "ВОНИ" знову виділять "НАШІ" кошти з того ж бюджету на тей же самий проєкт - котрий в цьому році ПРОВАЛИЛИ! !!!

В мене наівне питання Шмыгаль назвал "манипуляцией" информацию о передаче 61,5 млн для онкобольных на дороги - Цензор.НЕТ 3202а якщо в наступному році повториться та сама куйня ? Бо з вами рукожопими це зовсім не виключено а і навпаки - скоріш за все вірогідно ...

Але пояснення жідевральне Шмыгаль назвал "манипуляцией" информацию о передаче 61,5 млн для онкобольных на дороги - Цензор.НЕТ 3202Тут вам лайк,

Ми несмагли патратить деньги на исследования , давайте мы закатаем их в асфальт , а в следующем году мы выдилим новые деньги и вот тогда.(многозначительньно вздыхает)........Ну короче вы поняли

А тут поясненя віж кабміну

(https://www.kmu.gov.ua/.../pererozpodil-koshtiv-dozvolit...)
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28.10.2020 16:01 Ответить
"было использовано лишь 0,4% от выделенной суммы" - cэкономили, ссс.. волочи. им то нафига, они сразу в шарите или в израиль. вопрос: а кого вздрючат, что было использовано толькот 0.4 % ?
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28.10.2020 16:06 Ответить
Эта медицина не может потратить деньги без схематоза, даже если они выделены.
Верните Супрун!
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28.10.2020 16:07 Ответить
Я себе представляю картинку, когда он говори об осовении 0,4% выделенной суммы.
Какой-нить паллиативный центр типа больницы в районе ст.м. то ли Нивки то ли Славутич... вылетело из головы. Ну знаете такой, в котором как всегда всего не хватает.
И тут врачу звонят из министерства
- Вам там 10млн. выделили, пользуйтесь, ждем заявки на препараты, оборудование и т.д.
Вбегает бухгалтер, рвет на себе волосы:
- Представляете! Там! ТААААМ!!!! Деньги на счет поступили. 10 миллионов!!!!!
Врач в трубку Министру:
- Та нафига они нам нада, у нас все есть! Больше не звоните сюда (кладет трубку).
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28.10.2020 16:16 Ответить
Моніторинг показав, що кошти на проект не використовуються і, замість того, щоб надати державну допомогу в реалізації проекту, вони тупо вирішили закатати бабло в дороги? Красапєти, курва! Тепер найвеличнішому буде де ще поперерізати стрічки, а бородата бабця знову нагріється на формулі "бітум+++++++++"
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28.10.2020 17:00 Ответить
Так в чому маніпуляція журналістів? Гроші ж дійсно перерозподілили.
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28.10.2020 19:16 Ответить
В общем мы все сдохнем, но нас повезут на кладбище по отличным дорогам!
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29.10.2020 12:05 Ответить
 
 