РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11530 посетителей онлайн
Новости Происшествия
3 269 11
взрыв (6103) Газ (10097) Харьковщина (4125) Кучер Алексей (65)

Взрыв под Харьковом: Без газа остались 3,5 тыс. человек, - глава ОГА Кучер

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Взрыв под Харьковом: Без газа остались 3,5 тыс. человек, - глава ОГА Кучер

В результате взрыва на территории газораспределительной подстанции в с. Березовское Дергачевского района Харьковщины без газа остались 3,5 тысячи человек.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, передает Цензор.НЕТ.

"Без газа остались 3 500 человек. В результате аварии от газоснабжения будут временно отключены с. Двуречный Кут, с. Григорьевка, пгт. Пересечное, с. Южный, пгт Ольшаны, с. Протопоповка, с. Ярошовка, с. Гуковка, с. Терновая, с. Полевая", - говорится в сообщении.

По словам Кучера, последствия аварии будут устранены как можно быстрее. Уже завтра газоснабжение жилых домов должно быть восстановлено.

Напомним, на территории газоперерабатывающей станции в Дергачевском районе Харьковской области произошел взрыв природного газа. По состоянию на 13:30 пожар был ликвидирован. В результате происшествия по уточненным данным погибли 2 человека, еще 9 в состоянии разной степени тяжести госпитализированы в медучреждения Харькова и области.

По факту взрыва полиция открыла уголовное производство.

Также читайте: Глава ОГА Кучер не исключил усиления карантина в Харькове

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
100 пудово без лаптєй не обійшлось...
показать весь комментарий
28.10.2020 15:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
100 пудово без лаптєй не обійшлось...
показать весь комментарий
28.10.2020 15:54 Ответить
Так а больше немає кому - руканога маскви
показать весь комментарий
28.10.2020 16:12 Ответить
Шо не кажи, а кацапні вигідно коли бувші республіки совка воюють між собою, а хто не воює кацапи роблять все, щоб воювали, або була якась клоака як придністров'ї та деяких районах Донбасу.
показать весь комментарий
28.10.2020 16:15 Ответить
Газоопасные работы - работы повышенной опасности.
показать весь комментарий
28.10.2020 15:55 Ответить
Проводились плановые газоопасные работы.
Были допущены нарушения требований ОТ и Правил проведения газоопасных работ.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 273 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах) Уголовного кодекса Украины.

Взрыв под Харьковом: Без газа остались 3,5 тыс. человек, - глава ОГА Кучер - Цензор.НЕТ 7847
показать весь комментарий
28.10.2020 16:03 Ответить
Образовалась взрывоопасная смесь природного газа с воздухом.
Сила взрыва зависит от пропорции смешиваемых газов.
показать весь комментарий
28.10.2020 16:05 Ответить
Бывает.Сочувствую. Взрыв под Харьковом: Без газа остались 3,5 тыс. человек, - глава ОГА Кучер - Цензор.НЕТ 3945
показать весь комментарий
28.10.2020 16:06 Ответить
В Харьковоблгазе и Харьков газе приглашают на работу специалистов на зарплату 6,5 тысяч.Сварщики и сантехники высочайшей квалификации просто разбежались от таких заоблачных зарплат.Бюрократы и собственники Жиреют ,а работяги дохнут на работе.Это частные структуры.Судя по перечислению населённых пунктов количество населения там более 15 тысяч.Плюс олийницы непрерывного цикла со швейцарским капиталом,плюс куча промпредприятий более мелких ,потребляющие также газ. Полный абзац.И политики тут никакой.
показать весь комментарий
28.10.2020 16:38 Ответить
Зливали газолін з газопроводу високого тиску в порушення регламенту.
показать весь комментарий
28.10.2020 17:42 Ответить
 
 