Взрыв под Харьковом: Без газа остались 3,5 тыс. человек, - глава ОГА Кучер
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В результате взрыва на территории газораспределительной подстанции в с. Березовское Дергачевского района Харьковщины без газа остались 3,5 тысячи человек.
Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, передает Цензор.НЕТ.
"Без газа остались 3 500 человек. В результате аварии от газоснабжения будут временно отключены с. Двуречный Кут, с. Григорьевка, пгт. Пересечное, с. Южный, пгт Ольшаны, с. Протопоповка, с. Ярошовка, с. Гуковка, с. Терновая, с. Полевая", - говорится в сообщении.
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По словам Кучера, последствия аварии будут устранены как можно быстрее. Уже завтра газоснабжение жилых домов должно быть восстановлено.
Напомним, на территории газоперерабатывающей станции в Дергачевском районе Харьковской области произошел взрыв природного газа. По состоянию на 13:30 пожар был ликвидирован. В результате происшествия по уточненным данным погибли 2 человека, еще 9 в состоянии разной степени тяжести госпитализированы в медучреждения Харькова и области.
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Были допущены нарушения требований ОТ и Правил проведения газоопасных работ.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 273 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах) Уголовного кодекса Украины.
Сила взрыва зависит от пропорции смешиваемых газов.