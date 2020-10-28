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Полиция задержала мужчину, из-за которого в Кривом Роге сошел с рельсов поезд

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Полиция задержала мужчину, из-за которого в Кривом Роге сошел с рельсов поезд

Правоохранители задержали мужчину, который разобрал пути возле Кривого Рога, в результате чего сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда.

Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Владимир Жмак в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Сотрудниками МВД Украины совместно с работниками СБ УЗ оперативно установлен и задержан с поличным злоумышленник, который занимался демонтажем верхнего строения пути, что и привело к схождению 15 вагонов на перегоне возле Кривого Рога", - написал Жмак.

По его словам, сейчас мужчина дает показания.

Он также добавил, что на путях продолжаются восстановительные работы – уже подняли и установили на рельсы 4 вагона.

Читайте также: Причина схода с рельсов 15 вагонов в Кривом Роге - умышленное повреждение пути, - глава "Укрзализныци" Жмак

Как сообщалось, по данным Нацполиции,14 вагонов грузового поезда сошли с рельсов во время движения на окраине города Кривой Рог Днепропетровской области ночью.

Полиция задержала мужчину, из-за которого в Кривом Роге сошел с рельсов поезд 01
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Топ комментарии
+4
ясен пень, там же и ж.д. путей нет.
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28.10.2020 16:52
+3
Вау! Невже просто спостерігали поки він займався "демонтажем", а вже потім затримали? Полиция задержала мужчину, из-за которого в Кривом Роге сошел с рельс поезд - Цензор.НЕТ 5845
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28.10.2020 16:31
+3
Зазвичай Р65 - 65 кг на погонний метр.
Але не факт що крались рельси, міг щось інше демонтувати.
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28.10.2020 16:40
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Вау! Невже просто спостерігали поки він займався "демонтажем", а вже потім затримали? Полиция задержала мужчину, из-за которого в Кривом Роге сошел с рельс поезд - Цензор.НЕТ 5845
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28.10.2020 16:31 Ответить
Поліції подобаються тільки прості рішення.

Все що складніше дитячої пірамідки...

Тому скоріше всього ви праві.
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28.10.2020 16:34 Ответить
Не, не поделился. попробуй ту рельсу самому поднять, погрузить и увезти. И шобы незаметно. Одна рельса , мабуть , метров 10 длиной - даже Жботинскому не под силу.
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28.10.2020 16:36 Ответить
Зазвичай Р65 - 65 кг на погонний метр.
Але не факт що крались рельси, міг щось інше демонтувати.
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28.10.2020 16:40 Ответить
болты, башмаки?
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28.10.2020 16:41 Ответить
мож там был аварийно опасный участок и чела за ремонт еще и поблагодарить нужно. Чьо фото активиста не предоставили?
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28.10.2020 16:34 Ответить
Злоумышлѣннiкъ??
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28.10.2020 16:45 Ответить
Старый партизан. Ностальгия замучила.
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28.10.2020 18:55 Ответить
Новости зеленой Украины. такого даже в Африке нет.
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28.10.2020 16:49 Ответить
ясен пень, там же и ж.д. путей нет.
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28.10.2020 16:52 Ответить
Полиция задержала мужчину, из-за которого в Кривом Роге сошел с рельсов поезд - Цензор.НЕТ 139
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28.10.2020 17:03 Ответить
А.П.Чехов "Злоумышленник"
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28.10.2020 17:02 Ответить
"Чаво?"
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29.10.2020 12:05 Ответить
партизанен пуф пуф !
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28.10.2020 17:10 Ответить
У нас самый гуманный суд. Ничего не будет. Поэтому так и живем.
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28.10.2020 17:17 Ответить
Расстрелять гниду.
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28.10.2020 17:19 Ответить
Это ж каким упоротым надо быть, чтоб разбирать рельсы на магистральном ходу, с электрификацией, где интенсивное движение?
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28.10.2020 17:22 Ответить
Седьмого числа сего июля железнодорожный сторож Иван Семенов Акинфов, проходя утром по линии, на сто сорок первой версте, застал тебя за отвинчиванием гайки, коей рельсы прикрепляются к шпалам. Вот она, эта гайка!.. С каковою гайкой он и задержал тебя. Так ли это было? - Чаво? - Так ли все это было, как объясняет Акинфов? - Знамо, было. - Хорошо; ну, а для чего ты отвинчивал гайку? - Чаво? - Ты это свое «чаво» брось, а отвечай на вопрос: для чего ты отвинчивал гайку? - Коли б не нужна была, не отвинчивал бы, - хрипит Денис, косясь на потолок. - Для чего же тебе понадобилась эта гайка? - Гайка-то? Мы из гаек грузила делаем...
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28.10.2020 18:22 Ответить
 
 