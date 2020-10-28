Полиция задержала мужчину, из-за которого в Кривом Роге сошел с рельсов поезд
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Правоохранители задержали мужчину, который разобрал пути возле Кривого Рога, в результате чего сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда.
Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Владимир Жмак в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Сотрудниками МВД Украины совместно с работниками СБ УЗ оперативно установлен и задержан с поличным злоумышленник, который занимался демонтажем верхнего строения пути, что и привело к схождению 15 вагонов на перегоне возле Кривого Рога", - написал Жмак.
По его словам, сейчас мужчина дает показания.
Он также добавил, что на путях продолжаются восстановительные работы – уже подняли и установили на рельсы 4 вагона.
Как сообщалось, по данным Нацполиции,14 вагонов грузового поезда сошли с рельсов во время движения на окраине города Кривой Рог Днепропетровской области ночью.
Пожалуйста, подождите...
Все що складніше дитячої пірамідки...
Тому скоріше всього ви праві.
Але не факт що крались рельси, міг щось інше демонтувати.