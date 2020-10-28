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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин выделил из Фонда борьбы с COVID-19 1,3 млрд грн на выплаты безработным

Кабмин выделил из Фонда борьбы с COVID-19 1,3 млрд грн на выплаты безработным

Кабинет Министров выделил дополнительные средства для Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы. Средства выделены для выплат пособий по безработице и по частичной безработице на период карантина.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства 28 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Так, из Фонда борьбы с COVID-19 выделено почти 1,28 млрд грн на бюджетные программы по выплатам безработным. В частности, для обеспечения своевременной выплаты пособий по безработице выделены средства на сумму почти 1,2 млрд грн. Для выплат по частичной безработице на период карантина - средства на сумму 80 млн грн.

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Как отметили в Минэкономики, по программе выплат по частичной безработице с начала правительственного карантина осуществлены выплаты на более 2,5 млрд грн.

По информации Государственной службы занятости, по состоянию на 26 октября количество зарегистрированных безработных составляет 405,3 тыс. граждан.

Автор: 

безработица (451) Кабмин (14025) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
фух, допилили наконец-то
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28.10.2020 16:42
+3
Брехня...
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3003392-smigal-obicae-500-tisac-robocih-misc-dla-ukrainciv-vze-u-travni.html Шмигаль обіцяє 500 тисяч робочих місць для українців вже у травні
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28.10.2020 16:49
+1
Ах да, сарказм...))
Еге ж.
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28.10.2020 16:53
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фух, допилили наконец-то
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28.10.2020 16:42 Ответить
Ну... из-за карантинных мер работу потеряли многие.
Пруф:
https://minfin.com.ua/2020/09/25/52902502/

Так что вроде бы и правильно, нет?
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28.10.2020 16:46 Ответить
Брехня...
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3003392-smigal-obicae-500-tisac-robocih-misc-dla-ukrainciv-vze-u-travni.html Шмигаль обіцяє 500 тисяч робочих місць для українців вже у травні
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28.10.2020 16:49 Ответить
Так то пообещал. А там статистика за 2 квартала + по ссылке прогноз НБУ на год с ухудшением.

Ах да, сарказм...))
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28.10.2020 16:50 Ответить
Ах да, сарказм...))
Еге ж.
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28.10.2020 16:53 Ответить
Это говорит о том - что в бюджете нету денег!
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28.10.2020 17:08 Ответить
А если безработные заболеют короновирусом?
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28.10.2020 16:52 Ответить
Докэрувалось зеленое стадо...до ручки ...похоже что в бюджете уже мышь повесилась...
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28.10.2020 17:04 Ответить
а щож ви за бюджет приймали, що тепер в наперстки бавляться - з одного фонду гроші переводять в інший, в результаті - ні грошей, ні самого результату. Зате Юзіт і шмаркля поправляються - по харях видно.
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28.10.2020 17:15 Ответить
https://health.24tv.ua/likuvannya-vid-koronavirusa-tsina-na-liki-skilki-koshtuye-***************** Скільки коштує лікування коронавірусу: відверті історії українців про боротьбу з COVID-19


Ще би весною -коли майже все стояло позакривано ..., ну нехай безробіття у наслідок карантину . А зараз ... нецілюве використання коштів
Тести закупіть , ліки і т.д.
Ну про дороги за рахунок Фонду -тільки лінивий не писав )
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28.10.2020 19:32 Ответить
Где? Когда? Опять порожняк озвучивают.
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28.10.2020 20:51 Ответить
 
 