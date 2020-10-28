Кабмин выделил из Фонда борьбы с COVID-19 1,3 млрд грн на выплаты безработным
Кабинет Министров выделил дополнительные средства для Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы. Средства выделены для выплат пособий по безработице и по частичной безработице на период карантина.
Соответствующее постановление принято на заседании правительства 28 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Так, из Фонда борьбы с COVID-19 выделено почти 1,28 млрд грн на бюджетные программы по выплатам безработным. В частности, для обеспечения своевременной выплаты пособий по безработице выделены средства на сумму почти 1,2 млрд грн. Для выплат по частичной безработице на период карантина - средства на сумму 80 млн грн.
Как отметили в Минэкономики, по программе выплат по частичной безработице с начала правительственного карантина осуществлены выплаты на более 2,5 млрд грн.
По информации Государственной службы занятости, по состоянию на 26 октября количество зарегистрированных безработных составляет 405,3 тыс. граждан.
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Пруф:
https://minfin.com.ua/2020/09/25/52902502/
Так что вроде бы и правильно, нет?
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3003392-smigal-obicae-500-tisac-robocih-misc-dla-ukrainciv-vze-u-travni.html Шмигаль обіцяє 500 тисяч робочих місць для українців вже у травні
Ах да, сарказм...))
Еге ж.
Ще би весною -коли майже все стояло позакривано ..., ну нехай безробіття у наслідок карантину . А зараз ... нецілюве використання коштів
Тести закупіть , ліки і т.д.
Ну про дороги за рахунок Фонду -тільки лінивий не писав )