Кабмин выделил из Фонда борьбы с COVID-19 1,3 млрд грн на выплаты безработным

Кабинет Министров выделил дополнительные средства для Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы. Средства выделены для выплат пособий по безработице и по частичной безработице на период карантина.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства 28 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Так, из Фонда борьбы с COVID-19 выделено почти 1,28 млрд грн на бюджетные программы по выплатам безработным. В частности, для обеспечения своевременной выплаты пособий по безработице выделены средства на сумму почти 1,2 млрд грн. Для выплат по частичной безработице на период карантина - средства на сумму 80 млн грн.

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Как отметили в Минэкономики, по программе выплат по частичной безработице с начала правительственного карантина осуществлены выплаты на более 2,5 млрд грн.

По информации Государственной службы занятости, по состоянию на 26 октября количество зарегистрированных безработных составляет 405,3 тыс. граждан.