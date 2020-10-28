Гетманцев: Францию из Украины сделать не получится, для нас сверхзадача – догнать Беларусь или Россию

На то, чтобы сравняться по уровню ВВП с Польшей, Украине нужно как минимум 40 лет. "Догнать" Францию не получится и при жизни нынешних детей.

Об этом в интервью изданию "Гордон" заявил нардеп СН, глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ.

"Чтобы догнать Польшу по уровню ВВП на душу населения, нам минимум 40 лет надо. (...) К чему я говорю? Нет простых решений. Надо смотреть правде в глаза: сделать из Украины Францию не получится даже при жизни наших детей. Для нас сверхзадача – догнать Беларусь или Россию, у которой – на минуточку! – ВВП в три раза больше, чем у нас. Недавно вышел отчет МВФ о доходах населения в мире. Он подтверждает это", – сказал Гетманцев.

Глава парламентского комитета подчеркнул, что "Южной Корее понадобилось 40 лет, чтобы превратиться из страны – экспортера водорослей в страну – экспортера высокоточной техники".

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина очень бедная страна. За последние 30 лет у нас был самый низкий показатель прироста ВВП в мире, - "слуга народа" Гетманцев

"Нам, к слову, понадобилось 30 лет, чтобы пройти путь в обратном направлении… Экономическое развитие – очень долгий, кропотливый, каждодневный труд. Комплексный труд, где надо в том числе и законы внедрять, и ошибки исправлять, и еще раз внедрять уже исправленные законы. Это касается всех сфер, в том числе налоговой, правоохранительной и судебной. Мы не можем сегодня делать сначала одно, а потом другое. Мы должны работать по всем направлениям вместе. Тогда будет толк", – объяснил Гетманцев.

Также на Цензор.НЕТ: "У нас впервые президент, который не крадет. Для этой страны это чудо!" - "слуга народа" Гетманцев