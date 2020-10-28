Гетманцев: Францию из Украины сделать не получится, для нас сверхзадача – догнать Беларусь или Россию
Новости Цензор.НЕТ Экономика
На то, чтобы сравняться по уровню ВВП с Польшей, Украине нужно как минимум 40 лет. "Догнать" Францию не получится и при жизни нынешних детей.
Об этом в интервью изданию "Гордон" заявил нардеп СН, глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ.
"Чтобы догнать Польшу по уровню ВВП на душу населения, нам минимум 40 лет надо. (...) К чему я говорю? Нет простых решений. Надо смотреть правде в глаза: сделать из Украины Францию не получится даже при жизни наших детей. Для нас сверхзадача – догнать Беларусь или Россию, у которой – на минуточку! – ВВП в три раза больше, чем у нас. Недавно вышел отчет МВФ о доходах населения в мире. Он подтверждает это", – сказал Гетманцев.
Глава парламентского комитета подчеркнул, что "Южной Корее понадобилось 40 лет, чтобы превратиться из страны – экспортера водорослей в страну – экспортера высокоточной техники".
Читайте на Цензор.НЕТ: Украина очень бедная страна. За последние 30 лет у нас был самый низкий показатель прироста ВВП в мире, - "слуга народа" Гетманцев
"Нам, к слову, понадобилось 30 лет, чтобы пройти путь в обратном направлении… Экономическое развитие – очень долгий, кропотливый, каждодневный труд. Комплексный труд, где надо в том числе и законы внедрять, и ошибки исправлять, и еще раз внедрять уже исправленные законы. Это касается всех сфер, в том числе налоговой, правоохранительной и судебной. Мы не можем сегодня делать сначала одно, а потом другое. Мы должны работать по всем направлениям вместе. Тогда будет толк", – объяснил Гетманцев.
Также на Цензор.НЕТ: "У нас впервые президент, который не крадет. Для этой страны это чудо!" - "слуга народа" Гетманцев
Пожалуйста, подождите...
буде мати
Однозначно..
в Польше НДС-7% (и его не воруют) у нас 20% из которых собирают-5...
А бабушка пошла в магазин-купила хлеба-20% отдала олигархам в виде НДС
Алё, зелебобики, а вам не стыдно за ваших ставленников?
Бороться с "конвертами" нужно иначе - нужно создавать условия, чтобы люди выходили из тени.
Да и вообще, прописанные запреты в законе легко обходятся переизбранием очередных зелебобиков, плюющих на законы и переписывающих их. Недолюстрированного Андрея Богдана хотя бы в пример привести можно
Причем ну никто никтошеньки не говорил в 2019-м, что эти ватные ЗЕблюдки рано или поздно развернут оглобли в Тайоженый союз.
почему он не сказал правду:
если Запад даст нам план Маршалла,как дали Польше и Прибалтике ( сотни млрд $)-то мы быстро подымем свою економику !
за евро - 93,06
Пам'ятаю, як років тридцять тому мою маму життя заставило їздити у Польщу продавати всілякий крам, який вдавалося скупити у напівпорожніх крамницях нашого містечка. По її словам, у Польщі тоді були страшні злидні, поляки розкуповували все, що бачили - від мила до страшних радянських жіночих трусів. І ось тепер, на тобі - 40 років різниці у розвитку...Як мінімум.
Падло.
Париж африканский.
Такие данные указаны в отчете Международного валютного фонда о состоянии мировой экономике за октябрь 2020 года.
Согласно данным МВФ, подушевой доход в Украине оказался равен 3424 доллара в год, в Беларуси - 6 133 доллара, в Узбекистане - 1 762, в Казахстане - 8781 доллара в год, в России - 9 972 доллара.
https://zavtra.com.ua/2020/10/21/mvf-poschital-chto-ukrainczy-v-3-raza-bednee-rossiyan/
В сравнении с 2017 годом - Украина - 112 из 149 - несомненный прогресс.
Но как быть с 2015 годом - Украина - 70 из 142 - как так?
Это - полнейшая жопа и самое вонючее гавно (как по мне, дальнейший конструктив невозможен). Все бывшие и нынешний украинские руководители достойны быть подвешенными на дыбе, до полусмерти бичёванными хлыстами и утопленными в коктейле из гавна и мочи.
Румынам на суд и расстрел Чаушеску (с супругой) хватило 2 часа и никакая Гаага или Страсбург их за это не осудили. А наши будут сопли жевать, пока Украина "мокрым рядном накроется"©️.