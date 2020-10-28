ВАКС не стал отстранять от должности главу Харьковского окружного админсуда Панченко, задержанную при передаче $3 тыс. взятки

Председатель Харьковского окружного админсуда Ольга Панченко, пойманную на передаче 3 тыс. долларов взятки, остается на должности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС, такое решение приняла в среду, 28 октября, следственная судья Высшего антикоррупционного суда.

"Такое решение принято из-за того, что приведенные стороной обвинения аргументы были недостаточными для отстранения подозреваемой от административной должности председателя суда. Так, заявленный риск уничтожения судебного дела, за решение которого, по версии обвинения, предоставлялась неправомерная выгода, опровергнут тем, что детективы уже получили в распоряжение копии этого дела. Риск воздействия на заявителя в этом уголовном производстве также не стал определяющим, ведь этот риск уже нивелирован при применении меры пресечения путем установления обязанности подозреваемой не общаться с заявителем. Другие доводы стороны обвинения имели абстрактный характер, и следственная судья признала их недостаточными для отстранения от должности", - отметили в ведомстве.

Отмечается, что это решение не является окончательным и может быть пересмотрено в апелляционном порядке.

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В ВАКС напомнили, что действия подозреваемой квалифицированы по ч. 3 ст. 369 УК Украины. По версии следствия, глава Харьковского окружного админсуда Ольга Панченко оказывала давление на одну из судей ХОАС, чтобы последняя приняла решение по административному делу по земельному вопросу в пользу коммерческой компании. Для того, чтобы судья вынесла "правильное" решение, подозреваемая передала 3000 долларов США.