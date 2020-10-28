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ВАКС не стал отстранять от должности главу Харьковского окружного админсуда Панченко, задержанную при передаче $3 тыс. взятки

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

ВАКС не стал отстранять от должности главу Харьковского окружного админсуда Панченко, задержанную при передаче $3 тыс. взятки

Председатель Харьковского окружного админсуда Ольга Панченко, пойманную на передаче 3 тыс. долларов взятки, остается на должности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС, такое решение приняла в среду, 28 октября, следственная судья Высшего антикоррупционного суда.

"Такое решение принято из-за того, что приведенные стороной обвинения аргументы были недостаточными для отстранения подозреваемой от административной должности председателя суда. Так, заявленный риск уничтожения судебного дела, за решение которого, по версии обвинения, предоставлялась неправомерная выгода, опровергнут тем, что детективы уже получили в распоряжение копии этого дела. Риск воздействия на заявителя в этом уголовном производстве также не стал определяющим, ведь этот риск уже нивелирован при применении меры пресечения путем установления обязанности подозреваемой не общаться с заявителем. Другие доводы стороны обвинения имели абстрактный характер, и следственная судья признала их недостаточными для отстранения от должности", - отметили в ведомстве.

Отмечается, что это решение не является окончательным и может быть пересмотрено в апелляционном порядке.

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В ВАКС напомнили, что действия подозреваемой квалифицированы по ч. 3 ст. 369 УК Украины. По версии следствия, глава Харьковского окружного админсуда Ольга Панченко оказывала давление на одну из судей ХОАС, чтобы последняя приняла решение по административному делу по земельному вопросу в пользу коммерческой компании. Для того, чтобы судья вынесла "правильное" решение, подозреваемая передала 3000 долларов США.
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Топ комментарии
+16
И как можно комментировать это приличными словами?!..вото протсо так решил и всё-"нельзя взяточника не то,что судить,а отстранять от должности"...нужно было не только спрашивать для таких пожизненное,нужно вводить исключительную меру-СМЕРТНУЮ КАЗНЬ таким судьям в первую очередь.
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28.10.2020 16:57
+13
ВАКС не стал отстранять от должности главу Харьковского окружного админсуда Панченко, задержанную при передаче $3 тыс. взятки - Цензор.НЕТ 4352 ВАКС не стал отстранять от должности главу Харьковского окружного админсуда Панченко, задержанную при передаче $3 тыс. взятки - Цензор.НЕТ 6209
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28.10.2020 16:55
+13
три штуки баксов? разве это взятка? Это детям на конфеты. Судьи ВАКС прослезились, когда читали протокол такой мелкой взятке.
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28.10.2020 16:57
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ВАКС не стал отстранять от должности главу Харьковского окружного админсуда Панченко, задержанную при передаче $3 тыс. взятки - Цензор.НЕТ 4352 ВАКС не стал отстранять от должности главу Харьковского окружного админсуда Панченко, задержанную при передаче $3 тыс. взятки - Цензор.НЕТ 6209
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28.10.2020 16:55 Ответить
ВАКС не стал отстранять от должности главу Харьковского окружного админсуда Панченко, задержанную при передаче $3 тыс. взятки - Цензор.НЕТ 6467
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28.10.2020 16:56 Ответить
И как можно комментировать это приличными словами?!..вото протсо так решил и всё-"нельзя взяточника не то,что судить,а отстранять от должности"...нужно было не только спрашивать для таких пожизненное,нужно вводить исключительную меру-СМЕРТНУЮ КАЗНЬ таким судьям в первую очередь.
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28.10.2020 16:57 Ответить
Вона чесно сказала - Більше не буду!
(В розумінні, що більше 3к зелених брати не буде!)
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28.10.2020 17:03 Ответить
Може меньше 3 тисяч (зганьбила тим самим мантію судді)? ВАКС не став усувати з посади главу Харківського окружного адмінсуду Панченко, затриману під час передачі $3 тис. хабаря - Цензор.НЕТ 6416
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28.10.2020 17:10 Ответить
Да это все Парашенка виноват ,вы что не знали.
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28.10.2020 18:05 Ответить
три штуки баксов? разве это взятка? Это детям на конфеты. Судьи ВАКС прослезились, когда читали протокол такой мелкой взятке.
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28.10.2020 16:57 Ответить
Весна прийдет сажать будем-ЗЕ
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28.10.2020 16:59 Ответить
Вот Порошенко дает!!!!!
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28.10.2020 17:04 Ответить
Молодец!
Холопу без упоминания барина нельзя никак....
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28.10.2020 17:08 Ответить
Організоване злочинне угруповання.
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28.10.2020 17:05 Ответить
З сумом мушу констатувати,що судової гілки влади в нашій крахні нема.А ті,що називають себе суддями,просто дискредитують нашу країну в очах світової спільноти. Зовсім совість втратили,тварі.
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28.10.2020 17:06 Ответить
Колядники в мантіях. Мафія.
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28.10.2020 17:28 Ответить
То була законна (передбачена та захищена Конституцією) премія "за нервову роботу"!
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28.10.2020 17:07 Ответить
Она ИСРЕННЕ брала взятку. Как и зе сосвоим опросом.

Какие могут быть претензии?
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28.10.2020 17:07 Ответить
Складається враження, що портнов дав суддям команду "фас".
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28.10.2020 17:09 Ответить
Це тим самим антикорупційним суддям- одній із величніших потужних рехворм?
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28.10.2020 17:11 Ответить
Ну да, ну да. До чогож ж тут зеленський? Він, бідолаха, лише півтора роки, як зЕзідентом працює, і портнов йому закони пише.
"Зміни до законодавства України, які впливають на роботу Верховного Суду та органів судового управління, ухвалені Верховною Радою 16 жовтня у "турборежимі", становлять загрозу для стабільності й незалежності всієї судової системи держави. Такого висновку дійшла Венеціанська комісія після експертної оцінки цих змін. Відповідне рішення прийняли в п'ятницю, 6 грудня, під час сесійного засідання комісії у Венеції. Експерти Ради Європи звертають увагу на те, що монобільшість в Україні ухвалила зміни без врахування думок всіх зацікавлених сторін."
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28.10.2020 17:58 Ответить
Одні емоції... на яке справедливе судочинство і верховенство права можна розраховувати при таких суддях..***...ь
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28.10.2020 17:09 Ответить
Премию надо дать за то что так мало берёт .... ВАКС не став усувати з посади главу Харківського окружного адмінсуду Панченко, затриману під час передачі $3 тис. хабаря - Цензор.НЕТ 6113
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28.10.2020 17:10 Ответить
Ну правильно, хиба то взятка? 3 штуки баксов, это судье сходить в Велюр пообедать. А вы - взятка, взятка.
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28.10.2020 17:20 Ответить
Це просто дрібниця, тільки на чупа-чупс вистачить. Та і не для себе може брала.
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28.10.2020 17:37 Ответить
зе дно
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28.10.2020 17:20 Ответить
По их понятиям 3к зелени это такая мелочь что "не считается"
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28.10.2020 17:27 Ответить
теперь эта **** будет делать все что скажут сверху, чтоб не дали делу ход. и так везде
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28.10.2020 17:29 Ответить
Сам ВАКС нужно бы отстранить...
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28.10.2020 17:30 Ответить
Немає слів - одні матюки
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28.10.2020 17:40 Ответить
А за шо ж её бедную отстранять? Там все такие
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28.10.2020 18:00 Ответить
Выпишите ей материальную помощь !!!!! МРАЗИ !!!!
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28.10.2020 18:18 Ответить
Питання навіть не до ВАКС, це дике породження тупості так званих судових реформ.
Голова суду отримала хабаря, вчиняла тиск на іншу суддю на винесення "потрібного" рішення і вона далі буде виносити рішення від імені України. Ви що там, пане Президент з своєю Ко, з глузду з"їхали. Та злодійська пані, яка порушила присягу судді, мала з дня затримання сидіти в СІЗО. А тепер задумайтесь для чого створили вищий антикорупційний суд і набрали отих великих спеціалістів? Ну, ще як жінку, матір кількох дітей можна було б пожаліти, винайти подібні юридичні заморочки і не арештовувати, та й хабар не такий уже великий, порівняно з різними колядниками, міністрами і іншою шоблою, але щоб надалі залишати на посаді для провадження нею правосуддя ???? Скільки пояснювати зеленій команді, КПК, КК потребують термінових змін, корупціонер-хабарник апріорі не може залишатись на владній чи ін. судовій посаді.
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28.10.2020 18:19 Ответить
Язик не повертається назвати український суд, який за фактом, злодійський сходняк, судом.
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28.10.2020 18:35 Ответить
та що там ті 3к. На сігарети хіба що
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28.10.2020 19:05 Ответить
Білорусам таку б демократію, бо вони вже киплять від режиму.
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28.10.2020 19:12 Ответить
Зеленскому под личный кнтроль
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28.10.2020 20:37 Ответить
пхахаха)) так давно известно что в 99% случаев судьи выносят действительно правильные с точки зрения законов решения. Просто через помощников и адвокатов стороне которая выигрывает - до вынесения постановы говорится стандартная басня про то, что другая сторона уже заплатила, и вам надо тоже в долгу не остаться.Стандартное обилечивание счастливого победителя суда. Вангую что на нем и попалась
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28.10.2020 21:07 Ответить
В этой стране за коррупцию никогда не будут судить и сажать судей, прокуроров и министров.
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28.10.2020 22:53 Ответить
...Боже, каких идитов(ок) держит земля судейская...- у ней же зряплата месячных в разы больше..- но, неТТТТ, ***********, - буду брать, потому как положено мне так!!!...((((
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28.10.2020 23:25 Ответить
Эти контрацептивы в мантиях уже задрали всех своей безнаказанностью.
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29.10.2020 00:06 Ответить
Ох-ть!
То есть то что она за дела берет взятки это не причина отстранения?
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29.10.2020 11:11 Ответить
 
 