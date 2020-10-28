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Новости Политика УкраиныФоторепортаж Местные выборы-2020
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"ЕС" поддержала на выборах мэра Черкасс кандидата от "Голоса" Евпака. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Партия "Европейская Солидарность" поддержала на выборах городского главы Черкасс кандидата от "Голоса" Виктора Евпака.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.

Пятый президент отметил, что "Европейская Солидарность" единственная общенациональная партия проевропейского направления, получившая поддержку избирателей по всей Украине и с прошлых парламентских выборов нарастила ее вдвое и призвал все демократические проевропейские партии консолидировать усилия для поддержки кандидатов от патриотических сил.

"Я хочу подчеркнуть, что статус общенациональной парламентской крупнейшей оппозиционной партии накладывает на нас очень большую ответственность. И в этих условиях мы хотим призвать всех представителей проевропейских и евроатлантических сил в очередной раз к объединению. Мы твердо убеждены, что только так мы сможем победить", - добавил Порошенко.

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"Накануне второго тура местных выборов, где кандидаты от проевропейских, евроатлантические сил прошли во второй тур, мы хотим без каких-либо условий сделать первый, но очень важный шаг. В этих условиях мы - наша партия и я как ее глава - приняли решение о поддержке кандидата на мэра города Черкассы от партии "Голос" Виктора Евпака. Точнее одно условие было - я могу быть откровенным - и это условие было таким, что Виктор должен победить", - отметил лидер "ЕС".

Порошенко твердо убежден, что примеру, который продемонстрировала "Европейская Солидарность" в Черкассах, последуют и другие политические силы для того, чтобы продемонстрировать объединение в тех областных центрах, городах, где будет проходить второй тур выборов.

Евпак поблагодарил Порошенко и "Европейскую Солидарность".

"Хочу поблагодарить всех остальных и призвать все политические силы, всех кандидатов, которые сейчас работают над вторым туром: посмотрите на пример Черкасс, когда вокруг демократического кандидата объединяются все проевропейские, проукраинские силы ради развития своих городов и всей Украины, и во-вторых, против коррупции местной власти, которая должна уйти в прошлое. Я верю в силу единения и призываю все проевропейские демократические силы объединиться во втором туре ради победы", - заявил Евпак.

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ЕС поддержала на выборах мэра Черкасс кандидата от Голоса Евпака 01
ЕС поддержала на выборах мэра Черкасс кандидата от Голоса Евпака 02
ЕС поддержала на выборах мэра Черкасс кандидата от Голоса Евпака 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+17
Да Кличко победил без свинарчуков! Свинарчучка Верещючка в пролёте как фанера над
Парижем!
"ЕС" поддержала на выборах мэра Черкасс кандидата от "Голоса" Евпака - Цензор.НЕТ 219
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28.10.2020 17:08
+14
Та да...Кличко таки победил свинарчуков...верещук пролетела как фанера над Днепром..
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28.10.2020 17:06
+13
"ЕС" поддержала на выборах мэра Черкасс кандидата от "Голоса" Евпака - Цензор.НЕТ 7930
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28.10.2020 17:09
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Правила форума Совет форумчан
Евпак, не ведись на эту соевую ботву. Кличко победил и без навязываемой подержки свынарчуков.
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28.10.2020 17:02 Ответить
Та не.
ЕС все голосовали за Кличко.
Без них был бы совершенно другой результат.
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28.10.2020 17:04 Ответить
Та да...Кличко таки победил свинарчуков...верещук пролетела как фанера над Днепром..
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28.10.2020 17:06 Ответить
Да Кличко победил без свинарчуков! Свинарчучка Верещючка в пролёте как фанера над
Парижем!
"ЕС" поддержала на выборах мэра Черкасс кандидата от "Голоса" Евпака - Цензор.НЕТ 219
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28.10.2020 17:08 Ответить
Це та Савченко, якій Петро Героя України вручив?
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28.10.2020 17:10 Ответить
Я хотів? Не було такого. Так Петро думав, кому він вищі державні нагороди роздає чи йому байдуже?
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28.10.2020 17:15 Ответить
Да, а шо?
Невже ти вважаєш, що вона не продемонструвала мужності в полоні?
Інша справа, що вона по своєму менталітету - авантюристка. І тому, окрім мужності в полоні - вчинила зраду на волі. За яку має відсидіти. Минулі заслуги не дають амністії тяжкому злочину.
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28.10.2020 17:37 Ответить
Серйозно? На рахунок "мужності в полоні" є серйозні сумніви. Коли іі кацапня завербувала? До, під час чи після полону?
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28.10.2020 17:43 Ответить
в тебе є інші дані? Стосовно вербовки? Факти?
В мене нема. Гадаю, нема в нікого. А документальних доказів її мужності в полоні (принаймі, в ЗМІ) - доста.
Я навіть не виключаю, що вона по своїй дурості та завдяки авантюризму в полон потрапила... Але це - тема іншої розмови.
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28.10.2020 18:45 Ответить
між іншим його і слуга народа підтримала. ось така ботва.... а толю мерседеса-який за майбах підтримали опжз.
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28.10.2020 17:12 Ответить
Милашка. "ЕС" поддержала на выборах мэра Черкасс кандидата от "Голоса" Евпака - Цензор.НЕТ 4528
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28.10.2020 17:03 Ответить
Cумарний рейтинг радикалів і Батьківщини менший, ніж слуг Боротися зі слугами і проросійською колоною можна лише разом з важковаговиками - а зараз це тільки ЄС Сподіваюсь, на наступних виборах реальне об'єднання патріотичних сил таки відбудеться!
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28.10.2020 17:06 Ответить
В который раз?
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28.10.2020 17:08 Ответить
Киев наш,зебил!и расплата ваше уже совсем не за горами)
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28.10.2020 17:13 Ответить
Киевнаш=крымнаш!
Шо ж ты уже третий день так палишься?)))
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28.10.2020 17:25 Ответить
Я всегда с интересом читаю ваши фантазии. "ЕС" поддержала на выборах мэра Черкасс кандидата от "Голоса" Евпака - Цензор.НЕТ 3244
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28.10.2020 17:33 Ответить
Батьківщина це проросійска партія! Ми ще не забули газовий контракт, як Жулька хотіла нафтогаз продати Газпрому і як вона ширку мутила з Януковичем!
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28.10.2020 17:10 Ответить
Тут ключове слово патріотичні! А це не відноситься ні до батьківщини, ні до радикалів.
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28.10.2020 17:12 Ответить
А до кого відноситься?
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28.10.2020 17:14 Ответить
Повернення Порошенка чекають ті, для кого гордість за свою країну є фактором особистого комфорту. Вам цього не зрозуміти, ЗЕхолопи.
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28.10.2020 17:18 Ответить
Ти не відповів. Які політичні сили ти вважаєш потенціальними союзниками "ЄС" та такими, що можуть зватися патріотичними. Як тільки ти відповісиш чесно на це питання(передусім перед собою) , то одразу і зрозумієш про перспективи "повернення Петра".
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28.10.2020 17:26 Ответить
Благородно
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28.10.2020 17:09 Ответить
"ЕС" поддержала на выборах мэра Черкасс кандидата от "Голоса" Евпака - Цензор.НЕТ 7930
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28.10.2020 17:09 Ответить
Черкассы всегда повторяют за Киевом с задержкой в пару лет. Сейчас в Черкассах зелёный шабаш. Через год-другой до них дойдет.
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28.10.2020 17:12 Ответить
тут майбахи во главе с Толиком Бондаренко, а не зеленые
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28.10.2020 17:15 Ответить
а раньше была Батькивщина, но дороги должен был строить лично порох. Это же феерично.
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28.10.2020 17:34 Ответить
Черкаси не Харків.
"ЕС" поддержала на выборах мэра Черкасс кандидата от "Голоса" Евпака - Цензор.НЕТ 8630
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28.10.2020 17:31 Ответить
в сміслє "не харьков"? Черкаси переобрали одного й того ж мера, який раніше був у "батьківщині", а зараз у "майбаху"! Того ж самого, але перекрашеного!
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28.10.2020 17:41 Ответить
Ніхто його ще не переобрав, на відміну від Харкова.
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28.10.2020 17:44 Ответить
"ЕС" поддержала на выборах мэра Черкасс кандидата от "Голоса" Евпака - Цензор.НЕТ 5952
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28.10.2020 17:30 Ответить
ти навчись спершу правильні посилання надавати зєбільчику. "ЄС" підтримала на виборах мера Черкас кандидата від "Голосу" Євпака - Цензор.НЕТ 4468
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28.10.2020 17:51 Ответить
Порошенко великодушний. Україна понад усе.

Голова Партії "Голос" Кіра Рудик в інтерв'ю Українській правді
- Хто для вас більший політичний ворог: Зеленський чи Порошенко?
- Порошенко.
- Чому?
- Тому що Зеленський не намагається нас так сильно "обійняти", як "Європейська Солідарність". Ну, тобто показати - так це ж просто наша частина.
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28.10.2020 18:15 Ответить
Євпак - Не Рудик. І не Совсун. Саме оці дві лярви там мутять проти нас найбільше.
З іншими - можна говорити. І домовлятися. Якщо, звісно, Пінчук через двох згаданих не заборонятиме...
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28.10.2020 18:51 Ответить
Не заперечую, що там є розумні люди, але Рудик не якась там рядова членкиня зі своєю окремою думкою, вона голова партії, це її передав керівництво Вакарчук. Так само і Притула, чув його перед виборами по радіо, він поливав як Кличка так і Порошенка, але не клоунів і не опзж.
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28.10.2020 19:09 Ответить
та да, до сих пор был уверен, что Кира Рудик - инвалид, и в Голос её взяли по квоте (женщина +инвалид), а у неё гуглятся какие-то мильярдные сделки. Мне на сделки фиолетово, меня она не впечатляет (она говорит как инвалид)
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28.10.2020 19:34 Ответить
Евпак ты сделал ошибку, кто был за тебя и против пороха, сам понимаешь.
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28.10.2020 18:30 Ответить
родись обратно, кацап
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28.10.2020 19:31 Ответить
Значит Бондаренко победит, только идиоты проголосуют за Евпака, зная что он заодно с порохом.
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28.10.2020 19:49 Ответить
сам ты идиот, причем клинический.
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28.10.2020 21:00 Ответить
Звісно ж, і тепер зебіли на зло пороху оберуть замість євпака його конкурента, братка з 90-х. А ще зебіли можуть набрати у рота лайна та плюнити ним у телевізор, коли порошенко наступгого разу виступатиме.
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28.10.2020 23:49 Ответить
Зебілам, зебобикам, корисним ідіотам і усім тим кому Порошенко поперек горла повідомляю. На відміну від голосів, жульок, свободівців, ляшківців "Європейська солідарність" офіційно на з'їзді 16 вересня 2020 року оголосила про підтримку Кличка.

Партія "Європейська солідарність" підтримає на виборах мера Києва нинішнього міського голову Віталія Кличка.
Джерело: голова Київської міської організації партії Володимир Прокопів на з'їзді 16 вересня.
Пряма мова: "У нас зараз питають, а кого ви будете підтримувати на посаду київського міського голови? У 2015 році ми з вами делегували на посаду київського міського голови діючого мера Віталія Кличка. Саме у той час Петро Порошенко розпочав курс на децентралізацію. Завдяки цьому суттєво збільшений бюджет столиці, це відкрило нам можливість для реалізації великої кількості проектів. Без децентрацізації це було б неможливо.
Тому зараз на посаду київського міського голови ми підтримаємо діючого нашого мера, який реалізував політичний курс п'ятого президента України".
Деталі: 16 вересня відбувся з'їзд "Євросолідарності", де оголосили першу 10-тку списку партії до Київради. Очолила список під №1 дружина п'ятого президента Петра Порошенка - Марина.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/09/16/7266588/
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28.10.2020 18:34 Ответить
Нихерасе. ЄС набрала у Київраду більше голосів ніж Удар. А це означає, що БІЛЬШІСТЬ голосів за Кличка дала Європейська Солідарність. А це означає, що не буде другого туру де всяка шваль може об'єднатися і спробувати шляхом махінацій скинути Кличка.
А ти ніякий не патріот, бо ти розколюєш патріотичні сили і виступаєш проти їх об'єднання.
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28.10.2020 19:00 Ответить
Це він тобі таке сказав? "ЄС" підтримала на виборах мера Черкас кандидата від "Голосу" Євпака - Цензор.НЕТ 8607
А тепер подумай своєю головою, якщо Кличко набрав 50,6%, а його партія 19% то виборці якої політичної сили допомогли Кличкові перемогти у першому турі? Відповідь дай собі.

Попередні результати:

Європейська солідарність - 20%, Удар - 19%, Єдність - 8,6%; ОПЗЖ - 7,7%, Батьківщина - 7.4%, Слуга народу - 7,4%, Голос - 5,9%. Всі згадані партії крім ЄС мали своїх кандидатів, а Свобода висунула аж два Іллєнка і Левченка.
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28.10.2020 19:01 Ответить
лучше айтишник с американкой женой, чем Бондаренко анилингус Коломойского
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28.10.2020 19:29 Ответить
 
 