"ЕС" поддержала на выборах мэра Черкасс кандидата от "Голоса" Евпака. ФОТОрепортаж
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Партия "Европейская Солидарность" поддержала на выборах городского главы Черкасс кандидата от "Голоса" Виктора Евпака.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.
Пятый президент отметил, что "Европейская Солидарность" единственная общенациональная партия проевропейского направления, получившая поддержку избирателей по всей Украине и с прошлых парламентских выборов нарастила ее вдвое и призвал все демократические проевропейские партии консолидировать усилия для поддержки кандидатов от патриотических сил.
"Я хочу подчеркнуть, что статус общенациональной парламентской крупнейшей оппозиционной партии накладывает на нас очень большую ответственность. И в этих условиях мы хотим призвать всех представителей проевропейских и евроатлантических сил в очередной раз к объединению. Мы твердо убеждены, что только так мы сможем победить", - добавил Порошенко.
"Накануне второго тура местных выборов, где кандидаты от проевропейских, евроатлантические сил прошли во второй тур, мы хотим без каких-либо условий сделать первый, но очень важный шаг. В этих условиях мы - наша партия и я как ее глава - приняли решение о поддержке кандидата на мэра города Черкассы от партии "Голос" Виктора Евпака. Точнее одно условие было - я могу быть откровенным - и это условие было таким, что Виктор должен победить", - отметил лидер "ЕС".
Порошенко твердо убежден, что примеру, который продемонстрировала "Европейская Солидарность" в Черкассах, последуют и другие политические силы для того, чтобы продемонстрировать объединение в тех областных центрах, городах, где будет проходить второй тур выборов.
Евпак поблагодарил Порошенко и "Европейскую Солидарность".
"Хочу поблагодарить всех остальных и призвать все политические силы, всех кандидатов, которые сейчас работают над вторым туром: посмотрите на пример Черкасс, когда вокруг демократического кандидата объединяются все проевропейские, проукраинские силы ради развития своих городов и всей Украины, и во-вторых, против коррупции местной власти, которая должна уйти в прошлое. Я верю в силу единения и призываю все проевропейские демократические силы объединиться во втором туре ради победы", - заявил Евпак.
Пожалуйста, подождите...
ЕС все голосовали за Кличко.
Без них был бы совершенно другой результат.
Парижем!
Невже ти вважаєш, що вона не продемонструвала мужності в полоні?
Інша справа, що вона по своєму менталітету - авантюристка. І тому, окрім мужності в полоні - вчинила зраду на волі. За яку має відсидіти. Минулі заслуги не дають амністії тяжкому злочину.
В мене нема. Гадаю, нема в нікого. А документальних доказів її мужності в полоні (принаймі, в ЗМІ) - доста.
Я навіть не виключаю, що вона по своїй дурості та завдяки авантюризму в полон потрапила... Але це - тема іншої розмови.
Шо ж ты уже третий день так палишься?)))
Голова Партії "Голос" Кіра Рудик в інтерв'ю Українській правді
- Хто для вас більший політичний ворог: Зеленський чи Порошенко?
- Порошенко.
- Чому?
- Тому що Зеленський не намагається нас так сильно "обійняти", як "Європейська Солідарність". Ну, тобто показати - так це ж просто наша частина.
З іншими - можна говорити. І домовлятися. Якщо, звісно, Пінчук через двох згаданих не заборонятиме...
Партія "Європейська солідарність" підтримає на виборах мера Києва нинішнього міського голову Віталія Кличка.
Джерело: голова Київської міської організації партії Володимир Прокопів на з'їзді 16 вересня.
Пряма мова: "У нас зараз питають, а кого ви будете підтримувати на посаду київського міського голови? У 2015 році ми з вами делегували на посаду київського міського голови діючого мера Віталія Кличка. Саме у той час Петро Порошенко розпочав курс на децентралізацію. Завдяки цьому суттєво збільшений бюджет столиці, це відкрило нам можливість для реалізації великої кількості проектів. Без децентрацізації це було б неможливо.
Тому зараз на посаду київського міського голови ми підтримаємо діючого нашого мера, який реалізував політичний курс п'ятого президента України".
Деталі: 16 вересня відбувся з'їзд "Євросолідарності", де оголосили першу 10-тку списку партії до Київради. Очолила список під №1 дружина п'ятого президента Петра Порошенка - Марина.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/09/16/7266588/
А ти ніякий не патріот, бо ти розколюєш патріотичні сили і виступаєш проти їх об'єднання.
А тепер подумай своєю головою, якщо Кличко набрав 50,6%, а його партія 19% то виборці якої політичної сили допомогли Кличкові перемогти у першому турі? Відповідь дай собі.
Попередні результати:
Європейська солідарність - 20%, Удар - 19%, Єдність - 8,6%; ОПЗЖ - 7,7%, Батьківщина - 7.4%, Слуга народу - 7,4%, Голос - 5,9%. Всі згадані партії крім ЄС мали своїх кандидатів, а Свобода висунула аж два Іллєнка і Левченка.