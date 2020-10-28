"ЕС" поддержала на выборах мэра Черкасс кандидата от "Голоса" Евпака. ФОТОрепортаж

Партия "Европейская Солидарность" поддержала на выборах городского главы Черкасс кандидата от "Голоса" Виктора Евпака.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.

Пятый президент отметил, что "Европейская Солидарность" единственная общенациональная партия проевропейского направления, получившая поддержку избирателей по всей Украине и с прошлых парламентских выборов нарастила ее вдвое и призвал все демократические проевропейские партии консолидировать усилия для поддержки кандидатов от патриотических сил.

"Я хочу подчеркнуть, что статус общенациональной парламентской крупнейшей оппозиционной партии накладывает на нас очень большую ответственность. И в этих условиях мы хотим призвать всех представителей проевропейских и евроатлантических сил в очередной раз к объединению. Мы твердо убеждены, что только так мы сможем победить", - добавил Порошенко.

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"Накануне второго тура местных выборов, где кандидаты от проевропейских, евроатлантические сил прошли во второй тур, мы хотим без каких-либо условий сделать первый, но очень важный шаг. В этих условиях мы - наша партия и я как ее глава - приняли решение о поддержке кандидата на мэра города Черкассы от партии "Голос" Виктора Евпака. Точнее одно условие было - я могу быть откровенным - и это условие было таким, что Виктор должен победить", - отметил лидер "ЕС".

Порошенко твердо убежден, что примеру, который продемонстрировала "Европейская Солидарность" в Черкассах, последуют и другие политические силы для того, чтобы продемонстрировать объединение в тех областных центрах, городах, где будет проходить второй тур выборов.

Евпак поблагодарил Порошенко и "Европейскую Солидарность".

"Хочу поблагодарить всех остальных и призвать все политические силы, всех кандидатов, которые сейчас работают над вторым туром: посмотрите на пример Черкасс, когда вокруг демократического кандидата объединяются все проевропейские, проукраинские силы ради развития своих городов и всей Украины, и во-вторых, против коррупции местной власти, которая должна уйти в прошлое. Я верю в силу единения и призываю все проевропейские демократические силы объединиться во втором туре ради победы", - заявил Евпак.

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