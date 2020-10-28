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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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местные выборы (2145) Слуга народа (2547) Корниенко (651)

Подсчеты партии "Слуга народа": Обработано 80% результатов, в областных советах - 307 мандатов, в районных - 910. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

По результатам параллельного подсчета голосов, проведенного партией "Слуга нарда", политическая сила получит наибольшее количество мест в районных и областных советах, а также глав ОТГ по всей стране.

Как передает Цензор.НЕТ, такие данные обнародованы в официальном телеграмм-канале партии.

В областных советах у "Слуги народа" - 307 мандатов. Это первое место. На втором - "Европейская Солидарность", у которой 262 мандата. В районных советах - у президентской партии 910 мандатов. На втором месте - ОПЗЖ с 820 мандатами. В громадах 206 голов избраны от "Слуг народа". Это 15 процентов от количества общин в целом по стране (всего 1398 общин). Больше всего в Харьковской и Киевской областях - по 18 голов, еще по 17 в Николаевской и Сумской областях. В общем, у "СН" есть победители на выборах глав общин во всех регионах государства.

Подсчеты партии Слуга народа: Обработано 80% результатов, в областных советах - 307 мандатов, в районных - 910 01
Подсчеты партии Слуга народа: Обработано 80% результатов, в областных советах - 307 мандатов, в районных - 910 02

По словам председателя партии Александра Корниенко, такой результат является значительным успехом. Ведь "Слуга народа" не была ранее представлена ​​в местной власти. Теперь же будет представлена ​​не только на центральном, но и на всех уровнях власти.

Подсчеты партии Слуга народа: Обработано 80% результатов, в областных советах - 307 мандатов, в районных - 910 03

"Такой результат "Слуги народа" свидетельствует о том, что стремление к объединению общества и поиску общего знаменателя, которыми руководствуется партия Владимира Зеленского, значительно ближе многим гражданам Украины, чем риторика раздора и противостояния, которую начали используют другие политические силы для мобилизации своего электората", - считает Корниенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не вижу предпосылок для переформатирования коалиции в Раде, - "слуга народа" Корниенко

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+22
Подсчеты партии "Слуга народа": Обработано 80% результатов, в областных советах - 307 мандатов, в районных - 910 - Цензор.НЕТ 82
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28.10.2020 17:17
+13
Так так-триндіти ви гаразд! Послухати ЗЕбрехунів так вони переможці!!! Подсчеты партии "Слуга народа": Обработано 80% результатов, в областных советах - 307 мандатов, в районных - 910 - Цензор.НЕТ 8428 Ну ну !
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28.10.2020 17:16
+13
ЗЕ - чемпион !!!!

фальшивые восторги и консервированные овации в студию, пожалуйста ! Подсчеты партии "Слуга народа": Обработано 80% результатов, в областных советах - 307 мандатов, в районных - 910 - Цензор.НЕТ 5751
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28.10.2020 17:16
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Так так-триндіти ви гаразд! Послухати ЗЕбрехунів так вони переможці!!! Подсчеты партии "Слуга народа": Обработано 80% результатов, в областных советах - 307 мандатов, в районных - 910 - Цензор.НЕТ 8428 Ну ну !
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28.10.2020 17:16 Ответить
Пусть радуються ,с 60% на парламенских, опуститься на 20% ,победа е.. бать
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28.10.2020 18:12 Ответить
Підрахунки партії "Слуга народу": Опрацьовано 80% результатів, в обласних радах - 307 мандатів, в районних - 910 - Цензор.НЕТ 1767
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28.10.2020 20:53 Ответить
Якщо б всі голосували як Львів і Київ, ми б давно були в єс і нато.
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28.10.2020 21:00 Ответить
Я голосовал ,и за Ющенка и за Порошенка и это в Харькове ,И беседовал с о своим штатам . Проверить как они голосовали ,не могу ,но политинформацию провожу ежедневно. Думают только холодильником.
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29.10.2020 18:35 Ответить
ЗЕ - чемпион !!!!

фальшивые восторги и консервированные овации в студию, пожалуйста ! Подсчеты партии "Слуга народа": Обработано 80% результатов, в областных советах - 307 мандатов, в районных - 910 - Цензор.НЕТ 5751
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28.10.2020 17:16 Ответить
Народ, що я мушу сказати?

Ще не перевелися довбні, котрі хочуть усього, відразу, та та халяву.

Їжте член з гірчицею, коли вам не сподобалася булка з маслом.
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28.10.2020 17:16 Ответить
вообще-то такие блюда, в России, например, подают без соли.
но это дело гастрономического вкуса Подсчеты партии "Слуга народа": Обработано 80% результатов, в областных советах - 307 мандатов, в районных - 910 - Цензор.НЕТ 6288
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28.10.2020 17:19 Ответить
ДЕ ЛАЙКИ?
ВАМ НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ ГІРЧИЦЯ НА ....

Ну тоді вас зовсім не розумію. Я голосувати по приколу, так можете, а як член з гірчицею, так у горло не лізе!

Незрозуміло )))
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28.10.2020 17:29 Ответить
Судя по этому всему, совершенно верю в т.н. "судьбу".
Немного про одного усатого почитал = ... "все идет по плану".
Я за то говорю, что уяснил то шо многим не понравится, а именно..... "нувыпонел"....

Ибо такого никто и не думал увидеть, но и ну и вот. Задуматься над историей, и просто над щас вот этим - вроде бы никак нельзя, ну а впрочем на, хавай.те.
ладно, кто понял, тот и так знает то.
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28.10.2020 17:16 Ответить
Подсчеты партии "Слуга народа": Обработано 80% результатов, в областных советах - 307 мандатов, в районных - 910 - Цензор.НЕТ 6666
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28.10.2020 17:17 Ответить
Подсчеты партии "Слуга народа": Обработано 80% результатов, в областных советах - 307 мандатов, в районных - 910 - Цензор.НЕТ 82
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28.10.2020 17:17 Ответить
)))))))ага
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28.10.2020 17:17 Ответить
а вот и "тепленькую" для ЗЕ открыли Подсчеты партии "Слуга народа": Обработано 80% результатов, в областных советах - 307 мандатов, в районных - 910 - Цензор.НЕТ 764
Ермак, потри свитилу спинку ! Подсчеты партии "Слуга народа": Обработано 80% результатов, в областных советах - 307 мандатов, в районных - 910 - Цензор.НЕТ 764
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28.10.2020 17:18 Ответить
Ой,смеяться нету больше сил...
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28.10.2020 17:19 Ответить
"...эти люди сейчас рулят страной и экономикой. А потом мы удивляемся тому, куда делись наши стратегические запасы, в самых критически важных позициях. Но стоит посмотреть на эти письмена, как все становится понятно до такой степени, что могло быть и хуже."
Подсчеты партии "Слуга народа": Обработано 80% результатов, в областных советах - 307 мандатов, в районных - 910 - Цензор.НЕТ 4070

https://defence-line.org/2020/10/zapax-kofe/
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28.10.2020 17:19 Ответить
Рахували мабуть ті ж математики що й зарплату в 4000 доларів вчителям! Подсчеты партии "Слуга народа": Обработано 80% результатов, в областных советах - 307 мандатов, в районных - 910 - Цензор.НЕТ 9570
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28.10.2020 17:21 Ответить
Гагарин прыгнул с Байконура Подсчеты партии "Слуга народа": Обработано 80% результатов, в областных советах - 307 мандатов, в районных - 910 - Цензор.НЕТ 1012
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28.10.2020 17:21 Ответить
...на стартовый стол...
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28.10.2020 17:25 Ответить
Лярд туди, лярд в карман, яка різниця
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28.10.2020 17:24 Ответить
нанятые для опроса детишки во главе с Гагариным, оказались полными двоешниками по математике Підрахунки партії "Слуга народу": Опрацьовано 80% результатів, в обласних радах - 307 мандатів, в районних - 910 - Цензор.НЕТ 3519
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28.10.2020 17:34 Ответить
Подсчеты партии "Слуга народа": Обработано 80% результатов, в областных советах - 307 мандатов, в районных - 910 - Цензор.НЕТ 2246
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28.10.2020 17:21 Ответить
А вот ооочень многие этого не понимают. Підрахунки партії "Слуга народу": Опрацьовано 80% результатів, в обласних радах - 307 мандатів, в районних - 910 - Цензор.НЕТ 6636
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28.10.2020 17:28 Ответить
Подсчеты партии "Слуга народа": Обработано 80% результатов, в областных советах - 307 мандатов, в районных - 910 - Цензор.НЕТ 4579
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28.10.2020 17:22 Ответить
Підрахунки партії "Слуга народу": Опрацьовано 80% результатів, в обласних радах - 307 мандатів, в районних - 910 - Цензор.НЕТ 5418
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28.10.2020 17:24 Ответить
Підрахунки партії "Слуга народу": Опрацьовано 80% результатів, в обласних радах - 307 мандатів, в районних - 910 - Цензор.НЕТ 3235
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28.10.2020 17:28 Ответить
///
Член Центральной территориальной избирательной комиссии во время пересчета голосов делала избирательные бюллетени недействительными проставлением дополнительной отметки при пересчете по выборам городского совета Днепра.
***
www.facebook.com/638912915/videos/10157762878562916
***
потом начала симулировать припадок и ей вызвали "скорую" ! )))
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28.10.2020 17:29 Ответить
ВІтаємо Партію СЛУГА НАРОДУ з ПЕРЕМОГОЮ ! Підрахунки партії "Слуга народу": Опрацьовано 80% результатів, в обласних радах - 307 мандатів, в районних - 910 - Цензор.НЕТ 6988
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28.10.2020 17:31 Ответить
))))))о, идиотов подвезли
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28.10.2020 17:36 Ответить
ВІтаємо Партію СЛУГА УРОДУ з брехнею.
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28.10.2020 18:54 Ответить
Самое главное,что они вот это вот сфарганили ,как свои фейковые опросики ,для зекретина)))))лять,где мы живём???за полтора года превратить страну в шоу Трумена...
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28.10.2020 17:39 Ответить
Саме тому так довго рахують, що б підтягнути до цих так званих підрахунків домалювати.
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28.10.2020 18:08 Ответить
У ПЕС 15% после 8% в прошлом году-конечно потужная пэрэмога!
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28.10.2020 18:14 Ответить
Киев наш!и поэтому ты и тебе подобные намного скорее ответите за президента малороского идиота)
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28.10.2020 19:47 Ответить
Короче, будуть офіційні результати з ЦВК - тоді й поговоримо. Ми вже бачили на прикладі рейтингів та екзитполів, як ті проценти і місця рахуються.
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28.10.2020 18:38 Ответить
Рік назад по Україну було 56%, а стало 19% і це велике досягнення. Підрахунки партії "Слуга народу": Опрацьовано 80% результатів, в обласних радах - 307 мандатів, в районних - 910 - Цензор.НЕТ 5983
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28.10.2020 19:27 Ответить
Если в ВР прошли придуры от вас, то на местах представляю кто.
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28.10.2020 20:37 Ответить
Підрахунки партії "Слуга народу": Опрацьовано 80% результатів, в обласних радах - 307 мандатів, в районних - 910 - Цензор.НЕТ 5636 Підрахунки партії "Слуга народу": Опрацьовано 80% результатів, в обласних радах - 307 мандатів, в районних - 910 - Цензор.НЕТ 5636 Підрахунки партії "Слуга народу": Опрацьовано 80% результатів, в обласних радах - 307 мандатів, в районних - 910 - Цензор.НЕТ 5636
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28.10.2020 21:15 Ответить
Підрахунки партії "Слуга народу": Опрацьовано 80% результатів, в обласних радах - 307 мандатів, в районних - 910 - Цензор.НЕТ 9094
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29.10.2020 07:10 Ответить
 
 