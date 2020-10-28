Подсчеты партии "Слуга народа": Обработано 80% результатов, в областных советах - 307 мандатов, в районных - 910. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
По результатам параллельного подсчета голосов, проведенного партией "Слуга нарда", политическая сила получит наибольшее количество мест в районных и областных советах, а также глав ОТГ по всей стране.
Как передает Цензор.НЕТ, такие данные обнародованы в официальном телеграмм-канале партии.
В областных советах у "Слуги народа" - 307 мандатов. Это первое место. На втором - "Европейская Солидарность", у которой 262 мандата. В районных советах - у президентской партии 910 мандатов. На втором месте - ОПЗЖ с 820 мандатами. В громадах 206 голов избраны от "Слуг народа". Это 15 процентов от количества общин в целом по стране (всего 1398 общин). Больше всего в Харьковской и Киевской областях - по 18 голов, еще по 17 в Николаевской и Сумской областях. В общем, у "СН" есть победители на выборах глав общин во всех регионах государства.
По словам председателя партии Александра Корниенко, такой результат является значительным успехом. Ведь "Слуга народа" не была ранее представлена в местной власти. Теперь же будет представлена не только на центральном, но и на всех уровнях власти.
"Такой результат "Слуги народа" свидетельствует о том, что стремление к объединению общества и поиску общего знаменателя, которыми руководствуется партия Владимира Зеленского, значительно ближе многим гражданам Украины, чем риторика раздора и противостояния, которую начали используют другие политические силы для мобилизации своего электората", - считает Корниенко.
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фальшивые восторги и консервированные овации в студию, пожалуйста !
Ще не перевелися довбні, котрі хочуть усього, відразу, та та халяву.
Їжте член з гірчицею, коли вам не сподобалася булка з маслом.
но это дело гастрономического вкуса
ВАМ НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ ГІРЧИЦЯ НА ....
Ну тоді вас зовсім не розумію. Я голосувати по приколу, так можете, а як член з гірчицею, так у горло не лізе!
Незрозуміло )))
Немного про одного усатого почитал = ... "все идет по плану".
Я за то говорю, что уяснил то шо многим не понравится, а именно..... "нувыпонел"....
Ибо такого никто и не думал увидеть, но и ну и вот. Задуматься над историей, и просто над щас вот этим - вроде бы никак нельзя, ну а впрочем на, хавай.те.
ладно, кто понял, тот и так знает то.
Ермак, потри свитилу спинку !
https://defence-line.org/2020/10/zapax-kofe/
Член Центральной территориальной избирательной комиссии во время пересчета голосов делала избирательные бюллетени недействительными проставлением дополнительной отметки при пересчете по выборам городского совета Днепра.
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www.facebook.com/638912915/videos/10157762878562916
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потом начала симулировать припадок и ей вызвали "скорую" ! )))