Подсчеты партии "Слуга народа": Обработано 80% результатов, в областных советах - 307 мандатов, в районных - 910. ИНФОГРАФИКА

По результатам параллельного подсчета голосов, проведенного партией "Слуга нарда", политическая сила получит наибольшее количество мест в районных и областных советах, а также глав ОТГ по всей стране.

Как передает Цензор.НЕТ, такие данные обнародованы в официальном телеграмм-канале партии.

В областных советах у "Слуги народа" - 307 мандатов. Это первое место. На втором - "Европейская Солидарность", у которой 262 мандата. В районных советах - у президентской партии 910 мандатов. На втором месте - ОПЗЖ с 820 мандатами. В громадах 206 голов избраны от "Слуг народа". Это 15 процентов от количества общин в целом по стране (всего 1398 общин). Больше всего в Харьковской и Киевской областях - по 18 голов, еще по 17 в Николаевской и Сумской областях. В общем, у "СН" есть победители на выборах глав общин во всех регионах государства.







По словам председателя партии Александра Корниенко, такой результат является значительным успехом. Ведь "Слуга народа" не была ранее представлена ​​в местной власти. Теперь же будет представлена ​​не только на центральном, но и на всех уровнях власти.

"Такой результат "Слуги народа" свидетельствует о том, что стремление к объединению общества и поиску общего знаменателя, которыми руководствуется партия Владимира Зеленского, значительно ближе многим гражданам Украины, чем риторика раздора и противостояния, которую начали используют другие политические силы для мобилизации своего электората", - считает Корниенко.

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