Наемники РФ открывали провокационный огонь из стрелкового оружия возле Водяного, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток, 28 октября, в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле Водяного зафиксированы несколько выстрелов из стрелкового оружия. Провокационный огонь не представлял угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому ответный огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.

ИТОГИ ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ

За прошедшие сутки, 27 октября, российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Водяное враг открывал огонь из автоматического станкового гранатомета, вблизи населенного пункта Пески - из ручного противотанкового гранатомета. Кроме того, в районе Шумов противник дважды провоцировал украинских воинов неприцельными выстрелами, применив подствольный гранатомет. Боевых потерь и ранений среди наших воинов вследствие вражеских выстрелов не было.

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За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава ОС выявлено 72 административных правонарушения. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 5 312 транспортных средств и 4 180 человек. Также был задержан 1 человек, которого подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.