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Новости Общество Оборона
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Минобороны (8234) АН (62) Уруский Олег (116)

"Минобороны согласовывает последние штрихи контракта с ГП "Антонов" по закупке самолетов АН-178", - Уруский

Новости Цензор.НЕТ Общество

Министерство обороны Украины согласовывает последние штрихи контракта с государственным предприятием "Антонов" по закупке самолетов АН-178, а в следующем году предусматривается закупка самолетов АН-74 для потребностей Минобороны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интефракс-Украина", об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

"Долгое время мы относились к финансированию Вооруженных сил Украины по остаточному принципу, и это, в конце концов, привело к такому состоянию нашей авиационной техники, в которой находятся Воздушные силы Украины. Правительство Украины прилагает все усилия для того, чтобы эту ситуацию исправлять. Могу доложить, что уже сегодня Министерство обороны согласовывает последние штрихи контракта с государственным предприятием "Антонов" по закупке самолетов Антонов-178. А в следующем году предусматриваем закупить по контракту также с авиационной промышленностью Украины самолеты АН-74, также для потребностей Министерства обороны", - отметил вице-премьер.

В то же время вице-премьер отметил, что несмотря на то, что ситуация с обеспечением авиационной техникой Вооруженных сил Украины является неудовлетворительной, это не означает, что те самолеты, которые находятся сегодня на вооружении и в боевом составе ВСУ, не могут быть эксплуатированы.

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"Все они при условиях проведения соответствующих ремонтов, модернизации, соблюдения всех правил, которые должны осуществляться при эксплуатации боевой техники, в частности авиационной, могут быть использованы в наших Вооруженных силах", - добавил Уруский.

По его словам, модель самолета Ан-26Ш, который потерпел крушение под Чугуевом (Харьковская обл.), не является новой, но опыт эксплуатации этих самолетов свидетельствует о том, что они являются достаточно надежными.

"Если выполнять все эксплуатационные требования, которые существуют к этим самолетам, они могут еще определенное время служить, в том числе для нужд Вооруженных сил. У нас эти самолеты есть не только в Вооруженных силах, но и в гражданской авиации используются", - подчеркнул Уруский.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
Ты удивишься, но такая компания уже есть. Она называеться "Авиалинии Антонова" - 7 Русланов, Мрия, Антей. Фактический монополист крупно-габаритных грузов. Перевозили Фалькон Хеви Маска
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28.10.2020 17:56
+1
Що там із державною авіакомпанією? Її теж потрібно забезпечити виключно літаками АН!
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28.10.2020 17:29
+1
долго ж вы "штриховали" "Минобороны согласовывает последние штрихи контракта с ГП "Антонов" по закупке самолетов АН-178", - Уруский - Цензор.НЕТ 2757
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28.10.2020 17:29
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Правила форума Совет форумчан
Що там із державною авіакомпанією? Її теж потрібно забезпечити виключно літаками АН!
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28.10.2020 17:29 Ответить
Потрібно державне фінансування на переробку проекти Ан-70, Ан-124, Ан 225 для заміни всіх російських комплектуючих на аналоги. Українську авіакомпанію потрібно робити транспортною і оснащувати літаками Ан-70, Ан-124, Ан-225.
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28.10.2020 17:50 Ответить
Ты удивишься, но такая компания уже есть. Она называеться "Авиалинии Антонова" - 7 Русланов, Мрия, Антей. Фактический монополист крупно-габаритных грузов. Перевозили Фалькон Хеви Маска
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28.10.2020 17:56 Ответить
Ось транспортний напрямок і потрібно розвивати, поки немає український широфюзеляжних магістральних літаків для європейських та трансатлантичних перельотів.
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28.10.2020 18:03 Ответить
Як там у відомій пісні -" первим дєлом, первим дєлом самолети ну а...дєнєжкі потом"?
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28.10.2020 18:21 Ответить
та нє...утром деньгі - вечером стулья.вечером деньги-утром стулья
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28.10.2020 19:34 Ответить
долго ж вы "штриховали" "Минобороны согласовывает последние штрихи контракта с ГП "Антонов" по закупке самолетов АН-178", - Уруский - Цензор.НЕТ 2757
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28.10.2020 17:29 Ответить
Ну да. Подобные самолёты конечно нужны но для агрессора не страшны. Не то что "Джавелины".
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28.10.2020 17:38 Ответить
Джавеліни, не доставлені вчасно до театру військових дій, також не надто страшні для агресора.
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28.10.2020 18:50 Ответить
"По остаточному принципу" за 5 лет армию воссоздали практически с нуля.
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28.10.2020 17:41 Ответить
************ такого не построить. СЛАВА УКРАИНЕ!!!!
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28.10.2020 17:46 Ответить
Ну лет через 30, начнётся подготовка к подготовке запуска к подготовки к запуска.
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28.10.2020 17:56 Ответить
C десяток если закупят лет за 10 уже будет хорошо.
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28.10.2020 22:04 Ответить
 
 