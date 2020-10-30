КС признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за ложь в декларациях, и отменил несколько полномочий НАПК, - документ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Конституционный суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за декларирование недостоверной информации.
Соответствующее решение от 27 октября обнародовано на сайте суда, информирует Цензор.НЕТ.
Также суд признал неконституционным ряд положений закона о предотвращении коррупции. В частности, отменил два полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции:
- мониторинг и контроль за выполнением актов законодательства по вопросам этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов в деятельности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и приравненных к ним лиц;
- контроль и проверка деклараций субъектов декларирования, хранения и обнародования таких деклараций, мониторинг образа жизни субъектов декларирования.
Кроме того, Конституционный суд отменил право НАПК составлять протоколы об административных нарушениях. Также неконституционными признаны статьи, которые регулируют контроль и проверку деклараций, установление своевременности представления деклараций, полную проверку деклараций, мониторинг образа жизни субъектов декларирования и ответственность за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.
Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
Пожалуйста, подождите...
В принципе, её и переписать не долго...
а переписать конституцию нужно конституционное большинство!
нам все этично и патриотично???
к примеру - она (зряплата) всиво-то 300-400гришек....((....... но! - у них выслуги у всех, как у г\с, как правило хватает.., и выходит такое ччч..удо(мо) не на пенсию, а в отставку - и получает своё судейское фин.обеспечение ПОЖИЗНЕННО...
и весь этот прикольный цирк лежит пожизни этих бездельников-протирателей мантий (штанов-бикини- шо у кого) на бюджете ненькы, а то есть на нас с вами, шановный нарид...(((
вот и весь коленкор... - и как и скоко эту всю срань и мразь пустословную мы будем терпеть и кормить икрой паюсной все их выводки....?????????????????(((((((((((((((((
Настав час наздоганяти Білорусь!
Ну шоб вже узаконить "порядність" корупціонерів намертво.
І подвійне громадянство, щоб не виникало проблем в офшорах, як сталося у того ж ігорьвалерієвича на Кіпрі. Та "зону вільної торгівлі", як "вишеньку на тортик". Щоб без податків.
Все, корупцію подолано, як бубочка і обіцяв лохам.
НАБУ, НАЗК, САП, ВАКС, НБУ, дело Привата - все под дядю Беню и против Запада.
Потому что на Западе на Беню уголовка есть, а на Росе нет.
Ответственность за беспредел в КС должны нести политики, которые делегировали этих судий - Янукович, Порошенко, Тимошенко, партия Свобода и даже Игорь Палица. Большинство читателей не назовет и трех фамилий судий КС. Мало кто вообще представляет, кто эти люди.
Итак, вот участники сегодняшнего и предыдущих беспредельных решений:
- Тупицький Олександр Миколайович
Связи: Тупицкий назначен Януковичем по квоте президента за 9 месяцев до побега. Тупицкий в прошлом - правая рука Виктора Татькова, который во времена Януковича возглавлял Высший хозяйственный суд, а сейчас находится в бегах за коррупцию.
- Городовенко Віктор Валентинович
Связи: Порошенко. Зам главы администрации Порошенко Алексей Филатов помогал ему избраться на съезде судей
- Завгородня Ірина Миколаївна
Связи: Порошенко. Кандидатура от БПП в парламенте, назначена при содействии депутата БПП Александра Грановского. Также есть связи с ОПЗЖ и Григорием Суркисом.
- Касмінін Олександр Володимирович
Связи: донецкие, Янукович. Назначение пролоббировал последний глава КС времен Януковича Вячеслав Овчаренко.
- Кривенко Віктор Васильович
Связи: Порошенко. Один из самых влиятельных генералов старой судебной системы, почти 10 лет был главой Совета судий Украины. Говорят, помогал в свое время Порошенко решать его вопросы по Ленинской кузне
- Литвинов Олександр Миколайович
Связи: донецкие, Янукович. Правая рука главы КС Тупицкого. Заканчивал военное училище на Дальнем Востоке в Амурской области, Россия
- Мойсик Володимир Романович
Связи: Порошенко, назначен по рекомендации Ющенко
- Сас Сергій Володимирович
Связи: партия "Батькивщина"
- Сліденко Ігор Дмитрович
Связи: партия "Свобода"
- Філюк Петро Тодосьович
Связи: Игорь Палица
- Юровська Галина Валентинівна
Связи: школа судей Николая Онищука, назначена съездом судий по конкурсу, агитировала за себя лично. Исповедует коллективную судебную солидарность.
Голосовал вместе с "большинством Тупицкого" по Сытнику, НАБУ, переходу в кулуарный режим, но не голосовал за отмену антикоррупционной реформы:
- Головатий Сергій Петрович
Связи: назначен Порошенко, но победил в конкурсе. Является представителем Украины в Венецианской комиссии с 2017 года, куда назначен указом президента Порошенко
Голосовал вместе с "большинством Тупицкого" по НАБУ, но не голосовал за переход в кулуарных режим, не голосовал по Сытнику, не голосовал за отмену антикоррупционной реформы:
- Колісник Віктор Павлович
Связи: Порошенко.
Не голосовали за все эти позорные решения (по Сытнику, по НАБУ, по переходу в кулуарный режим, но отмене антикоррупционной реформы) только двое судий:
- Лемак Василь Васильович
Связи: назначен Порошенко, но победили в конкурсе.
- Первомайський Олег Олексійович
Связи: партия "Народный Фронт".
Звичайне парашне хамливе тролько.
Ну а українці..., а шо? Хай беруть бандуру та співають про гірку долю. То найліпше заняття для ідіотів!
И...не является ли место судьи в КС ...нычкой, где можно отсидется....за неправильно поданную декларацию?..????
Хммммм.....а не проще ди провести там внеплановую ротацию? Я надеюсь они там не вечные...как тракторист Лукашенко?