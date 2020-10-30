РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10208 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Конституционный кризис
7 223 73
декларация (1313) КС (2131) НАПК (1164)

КС признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за ложь в декларациях, и отменил несколько полномочий НАПК, - документ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

КС признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за ложь в декларациях, и отменил несколько полномочий НАПК, - документ

Конституционный суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за декларирование недостоверной информации.

Соответствующее решение от 27 октября обнародовано на сайте суда, информирует Цензор.НЕТ.

Также суд признал неконституционным ряд положений закона о предотвращении коррупции. В частности, отменил два полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции:

- мониторинг и контроль за выполнением актов законодательства по вопросам этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов в деятельности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и приравненных к ним лиц;

- контроль и проверка деклараций субъектов декларирования, хранения и обнародования таких деклараций, мониторинг образа жизни субъектов декларирования.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Проект "Без цензуры": Они уничтожают Украину. Как Медведчук и Коломойский банкротят ЗЕ и нас. ВИДЕО

Кроме того, Конституционный суд отменил право НАПК составлять протоколы об административных нарушениях. Также неконституционными признаны статьи, которые регулируют контроль и проверку деклараций, установление своевременности представления деклараций, полную проверку деклараций, мониторинг образа жизни субъектов декларирования и ответственность за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+21
Конституційний суд увійшов в раж.
показать весь комментарий
28.10.2020 17:32
+17
Ну вот и хорошо. Преступление официально подтверджено.
показать весь комментарий
28.10.2020 17:32
+14
Воруй по крупному и тебе за это ничего не будет.
показать весь комментарий
28.10.2020 17:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Конституційний суд увійшов в раж.
показать весь комментарий
28.10.2020 17:32 Ответить
Украина -тонет. Может это и к лучшему! кретическая масса дебилов не заслужили своей страны!!!
показать весь комментарий
28.10.2020 18:06 Ответить
в налоговых декларациях тоже можно брехать?
показать весь комментарий
28.10.2020 18:15 Ответить
Ти адресою не помилився?
показать весь комментарий
28.10.2020 18:17 Ответить
А по моему, вопрос в тему. Если в одних декларациях можно брехать, и тебе за это ничего не будет, почему же нельзя в других декларациях..?
показать весь комментарий
28.10.2020 18:54 Ответить
Конституційний суд-це насмішка над правосуддям в Україні! Такий собі апофеоз безправ'я і цинічної брехні! Після зашквару з неконституційністю покарання за брехню в деклараціях-ну про шо ще маємо говорити! А згадайте "ягідку на торті" - Кучма : 1+1 = 1 ! Залишається одна лиш віра у Вищий Божий Суд! Амінь!
показать весь комментарий
28.10.2020 19:21 Ответить
да нет то что сейчас написали из решения это 10% того что они в угаре написали вчера а когда пошла волна в соцсетях и даже Офис Президента фыркнул они поняли что их судей КСУ не то что бить будут и ногами а просто порвут на серп и молот... вот тому ночью они написали то что выдали тут а еще встреча Главы КСУ с Послами США и Евросоюза дали понять судьям всем КСУ что санкциями для них все только начнется.. и их найдут даже в Ростове...
показать весь комментарий
28.10.2020 19:16 Ответить
https://defence-line.org/wp-content/uploads/2020/10/ElRSrusXgAAggtT.jpegКС признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за ложь в декларациях, и отменил несколько полномочий НАПК , - документ - Цензор.НЕТ 6779
показать весь комментарий
28.10.2020 19:19 Ответить
Ну вот и хорошо. Преступление официально подтверджено.
показать весь комментарий
28.10.2020 17:32 Ответить
Воруй по крупному и тебе за это ничего не будет.
показать весь комментарий
28.10.2020 17:33 Ответить
Воровать - это хорошо. Не наказуемо и соотвествует Конституции?
показать весь комментарий
28.10.2020 17:34 Ответить
подонки зелЕные вместе с зелЯй и судьями за все отвечат.дело времени
показать весь комментарий
28.10.2020 17:35 Ответить
Можно сказать,что у нас уже нет во факту украинского КС, его судьи наверно считают себя КС совсем другой соседней страны.
показать весь комментарий
28.10.2020 17:35 Ответить
Нужно было внимательнее выписывать конституцию.
В принципе, её и переписать не долго...
показать весь комментарий
28.10.2020 17:37 Ответить
Надо же? В конституции записано что можно воровать???
а переписать конституцию нужно конституционное большинство!
показать весь комментарий
28.10.2020 18:07 Ответить
Кто писал эту Конституцию? КС признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за ложь в декларациях, и отменил несколько полномочий НАПК , - документ - Цензор.НЕТ 8095
КС признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за ложь в декларациях, и отменил несколько полномочий НАПК , - документ - Цензор.НЕТ 4896
показать весь комментарий
28.10.2020 17:36 Ответить
Ну от нада він людям для роботи! КС признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за ложь в декларациях, и отменил несколько полномочий НАПК , - документ - Цензор.НЕТ 7090

КС признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за ложь в декларациях, и отменил несколько полномочий НАПК , - документ - Цензор.НЕТ 9128
показать весь комментарий
28.10.2020 17:37 Ответить
ну а чем же им еще заниматься ? )))
показать весь комментарий
28.10.2020 17:38 Ответить
КС признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за ложь в декларациях, и отменил несколько полномочий НАПК , - документ - Цензор.НЕТ 3790
показать весь комментарий
28.10.2020 17:48 Ответить
КС признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за ложь в декларациях, и отменил несколько полномочий НАПК , - документ - Цензор.НЕТ 9566
показать весь комментарий
28.10.2020 17:50 Ответить
КС визнав неконституційною статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасував кілька повноважень НАЗК, - документ - Цензор.НЕТ 498 КС визнав неконституційною статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасував кілька повноважень НАЗК, - документ - Цензор.НЕТ 498 КС визнав неконституційною статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасував кілька повноважень НАЗК, - документ - Цензор.НЕТ 498 КС визнав неконституційною статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасував кілька повноважень НАЗК, - документ - Цензор.НЕТ 498 КС визнав неконституційною статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасував кілька повноважень НАЗК, - документ - Цензор.НЕТ 498 КС визнав неконституційною статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасував кілька повноважень НАЗК, - документ - Цензор.НЕТ 498 КС визнав неконституційною статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасував кілька повноважень НАЗК, - документ - Цензор.НЕТ 498
показать весь комментарий
28.10.2020 23:57 Ответить
Переворот
показать весь комментарий
28.10.2020 17:37 Ответить
а аморально большие зарплаты (относительно минимальной) себе любимым не хотят отменить?? такие же пенсии (по сравнению даже со средними не сравнимы...космос просто)
нам все этично и патриотично???
показать весь комментарий
28.10.2020 17:37 Ответить
Так вже розглядали і визнали, що будь-яке зазіхання на зарплати і пенсії суддів є неконституційним.
показать весь комментарий
28.10.2020 17:43 Ответить
так і я про те!
показать весь комментарий
28.10.2020 17:45 Ответить
их зряплаты, а особливо, пенсии, даже со средними смешно сравнивать.........
к примеру - она (зряплата) всиво-то 300-400гришек....((....... но! - у них выслуги у всех, как у г\с, как правило хватает.., и выходит такое ччч..удо(мо) не на пенсию, а в отставку - и получает своё судейское фин.обеспечение ПОЖИЗНЕННО...
и весь этот прикольный цирк лежит пожизни этих бездельников-протирателей мантий (штанов-бикини- шо у кого) на бюджете ненькы, а то есть на нас с вами, шановный нарид...(((
вот и весь коленкор... - и как и скоко эту всю срань и мразь пустословную мы будем терпеть и кормить икрой паюсной все их выводки....?????????????????(((((((((((((((((
показать весь комментарий
29.10.2020 00:09 Ответить
ну простите- в раже пропустил КККККККК =300-400Кил гришек- а то падымуть насмех...
показать весь комментарий
29.10.2020 00:10 Ответить
На мясо дармоедов
показать весь комментарий
28.10.2020 17:38 Ответить
Главное что не барыга Порошенко
показать весь комментарий
28.10.2020 17:38 Ответить
да он и без тебя барыга)))
показать весь комментарий
29.10.2020 00:12 Ответить
КС - это свора негодяев в мантиях. Его надо расформировать к чертям.
показать весь комментарий
28.10.2020 17:40 Ответить
Нє, КС потрібен. А от суддів можна й ррзформувати (руки там, ноги. голова, тулоб) по окремим шухлядкам.
показать весь комментарий
28.10.2020 18:09 Ответить
Можно и так.))
показать весь комментарий
28.10.2020 18:59 Ответить
он абсолютное пятое колесо
показать весь комментарий
29.10.2020 00:13 Ответить
Аргументи чи твое бачення?
показать весь комментарий
29.10.2020 07:26 Ответить
Его надо заменить на судей из ЕС и США , причем увеличивать зарплату практически не придется и на 75-80% заменить судей всех уровней аналогично и через 2 года наше законодательство и законы будут соответствовать мировым стандартам ,а главное страна станет настоящим правовым государством
показать весь комментарий
28.10.2020 19:31 Ответить
ничем-никого- и никак...=абсолютно пятое колесо....)))
показать весь комментарий
29.10.2020 00:14 Ответить
Ну шо, козаки?
Настав час наздоганяти Білорусь!
КС признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за ложь в декларациях, и отменил несколько полномочий НАПК , - документ - Цензор.НЕТ 8709
показать весь комментарий
28.10.2020 17:44 Ответить
Ходить петь песни? Лучше уж Киргизию
показать весь комментарий
28.10.2020 19:23 Ответить
Гетманцев сказал Белорусию, значит - Белорусию.
показать весь комментарий
28.10.2020 19:32 Ответить
да пох шо какой-то там хххрр сказал..- завтра нявкнет- вешайтесь наххххх...
показать весь комментарий
29.10.2020 00:16 Ответить
Просто спалити мусор і все нормалізується, як бетера на Майдані.
показать весь комментарий
28.10.2020 17:45 Ответить
Це ворожий акт проти України. Фактично суд обявив війну Україні.З нимии треба поступити як з ворогами
показать весь комментарий
28.10.2020 17:46 Ответить
ето ответ на претензии Европы ,что в Украине не ведется борьба с коррупцией КС признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за ложь в декларациях, и отменил несколько полномочий НАПК , - документ - Цензор.НЕТ 9963
показать весь комментарий
28.10.2020 18:10 Ответить
Ничего личного, они просто опустили недолугу владу ниже плинтуса, теперь им никто ломаного цента не даст
показать весь комментарий
28.10.2020 17:50 Ответить
"Украина проведет налоговую амнистию в 2021 году - Гетманцев"

Ну шоб вже узаконить "порядність" корупціонерів намертво.
І подвійне громадянство, щоб не виникало проблем в офшорах, як сталося у того ж ігорьвалерієвича на Кіпрі. Та "зону вільної торгівлі", як "вишеньку на тортик". Щоб без податків.
Все, корупцію подолано, як бубочка і обіцяв лохам.
показать весь комментарий
28.10.2020 17:52 Ответить
ЗЕленые системно рушат все договоренности с Западом, чтобы Украина осталась без поддержки.
НАБУ, НАЗК, САП, ВАКС, НБУ, дело Привата - все под дядю Беню и против Запада.

Потому что на Западе на Беню уголовка есть, а на Росе нет.
показать весь комментарий
28.10.2020 17:56 Ответить
А судьи кто?

Ответственность за беспредел в КС должны нести политики, которые делегировали этих судий - Янукович, Порошенко, Тимошенко, партия Свобода и даже Игорь Палица. Большинство читателей не назовет и трех фамилий судий КС. Мало кто вообще представляет, кто эти люди.

Итак, вот участники сегодняшнего и предыдущих беспредельных решений:

- Тупицький Олександр Миколайович

Связи: Тупицкий назначен Януковичем по квоте президента за 9 месяцев до побега. Тупицкий в прошлом - правая рука Виктора Татькова, который во времена Януковича возглавлял Высший хозяйственный суд, а сейчас находится в бегах за коррупцию.

- Городовенко Віктор Валентинович

Связи: Порошенко. Зам главы администрации Порошенко Алексей Филатов помогал ему избраться на съезде судей

- Завгородня Ірина Миколаївна

Связи: Порошенко. Кандидатура от БПП в парламенте, назначена при содействии депутата БПП Александра Грановского. Также есть связи с ОПЗЖ и Григорием Суркисом.

- Касмінін Олександр Володимирович

Связи: донецкие, Янукович. Назначение пролоббировал последний глава КС времен Януковича Вячеслав Овчаренко.

- Кривенко Віктор Васильович

Связи: Порошенко. Один из самых влиятельных генералов старой судебной системы, почти 10 лет был главой Совета судий Украины. Говорят, помогал в свое время Порошенко решать его вопросы по Ленинской кузне

- Литвинов Олександр Миколайович

Связи: донецкие, Янукович. Правая рука главы КС Тупицкого. Заканчивал военное училище на Дальнем Востоке в Амурской области, Россия

- Мойсик Володимир Романович

Связи: Порошенко, назначен по рекомендации Ющенко

- Сас Сергій Володимирович

Связи: партия "Батькивщина"

- Сліденко Ігор Дмитрович

Связи: партия "Свобода"

- Філюк Петро Тодосьович

Связи: Игорь Палица

- Юровська Галина Валентинівна

Связи: школа судей Николая Онищука, назначена съездом судий по конкурсу, агитировала за себя лично. Исповедует коллективную судебную солидарность.

Голосовал вместе с "большинством Тупицкого" по Сытнику, НАБУ, переходу в кулуарный режим, но не голосовал за отмену антикоррупционной реформы:

- Головатий Сергій Петрович

Связи: назначен Порошенко, но победил в конкурсе. Является представителем Украины в Венецианской комиссии с 2017 года, куда назначен указом президента Порошенко

Голосовал вместе с "большинством Тупицкого" по НАБУ, но не голосовал за переход в кулуарных режим, не голосовал по Сытнику, не голосовал за отмену антикоррупционной реформы:

- Колісник Віктор Павлович

Связи: Порошенко.

Не голосовали за все эти позорные решения (по Сытнику, по НАБУ, по переходу в кулуарный режим, но отмене антикоррупционной реформы) только двое судий:

- Лемак Василь Васильович

Связи: назначен Порошенко, но победили в конкурсе.

- Первомайський Олег Олексійович

Связи: партия "Народный Фронт".
показать весь комментарий
28.10.2020 17:58 Ответить
Виноват только ты,зекретин)у этих судей,как и у тебя ,на лбу нее тату,что вы враги Украины -они продажные,а ты спецом клована привел,чтоб он уничтожил страну.
показать весь комментарий
28.10.2020 18:04 Ответить
пнх
показать весь комментарий
28.10.2020 18:47 Ответить
лера, ты шо бухая, или вгатилась седни..???- отхлынь нахх, если не врубаешься в тему...))
показать весь комментарий
29.10.2020 00:21 Ответить
А звідки видно, що воно жіночого роду?
Звичайне парашне хамливе тролько.
показать весь комментарий
29.10.2020 10:13 Ответить
Зебики все это зробили разом КС признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за ложь в декларациях, и отменил несколько полномочий НАПК , - документ - Цензор.НЕТ 347 КС признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за ложь в декларациях, и отменил несколько полномочий НАПК , - документ - Цензор.НЕТ 7173 КС признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за ложь в декларациях, и отменил несколько полномочий НАПК , - документ - Цензор.НЕТ 7173 КС признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за ложь в декларациях, и отменил несколько полномочий НАПК , - документ - Цензор.НЕТ 7173
показать весь комментарий
28.10.2020 18:00 Ответить
Вы что серйозно или не понимаете что им плевать???
показать весь комментарий
28.10.2020 18:09 Ответить
Так сколько там зекретин за коррупцию предлагал?какой дурдом...сделали из страны,за полтора года хрен знает что -"Шоу Трумана(зеленского)",под идиота даже фейковые результаты выборов объявляют,чтоб оно спакойно нюхало,а не истерило...
показать весь комментарий
28.10.2020 18:01 Ответить
как опзж заботятся о простом нариде, даже статью о незаконном обогащении отменили, теперь нарид может спать спокойно и обогащаться себе незаконно сколько влезет...
показать весь комментарий
28.10.2020 18:01 Ответить
Треба зробити ролтаціюсуддів через розстріл чи петлю КС признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за ложь в декларациях, и отменил несколько полномочий НАПК , - документ - Цензор.НЕТ 3810 Результат буде вражаючий.
показать весь комментарий
28.10.2020 18:05 Ответить
В принципе, буду не против если эта страна пропадет с карты мира. А ее территории отдадут тем кто сможет навести в этом сортире порядок.
Ну а українці..., а шо? Хай беруть бандуру та співають про гірку долю. То найліпше заняття для ідіотів!
показать весь комментарий
28.10.2020 18:11 Ответить
КС признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за ложь в декларациях, и отменил несколько полномочий НАПК , - документ - Цензор.НЕТ 5207 КС признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за ложь в декларациях, и отменил несколько полномочий НАПК , - документ - Цензор.НЕТ 4312
показать весь комментарий
28.10.2020 18:21 Ответить
3 судей назначили при януковоще, 13 при порошенко. А вы что от их ожидали?
показать весь комментарий
28.10.2020 18:22 Ответить
Вот разошёлся типа патриот Головатый, судья КС! Именно в его декларации выявлено несоответствие, а значит он мог бы понести уголовную ответственность.
показать весь комментарий
28.10.2020 18:47 Ответить
Головатий якраз проти.
показать весь комментарий
29.10.2020 10:14 Ответить
То хитропопый хлопец - он чётко знал, что остальные судьи за, и остался типа хорошим.
показать весь комментарий
29.10.2020 18:55 Ответить
Это как же эти упыри в мантиях воруют и воровать дальше планируют, что даже просто тот факт, что люди увидят это в декларациях, в которых теперь, благодаря этим же мерзавцам от левосудия можно безнаказано брехать, им так поперек горла стоит.
показать весь комментарий
28.10.2020 18:58 Ответить
А какие положения конституции противоречили этому закону?
показать весь комментарий
28.10.2020 18:58 Ответить
Какое странное решение??!! Это за ложь в декларациях? А что....вообще делают там аж 15!! (пятнадцать) судей КС? А почему их 15? А не...25, или 45, или 145? Кто то вообще анализировал ихнюю продуктивность?
И...не является ли место судьи в КС ...нычкой, где можно отсидется....за неправильно поданную декларацию?..????
Хммммм.....а не проще ди провести там внеплановую ротацию? Я надеюсь они там не вечные...как тракторист Лукашенко?
показать весь комментарий
28.10.2020 19:03 Ответить
не ротации- аннуляцию полную , без отставки и пенсий))
показать весь комментарий
29.10.2020 00:23 Ответить
вСЕХ СУДЕЙ НА МЫЛО, СОДРАТЬ КОЖУ ЖИВЬЕМ ЗА ТАКИЕ РЕШЕНИЯ, ТВАРЬЕ , СВОРА ПРЕСТУПНИКОВ ПОКРЫВАЮЩАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ, СОДРАТЬ КОЖУ И ОББИТЬ КРЕСЛА И ПОСАДИТЬ ДРУГИХ НА ЭТИ КРЕСЛА, ЧТО БЫ ЗНАЛИ ПАДЛЫ ЧТО ИМ БУДЕТ ЗА ТАКИЕ РЕШЕНИЯ.. КОЗЛЫ!
показать весь комментарий
28.10.2020 19:04 Ответить
надо чтото делать с этими ребятами
показать весь комментарий
28.10.2020 23:34 Ответить
КС устроил переворот в Украине,но тупой президент этого до сих пор не понял.
показать весь комментарий
29.10.2020 00:11 Ответить
Это какой-то позор...
показать весь комментарий
29.10.2020 09:25 Ответить
Тупоголові парашні шалави.
показать весь комментарий
29.10.2020 10:15 Ответить
 
 