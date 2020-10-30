КС признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за ложь в декларациях, и отменил несколько полномочий НАПК, - документ

Конституционный суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за декларирование недостоверной информации.

Соответствующее решение от 27 октября обнародовано на сайте суда, информирует Цензор.НЕТ.

Также суд признал неконституционным ряд положений закона о предотвращении коррупции. В частности, отменил два полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции:

- мониторинг и контроль за выполнением актов законодательства по вопросам этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов в деятельности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и приравненных к ним лиц;

- контроль и проверка деклараций субъектов декларирования, хранения и обнародования таких деклараций, мониторинг образа жизни субъектов декларирования.

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Кроме того, Конституционный суд отменил право НАПК составлять протоколы об административных нарушениях. Также неконституционными признаны статьи, которые регулируют контроль и проверку деклараций, установление своевременности представления деклараций, полную проверку деклараций, мониторинг образа жизни субъектов декларирования и ответственность за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".