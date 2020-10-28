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Госдума РФ предлагает запретить сравнивать СССР и нацистскую Германию, Путин поддержал идею

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Госдума РФ предлагает запретить сравнивать СССР и нацистскую Германию, Путин поддержал идею

В России могут законодательном уровне запретить сравнивать действия коммунистического СССР и нацистской Германии. Президент государства-агрессора Владимир Путин одобрил эту идею.

С инициативой запретить сравнивать СССР и нацистскую Германию выступила председатель комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Ямпольская заявила, что в России публикуются книги, в которых сравниваются действия солдат Красной армии и нацистской Германии.

"Я считаю, что если редакторам в наших издательств не хватает ума, совести и брезгливости, чтобы изымать такие пассажи, им следует помочь законодательством. Мне кажется, у нас есть моральное право усиливать закон, когда речь идет об осквернении нашей памяти ", - заявила Ямпольская.

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Путин согласился с инициативой Ямпольской. "Нужно аккуратно, конечно, но сделать. Но если в некоторых странах за отрицание геноцида армян предусмотрено уголовное наказание, нам сам бог велел, наверное, включать соответствующие механизмы для защиты совсем недавнего прошлого", - сказал Путин.

Ранее Путин называл переписыванием истории заявление Европарламента, в которой ответственность за развязывание Второй мировой войны возлагалась как на нацистскую Германию, так и на СССР, который заключил с ней так называемый пакт Молотова-Риббентропа.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+41
Та дійсно, що їх порівнювати, коли це майже одне й те саме...
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28.10.2020 17:37
+37
Не майже, а одне й те саме. І до 1941 року вони були союзниками.
Госдума РФ предлагает запретить сравнивать СССР и нацистскую Германию, Путин поддержал идею - Цензор.НЕТ 2866
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28.10.2020 17:51
+31
Госдума РФ предлагает запретить сравнивать СССР и нацистскую Германию, Путин поддержал идею - Цензор.НЕТ 9738
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28.10.2020 17:41
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Наградной знак командиров Юго-восточного фронта Кр. Армии в 1918-1920 г
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22.11.2020 00:59 Ответить
Думаєш, я Інтернет користуваться не вмію?...
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22.11.2020 01:10 Ответить
Госдума РФ предлагает запретить сравнивать СССР и нацистскую Германию, Путин поддержал идею - Цензор.НЕТ 6021
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28.10.2020 20:37 Ответить
Госдума РФ предлагает запретить сравнивать СССР и нацистскую Германию, Путин поддержал идею - Цензор.НЕТ 8602
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28.10.2020 20:38 Ответить
так,а с чем еще сравнивать?на золотую орду вы не тянете Госдума РФ предлагает запретить сравнивать СССР и нацистскую Германию, Путин поддержал идею - Цензор.НЕТ 7842
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28.10.2020 18:11 Ответить
Запретить сравнивать - можно. Не сравнивать - нельзя. Логика простая, но кирзе недоступная. Впрочем, нам надо думать "что у нас". Тоже хватает "добра", недалеко от кирзы ушедшего.
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28.10.2020 18:11 Ответить
Если бы Сталин в середине 30-х открыл выезд в гитлеровскую Германию - несколько миллионов "счастливых" вольнодышащих советских человеков не раздумывая,
схлынули бы в пасть капитализма.
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28.10.2020 18:14 Ответить
несколько ДЕСЯТКОВ миллионов
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28.10.2020 18:27 Ответить
и сейчас тоже.
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28.10.2020 18:51 Ответить
Сейчас они там НЕнужньі. НЕ пустят.
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28.10.2020 21:09 Ответить
А кляпы тоже в законодательном порядке на морды русскому населению будут натягивать?
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28.10.2020 18:23 Ответить
Госдума РФ предлагает запретить сравнивать СССР и нацистскую Германию, Путин поддержал идею - Цензор.НЕТ 8205Госдума РФ предлагает запретить сравнивать СССР и нацистскую Германию, Путин поддержал идею - Цензор.НЕТ 8778
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28.10.2020 18:26 Ответить


Krychek

О чём мечтают ветераны в России. Это какой-то пи...ц.
А один ботоксный клоун мечтает только скрыть правду о Второй Мировой.

Госдума РФ предлагает запретить сравнивать СССР и нацистскую Германию, Путин поддержал идею - Цензор.НЕТ 7888
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28.10.2020 18:30 Ответить
рузький с фашистом братьянавек. это знают все.
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28.10.2020 18:36 Ответить
Россия это огромная бочка наполненная дерьмом,на которой сейчас висит наклейка "Путин".Наклейку скоро заменят,а вот содержимое останется.Это для тех лопухов думающих что скоро все закончится.
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28.10.2020 18:45 Ответить
Нема чого там порівнювати - це одна шобла. Тільки Гітлер хочаб свій народ не нищив, як Сталін.
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28.10.2020 18:47 Ответить
Гитлеровские солдаты нередко угощали наших детей шоколадом,
а большевистские комиссары отбирали собранные ночью колоски.
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28.10.2020 18:57 Ответить
1 мая 1941 года нацисты на параде в Москве

https://www.youtube.com/watch?v=0Mqnc5tb8wk
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28.10.2020 18:48 Ответить
запрет сравнивать сэрэсэру с нацистской германией не означает запрета сравнивать нацистскую германию с сэрэсэром. а уш тем более речь не идёт о сравнении фашистской рашы с нацистской германией, как и о сравнении нацистской германии с фашистской рашей. так шо пусть дуются дальше. есть куча и других вариантов только по современному руцкому фашизму и руцкому фюреру - *****.) (кстати, запрета ихнего гитлерка ****** величать - нет! так шо мона смело сравнивать) )
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28.10.2020 19:02 Ответить
Краще прирівняти фашистку германію та срср.
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28.10.2020 19:34 Ответить
******* націю москалів складають "попаданцы". Це люди перенесені машиною часу з минулого в майбутнє.
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28.10.2020 19:45 Ответить
Ну давай, *****, запрети мне сравнивать твою срашку и сэрэсэр с фашистской Германией.
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28.10.2020 19:46 Ответить
выродки козломордые вы значительно хуже, немцы покаялись и прокляли, запретили фашизм-нацизм, а вы воспеваете людоедский режим сумасшедшие адепты совковой секты((
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28.10.2020 19:48 Ответить
СССР с Германией сравнивать нельзя , а расейскую федерацию можно ?

..
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28.10.2020 19:50 Ответить
Госдума РФ предлагает запретить сравнивать СССР и нацистскую Германию, Путин поддержал идею - Цензор.НЕТ 2799
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28.10.2020 19:55 Ответить
Госдума РФ предлагает запретить сравнивать СССР и нацистскую Германию, Путин поддержал идею - Цензор.НЕТ 6668
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28.10.2020 19:57 Ответить
Сравнивать трудно. Гитлеровская Германия бьіла немного лучше и человечнее СССР.
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28.10.2020 20:54 Ответить
Гитлер был избран, а Ленин захватил власть рейдерским способом.
При помощи обмана и штыков - словно учился у Коломойского...
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28.10.2020 22:51 Ответить
У ленина училось ху&ло,а не Беня.
Беня учился у Морганов.
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29.10.2020 10:09 Ответить
Йа йа, вольдемар! Зер гут!
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28.10.2020 21:26 Ответить
ЧТО МОЖЕТ ЗАПРЕТИТЬ СТРАНА РАЗВАЛЮХА !)
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29.10.2020 00:01 Ответить
Давате подождём закона о запрете называть Московию страной-бензоколонкой.
Страной третьего мира, где села без газа, а дома без удобств.
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29.10.2020 00:19 Ответить
Потом будет закон о запрете называть "жигули" ТАЗом (тольяттинский авто завод).
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29.10.2020 00:21 Ответить
Вишенкой на торте будет закон о запрете называть путина *******.
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29.10.2020 06:00 Ответить
СССР был гораздо хуже фашистов т.к. убил миллионы собственных граждан (репрессии, ГУЛАГ, голодоморы), в Германии же наоборот ставили своих граждан превыше всего.
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29.10.2020 09:04 Ответить
Ну логично предлагает. Режим нацистской Германии был более человечным по сравнению с режимио в СССР. По сравнению с тем что творила власть в СССР, немцы просто тиуровцы какие то
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29.10.2020 10:32 Ответить
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