Госдума РФ предлагает запретить сравнивать СССР и нацистскую Германию, Путин поддержал идею
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В России могут законодательном уровне запретить сравнивать действия коммунистического СССР и нацистской Германии. Президент государства-агрессора Владимир Путин одобрил эту идею.
С инициативой запретить сравнивать СССР и нацистскую Германию выступила председатель комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".
Ямпольская заявила, что в России публикуются книги, в которых сравниваются действия солдат Красной армии и нацистской Германии.
"Я считаю, что если редакторам в наших издательств не хватает ума, совести и брезгливости, чтобы изымать такие пассажи, им следует помочь законодательством. Мне кажется, у нас есть моральное право усиливать закон, когда речь идет об осквернении нашей памяти ", - заявила Ямпольская.
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Путин согласился с инициативой Ямпольской. "Нужно аккуратно, конечно, но сделать. Но если в некоторых странах за отрицание геноцида армян предусмотрено уголовное наказание, нам сам бог велел, наверное, включать соответствующие механизмы для защиты совсем недавнего прошлого", - сказал Путин.
Ранее Путин называл переписыванием истории заявление Европарламента, в которой ответственность за развязывание Второй мировой войны возлагалась как на нацистскую Германию, так и на СССР, который заключил с ней так называемый пакт Молотова-Риббентропа.
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схлынули бы в пасть капитализма.
Krychek
О чём мечтают ветераны в России. Это какой-то пи...ц.
А один ботоксный клоун мечтает только скрыть правду о Второй Мировой.
а большевистские комиссары отбирали собранные ночью колоски.
https://www.youtube.com/watch?v=0Mqnc5tb8wk
..
При помощи обмана и штыков - словно учился у Коломойского...
Беня учился у Морганов.
Страной третьего мира, где села без газа, а дома без удобств.