Разумков поручил пресс-службе ВР срочно пересмотреть решение о лишении журналистов аккредитации
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил пресс-службе парламента срочно пересмотреть решение о лишении аккредитации некоторых СМИ.
Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний, передает Цензор.НЕТ.
"Находясь с визитом в Германии, мы с удивлением узнали о предложении пресс-службы Аппарата Верховной Рады Украины о лишении некоторых СМИ аккредитации в Верховную Раду. Понимая важность беспристрастного и объективного освещения работы Верховной Рады, Дмитрий Разумков предоставил срочное поручение пресс-службе Аппарата Верховной Рады Украины пересмотреть и принять взвешенное решение относительно перечня СМИ и оснований освобождения от аккредитации. Подчеркивая, что журналисты таких проектов, как например, "Слідство.Інфо" имеют неоспоримое право доступа к первоисточникам в парламенте и гарантированное право на журналистскую деятельность", - сообщила Туний позицию Разумкова.
Как сообщалось, журналистов 22 СМИ лишили возможности посещать заседания ВР. Среди СМИ, которых лишили аккредитации, оказались "Слідство.Інфо", "Громадське телебачення Донбасу", газета "Ник Вести".
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В думе одни ******..
Комітет свободи слова ВР скасував акредитацію у Верховній Раді журналістам "Слідство.інфо".
Я категорично засуджую будь-які обмеження свободи слова. Але хотів би нагадати пані Бабінець її передачі "Темний шоколад", її заяви "Ми говоримо не про вивід Порошенком коштів в офшор, а про намір", її дифирамби Бігусу через "свинарчуків" (відсутність вини Свинарчуків недавно встановив суд): "Ви втілили мою мрію: довести особистий інтерес Порошенка продовжувати війну".
"Слідство.інфо"!
В часи Порошенка, ви брехали і ширили наклепи - і вас ніхто не позбавляв акредитації. І ви від того нахабніли ще сильніше.
Тепер ви маєте владу, яку ви самі зробили владою. Насолоджуйтеся миттю.
Це не останній привіт вам від чинної влади. Не забувайте повторювати: "Зате не Порошенко!"
Д.Калинчук