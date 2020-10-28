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ВР (28728) свобода слова (1159) СМИ (3782) Разумков Дмитрий (1521)

Разумков поручил пресс-службе ВР срочно пересмотреть решение о лишении журналистов аккредитации

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Разумков поручил пресс-службе ВР срочно пересмотреть решение о лишении журналистов аккредитации

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил пресс-службе парламента срочно пересмотреть решение о лишении аккредитации некоторых СМИ.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний, передает Цензор.НЕТ.

"Находясь с визитом в Германии, мы с удивлением узнали о предложении пресс-службы Аппарата Верховной Рады Украины о лишении некоторых СМИ аккредитации в Верховную Раду. Понимая важность беспристрастного и объективного освещения работы Верховной Рады, Дмитрий Разумков предоставил срочное поручение пресс-службе Аппарата Верховной Рады Украины пересмотреть и принять взвешенное решение относительно перечня СМИ и оснований освобождения от аккредитации. Подчеркивая, что журналисты таких проектов, как например, "Слідство.Інфо" имеют неоспоримое право доступа к первоисточникам в парламенте и гарантированное право на журналистскую деятельность", - сообщила Туний позицию Разумкова.

Как сообщалось, журналистов 22 СМИ лишили возможности посещать заседания ВР.  Среди СМИ, которых лишили аккредитации, оказались "Слідство.Інфо", "Громадське телебачення Донбасу", газета "Ник Вести".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Журналистам "Слідство.Інфо" восстановят аккредитацию, - глава пресс-службы аппарата ВР Кармелюк
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мы с удивлением узнали, что мы же и накосячили Разумков поручил пресс-службе ВР срочно пересмотреть решение о лишении журналистов аккредитации - Цензор.НЕТ 9129
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28.10.2020 17:58 Ответить
Каким боком визит в Германию ???
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28.10.2020 18:00 Ответить
Раком в Німеччині поставили Разумкова.
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28.10.2020 18:01 Ответить
Может быть . Там надо постоянно контролировать тыл . Разумков поручил пресс-службе ВР срочно пересмотреть решение о лишении журналистов аккредитации - Цензор.НЕТ 2559
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28.10.2020 18:04 Ответить
Хахахахахах..
В думе одни ******..
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28.10.2020 18:02 Ответить
А кто это "наделал".Не поручать, а вручить "белый" билет.
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28.10.2020 18:28 Ответить
Хотелось бы узнать поименный список введения локальной цензуры в ВР
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28.10.2020 18:36 Ответить
Журнашльондрам прилетів бумеранг. "Зате не Порошенко", паскуди?)
Комітет свободи слова ВР скасував акредитацію у Верховній Раді журналістам "Слідство.інфо".

Я категорично засуджую будь-які обмеження свободи слова. Але хотів би нагадати пані Бабінець її передачі "Темний шоколад", її заяви "Ми говоримо не про вивід Порошенком коштів в офшор, а про намір", її дифирамби Бігусу через "свинарчуків" (відсутність вини Свинарчуків недавно встановив суд): "Ви втілили мою мрію: довести особистий інтерес Порошенка продовжувати війну".

"Слідство.інфо"!
В часи Порошенка, ви брехали і ширили наклепи - і вас ніхто не позбавляв акредитації. І ви від того нахабніли ще сильніше.
Тепер ви маєте владу, яку ви самі зробили владою. Насолоджуйтеся миттю.
Це не останній привіт вам від чинної влади. Не забувайте повторювати: "Зате не Порошенко!"
Д.Калинчук
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28.10.2020 20:12 Ответить
 
 