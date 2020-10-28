Разумков поручил пресс-службе ВР срочно пересмотреть решение о лишении журналистов аккредитации

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил пресс-службе парламента срочно пересмотреть решение о лишении аккредитации некоторых СМИ.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний, передает Цензор.НЕТ.

"Находясь с визитом в Германии, мы с удивлением узнали о предложении пресс-службы Аппарата Верховной Рады Украины о лишении некоторых СМИ аккредитации в Верховную Раду. Понимая важность беспристрастного и объективного освещения работы Верховной Рады, Дмитрий Разумков предоставил срочное поручение пресс-службе Аппарата Верховной Рады Украины пересмотреть и принять взвешенное решение относительно перечня СМИ и оснований освобождения от аккредитации. Подчеркивая, что журналисты таких проектов, как например, "Слідство.Інфо" имеют неоспоримое право доступа к первоисточникам в парламенте и гарантированное право на журналистскую деятельность", - сообщила Туний позицию Разумкова.

Как сообщалось, журналистов 22 СМИ лишили возможности посещать заседания ВР. Среди СМИ, которых лишили аккредитации, оказались "Слідство.Інфо", "Громадське телебачення Донбасу", газета "Ник Вести".

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