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За уехавшими из общежитий во время карантина студентами сохранят место или вернут деньги, - Шкарлет

Новости Цензор.НЕТ Общество

За уехавшими из общежитий во время карантина студентами сохранят место или вернут деньги, - Шкарлет

За студентами, которые уехали из общежитий с 15 октября по 15 ноября, должно обязательно сохраняться место жительства. Средства за период непроживания в общежитии должны быть возвращены студентам или учтены как платеж на следующий период проживания.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования, об этом сообщил и.о. министра Сергей Шкарлет.

И.о. министра обратил внимание на то, что правительство и Минобразования лишь рекомендовали студентам по возможности покинуть общежития на время введения карантинных мероприятий. Шкарлет подчеркнул, что принудительно выселять студентов из общежитий не имеют права.

"Учитывая автономию высших учебных заведений, мы рекомендовали по возможности освободить общежития. Но прописали, что дети-сироты, дети из временно оккупированных территорий, из "красной" карантинной зоны, студенты, находящиеся на учебно-производственной практике или работающие, иностранцы и лица без гражданства остаются жить в общежитиях, соблюдая все рекомендации Минздрава и главного государственного санитарного врача", - подчеркнул Шкарлет.

И.о. главы Минобразования отметил, что министерство постоянно в диалоге с университетами по этому вопросу и жалоб пока не было. В случае нарушения прав студентов он призвал обращаться на "горячие линии" Государственной службы качества образования.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Гони бобло студентам!
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28.10.2020 18:13 Ответить
За уехавшими из общежитий во время карантина студентами сохранят место или вернут деньги, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 8792
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28.10.2020 18:15 Ответить
Не ошиблись ? Может "и вернут деньги", а не "или вернут деньги"?
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28.10.2020 18:53 Ответить
Ага, вже повернули. Он був попередній карантин, то всі гроші вибили з мене, щей субсидію заставили повернути... Влада покидьків і брехунів. Он судді вирішили собі і депутатам брехати в своїх декларації про доходи. Як їх ненавидять всі українці. Лише лохи і раби радіють владі Зеленського...
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28.10.2020 19:16 Ответить
Если возвращать деньги, то как отапливать общагу? А там сепары живут с ордла...Сироты только в пту могут попасть...
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28.10.2020 21:31 Ответить
 
 