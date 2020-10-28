За год средняя зарплата в Украине выросла на 12,3% и составляет 12 тыс. грн, - Госстат

Средняя номинальная зарплата в Украине в сентябре 2020 г. была на 12,3% больше той, которую получили за сентябрь 2019 года, и составила 11 998 грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Средняя номинальная зарплата украинцев за сентябрь 2020 г. в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (5 000 грн). По сравнению с августом 2020 г. размер средней номинальной заработной платы увеличился на 4,8%.

Наибольшая средняя номинальная зарплата за прошлый месяц была в области информации и телекоммуникаций (20 089 грн, на 17,7% больше, чем за сентябрь 2019 г.). На втором месте по этому показателю - сфера финансовой и страховой деятельности (19 332 грн, на 7,8% больше); на третьем - профессиональная, научная и техническая деятельность (17 092 грн, на 16,1% больше).

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Наименьшие средние номинальные зарплаты за сентябрь 2020 г. были в сферах временного размещения и организации питания (6 557 грн, на 3,3% меньше, чем за сентябрь 2019 г.) здравоохранения и предоставления социальной помощи (8 931 грн, на 29,1% больше); операций с недвижимым имуществом (9 330 грн, на 8,6% больше).