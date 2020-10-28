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За год средняя зарплата в Украине выросла на 12,3% и составляет 12 тыс. грн, - Госстат

Новости Цензор.НЕТ Экономика

За год средняя зарплата в Украине выросла на 12,3% и составляет 12 тыс. грн, - Госстат

Средняя номинальная зарплата в Украине в сентябре 2020 г. была на 12,3% больше той, которую получили за сентябрь 2019 года, и составила 11 998 грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Средняя номинальная зарплата украинцев за сентябрь 2020 г. в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (5 000 грн). По сравнению с августом 2020 г. размер средней номинальной заработной платы увеличился на 4,8%.

Наибольшая средняя номинальная зарплата за прошлый месяц была в области информации и телекоммуникаций (20 089 грн, на 17,7% больше, чем за сентябрь 2019 г.). На втором месте по этому показателю - сфера финансовой и страховой деятельности (19 332 грн, на 7,8% больше); на третьем - профессиональная, научная и техническая деятельность (17 092 грн, на 16,1% больше).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин снял ограничения зарплат руководителей и членов набсоветов госпредприятий, с октября чиновники будут получать полную зарплату

Наименьшие средние номинальные зарплаты за сентябрь 2020 г. были в сферах временного размещения и организации питания (6 557 грн, на 3,3% меньше, чем за сентябрь 2019 г.) здравоохранения и предоставления социальной помощи (8 931 грн, на 29,1% больше); операций с недвижимым имуществом (9 330 грн, на 8,6% больше).

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+27
За год средняя зарплата в Украине выросла на 12,3% и составляет 12 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 8332
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28.10.2020 18:36
+22
За год средняя зарплата в Украине выросла на 12,3% и составляет 12 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 7432
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28.10.2020 18:38
+21
Анекдот дня. За год средняя зарплата в Украине выросла на 12,3% и составляет 12 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 6715

Можно даже перечислить пару десятков "украинцев", у которых выросли доходы при Зеленском.
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28.10.2020 18:35
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За год средняя зарплата в Украине выросла на 12,3% и составляет 12 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 6856
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28.10.2020 18:34 Ответить
За год средняя зарплата в Украине выросла на 12,3% и составляет 12 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 8332
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28.10.2020 18:36 Ответить
За год средняя зарплата в Украине выросла на 12,3% и составляет 12 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 4267
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28.10.2020 18:37 Ответить
За год средняя зарплата в Украине выросла на 12,3% и составляет 12 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 7432
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28.10.2020 18:38 Ответить
За год средняя зарплата в Украине выросла на 12,3% и составляет 12 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 9748
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28.10.2020 18:42 Ответить
Анекдот дня. За год средняя зарплата в Украине выросла на 12,3% и составляет 12 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 6715

Можно даже перечислить пару десятков "украинцев", у которых выросли доходы при Зеленском.
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28.10.2020 18:35 Ответить
Пзджь со средней зп.зачем?для уменьшения начисления пенсий.и не первый год этой хней занимаються
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28.10.2020 19:01 Ответить
У мене 3600. 17 років стажу, вища категорія.
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28.10.2020 18:35 Ответить
Долларов?
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28.10.2020 18:36 Ответить
євро.....
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28.10.2020 18:38 Ответить
У меня 2 т.у.е.
Поэтому я реально не понимаю, как можно сейчас жить на 3,6 т.грн.

Это только Зеленский походу понимает.
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28.10.2020 18:39 Ответить
За год средняя зарплата в Украине выросла на 12,3% и составляет 12 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 2501
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28.10.2020 18:40 Ответить
Слиш, ізвращєнєц, а што ето за дєнєжная єдініца?
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28.10.2020 19:11 Ответить
Аби ж то...
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28.10.2020 18:43 Ответить
Невже в золотих червінцях? От же пощастило людині... За рік середня зарплата в Україні зросла на 12,3% і становить 12 тис. грн, - Держстат - Цензор.НЕТ 6418
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28.10.2020 19:08 Ответить
Зачем ты работаешь?
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28.10.2020 18:38 Ответить
За год средняя зарплата в Украине выросла на 12,3% и составляет 12 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 560
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28.10.2020 18:41 Ответить
Щоб подібні тобі від інфарктів та пневмоній не дохли.
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28.10.2020 18:45 Ответить
Знімаю капелюха.
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28.10.2020 18:48 Ответить
Так добавили же с сентября
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28.10.2020 19:02 Ответить
Я тільки за липень отримав.
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28.10.2020 19:04 Ответить
Шось вас нае ют.жена медсестра,4400 зарплата плюс надбавка Степанова 1900 и получила 6300.
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28.10.2020 19:59 Ответить
У нас все на премії головному, начмеду і бухгалтерам іде.
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28.10.2020 20:00 Ответить
та головный щас может себе и 50000 нарисовать.имеет право
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28.10.2020 20:29 Ответить
А з ковідом ми не працюємо. Хоча начальство надбавку отримує.
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28.10.2020 20:01 Ответить
та не, за ковид 300проц. в гору,а это в сентябре анонсировалось повышение на 2500 младший медперсонал и врачам 3500 https://www.5.ua/ru/obshchestvo/stepanov-anonsyroval-povishenye-zarplat-dlia-medykov-219482.html
яж говорю вас где то директор КП нае ует.
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28.10.2020 20:28 Ответить
Та ми всі це розуміємо, скаржитися нікуди. У нього такі зв'язки що капець.
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28.10.2020 20:36 Ответить
прокуратура,минздрав. корешок с ЗП выложи тут. телебачення с вопросом "где наши бабки Степанов?". сидеть на жопе ровно не метод.наймите всей грядкой адвоката.
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28.10.2020 20:38 Ответить
Та йому по х... Влітку прокуратура тягала- відкупився.
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28.10.2020 21:14 Ответить
А це повна ставка? Бо мінімалка ж 5000...
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28.10.2020 18:38 Ответить
А на руки чистими якраз 3600 виходить. Ну нічого, лікарню з НР обіцяють повністю ліквідувати.
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28.10.2020 18:44 Ответить
І час уже. ЛОР вже здався, гастроентеролог рік тому ще втік, офтальмолог- молода дівчина уже в Чехії працює. Хірург аж один з чотирьох ще тримається. Але збирається за кордон.
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28.10.2020 18:47 Ответить
співчуваю... хоча теж скоро без солі доїдати буду...якщо протримаюся до весни та ковід не побере - буду звідсі тікати - країни з 1,5 мільйонним населенням олігархів та найбільшим продажем у Європі Порше
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28.10.2020 18:53 Ответить
А тим часом гроші на медицину вкатують в дороги...
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28.10.2020 19:07 Ответить
Горобцям дулі крутите? Більш нічого на розум не приходить, що треба робити,щоб такі гроші заробляти?
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28.10.2020 19:14 Ответить
Що пропонуєте?
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28.10.2020 19:18 Ответить
Ну хоча б спершу почути що ви робите за такі кошти, потім вже і пропонувать будем.
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28.10.2020 19:23 Ответить
Бл*, у меня пенсия на 1000 выше. 29 лет стажа. Власть над вами издевается.
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28.10.2020 19:37 Ответить
При этом я еще работаю за очень неплохую ЗП (белую на 100%).
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28.10.2020 19:39 Ответить
у чиновников 50 тыщ грн зряплата , а минимальная 4.5 грн . Какая будет средняя ?)
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28.10.2020 18:36 Ответить
Саме так це й пораховано. Щє й "бруто" звичайно.
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28.10.2020 19:01 Ответить
А еда на 30 % . Браво !
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28.10.2020 18:37 Ответить
а в декабре 2019 --12370 грн -- выросла выросла-- у зебилов своя отдельная арифметика
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28.10.2020 18:38 Ответить
Вона виросла, бо навесні впала За год средняя зарплата в Украине выросла на 12,3% и составляет 12 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 9134 Але зебіли подають це, як перемогу...
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28.10.2020 18:39 Ответить
У слуг нарида зарплата 100 000,а у лошар их выбравших-10 000а в среднем зарплата 55000.как то так.
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28.10.2020 18:39 Ответить
БРЕХНЯ ...
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28.10.2020 18:40 Ответить
Наибольшая средняя номинальная зарплата за прошлый месяц была в области информации и телекоммуникаций (20 089 грн, на 17,7% больше, чем за сентябрь 2019 г.). На втором месте по этому показателю - сфера финансовой и страховой

А судейскую, депутатскую, госдиректорскую они статистику не ведут???
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28.10.2020 18:40 Ответить
а зачем - єто отдельное государство, в котором свои законі свои правила и свои тарфы и отсутствие налогов со сверхприбылей
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28.10.2020 18:46 Ответить
Это вы посчитали среднюю зарплату между Коболевым и минималкой. За год средняя зарплата в Украине выросла на 12,3% и составляет 12 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 6188
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28.10.2020 18:41 Ответить
Це знущання - говорити про щось середнє в Україні...У нас така різниця між полюсами,настільки відрізняються зарплати всяких там кобєлєвих-вітренків від пересічних людей,що кожних десять років народ піднімається на революціі...щоразу кривавіші...
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28.10.2020 18:44 Ответить
если и будет революция - то последней! для судей, зеленых дибилов и опзж...
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28.10.2020 18:47 Ответить
Насправді в нас дуже недолугі революції, бо треба пускати кров узурпаторам а не простому народу.
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28.10.2020 18:48 Ответить
а чего ты с коболевым-витренко сравниваешь,а не с серлещем-наёмом? За год средняя зарплата в Украине выросла на 12,3% и составляет 12 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 9571рука не подымается?
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28.10.2020 18:50 Ответить
окуетительная зарплата, лечу на мальдивы на 12 косых.....3,14дарасыф властьимущие, а молжно считать среднюю зарплату отдельно вашу и отдельно всех остальных!? ну что бы вы понимали реальность! урррроды
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28.10.2020 18:48 Ответить
особенно впечатлило "операций с недвижимым имуществом (9 330 грн, на 8,6% больше)." За год средняя зарплата в Украине выросла на 12,3% и составляет 12 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 4268
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28.10.2020 18:48 Ответить
Пропоную платити заробітну плату зімбабвійськими доларами. Всі станемо мільонерами та мільярдерами за один місяць За год средняя зарплата в Украине выросла на 12,3% и составляет 12 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 4777
За год средняя зарплата в Украине выросла на 12,3% и составляет 12 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 4029
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28.10.2020 18:48 Ответить
Госстат переименовать в госбрех и разогнать нах..
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28.10.2020 18:59 Ответить
Є брехня, велика брехня і статистика..
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28.10.2020 19:13 Ответить
Статистика в этом ряду в данном случае - лишняя.
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28.10.2020 21:26 Ответить
Брєд повний. В мене як була 8 так і залишилась. Ось вже років 4 на місті стоїть За рік середня зарплата в Україні зросла на 12,3% і становить 12 тис. грн, - Держстат - Цензор.НЕТ 3088
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28.10.2020 19:16 Ответить
Номинальная понятно, а фактическая?
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28.10.2020 19:21 Ответить
Ура!!! Ух, теперь заживем.
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28.10.2020 19:23 Ответить
а газ подорожал на 100%. с 4 гривен на 8. красавцы.
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28.10.2020 19:54 Ответить
Средняя зарплата по стране выросла-надо понимать,за счёт увеличения Кобелеву,Смелянскому,членам наб.советов и прочим труженикам!
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28.10.2020 19:57 Ответить
все. пошли пети-супруновским путем. Говорим, что зарплата 20 000, а тех, кто тычет на фейсбуке фотками платежек объявляем сепарами и агентами путина. За рік середня зарплата в Україні зросла на 12,3% і становить 12 тис. грн, - Держстат - Цензор.НЕТ 7543
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28.10.2020 20:00 Ответить
 
 