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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Киев (24537) Оппозиционная платформа - За жизнь (440) Пальчевский Андрей (36)

ОПЗЖ заявляет, что у них крадут голоса в Киеве в пользу Пальчевского

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ОПЗЖ заявляет, что у них крадут голоса в Киеве в пользу Пальчевского

Политическая партия "Оппозиционноая платформа - за жизнь" заявляет о том. что у нее крадут голоса на местных выборах в пользу партии "Победа Пальчевского".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении  Киевского избирательного штаба "Оппозиционной платформы - За жизнь".

В тексте заявления отмечается: "Сейчас на многих избирательных участках Киева идет массовая фальсификация результатов голосования. Участковые избирательные комиссии открыто переписывают голоса, отданные за Оппозиционную платформу - за жизнь" в пользу других политических сил.

В частности, на участках в Дарницком районе прямо сейчас идет кража голосов "ОП-ЗЖ" в пользу партии "Перемога Пальчевского". Устроив тайный пересчет голосов, без присутствия наших наблюдателей, участковая избирательная комиссия внесла изменения в итоговые протоколы. Оказалось, что голоса, отданные за ОП-ЗЖ, оказались теперь приписаны "Перемоге Пальчевского".

"Оппозиционная платформа - За жизнь"  требует от членов избирательный комиссий прекратить попытки преступным путем изменить выбор киевлян. Напоминаем, что за совершенное преступление придется отвечать по всей строгости закона.

Мы обращаемся к представителям правоохранительных органов, средств массовой информации с призывом предотвратить фальсификации выбора киевлян. В Киевсовете нет места ворам голосов избирателей!"

ОПЗЖ заявляет, что у них крадут голоса в Киеве в пользу Пальчевского 01
ОПЗЖ заявляет, что у них крадут голоса в Киеве в пользу Пальчевского 02

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+35
Круговорот дерьма в природе ?
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28.10.2020 18:51
+32
Одно могу посоветовать избирателям ОПЗЖ и Пальчевского: выпейте яду суки!
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28.10.2020 18:52
+20
Жаба гадюку.
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28.10.2020 18:57
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Круговорот дерьма в природе ?
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28.10.2020 18:51 Ответить
Жаба гадюку.
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28.10.2020 18:57 Ответить
ОПЗЖ заявляет, что у них крадут голоса в Киеве в пользу Пальчевского - Цензор.НЕТ 5506
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28.10.2020 19:02 Ответить
Да и не говорите милые чубятся - тешатся... Шо мертвечук стоит уже одной ногой Там... шо спальчик , через год туда же (на пенсию) ... невдахи.
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28.10.2020 19:39 Ответить
Я тоже про это подумал, когда прочитал заголовок....
Зашел написать, а вы меня опередили.... ОПЗЖ заявляє, що у них крадуть голоси в Києві на користь Пальчевського - Цензор.НЕТ 2905
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28.10.2020 19:34 Ответить
пусть разберутся за гаражами
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28.10.2020 21:47 Ответить
Одно могу посоветовать избирателям ОПЗЖ и Пальчевского: выпейте яду суки!
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28.10.2020 18:52 Ответить
ОПЗЖопники это же хорошо! У вас украли голоса партия шмария и придурковатого пальчевскаго.Надо еще тройку совкодрочерских технических "партий" под следующие выборы создать чтобы забрать голоса тех умалишенных маразматиков которые собиразись за опезеже проголосовать. ОПЗЖ заявляє, що у них крадуть голоси в Києві на користь Пальчевського - Цензор.НЕТ 9183
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28.10.2020 19:19 Ответить
зараз актуальніше - заразіться ковідом зі смертельним ісходом.
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28.10.2020 19:36 Ответить
Насправді! Хто голосує за цих ідіотів?! Цікаво було б поговорити хоча б з одним!
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28.10.2020 18:52 Ответить
ОПЗЖ заявляет, что у них крадут голоса в Киеве в пользу Пальчевского - Цензор.НЕТ 2506
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28.10.2020 18:58 Ответить
гадаю, що з ними балакати навіть психіатр не зміг би - вони на трьох ногах з автобуса, що їх підвіз від підїзда вилізлі, знайшли у бюлітені номер, який казали у автобусі та й хрестик поставили,.... хоча може їм казалли шо навпроти ОПЗЖ та Напальчніком хрест ставте - щоб тільки не вони?
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28.10.2020 19:02 Ответить
ну якщо узяти за основу підтасовку на протязі 30 років у Борщагівці, то немає таких ідєотів. є лише бюлетені, або ітих немає, є лише протоколи.
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28.10.2020 19:37 Ответить
А шо вам не нравится в вашей расеюшке только так и считают)
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28.10.2020 18:53 Ответить
а шо это меняет?ми чем поможет зажопцам или пальчевскому? ОПЗЖ заявляет, что у них крадут голоса в Киеве в пользу Пальчевского - Цензор.НЕТ 1742
хотя сам по себе жабогадюкинг мне нравится
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28.10.2020 18:53 Ответить
а в тотализатор сыгрануть, мол взыщут не взыщут... Если не взыщут - это же на нашу користь , бо спальчик приписывай или нет - не проходной А мертвечукам спальчик пусть лишний раз поводит по губкам. Всiравно он у нас доверие не вызывает, чмошник гэбняво-матюклыво-неврастенический.
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28.10.2020 19:44 Ответить
и хрен с ними...
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28.10.2020 18:55 Ответить
Куча дерьма от кучи дерьма говно крадет.
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28.10.2020 18:56 Ответить
рускомирные выродки очень любят демократию и законы пока не пролезут наверх.
А вот потом начинается как в белорусии
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28.10.2020 18:56 Ответить
ОПЗЖ заявляет, что у них крадут голоса в Киеве в пользу Пальчевского - Цензор.НЕТ 8675
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28.10.2020 18:57 Ответить
Самое больше бигбордов было от Пальчевского. Интересно, кто его финансировал, на сколько они попали.
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28.10.2020 19:00 Ответить
гадаю що попали не вони - а ті, кому підвищать ціну на комуналку - ото і є спонсори оціх усіх бордів!
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28.10.2020 19:04 Ответить
Як хто? Бувші кАлЄгі із партії любітєлєй піва на маЦЦквЄ ОПЗЖ заявляє, що у них крадуть голоси в Києві на користь Пальчевського - Цензор.НЕТ 4160
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28.10.2020 19:14 Ответить
Столар фінансував - але очевидно не своїми грошима, а через Мертвечука отримав з москви
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28.10.2020 20:14 Ответить
А разве это не одна и та же фирма? Разве есть какая-то разница?
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28.10.2020 18:59 Ответить
Кацапи роблять все, аби пальчевський пройшов. А от льовочкіну варто задуматись, бо кацапня завжди зрадить і кине)))
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28.10.2020 18:59 Ответить
Це міняє дуже багато чого,це все ПОНТИ з боку жопоблока,це все задумано з однією ,метою,щоб Пальч. провести в Київ-раду,по ходу він не проходить,а якщо він там буде,кого буде підтримувати,ну звичайно не Пороха!!!
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28.10.2020 18:59 Ответить
ОПЗЖ заявляет, что у них крадут голоса в Киеве в пользу Пальчевского - Цензор.НЕТ 4192
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28.10.2020 18:59 Ответить
ОПЗЖ заявляет, что у них крадут голоса в Киеве в пользу Пальчевского - Цензор.НЕТ 7969
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28.10.2020 19:03 Ответить
Блин, это же ему 59-ый. А на вид 69-ый - хрон мабуть конченный.
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28.10.2020 19:46 Ответить
Да какая разница? Что вы ОПЗЖ Гвно,что Пальчевский. В какой пропорции два сорта говна не смешивай,оно говном так и останется!
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28.10.2020 19:05 Ответить
С одной стороны-"какаяразница?",но с другой- "сцарь знает ,что делает-забирайте!".Видать на Мацкве так решили...
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28.10.2020 19:29 Ответить
С одной стороны-"какаяразница?",но с другой- "сцарь знает ,что делает-забирайте!".Видать на Мацкве так решили...
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28.10.2020 19:32 Ответить
Хай ті голоси взагалі нк рахують.
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28.10.2020 19:08 Ответить
Великолепная картина грызни пауков в банке! Жоппоблок и птица-говорун с мутным шлейфом... Какие имбецилы голосуют за этих откровенно враждебных или просто гнусных существ?!!! Пока не вымрет поколение с совковым менталитетом, радостно ведущееся на враньё, демагогию, популизм, громкие обещания... , не будет у нас порядка ОПЗЖ заявляє, що у них крадуть голоси в Києві на користь Пальчевського - Цензор.НЕТ 4320
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28.10.2020 19:10 Ответить
Какие имбецилы? Я маю кілька знайомих, двоє етнічні росіяни, які народились і виросли в Україні, а один з Криму, в Києві вчився і тут залишився. То вони раніше голосувати за регіоналів, а зараз за опоблок. В росію виїжджати не хочуть, їм треба росія тут.
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28.10.2020 19:18 Ответить
Ясен пень! Голосующие за рыгоАналов, жоппоблок и связанные с ними структуры или примитивные совковые существа или откровенные враги. У меня друг в Одессе пояснил мне, почему одесситы выбрали вновь откровенного бандюгана трухана. Потому что многих людей там устраивает выстроенная коррупционная система, в первую очередь связанная с таможней, 7-м км и т.п.. Честно зарабатывать они просто не умеют и не хотят. И в стране таких "граждан" очень немало...
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28.10.2020 19:26 Ответить
Кстати, тут спрашивают, кто голосует в дарницком районе за пальчевского. Ответ прост - пенсионеры и инвалиды, которым экс депутат дегтярева дала по 1000 гривен.
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28.10.2020 19:11 Ответить
Нехай щурі гризуться!
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28.10.2020 19:12 Ответить
Вор у вора ворованое ворует
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28.10.2020 19:13 Ответить
якби голоси крали - то крали би у всіх. Просто один з ОПЗЖ-ешників (а саме Наконєчний) продає свої голоси - бо господар наказав
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28.10.2020 20:21 Ответить
Билась нечисть грудью в груди и друг друга извела 😁

Чума на оба ваши дома
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28.10.2020 19:23 Ответить
а вам яка різниця, хазяї у вас одні і ті ж.
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28.10.2020 19:26 Ответить
Російське ФСБ потерпає від російського ГРУ? В Україні? Хм.
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28.10.2020 19:27 Ответить
Тю... то Юля - 2 в одном, козни строит, сама не вдупляет нужно или нет переобуваться в прыжке.
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28.10.2020 19:49 Ответить
ЮЛЯ - подельница пальчевского по тамифлю...
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28.10.2020 19:53 Ответить
Юля ніякого відношення до Таміфлю не має. Цим препаратом займавсь цілком і повністю голова РНБО в 2005му Порошенко Петро Олексійович. Домовлявсь, узгоджував ціну і доставку в Україну.
Порошенко рассказал, что лично договорился о поставках
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28.10.2020 21:16 Ответить
Сєпар у сєпара краде.
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28.10.2020 19:29 Ответить
пальчевский! у зАжидя!? куда ***** смотрит!? ОПЗЖ заявляє, що у них крадуть голоси в Києві на користь Пальчевського - Цензор.НЕТ 2283
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28.10.2020 19:29 Ответить
а что скажет на ету тему Рабіновіч ? ОПЗЖ заявляє, що у них крадуть голоси в Києві на користь Пальчевського - Цензор.НЕТ 2991
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28.10.2020 19:36 Ответить
Політична партія "Опозиційна платформа - за життя" заявляє про те, що у неї крадуть голоси на місцевих виборах на користь партії "Перемога Пальчевського"

однозначно у кума ХУ№ла Медведчука почалася в результаті маразму шизофренія...

У Його партії крадуть голоси на користь ФСБ-шного проекту "ПП"

ЦЕ ЯК ? )))))))
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28.10.2020 19:35 Ответить
Махач буде?
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28.10.2020 19:45 Ответить
Ну да , посмотреть кто из этих лузеров мелочней...
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28.10.2020 19:47 Ответить
А в чем разница? Можно было бы и Шарию немного дать.
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28.10.2020 19:52 Ответить
Шарик между Сциллой и Харибдой...
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28.10.2020 19:58 Ответить
Караул! Грабят! И откуда вы только повылазили и понаехали после Майдана?
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28.10.2020 20:00 Ответить
Предлагаю российским господам Пальчевскому и Медведчуку дуэль на пистолетах.

Оставшегося добивают секунданты. ОПЗЖ заявляє, що у них крадуть голоси в Києві на користь Пальчевського - Цензор.НЕТ 3492
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28.10.2020 20:01 Ответить
ОПЗЖ заявляє, що у них крадуть голоси в Києві на користь Пальчевського - Цензор.НЕТ 9519
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28.10.2020 20:30 Ответить
юмор от врагов
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28.10.2020 20:33 Ответить
предлагаю обнулить и те и те голоса
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28.10.2020 20:37 Ответить
Дуже правильний хід - забрати голоси в ОПЗЖ, тому що ніхто в Києві за ОПЗЖ не встане і не заступиться. І народ втішається, що колишні регіонали втратять одне місце в Київраді, зовсім не задумуючись, що якщо пройде Пальчевський, то отримає мінімум 7 депутатських місць і ці місця рівномірно відмінусуються від кожної партії.
В результаті у виграші залишаться ОПЗЖ, зайнявши роль жертви але додавши до своєї команди депутатів Пальчевського, а в програші патріоти, що насміхаються над ригами.
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28.10.2020 21:00 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти медведчуки, партнови, шуфричі, мураєви, бойки, гепи, єрмаки, бужанські...і...і...і...!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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28.10.2020 21:08 Ответить
 
 